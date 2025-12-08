Еврокомиссия разделила бремя «совместного кредита» Украине между странами ЕС

Еврокомиссия разделила бремя «совместного кредита» Украине между странами ЕС

Еврокомиссия решила централизованно разделить финансовое бремя, необходимое для выделения «совместного европейского кредита» для Украины. При распределении сумм, которые, по мнению Еврокомиссии, должны выделить европейские страны для дальнейшего финансирования Украины, Брюссель, судя по всему, руководствовался экономическими показателями и количеством населения в этих странах.

Сумму в 210 миллиардов евро, которые Еврокомиссия широким жестом решила выделить Украине, предполагается разделить между 24 странами. При этом, если по плану Брюсселя Германия должна предоставить 51,3 миллиарда, Франция — 34 миллиарда, Италия — 25,1 миллиарда, Испания — 18,9 миллиарда, а Нидерланды — 13,4 миллиарда, то прибалтийские республики, Словения и Кипр, как предполагается, предоставят Киеву весьма «скромные» суммы в сотни миллионов евро. В случае, если этот амбициозный план Еврокомиссии будет утвержден и одобрен национальными правительствами, дальнейшее финансирование Украины практически полностью ляжет на плечи европейских налогоплательщиков.



Тем временем Франция уже отказалась инвестировать в «репарационный кредит» для Украины российские 18 миллиардов евро, замороженные в коммерческих банках. Как сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники, несмотря на то что в целом французские чиновники поддерживают идеи предоставления такого кредита Украине, однако при этом Париж напоминает, что коммерческие банки, в отличие от депозитария Euroclear, имеют другие обязательства по контрактам. ЕС, в свою очередь, пытается оказывать на Париж давление из-за сокрытия информации об использовании процентов по замороженным российским активам.
22 комментария
  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +8
    Сегодня, 15:04
    Вот полный списочек 24 стран.Это полная лобуда - некоторые страны возьмут самоотвод laughing .
    1. Andobor Звание
      Andobor
      +5
      Сегодня, 15:24
      Посмотрел список, в среднем 5% бюджета, да ни кто это не потянет, тем более у всех бюджет дефицитный.
      1. Kotofeich Звание
        Kotofeich
        +2
        Сегодня, 16:20
        Порадовала Румыния. 4,4 лярда, при почти 10% дефиците бюджета laughing
    2. Silver99 Звание
      Silver99
      +3
      Сегодня, 15:26
      План заранее не реализуемый.... как минимум две страны точно не потянут бремя расходов это Италия и Испания, а еще три страны категорически откажутся это Словакия, Венгрия и Австрия.
      1. Аркадий007 Звание
        Аркадий007
        0
        Сегодня, 17:40
        План хороший и мне нравится.
        Ещё красивее было бы разделить всем поровну. Вот это была бы драка, краше чем в Колизее.
        Но при таком раскладе, никогда Германия не согласится с суммой для Франции и Италии.
        При любом раскладе это бомба под существованием ЕС.
      2. BAI Звание
        BAI
        0
        Сегодня, 18:54
        Греция ни копейки не даст. Не потому, что не хочет, потому что в приципе не платежеспособна. Сама на кредитах живет
    3. Монтесума Звание
      Монтесума
      +5
      Сегодня, 15:44
      Андрей hi будем посмотреть.
      Еврокомиссия решила централизованно разделить финансовое бремя

      Это ещё не означает гарантию полной поддержки со стороны Совета ЕС, за которым остаётся окончательное утверждение хотелок Урсулы и Ко. В ЕК планы составляют еврокомиссары (представители стран), а в Совете решают представители правительств стран ЕС. И это не одни и те же люди.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +8
    Сегодня, 15:04
    ❝ Дальнейшее финансирование Украины практически полностью ляжет на плечи европейских налогоплательщиков ❞ —

    — Это не выбор европейских налогоплательщиков, это выбор никем не избираемой брюссельской бюрократии ...
    1. Tooks Звание
      Tooks
      +1
      Сегодня, 15:10
      Из ЕС никто не выходит, т.е. всех устраивает такое положение дел.
      1. frruc Звание
        frruc
        +1
        Сегодня, 15:31
        Tooks
        Из ЕС никто не выходит, т.е. всех устраивает такое положение дел.

        Украинцам это предложение явно понравится, в отличии от
    2. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +2
      Сегодня, 15:12
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      это выбор никем не избираемой брюссельской бюрократии ...

      Круто ! Ловко ! И добавить нечего !
  3. Товарищ Звание
    Товарищ
    +4
    Сегодня, 15:06
    прибалтийские республики как предполагается, предоставят Киеву весьма «скромные» суммы в сотни миллионов евро.

    У прибалтов своих денег нет, они живут на подачки Брюсселя. А деньги на подачки Брюссель берёт у той же Германии.
    Так что эти сотни миллионов Зеле фактически немцы и прочие голландцы выплатят, а не балтийские мыши.
    😂😂😂
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +4
      Сегодня, 15:10
      Товарищ hi ,зато орать о том что помогли Украине будут громче всех!!!!
      1. роман66 Звание
        роман66
        +2
        Сегодня, 15:23
        Так, ценнее не то, что с барского плеча, а то, что из последнего отдают.
      2. Товарищ Звание
        Товарищ
        +1
        Сегодня, 16:37
        Цитата: Ропот 55
        зато орать о том что помогли Украине будут громче всех!!!!

        Это точно 😂
  4. alexandreII Звание
    alexandreII
    +2
    Сегодня, 15:10
    Продолжается планомерное разграбление населения ЕС. А они терпят,и будут терпеть,ибо лох(терпила) не динозавр, никогда не вымрет....
  5. belovvladimir Звание
    belovvladimir
    +1
    Сегодня, 15:37
    А че уже делить то, и так известно, что денег уже то и нет, сейчас гейропа пытается скрыть факт хищения денег, вот так упорно пытаясь разделить бремя тяжёлой ноши на всех, простыми словами, кто приложил свои грязные ручонки к хищению тот и должен их отдавать, спасибо Урсула , что своим напором сама себя и сдала.
  6. Антоний Звание
    Антоний
    +1
    Сегодня, 15:38
    У нас в Таллинне пока к этому относятся со скепсисом. 0,5 лярда тупо нет. Это 2,5% бюджета, то есть не ВВП, а вообще бюджета. Доходная часть бюджета 17,5 лярда всего. Так, что пусть идут лесом.
  7. dementor873 Звание
    dementor873
    0
    Сегодня, 16:27
    А нам вообще предоставили возможность проверить наличие средств на наших счетах? Может они уже лежат по принципу золота в Форд-Нокс - золото есть, вы не переживайте, но вам мы его не покажем.
    1. Eugen 62 Звание
      Eugen 62
      0
      Сегодня, 17:16
      А нам вообще предоставили возможность проверить наличие средств на наших счетах?
      Если Вы про те средства, которые лежат в Бельгии в депозитарии Евроклир, то их там никогда и не было. Там лежат Еврооблигации с разными сроками погашения, которые числятся за Россией. И то, даже не лежат. Просто это файлы в компьютере. Деньги будут тогда, когда настанет время погашения этих облигаций. Так что чисто физически невозможно украсть то, чего нет в принципе. recourse request Т. е. не совсем понятно, что там можно проверить.
  8. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    -1
    Сегодня, 16:29
    С начала работы схемы «помощь за счет доходов замороженных российских активов» по 2 декабря 2025 года Украина получила 34,8 млрд долларов.
    РФ надо думать не токмо о полном возврате всех ЗВР и набежавших процентов, но и полученную (потерянную РФ) прибыль от использования евроклиром и другими держателями.
    1. Jacques Sekavar Звание
      Jacques Sekavar
      -1
      Сегодня, 16:32
      а если ЕС=Нато не вернут, то можно зачесть как оплату за приобретённых новых территорий