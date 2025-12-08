Сырский заявил о нехватке личного состава в ВСУ, призвав усилить мобилизацию

Сырский призывает украинские власти усилить мобилизацию, поскольку ВСУ просто некем останавливать российское наступление. Об этом он написал в своем канале в Telegram.

Российские войска продолжают наступление, поэтому у властей Украины нет другого выхода, кроме как усилить мобилизацию с целью дальнейшего укрепления ВСУ. По словам Сырского, на сегодняшний день украинская армия нуждается в живой силе, поэтому решение должно быть принято, и чем раньше, тем лучше. Как подчеркивает главком ВСУ, срок базовой военной подготовки увеличили до 51 дня, осталось нагнать в центры «добровольцев».



Ключевая точка приложения наших усилий — не железо, а люди. Мобилизация, рекрутинг, новые контракты и качественная подготовка.


О том, что на Украине все идет к усилению мобилизации, уже несколько дней пишут украинские ресурсы. Тему специально прогревают выступлениями различных «экспертов», крутят заявления по ТВ и радио. Все подается как единственный вариант «спасти Украину» от российского «полномасштабного вторжения».

Как предполагается, Зеленский может объявить об усилении мобилизации после своего возвращения из Европы, куда он поехал за одобрением европейских союзников и деньгами на продолжение войны.
  1. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +1
    Сегодня, 14:18
    Короче… вопрос мобилизации 18 - 25 можно сказать практически решён, не зря молодёжь всеми правдами и неправдами пытается свалить с украины. Скакать это одно, а воевать совершенно другое.
    Сырок ударными темпами могилизирует лохлов, просто чемпион, не зря его прозвали генерал 200.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +2
      Сегодня, 14:53
      Охотовед 2 hi ,не понятно только зачем недавно открыли выезд молодняку,популизм?или попытка снизить градус напряга в обществе?
      1. Pharmacist Звание
        Pharmacist
        +4
        Сегодня, 14:57
        Скорее второе. У кого есть деньги и (или) связи, чтоб сдриснули, и не поднимали лишний визг, когда будут грести остальных "сирых громадян".
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          +3
          Сегодня, 15:00
          Pharmacist hi , тоже такая же мысль пришла,элита и главнюки своих сразу вывезли,теперь черёд свиты и тех кто на подхвате шестерит а чтоб прикрыть объявили мол что для всех
      2. частное лицо Звание
        частное лицо
        +1
        Сегодня, 15:19
        не понятно только зачем недавно открыли выезд молодняку,популизм?

        Это типа кто не спрятался я не виноват. Уехали у кого есть гроши а у кого нет пойдут на убой.
    2. blackbeard Звание
      blackbeard
      +1
      Сегодня, 17:29
      и еще называли "генерал котел" wassat
  2. garik77 Звание
    garik77
    +4
    Сегодня, 14:21
    Ну что, самое время ловить ещё живых xoxлов по маршруткам, магазинам и просто на улицах. Так что громадянам вполне стоит ожидать усиления активности ТЦК и надо носить с собой в кармане как минимум газовые баллончики, а то неровён час оказаться в подвалах местного гестапо, откуда один путь — на передок и транзитом к бандере. Кто поумнее или кому повезёт — в русский плен.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +3
      Сегодня, 14:56
      garik77 hi ,в плен они сдаются очень неохотно и мало,и мужиков судя по видео с той стороны там ещё не мало,так что людоловов без работы не останутся,баллончиками и шокерами эти тоже пользуются вовсю.
  3. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    +3
    Сегодня, 14:22
    Зеленский может объявить об усилении мобилизации после своего возвращения из Европы, куда он поехал за одобрением европейских союзников и деньгами на продолжение войны.
    Мало людей мобилизовать. Надо их где-то размещать, чем-то кормить, одеть, обуть, вооружить. Найти боеприпасы для этого вооружения. А есть ли всё необходимое для этого на украине? Подозреваю, что нет. Вся надежда на бессмертное изречение Остапа Бендера: "Заграница нам поможет". А если не поможет? recourse
    1. Товарищ Звание
      Товарищ
      +2
      Сегодня, 14:55
      Цитата: Eugen 62
      Надо их где-то размещать, чем-то кормить, одеть, обуть, вооружить.

      Зеля найдёт, что им сказать.
      Жить будете в траншеях, форму снимите с убитых, оружие добудите в бою, питаться будете гуманитаркой.
      Сейчас на Украине ТЦК боятся больше, чем русскую армию, так что возражений не последует 😃
    2. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 14:58
      Eugen 62 hi ,из всего что вы перечислили важно только оружие и б.к. остальное можно и по остаточному принципу,сейчас Киеву не до жиру. Элиту они упаковывают не слабо,а эти одноразовые на них можно и экономить.
  4. Гюнтер Звание
    Гюнтер
    +1
    Сегодня, 14:43
    Цитата: Автор
    ...сырский заявил о нехватке личного состава в ВСУ, призвав усилить мобилизацию

    fellow

    Вот радости будет у кастрюль - могилизация под руководством сырника, вместо кружевных труселей.
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 14:56
    " Уж полночь близится ,а Германа всё нет?"(c) Где Умеров со свитком из Америки .Что американцы с 404 сделали ,телефоны им поломали? Уже сутки ни какой информации.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +3
      Сегодня, 15:02
      tralflot1832 hi ,наверное думает как сообщить такие новости))) а может об убежище договаривается
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +3
        Сегодня, 15:08
        Ропот 55 hiНе думаю что Израиль для них хорошее место.Там День Победы 9 мая празднуют.
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          +2
          Сегодня, 15:12
          tralflot1832, там поблизости с США есть страна где эти прихвостни себя комфортно чувствуют,Канада называется.
  6. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    0
    Сегодня, 19:24
    Все просто: идут журналисты и на площади берут интервью, а все улицы возле площади контролируются ТЦК. Вопрос: Вы за капитуляцию? Всех кто против, на выходе с площади в наручники и на сборный пункт, независимо от пола, с 18 до 60 лет. Все патриоты должны быть утилизированы.