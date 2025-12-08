Telegraph: успехи РФ убеждают Трампа, что поставки оружия ВСУ бессмысленны
Британские СМИ обратили внимание на набранный российскими войсками темп наступления в зоне СВО. Если ещё год назад британская пресса публиковала материалы, в которых транслировалось мнение о «войне, зашедшей на поле боя в тупик – без продвижения и серьёзных территориальных потерь и приобретений», то теперь взгляды в значительной степени изменились.
В The Telegraph выходит статья, в которой констатируется значительное увеличение площади освобождаемых российскими Вооружёнными силами территорий в зоне конфликта в сравнении с другими периодами СВО, не считая первые месяцы боевых действий.
Ссылаясь на данные западного мониторингового сообщества, британское издание пишет, что «армия России демонстрирует максимальные темпы захвата территорий». В материале приводится значение в 505 кв. км, освобождённых за ноябрь. Только и эти цифры занижены. В реальности российская армия перевела в ноябре 2025 года под свой контроль не менее 700 кв. км, что стало рекордом с мая-июня 2022 года.
Британские репортёры:
За последние несколько недель, напомним, ВС РФ освободили такие города как Покровск (Красноармейск), Волчанск и Купянск, овладели значительными площадями территорий в Гуляйполе, Северске, Красном Лимане, Константиновке, Степногорске, завершают зачистку Родинского.
Как повторил недавно Владимир Путин, боевые действия закончатся, как только украинская армия покинет занимаемые территории, а если этого не произойдёт, мы добьёмся целей военным путём. Стоит напомнить, что среди целей есть и невоенные. Например, восстановление на Украине статуса русского языка.
