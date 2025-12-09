FLP-T и Thundart: новая РСЗО для армии Франции
Опытная ракета Thundart, декабрь 2025 г. Фото MBDA France
Французское отделение международной компании MBDA продолжает разработку перспективной реактивной системы залпового огня огня и боеприпаса для неё. Проекты FLP-T и Thundart успешно продвигаются вперёд и уже вышли на стадию сборки опытных изделий. В обозримом будущем начнутся испытания новых ракет, по результатам которых определятся их перспективы и роль в будущем перевооружении армии.
Новая ракета
В настоящее время на вооружении реактивной артиллерии Франции состоит только небольшое количество систем LRU, представляющих собой доработанный вариант американской M270. В обозримом будущем их планируют снять с вооружения и заменить новой техникой.
С этой целью в 2023 г. министерство вооружённых сил запустило программу Frappe Longue Portée Terrestre («Дальнобойная наземная ударная система»). Планируется разработка новой РСЗО с широкими возможностями, а также ряда боеприпасов для неё. Уже в 2023 г. к программе присоединились ведущие предприятия французской промышленности, и началась разработка новых изделий.
Один из вариантов FLP-T разрабатывается компаниями MBDA France и Safran. Первый результат совместной работы они представили уже в середине 2024 г. на выставке Eurosatory в Париже. Это был макет управляемой ракеты под названием Thunder — в таком имени объединили английские слова Thunder («Гром») и Dart («Дротик»). На тот момент технические подробности не приводились, но компании-разработчики сообщали о возможности выполнения всех требований заказчика.
До недавнего времени MBDA France и Safran не делились новыми сведениями о перспективном проекте. О нём вновь вспомнили лишь несколько дней назад. Так, 4 декабря французское отделение MBDA опубликовало новую фотографию ракеты Thundart. Судя по внешнему виду и некоторым элементам окраски, это опытное изделие, предназначенное для испытаний.
В комментарии к снимку отметили, что идёт некая подготовка ракеты. Также упомянули дальность пуска в 150 км и повышенную точность. Кроме того, MBDA France поздравила артиллеристов с днем святой Варвары — их покровительницы в католической традиции.
Возможный облик пусковой установки FLP-T. Графика 2024 г. от MBDA France
По условиям программы FLP-T, компании-разработчики должны провести первые испытания новых ракет к середине 2026 г. После этого Минобороны изучит предложенные образцы и выберет наиболее удачный, который получит дальнейшее развитие. Удастся ли победить ракете Thundart, пока неизвестно.
По известным данным
MBDA France уже раскрыла часть информации о перспективной ракете. Также имеются некоторые сведения о комплексе, в состав которой она войдёт. Все это уже позволяет составить примерную картину и понять основные особенности и преимущества будущего оружия и системы в целом.
Thundart — ракета «земля-земля» традиционного облика, выполненная с использованием современных компонентов и наработок. Она имеет оживальный головной обтекатель и цилиндрический корпус большого удлинения. В хвосте предусмотрены Х-образные аэродинамические рули.
Сообщалось, что изделие будет иметь калибр 227 мм — как у существующей РСЗО LRU / MLRS. Длина ракеты достигнет нескольких метров, но определить её пока не удастся. Стартовая масса — 43 кг.
Ракета получит твердотопливный двигатель с высокими характеристиками. Он должен обеспечить полёт по баллистической траектории на дальность не менее 150 км. Скоростные характеристики боеприпаса пока остаются неизвестными. При этом полёт даже на максимальную дистанцию должен занимать минимальное время.
Изделие Thundart будет управляемым и должно показывать высокую точность поражения целей. Однако разработчики не уточняют принципы наведения и управления. Упоминалось, что система управления будет унифицирована с приборами планирующих авиабомб AASM, но подробности не раскрывались. Следует напомнить, что изделия AASM комплектуются системой спутниковой и инерциальной навигации. Также существуют модификации с инфракрасным и полуактивным лазерным самонаведением.
Боевая машина LRU французской армии. Фото Wikimedia Commons
Опытная ракета нового типа с недавней фотографии имеет сплошной металлический головной обтекатель. По всей видимости, она оснащается только средствами навигации и автопилотом. В такой комплектации она может поражать только цели с заранее известными координатами. Другие варианты ГСН, в т.ч. позволяющие работать по подвижным целям, могут появиться позже.
Сведения о боевой части пока отсутствуют. Судя по заявленной стартовой массе ракеты, БЧ будет весить не более 10-12 кг. Возможно создание осколочно-фугасной, зажигательной и т.д. версий. При этом Франция, в связи со взятыми на себя обязательствами, не будет делать кассетную боевую часть.
Ранее MBDA France и Safran показали возможный облик пусковой установки для конкурса FLP-T. Предлагалась боевая машина на колёсном шасси с прямоугольным, вероятно бронированным, пакетом направляющих. Сообщалось, что такая РСЗО может получить средства управления от артиллерийской самоходки CAESAR и ряд других приборов.
Курс на модернизацию
По открытым данным, в артиллерийских частях Франции сейчас имеется всего 9 РСЗО типа LRU. Уже в 2027 г. они окончательно выработают свой ресурс, и армия их спишет. В связи с этим требуется как можно скорее создать или выбрать новую систему залпового огня, которая заменит списываемую технику. Именно с этой целью сейчас идут работы по программе FLP-T.
В рамках текущего конкурса разрабатываются две системы — одной занимаются MBDA France и Safran, а другую создают Thales и Ariane Group. По условиям программы, к настоящему времени они должны были провести основную часть проектных работ. Сейчас должна осуществляться подготовка к испытаниям.
К середине 2026 г. планируется провести сравнительные испытания, по итогам которых армия выберет лучший образец. Этот проект получит развитие, и уже в 2027-28 гг. должно стартовать серийное производство. В течение нескольких следующих лет пройдёт перевооружение первых частей, и РСЗО выйдут на стадию начальной оперативной готовности.
РСЗО LRU на учениях, 2023 г. Фото Минобороны Франции
До 2030 г. включительно Минобороны планирует приобрести 13 боевых машин и большое количество боеприпасов для них. На 2031-35 гг. запланирована поставка вдвое большего числа РСЗО и новых партий ракет. Ранее отмечалось, что на разработку и закупку первой партии систем будет потрачено ок, 600 млн евро. Стоимость следующих 26 изделий не раскрывается.
Таким образом, в средней и отдалённой перспективе армия Франции радикально обновит свою реактивную артиллерию. Будут списаны все имеющиеся системы залпового огня иностранной разработки, а вместо них закупят отечественную продукцию. При этом 9 старых LRU в конечном итоге заменят 39 новых FLP-T. Рост количественных и качественных показателей положительно повлияет на общие возможности армии.
Однако имеющаяся программа перевооружения имеет явные недочёты. Так, на создание новой РСЗО и боеприпасов для неё, от старта конкурса до запуска серийного производства, отводится менее пяти лет. Возможно, это слишком мало для разработки современной системы с высокими характеристиками. Также следует отметить, что за два с лишним года работ участники конкурса вышли только на стадию подготовки к испытаниям.
Поставки новой техники и боеприпасов, согласно установленному графику, начнутся в 2027 г. В этом же году планируется списать старые РСЗО LRU. Если промышленность не уложится в установленные сроки, то перевооружение окажется под угрозой. Возможен сценарий, в котором списание старой техники и приёмку новой будет разделять, как минимум, несколько месяцев.
Если программа FLP-T не уложится в заданные сроки, то французская армия может на время остаться без реактивной артиллерии. Чтобы этого не произошло, Минобороны Франции будет вынуждено пересмотреть свои планы. Ему придётся продлить сроки эксплуатации LRU или принять другие меры. Помогут ли они в итоге выполнить все поставленные задачи и провести желаемое перевооружение, пока неизвестно.
Большие планы
Таким образом, Франция планирует новую крупную программу перевооружения, которая должна радикально изменить облик её реактивной артиллерии. Планы составлены на ближайшие 8-10 лет и предусматривают рост численности и возможностей этого рода войск.
Однако программа FLP-T пока находится на стадии конкурсной разработки, и армия сделает свой выбор, как минимум, через несколько месяцев. Затем некоторое время уйдёт на оставшиеся конструкторские работы и подготовку серийного производства. Всё это может негативно повлиять на общие сроки и выполнение имеющихся планов. Тем не менее, текущая программа имеет большое значение, и Франция сделает всё возможное для её успешного завершения.
Информация