Telegraph: успехи РФ убеждают Трампа, что поставки оружия ВСУ бессмысленны

5 343 12
Telegraph: успехи РФ убеждают Трампа, что поставки оружия ВСУ бессмысленны

Британские СМИ обратили внимание на набранный российскими войсками темп наступления в зоне СВО. Если ещё год назад британская пресса публиковала материалы, в которых транслировалось мнение о «войне, зашедшей на поле боя в тупик – без продвижения и серьёзных территориальных потерь и приобретений», то теперь взгляды в значительной степени изменились.

В The Telegraph выходит статья, в которой констатируется значительное увеличение площади освобождаемых российскими Вооружёнными силами территорий в зоне конфликта в сравнении с другими периодами СВО, не считая первые месяцы боевых действий.

Ссылаясь на данные западного мониторингового сообщества, британское издание пишет, что «армия России демонстрирует максимальные темпы захвата территорий». В материале приводится значение в 505 кв. км, освобождённых за ноябрь. Только и эти цифры занижены. В реальности российская армия перевела в ноябре 2025 года под свой контроль не менее 700 кв. км, что стало рекордом с мая-июня 2022 года.

Британские репортёры:

Эти успехи российской армии, вероятно, и помогают убедить Дональда Трампа в том, что мир необходимо заключать на условиях России, а отправка оружия и иной помощи Украины – пустая трата времени.

За последние несколько недель, напомним, ВС РФ освободили такие города как Покровск (Красноармейск), Волчанск и Купянск, овладели значительными площадями территорий в Гуляйполе, Северске, Красном Лимане, Константиновке, Степногорске, завершают зачистку Родинского.

Как повторил недавно Владимир Путин, боевые действия закончатся, как только украинская армия покинет занимаемые территории, а если этого не произойдёт, мы добьёмся целей военным путём. Стоит напомнить, что среди целей есть и невоенные. Например, восстановление на Украине статуса русского языка.
12 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. navigator777 Звание
    navigator777
    +1
    Сегодня, 14:19
    Трампа и убеждать не надо, он и сам рад нашим успехам, потому что денег на войну давать не хочет.
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +5
      Сегодня, 14:30
      Цитата: navigator777
      Трампа и убеждать не надо, он и сам рад нашим успехам, потому что денег на войну давать не хочет.

      успехи РФ убеждают Трампа, что поставки оружия ВСУ бессмысленны
      Поставки оружия ВСУ для Трампа бессмысленны, если только его для поставки ВСУ не закупает Европа.
      Важная оговорка.
      1. kromer Звание
        kromer
        +4
        Сегодня, 14:36
        Цитата: Zoldat_A
        Поставки оружия ВСУ для Трампа бессмысленны, если только его для поставки ВСУ не закупает Европа.
        Важная оговорка.


        Если говорить конкретнее, то Трампу выгодно поставлять оружие если за него платят реальные деньги и абсолютно невыгодно если оружие США дарит.
    2. Южноукраинец Звание
      Южноукраинец
      +1
      Сегодня, 14:32
      Цитата: navigator777
      он и сам рад нашим успехам, потому что денег на войну давать не хочет.

      Ох и не знаю чему он рад, а вот переданные врагам снаряды со склада, надо вернуть на место. И тут как раз, руководство компании производящей эти снаряды, будут не слабо давить на Донни. Как ему от этого- сказать трудно.
    3. частное лицо Звание
      частное лицо
      0
      Сегодня, 15:34
      потому что денег на войну давать не хочет.

      Ну да он хочет продавать оружие и за это получать бабло.
  2. garik77 Звание
    garik77
    +1
    Сегодня, 14:28
    Трамп похоже во многом питается слухами, не перепроверяя информацию самостоятельно, но до него тоже начинает доходить, что кормить xoxлов дело совершенно безнадёжное, один хрен всё пpoсрут. А как настоящий бизнесмен он умеет, а главное любит считать деньги и вероятнее всего может как минимум урезать помощь клике Зеленского до смешных размеров, типа чисто из солидарности со своими союзниками. Главное даже не это, а прекращение поставки спутниковых разведданных и предоставления связи через Старлинк, но это всё конечно чисто теория, не факт, что американцы так поступят. Но 100% победы русского оружия наводят администрацию Трампа на правильные мысли и в итоге стоит рассчитывать на положительный результат для России, хотя бы отчасти.
  3. navigator777 Звание
    navigator777
    +1
    Сегодня, 14:37
    Цитата: Zoldat_A
    Цитата: navigator777
    Трампа и убеждать не надо, он и сам рад нашим успехам, потому что денег на войну давать не хочет.

    успехи РФ убеждают Трампа, что поставки оружия ВСУ бессмысленны
    Поставки оружия ВСУ для Трампа бессмысленны, если только его для поставки ВСУ не закупает Европа.
    Важная оговорка.

    Европа не хочет закупать, вернее ей просто не за что, восстанавливать свои потери, а ещё и для свиней закупать за свой счёт и тянуть лямку вместо США, они не хотят и Трамп это тоже понимает, что много они не закупят, по той простой причине, что он сам требует от них увеличить траты на НАТО, опять же потому что сам не хочет тратиться, не тянет Европа.
  4. Jsem_CZEKO68 Звание
    Jsem_CZEKO68
    +3
    Сегодня, 14:54
    Trump ví že dodávky zbraní jsou zbytečné, ale nebude to říkat nahlas, protože potřebuje aby to hloupá Evropa stále nakupovala v USA pro Ukrajinu.
    1. Jsem_CZEKO68 Звание
      Jsem_CZEKO68
      +5
      Сегодня, 14:55
      Трамп знает, что поставки оружия не нужны, но он не скажет об этом вслух, потому что ему нужна глупая Европа, чтобы она продолжала закупать его в США для Украины.
  5. 1944-1989 Звание
    1944-1989
    0
    Сегодня, 15:25
    По данным Центра изучения общественного мнения имени Роланда Рейгана, более 60% американцев желают победы Украины и продолжения роли США в роли «мирового жандарма». Это означает, что американский народ мало осознаёт, во что он ввязывается, пока это не затрагивает лично рядового гражданина, пока войны, которые они ведут, малоинтенсивны, отрезвление может наступить только тогда, когда речь зайдёт о войне в интересах корпораций, но не против людей в шлёпанцах, а против сильной армии.
  6. 1944-1989 Звание
    1944-1989
    +1
    Сегодня, 15:34
    А в богатой Британии бедных людей становится все больше и больше.
  7. ВохаАхов Звание
    ВохаАхов
    +2
    Сегодня, 16:01
    А сначала года - 5300 кв.км. А это, ни много, ни мало, более двух Люксембургов по площади.