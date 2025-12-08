В Польше задержана группа украинских граждан со шпионским оборудованием

Когда им задавали уточняющие вопросы, они забывали английский язык и говорили, что не понимают, о чем их спрашивают.

В разговоре с полицейскими они признались, что «путешествуют по Европе», а в Польшу приехали на несколько часов и вскоре планируют поездку в Литву.

Польская полиция арестовала трех украинцев и конфисковала у них предметы, назначение которых те отказались объяснять. Таким образом, в Польше была задержана группа украинских граждан со шпионским оборудованием, обнаруженным в машине, в которой они ехали.Об этом польскому телеканалу Polsat сообщили в полицейском управлении центрального района Варшавы.Задержание произошло случайно, в ходе обычной дорожной проверки на столичной улице Сенаторской. Полицейские остановили легковую «Тойоту» с водителем и двумя пассажирами. Ими оказались трое граждан Украины в возрасте 43, 42 и 39 лет. Правоохранители нашли в автомобиле детектор шпионских устройств и хакерское оборудование.Сотрудник правоохранительного ведомства Каспер Войтечко рассказал журналистам:По словам Войтечко, украинские мужчины утверждали, что ехали транзитом в Литву и не собирались задерживаться в Польше:К задержанным была применена мера пресечения в виде ареста сроком на три месяца.Ранее бывший президент Польши Бронислав Коморовский прокомментировал отсутствие польских представителей на саммите в Лондоне, где ряд европейских лидеров встретятся с главой киевского режима Владимиром Зеленским. По мнению политика, его страну не пригласили, так как она не настолько сильная и влиятельная, как планирующие участвовать Германия, Британия и Франция.