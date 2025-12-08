Британские СМИ обратили внимание на набранный российскими войсками темп наступления в зоне СВО. Если ещё год назад британская пресса публиковала материалы, в которых транслировалось мнение о «войне, зашедшей на поле боя в тупик – без продвижения и серьёзных территориальных потерь и приобретений», то теперь взгляды в значительной степени изменились.В The Telegraph выходит статья, в которой констатируется значительное увеличение площади освобождаемых российскими Вооружёнными силами территорий в зоне конфликта в сравнении с другими периодами СВО, не считая первые месяцы боевых действий.Ссылаясь на данные западного мониторингового сообщества, британское издание пишет, что «армия России демонстрирует максимальные темпы захвата территорий». В материале приводится значение в 505 кв. км, освобождённых за ноябрь. Только и эти цифры занижены. В реальности российская армия перевела в ноябре 2025 года под свой контроль не менее 700 кв. км, что стало рекордом с мая-июня 2022 года.Британские репортёры:За последние несколько недель, напомним, ВС РФ освободили такие города как Покровск (Красноармейск), Волчанск и Купянск, овладели значительными площадями территорий в Гуляйполе, Северске, Красном Лимане, Константиновке, Степногорске, завершают зачистку Родинского.Как повторил недавно Владимир Путин, боевые действия закончатся, как только украинская армия покинет занимаемые территории, а если этого не произойдёт, мы добьёмся целей военным путём. Стоит напомнить, что среди целей есть и невоенные. Например, восстановление на Украине статуса русского языка.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»