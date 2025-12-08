Сырский заявил о нехватке личного состава в ВСУ, призвав усилить мобилизацию
Сырский призывает украинские власти усилить мобилизацию, поскольку ВСУ просто некем останавливать российское наступление. Об этом он написал в своем канале в Telegram.
Российские войска продолжают наступление, поэтому у властей Украины нет другого выхода, кроме как усилить мобилизацию с целью дальнейшего укрепления ВСУ. По словам Сырского, на сегодняшний день украинская армия нуждается в живой силе, поэтому решение должно быть принято, и чем раньше, тем лучше. Как подчеркивает главком ВСУ, срок базовой военной подготовки увеличили до 51 дня, осталось нагнать в центры «добровольцев».
Ключевая точка приложения наших усилий — не железо, а люди. Мобилизация, рекрутинг, новые контракты и качественная подготовка.
О том, что на Украине все идет к усилению мобилизации, уже несколько дней пишут украинские ресурсы. Тему специально прогревают выступлениями различных «экспертов», крутят заявления по ТВ и радио. Все подается как единственный вариант «спасти Украину» от российского «полномасштабного вторжения».
Как предполагается, Зеленский может объявить об усилении мобилизации после своего возвращения из Европы, куда он поехал за одобрением европейских союзников и деньгами на продолжение войны.
