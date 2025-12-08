«Превращается в истребителя лёгких танков»: проект модернизации ОБТ M60

«Превращается в истребителя лёгких танков»: проект модернизации ОБТ M60

На недавно прошедшей в Каире выставке EDEX 2025 бельгийская компания John Cockerill Defence представила проект модернизации американского танка M60. Данная машина, будучи разработанной в конце 1950-х годов, относится к далёкому второму поколению ОБТ, но продолжает состоять на вооружении многих стран мира. Предлагаемая разработчиком модернизация призвана дать этой технике вторую жизнь.





Представители компании описали свой проект как практичный способ усилить огневую поддержку без необходимости вкладывать солидные средства в приобретение совершенно нового парка техники. Как утверждается, в настоящее время ведутся переговоры с несколькими потенциальными заказчиками, эксплуатирующими M60.



Основная суть концепции состоит в установке новой башни с боевым модулем Cockerill 3105, вооружённым 105-мм пушкой HP Gun, которая способна применять широкий ряд современных боеприпасов, и спаренным с ней 7,62-мм пулемётом. Опционально возможна установка 12,7-мм пулемёта или 40-мм гранатомёта. Большой угол возвышения орудия, составляющий 42°, позволяет вести огонь на дальности свыше 9 км. Как отмечается в западной прессе, новый БМ существенно увеличивает боевые возможности машины:

Благодаря предлагаемой модернизации M60 превращается в истребителя лёгких танков.
  1. Silver99 Звание
    Silver99
    +2
    Сегодня, 15:31
    Время танков как силы прорыва проходит, они все больше будут превращаться в безэкипажные или с функцией подвижной артиллерии с закрытых позиций.
    1. Попуас Звание
      Попуас
      +3
      Сегодня, 15:34
      Ну, тоже смутило...истребитель лёгких танков wassat ...
      Большой угол возвышения орудия, составляющий 42°, позволяет вести огонь на дальности свыше 9 км
      ...навесом по танку пулять на 9 км такая себе функция... winked
      1. Netl Звание
        Netl
        0
        Сегодня, 16:04
        Цитата: Попуас
        навесом по танку пулять на 9 км такая себе функция

        А чего еще можно написать, если и дальность и точность достаточно приличная, а нормального фугасного снаряда нет? request
    2. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      0
      Сегодня, 15:37
      Безэкипажные с насыщенной антидроновой защитой ,РЭБом , повышенной проходимостью,возможностью интеграции в систему огня тактического звена,это конечно та еще задача , но обусловлена современными реалиями на ТВД.
    3. самый главный Звание
      самый главный
      +4
      Сегодня, 15:41
      Время танков как силы прорыва проходит,
      Не спешите хоронить таки. А вы помните, как ещё несколько лет назад профессора из академиев утверждали, что время массовых армий прошло, что нам не нужна большая армия, что вполне хватит и 250 000 сухопутных войск для антитеррористических действий. А жизнь то все расставила по местам. Будь у нас в 22 году 700 000 сухопутных войск, то парады 9 мая в Киеве под красными знаменами уже давно бы проходили.
      1. multicaat Звание
        multicaat
        +1
        Сегодня, 15:57
        сейчас у танков по сути одна проблема в осведомленности на поле боя
        Думаю, лет через 10-15 они станут на равных с пехотой, вот тогда посмотрим, как их время прошло.
        примерно к этому же времени разработают достаточно эффективную защиту от всякой наводящейся мелочи. Я вот помню в 90-е годы испытывали плазменную защиту на советских танках. Куда она делась? Как раз дроны колупать хорошая штука была бы.
        1. Netl Звание
          Netl
          0
          Сегодня, 16:19
          Цитата: multicaat
          сути одна проблема в осведомленности

          Как раз проблему осведомленности решили, правда на уровне доработки уже в войсках. Когда напрямую экипажу танка передается картинка с дрона.

          А основных проблем у танка 2:
          Дроны
          Мины.

          И решить их никак не выходит, поскольку они совершенствуются быстрее, чем танки sad

          Цитата: multicaat
          помню в 90-е годы испытывали плазменную защиту на советских танках. Куда она делась

          Не получилось создать стабильно работающих изделий. Если вдруг что-то подобное реально получится, то, возможно, таки смогут вернуться на поле боя. request
      2. Попуас Звание
        Попуас
        +3
        Сегодня, 16:26
        Будь у кого то воля,а не интерес бизнеса...давно бы уже со всем покончили yes ...даже с тем нарядом сил,что в 22 году зашли на Украину hi
    4. Сергей1984 Звание
      Сергей1984
      0
      Сегодня, 19:09
      Как только найдут эффективное средство против БПЛА, а это средство рани или поздно найдут, танки вновь займут своё место как ударная сила сухопутных войск. Списывать танки ещё очень рано.
  2. General Failure Звание
    General Failure
    +2
    Сегодня, 15:48
    Вполне здравая идея.
    Подчепуренные танки прошлых поколений (ДЗ и тд) на СВО используются.

    Насчет "истребителя" они конечно загнули, но как пушка на гусеницах, снабженная современной прицельной аппаратурой - почему бы и нет?
    1. Грац Звание
      Грац
      +1
      Сегодня, 16:30
      овчинка выделки не стоит понятна мотивация бельгийской компании бабла поднять на замене башни с орудием и электронку свою запихнуть, но в итоге это будет ничуть не дешевле чем с нуля купить наш т-90с
      1. General Failure Звание
        General Failure
        0
        Сегодня, 18:39
        мотивация бельгийской компании бабла поднять

        ...А я-то думал они забесплатно стараются (сарказм)

        Получится все-таки дешевле, если они в работу будут брать шасси М-60 у заказчика и пихать свой башенный модуль. Почему башня новая - оно понятно. Пушку новую пихают с АЗ.

        Как по мне - вполне честное предложение. Что по баблу будет недешево - оно понятно - европеи дешево ничего не делают.
        Как опция проапгрейдить старые танки этой модели - вроде на рынке такого никто не предлагает. Так что, шанс велик что выстрелит.
        1. Сергей3 Звание
          Сергей3
          -1
          Сегодня, 18:57
          Не получится дешевле, башня стала больше и тяжелее, поэтому двигатель под замену, сама новая башня с электроникой будет стоить больше половины нового танка + динамической защитой всё обвесить, это получается как каша из топора.
          1. General Failure Звание
            General Failure
            +1
            Сегодня, 19:06
            башня стала больше и тяжелее,

            Не факт. На вид она поменьше родной М60. И экипажа там на одного человека меньше.
            На снарядную нишу сзади не смотрите - она по западной традиции совсем слабо бронирована.
            То есть, что в вес родной башни впишутся - вполне реально.

            двигатель под замену

            Само собою. Но двигатель у танка - сам по себе расходник. При капиталке меняется однозначно.

            сама новая башня с электроникой будет стоить больше

            Не факт. Электронный фарш для таких апгрейдов выбирает заказчик по своему кошельку. От абсолютного минимума до что позволят купить.

            Что до новых танков, то в свете вялотекущего передела мира - они уже дефицит. Попробуй их еще и купи.
        2. bayard Звание
          bayard
          +1
          Сегодня, 20:38
          Цитата: General Failure
          Получится все-таки дешевле, если они в работу будут брать шасси М-60 у заказчика и пихать свой башенный модуль.

          Да и модуль похоже тот , что для модернизации старых немецких "Леопард-1" сделали , во всяком случае очень похожа . "Лео-1" в мире уже не так много осталось , а вот М-60 полно . Так что идея однозначно здравая - быстро и недорого нарастить численность танков в странах НАТО (и не только) за счёт модернизации старых танков . Шасси у М-60 и "Лео-1" очень неплохие и при более мощном двигателей могут показать завидную резвость и приёмистость . Слабость бронирования компенсируют динамической защитой . У нас тоже старые танки с баз хранения в модернизацию тянут и очень даже здорово получается . Гораздо лучше чем новая башня со 105 мм. пушкой на танках НАТО .
          1. General Failure Звание
            General Failure
            +1
            Сегодня, 20:54
            нарастить численность танков в странах НАТО

            Сомневаюсь, что у европеев М60 имеются на хранении. Или бы мы их на Украине увидели. А так только Лео-1 отметились.

            Кмк, это идея для третьих стран.
            1. bayard Звание
              bayard
              0
              Сегодня, 21:42
              Цитата: General Failure
              Сомневаюсь, что у европеев М60 имеются на хранении. Или бы мы их на Украине увидели.

              На уКраину гнали только "Лео-1" , потому что их ремонт и восстановление велось на немецких заводах Рейн-Металла . Эту башню уже предлагали ставить на "Лео-1" , теперь предлагают и на М-60 . Ажиотажа не видно , но фирма ищет заказчиков , старается . Может под программу милитаризации Европы и ввернётся . И вот если ввернётся , то денег рубанёт немало . А так то никакого прироста боевых характеристик , тот же калибр что был , но АЗ и возможность высоко задрать орудие . Этот модуль\башню и на другие машины ставили в Индии и Турции , возможно и ещё где .
  3. paul3390 Звание
    paul3390
    +3
    Сегодня, 15:53
    Ну - грех пускать в переплавку столько шасси, особенно если они в более-менее приличном виде. Это как у нас с типам Т-55, Т-62. Да - сами танки в хлам устарели, но если с хранения - чего бы хорошие шасси к делу-то не пристроить? Всяк поди дешевле чем новые выпускать..
  4. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +1
    Сегодня, 16:03
    Ни антидроновых сеток, ни других защитных средств, по опыту СВО - отличный распил бюджета))
  5. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    +1
    Сегодня, 16:12
    А двигатель трогать не надо? Пусть говно древнее стоит? Да и брони там нет, как подобие самоходки если только, издали долбить, но и калибр для таких дел никакой по мне в такое надо наоборот 155 мм ставить окурок.
    1. Alex777 Звание
      Alex777
      +2
      Сегодня, 17:56
      Видимо, по вам не долбили 105 мм.
      А раньше и 76 мм мало не казалось. wink
    2. bayard Звание
      bayard
      0
      Сегодня, 21:28
      Цитата: Incvizitor
      А двигатель трогать не надо? Пусть говно древнее стоит?

      Двигатель однозначно поменяют и скорей всего на более мощный .
      Цитата: Incvizitor
      Да и брони там нет,

      Её усилят динамической бронёй . К тому же это задумано скорей как танк для огневого усиления пехоты . Башню просто взяли ту , что сочинили для модернизации немецких "Леопард-1". Об этом уже была статья . Во всяком случае башня очень похожа . Вариант достаточно быстрой и не очень дорогой модернизации старых танков в нечто полезное для современной войны . Шасси у "Лео-1" и М-60 вполне себе , с более мощным двигом могут и резвость , и приёмистость хорошую показать . А новая башня с автоматом заряжания и большим возвышением орудия , новой оптикой и пулемётным модулем сверху расширяют боевые возможности . Не супер-пупер , но возможность вернуть в строй старые танки в новом облике . Возможно посмотрели как у нас лихо старые танки модернизируют и получают вполне современные и очень боевитые , вот и загорелись своё старьё в строй вернуть и превратить в нечто полезное . Решение вполне рациональное , ибо новых танков они столько точно не построят .
      Цитата: Incvizitor
      по мне в такое надо наоборот 155 мм ставить окурок.

      Зачем ? Кто ему даст на дистанцию выстрела своим окурком выйти ? Они наоборот сделали орудие с большим возвышением (и склонением) , чтоб стрелять на большие дистанции в т.ч. с закрытых позиций . Ну , а калибр - какой есть , такое и ставят , 120 мм. , да ещё и с АЗ туда точно не встанет .
      Так что если решатся через такую модернизацию весь парк НАТО+ прогнать , свой действующий танковый парк они расширят очень прилично , не очень дорого , ну а фирма - озолотится .
  6. Грац Звание
    Грац
    0
    Сегодня, 16:28
    смысла в таких истребителях танков конкретно в ближайшем времени с появлением фпв дронов нет.
  7. Mishka78 Звание
    Mishka78
    +1
    Сегодня, 17:01
    Что вообще такое лёгкий танк? Это так БМП называют?
    Я понимаю во время Великой отечественной была градация, ок.
    Но сейчас то её нет. Есть Абрамс, есть Леопард, есть Меркава, Есть Т72/80/90 и т.д.
    Кто такой этот лёгкий танк?
    1. bayard Звание
      bayard
      0
      Сегодня, 21:34
      Цитата: Mishka78
      Кто такой этот лёгкий танк?

      У нас это недоразумение "Спрут-СДМ" (вооружен хорошо , брони никакой) .
      В США делали , сделали недоразумение весом как Т-64 и отказались от закупок .
      У французов есть колёсный танк , тоже лёгкий , но это другое .
      А вот в Ю.Корее сделали вполне удачный лёгкий танк , который и для горной местности весьма годится .
      Вооружение у модернизированного М-60 такое же как у лёгкого , АЗ , хорошая оптика с тепловизором , ДЗ навесят и вполне себе танк для бедных\небогатых , которым можно относительно быстро довооружить армии НАТО , ибо полноценные ОБТ строить долго , сложно и очень дорого .
  8. Баюн Звание
    Баюн
    0
    Сегодня, 17:23
    При "армиях набега" в "танках прорыва", действительно, смысла нет. Бойцы и техника сегодня очень дороги, чтобы ими воевать.

    Нет танков - не нужны и "истребители танков".
  9. Кравец Вячеслав Звание
    Кравец Вячеслав
    0
    Сегодня, 17:36
    По сути ничего нового и не предеставили. До этого, эту же башню на Leopard 1 ставили, но модернизацию подобную вроде никто не заказывал для своей армии. На турецкий Kaplan MT / Harimau для Индонезии ставилась и эти машины серийно выпустили. На CV90, Patria AMV и индйский Zorawar также её варианты были. И насколько я понимаю больше ничего в M60 в данном варианте не меняли.
    Вот это только странно звучит:
    истребителя лёгких танков

    Учитывая что обычный M60 ОБТ, почему он при модернизации, в истребителя, но только лёгких танков, превращается непонятно. С этой задачей и версия до модернизации справилась бы, при правильном применении.