Еврокомиссия решила централизованно разделить финансовое бремя, необходимое для выделения «совместного европейского кредита» для Украины. При распределении сумм, которые, по мнению Еврокомиссии, должны выделить европейские страны для дальнейшего финансирования Украины, Брюссель, судя по всему, руководствовался экономическими показателями и количеством населения в этих странах.Сумму в 210 миллиардов евро, которые Еврокомиссия широким жестом решила выделить Украине, предполагается разделить между 24 странами. При этом, если по плану Брюсселя Германия должна предоставить 51,3 миллиарда, Франция — 34 миллиарда, Италия — 25,1 миллиарда, Испания — 18,9 миллиарда, а Нидерланды — 13,4 миллиарда, то прибалтийские республики, Словения и Кипр, как предполагается, предоставят Киеву весьма «скромные» суммы в сотни миллионов евро. В случае, если этот амбициозный план Еврокомиссии будет утвержден и одобрен национальными правительствами, дальнейшее финансирование Украины практически полностью ляжет на плечи европейских налогоплательщиков.Тем временем Франция уже отказалась инвестировать в «репарационный кредит» для Украины российские 18 миллиардов евро, замороженные в коммерческих банках. Как сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники, несмотря на то что в целом французские чиновники поддерживают идеи предоставления такого кредита Украине, однако при этом Париж напоминает, что коммерческие банки, в отличие от депозитария Euroclear, имеют другие обязательства по контрактам. ЕС, в свою очередь, пытается оказывать на Париж давление из-за сокрытия информации об использовании процентов по замороженным российским активам.

