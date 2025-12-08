В Польше задержана группа украинских граждан со шпионским оборудованием

Польская полиция арестовала трех украинцев и конфисковала у них предметы, назначение которых те отказались объяснять. Таким образом, в Польше была задержана группа украинских граждан со шпионским оборудованием, обнаруженным в машине, в которой они ехали.

Об этом польскому телеканалу Polsat сообщили в полицейском управлении центрального района Варшавы.

Задержание произошло случайно, в ходе обычной дорожной проверки на столичной улице Сенаторской. Полицейские остановили легковую «Тойоту» с водителем и двумя пассажирами. Ими оказались трое граждан Украины в возрасте 43, 42 и 39 лет. Правоохранители нашли в автомобиле детектор шпионских устройств и хакерское оборудование.

Сотрудник правоохранительного ведомства Каспер Войтечко рассказал журналистам:

Когда им задавали уточняющие вопросы, они забывали английский язык и говорили, что не понимают, о чем их спрашивают.

По словам Войтечко, украинские мужчины утверждали, что ехали транзитом в Литву и не собирались задерживаться в Польше:

В разговоре с полицейскими они признались, что «путешествуют по Европе», а в Польшу приехали на несколько часов и вскоре планируют поездку в Литву.

К задержанным была применена мера пресечения в виде ареста сроком на три месяца.

Ранее бывший президент Польши Бронислав Коморовский прокомментировал отсутствие польских представителей на саммите в Лондоне, где ряд европейских лидеров встретятся с главой киевского режима Владимиром Зеленским. По мнению политика, его страну не пригласили, так как она не настолько сильная и влиятельная, как планирующие участвовать Германия, Британия и Франция.
  1. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    +3
    Сегодня, 15:45
    В разговоре с полицейскими они признались, что «путешествуют по Европе

    Чем больше таких " путешественников" тем нашим ребятам легче!
    А возраст то призывной вна.. laughing
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +2
      Сегодня, 15:54
      Цитата: ваш вср 66-67
      Чем больше таких " путешественников" тем нашим ребятам легче!

      Сейчас их сделают "агентами Кремля" и все будут довольны laughing
      1. frruc Звание
        frruc
        +1
        Сегодня, 16:02
        .....говорили, что не понимают, о чем их спрашивают.

        Охотно верю. Много там еще таких "непонимающих" катаются на "Тойотах" и "Мерседесах" ?
        1. Lako Звание
          Lako
          0
          Сегодня, 19:42
          Мне больше вот это понравилось: "Когда им задавали уточняющие вопросы, они забывали английский язык..." То есть, польские полицейские, с украинцами общались по англицки? Шароварные шлангами прикинулись на всю катушку. Хорошо хоть не на японском, изъясняться начали.
      2. Reptiloid Звание
        Reptiloid
        +1
        Сегодня, 17:26
        Цитата: Егоза
        ...... Сейчас их сделают "агентами Кремля" и все будут довольны laughing
        Неужели это теперь не их братья, Елена hi ? Как же так? Зелебоб с Дудой обжимались-целовались, а тут такое laughing
      3. Piramidon Звание
        Piramidon
        +1
        Сегодня, 21:23
        Цитата: Егоза
        Сейчас их сделают "агентами Кремля" и все будут довольны

        Пшеки просто обязаны найти у них за подкладкой лапсердаков российские паспорта laughing
    2. Дедок Звание
      Дедок
      +1
      Сегодня, 15:54
      Чем больше таких " путешественников" тем нашим ребятам легче!

      сомневаюсь, политикам из Польши - "хоть сцы в глаза - все - божья роса..."
      1. Теренин Звание
        Теренин
        +2
        Сегодня, 16:17
        конфисковала у них предметы, назначение которых те отказались объяснять.

        А, бить пойманных укро-шпионов не пробовали? bully
    3. knn54 Звание
      knn54
      +1
      Сегодня, 16:21
      Выпускники одной из диверсионных школ НАТО. Ехали на "практику" в Литву.("доводы" адвоката).
    4. Теренин Звание
      Теренин
      +1
      Сегодня, 16:23
      Цитата: ваш вср 66-67
      В разговоре с полицейскими они признались, что «путешествуют по Европе

      Чем больше таких " путешественников" тем нашим ребятам легче!
      А возраст то призывной вна.. laughing

      Генетический код нынешнего украинца, это действия разрушительного характера (обман, ненависть, стяжательство...)
    5. Маз Звание
      Маз
      +1
      Сегодня, 17:38
      То есть гур самостийной шпионит за поляками? А те из кожи вон лезут , чтоб "допомочь" хлопам? Вот это поворот. Скандаль в банке с пауками. Клоуны не поделили бабосы и антураж в цирке ес
  2. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +2
    Сегодня, 16:01
    Ну, халтурили себе ребятки, на хлебушек с маслом. Где тут шпионаж?
    1. Егоза Звание
      Егоза
      0
      Сегодня, 20:07
      Цитата: ТермиНахТер
      Ну, халтурили себе ребятки, на хлебушек с маслом. Где тут шпионаж?

      Скорее поляки себе аргументацию подбирают, почему они украинцев депортировать хотят.
  3. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +2
    Сегодня, 16:23
    Цитата: Теренин
    А, бить пойманных укро-шпионов не пробовали?
    Наверняка пробовали, только не на камеру wink
  4. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +2
    Сегодня, 16:50
    Мне в этой статье больше понравились слова президент Польши Бронислава Коморовского о то, что польских представителей на саммит в Лондон не пригласили, так как Польша. не настолько сильная и влиятельная. Хотя если откровенно польская армия еще фору даст армиям Германии, Британии и Франции.
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      +1
      Сегодня, 17:31
      Цитата: AK-1945
      ..... польская армия еще фору даст армиям Германии, Британии и Франции.
      Вероятно, польская армия в военных планах для войны с Россией, как у британцев, так и ЕС. Ведь в тех толерантных странах сколько лет ростили голубых да трансов всяких request
  5. andranick Звание
    andranick
    +1
    Сегодня, 17:15
    Вот только про шпиёнов в статье читал, а тут:
    Ранее бывший президент Польши Бронислав Коморовский прокомментировал отсутствие польских представителей на саммите в Лондоне, где ряд европейских лидеров встретятся с главой киевского режима Владимиром Зеленским. По мнению политика, его страну не пригласили, так как она не настолько сильная и влиятельная, как планирующие участвовать Германия, Британия и Франция.
    Никак не могу связать эту часть статьи с заявленной темой.
  6. Reptiloid Звание
    Reptiloid
    +1
    Сегодня, 17:22
    Польша ...... не настолько сильная и влиятельная ..... wassat

    Ну да, со свиным рылом в Калашный Ряд ! Там же --- Германия, Британия, Англия. Так им, пшекам
  7. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    +2
    Сегодня, 17:33
    Может те самые операторы неизвестных БПЛА? laughing
  8. Приходимец_СЭМ Звание
    Приходимец_СЭМ
    0
    Сегодня, 20:08
    "конфисковала у них предметы, назначение которых те отказались объяснять."
    Они может и хотели бы обьяснить, но не смогли, слов не нашлось, а на "пальцах" не получилось, полицейским казалось, что те их то ли куда- то посылают, то ли делают неприличные предложения...