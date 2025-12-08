ГП РФ утвердила обвинение руководства Украины в геноциде населения Донбасса

ГП РФ утвердила обвинение руководства Украины в геноциде населения Донбасса

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении военного и политического руководства Украины о геноциде населения Донецкой и Луганской Народных Республик.

В документе упоминаются как действующие, так и бывшие представители постамайданного руководства Украины, в той или иной степени причастные к геноциду населения Донбасса. В частности, обвинение выдвинуто в отношении бывшего главы украинского МВД Арсена Авакова* (*внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов), главы СБУ (2019-2022) Ивана Баканова*, Алексея Гончарука, в 2019 году назначенного Зеленским на должность премьер-министра, его предшественника во главе украинского правительства Владимира Гройсмана, недавно уволенного с должности главы офиса Зеленского Андрея Ермака, экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, бывшего президента Украины Петра Порошенко и прочих весьма одиозных фигур, руководивших бывшей УССР после госпереворота 2014 года. Все они заочно обвиняются по ст. 357 УК РФ (геноцид).

По версии следствия, в период с апреля 2014 года по настоящее время обвиняемые вместе с иными должностными лицами, находясь на территории Украины, с целью осуществить геноцид населения ДНР и ЛНР отдали приказы военнослужащим ВСУ и других вооруженных формирований о применении против мирного населения огнестрельного оружия, бронетанковой техники, боевой авиации, а также ракетного и артиллерийского вооружения.

Эти карательные операции привели к гибели почти пяти тысяч мирных жителей, более 18,5 тысяч человек пострадали, получили ранения свыше 13,5 тысяч человек, из которых 1275 – несовершеннолетние. Кроме того, частично или полностью разрушены свыше 153 тысяч объектов гражданской инфраструктуры, в том числе по меньшей мере 138 тысяч жилых домов, множество образовательных и медицинских учреждений, объектов социального назначения, промышленных предприятий и других строений. За период с 2014 года и до февраля 2022 года, когда ДНР и ЛНР воссоединились с Россией, численность населения этих регионов сократилась примерно в полтора раза — с 6,5 млн до 4,5 млн человек.

Поскольку обвиняемые в настоящее время скрываются от органов следствия, они объявлены в международный розыск, им заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Приняты все необходимые меры для розыска и экстрадиции обвиняемых.
  ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67
    +9
    Сегодня, 15:46
    Все они заочно обвиняются по ст. 357 УК РФ (геноцид).

    И должны быть повешены!
    Теренин
      Теренин
      +7
      Сегодня, 16:00
      Похоже, с нашей стороны готовится повторный Нюрнберг по бандеровцам.
      ваш вср 66-67
        ваш вср 66-67
        +10
        Сегодня, 16:02
        Цитата: Теренин
        Похоже, с нашей стороны готовится повторный Нюрнберг по бандеровцам.

        Было бы хорошо! Чтобы всему миру показать этих бандеровцев и в зале суда, и на помосте!
        abrakadabre
          abrakadabre
          +8
          Сегодня, 16:10
          Пан Зеленский есть в списке? А руководитель незабвенного "Азова", который был у нас в плену?
          VictorB
            VictorB
            +4
            Сегодня, 16:54
            Пан Зеленский есть в списке?

            В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении высшего политического и военного руководства Украины – Арсена Авакова, Ивана Баканова, Андрея Богдана, Егора Божока, Владислава Бухарева, Виктора Гвоздя, Алексея Гончарука, Василия Грицака, Владимира Гройсмана, Алексея Данилова, Александра Данилюка, Валерия Евдокимова, Андрея Ермака, Андрея Загороднюка, Валерия Залужного, Олега Иващенко, Игоря Клименко, Михаила Коваля, Валерия Кондратюка, Василия Крутова, Михаила Куцина, Николая Литвина, Александра Литвиненко, Бориса Ложкина, Василия Малюка, Дениса Монастырского, Виктора Муженко, Сергея Наева, Валентина Наливайченко, Андрея Парубия, Сергея Пашинского, Степана Полторака, Петра Порошенко, Игоря Райнина, Александра Сырского, Андрея Тарана, Александра Турчинова, Рустема Умерова, Руслана Хомчака, Дениса Шмыгаля и Арсения Яценюка. Они заочно обвиняются по ст. 357 УК РФ (геноцид).
            30 вис
              30 вис
              +6
              Сегодня, 18:36
              А где Зеленский ? Каламойский ? Можно и йулю капительман , витю ющенко , да кучму присоседить до кучи . Всё это ягодки из под одного вонючего хвоста .
            Умптек
              Умптек
              0
              Сегодня, 20:59
              А где "Правый сектор? Ярош, например? Как там его...Белецкий, что ли? Ещё там вдохновители геноцида русских.
        guest
          guest
          +2
          Сегодня, 16:44
          Цитата: ваш вср 66-67
          и на помосте!

          У нас мораторий. sad hi
      Trapp1st
        Trapp1st
        -3
        Сегодня, 16:18
        с нашей стороны готовится повторный Нюрнберг по бандеровцам.
        Кто то в ГП просто с поздничком, повесточка поменялась. И в обще сравнение СВО с Великой Отечественной Войной и Нюрнбергским процессом, это плевок в память о миллионах погибших во имя свободы Мира от тирании и чистейшего зла. Эту инсинуацию могут продвигать только люди для которых святое это мертвые американские президенты на банкнотах.
        Теренин
          Теренин
          +4
          Сегодня, 16:25
          Цитата: Trapp1st
          с нашей стороны готовится повторный Нюрнберг по бандеровцам.
          Кто то в ГП просто с поздничком, повесточка поменялась. И в обще сравнение СВО с Великой Отечественной Войной и Нюрнбергским процессом, это плевок в память о миллионах погибших во имя свободы Мира от тирании и чистейшего зла. Эту инсинуацию могут продвигать только люди для которых святое это мертвые американские президенты на банкнотах.

          Не понял, что Вы наговорили request
          Преступления бандеровского режима не нужно процессуально оформлять?
      30 вис
        30 вис
        0
        Сегодня, 18:31
        Цитата: Теренин
        Похоже, с нашей стороны готовится повторный Нюрнберг по бандеровцам.

        Значит по окончанию войны не будет всеобщей амнистии . Прежде всего жидоукрам и их шестёрккам нацибандерью . Азивцам и прочим корчинским . Пора отменять смертную казнь в России .
    multicaat
      multicaat
      -3
      Сегодня, 16:10
      всего 14 лет понадобилось, чтобы понять что там происходит
      такими темпами все виновные от старости помрут, когда им приговор вынесут.
      Теренин
        Теренин
        +6
        Сегодня, 16:27
        Цитата: multicaat
        всего 14 лет понадобилось, чтобы понять что там происходит
        такими темпами все виновные от старости помрут, когда им приговор вынесут.

        Так с 2014 года и документировались преступления бандеровцев, а сейчас вынесли обвинительное заключение. Что не так?
        multicaat
          multicaat
          -3
          Сегодня, 17:07
          Цитата: Теренин
          Что не так?

          наверное сгоревшие в Одессе или погибшие в Донецке десятки детей или туристы после обстрела пляжа в Севастополе очень этому рады, тому как тщательно всё записывали.
          Теренин
            Теренин
            +1
            Сегодня, 21:35
            Цитата: multicaat
            Цитата: Теренин
            Что не так?

            наверное сгоревшие в Одессе или погибшие в Донецке десятки детей или туристы после обстрела пляжа в Севастополе очень этому рады, тому как тщательно всё записывали.

            Это Вы к чему? Тема по "Кузьму" ГП РФ утвердила обвинение руководства Украины в геноциде населения Донбасса а Вы про "Ерему".
    Варяжко
      Варяжко
      +2
      Сегодня, 16:22
      Тогда уж публично в Киеве. Это в идеале как в 1946г.
      https://youtu.be/5KN3zQbyGUI?si=gatZewHANIsl80EP
      Теренин
        Теренин
        +1
        Сегодня, 16:29
        Цитата: Варяжко
        Тогда уж публично в Киеве. Это в идеале как в 1946г.
        https://youtu.be/5KN3zQbyGUI?si=gatZewHANIsl80EP

        Вешать в местах по мере освобождения населенных пунктов. Ничего страшного, если эти террористы повисят в ЛДНР.
        Варяжко
          Варяжко
          +2
          Сегодня, 16:30
          Я имел ввиду не место. А сам символ окончательного возмездия за их преступления.
          Теренин
            Теренин
            +3
            Сегодня, 16:33
            Цитата: Варяжко
            Я имел ввиду не место. А сам символ окончательного возмездия за их преступления.

            Это - да! Меня смутил нас.пункт который брать обязательно будем, но неспеша.
            А,с этими ками медлить нежелательно.
    bayard
      bayard
      +1
      Сегодня, 19:08
      Цитата: ваш вср 66-67
      И должны быть повешены!

      На Крещатике и "Майдане нэзалэжности" , который будет переименован в "Площадь Освобождения".
      Трибунал это - хорошо .
      Слово ГЕНОЦИД в обвинении - правильная классификация степени вины .
      И да - именно вешать и именно на киевских площадях .
  pudelartemon
    pudelartemon
    +2
    Сегодня, 15:50
    До всех доберёмся,прощать такого в ХХl веке невозможно.
    Теренин
      Теренин
      +4
      Сегодня, 16:01
      Цитата: pudelartemon
      До всех доберёмся,прощать такого в ХХl веке невозможно.

      Важно, не простить до кого добрались и изолировали.
      pudelartemon
        pudelartemon
        +5
        Сегодня, 16:03
        Амнистия на таких тварей не должна распостраняться
        Теренин
          Теренин
          +6
          Сегодня, 16:07
          Цитата: pudelartemon
          Амнистия на таких тварей не должна распостраняться

          Да. Иначе опять, как сейчас, будем пожинать посеянную амнистию Хрущева (что-бы этой твари, на том свете, ни дна ни покрышки")
        multicaat
          multicaat
          +1
          Сегодня, 17:09
          Цитата: pudelartemon
          Амнистия на таких тварей не должна распостраняться

          А что будете делать с теми, кто в школах гнобил "личинок колорадов"?
          Там же половина общества зомбирована!
  3. Комментарий был удален.
  frruc
    frruc
    +2
    Сегодня, 15:58
    ГП РФ утвердила обвинение руководства Украины в геноциде населения Донбасса

    Осталось поймать и повесить.
    Теренин
      Теренин
      +2
      Сегодня, 16:08
      Цитата: frruc
      ГП РФ утвердила обвинение руководства Украины в геноциде населения Донбасса

      Осталось поймать и повесить.

      В крайнем случае, можно их уши в качестве доказательства принести. bully
  ТермиНахТер
    ТермиНахТер
    0
    Сегодня, 15:58
    Это конечно хорошо, жаль только - пустая формальность. Никто не выдаст их России и никто не даст их осудить на Украине. В самом худшем варианте, они просто уедут с Украины. У них у всех, гражданство, недвижимость, счета в банках в гейропе, израиле и т. д.
    frruc
      frruc
      +4
      Сегодня, 16:05
      ТермиНахТер
      В самом худшем варианте, они просто уедут с Украины.

      Возможно и уедут. Только дядьки с ледорубами, они везде встречаются.
      ТермиНахТер
        ТермиНахТер
        0
        Сегодня, 17:19
        Да, только сильно много потребуется дядек и ледорубов.
    pudelartemon
      pudelartemon
      +4
      Сегодня, 16:06
      Бандеру,Скрипаля,Беленко и иже с ними никто не выдавал.
      Ну,подавился вишнёвой косточкой,подскользнулся в в ванной...
      Всякое бывает. Или?
      ТермиНахТер
        ТермиНахТер
        0
        Сегодня, 17:21
        Беленко, на сколько я помню, сдох сам.
      свой1970
        свой1970
        +3
        Сегодня, 18:07
        Цитата: pudelartemon
        Скрипаля

        Вот кого- кого а этого точно не мы. Хотели бы - он еще на зоне хлебушком подавился бы...
    Теренин
      Теренин
      +3
      Сегодня, 16:16
      Цитата: ТермиНахТер
      Это конечно хорошо, жаль только - пустая формальность. Никто не выдаст их России и никто не даст их осудить на Украине. В самом худшем варианте, они просто уедут с Украины. У них у всех, гражданство, недвижимость, счета в банках в гейропе, израиле и т. д.

      Вот даже никак не формальность. Юридически оформленное уголовное преследование (процессуальная деятельность, осуществляемая стороной обвинения в целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления. Цель - установление виновности лица, совершившего преступление, и назначение ему соответствующего наказания), это первый шаг на пути к виселицы.
      Это, как у Вия - "Поднимите мне веки!!" bully
      ANB
        ANB
        +6
        Сегодня, 16:30
        Вообще то можно подсунуть Трампу в соглашение пункт о выдаче украинцев, обвиняемых в геноциде. Трампу на них плевать, будет мелкая услуга.
        Теренин
          Теренин
          +5
          Сегодня, 16:31
          Цитата: ANB
          Вообще то можно подсунуть Трампу в соглашение пункт о выдаче украинцев, обвиняемых в геноциде. Трампу на них плевать, будет мелкая услуга.

          Отличная идея, которая, в свое время, неплохо сработала yes
      ТермиНахТер
        ТермиНахТер
        0
        Сегодня, 17:22
        После ВМВ, многие преступники уехали на Запад и спокойно там жили.
        Теренин
          Теренин
          +1
          Сегодня, 21:38
          Цитата: ТермиНахТер
          После ВМВ, многие преступники уехали на Запад и спокойно там жили.

          Чот не пойму. Если не документировать их преступления, то убежавшие бандеровцы жили-бы хуже?
    свой1970
      свой1970
      +3
      Сегодня, 18:05
      Цитата: ТермиНахТер
      Это конечно хорошо, жаль только - пустая формальность. Никто не выдаст их России и

      Я бы не был столь прямолинеен - сегодня не выдадут, а завтра фиг его знает...
      Казачий корпус СС тоже не ожидал от Англии - что их СССР выдадут
  andretry
    andretry
    +2
    Сегодня, 16:15
    То есть у нас этих людей в качестве возможного преемника Зеленского на посту Президента Украины категорически не приемлют. И в как членов делегации тоже не желают видеть.
    А самого Зеленского в списке нет - есть вариант, что именно его будут уговаривать на мирный договор.
    Теренин
      Теренин
      +1
      Сегодня, 16:40
      Цитата: andretry
      в списке нет -

      Желательно, конечно прочитать само обвинительное заключение, там должны быть ответы на - что, где, кем, когда, каким способом и с какой целью. yes
    Гюнтер
      Гюнтер
      0
      Сегодня, 17:40
      — А самого зеленского в списке нет
      andretry, ну такой у нас подслеповатый "нюрнбергский трибунал" проявил гибкость(по путину).
  Слово
    Слово
    0
    Сегодня, 16:22
    Важно понять как будет реализован розыск и арест при отсутствии силовой группы. Обозначенные нелюди имеют хорошую финансовую подушку и могут годами безбедно скрываться.
  Товарищ Берия
    Товарищ Берия
    +2
    Сегодня, 16:23
    Полный список:

    В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении высшего политического и военного руководства Украины:
    • Арсена Авакова,
    • Ивана Баканова,
    • Андрея Богдана,
    • Егора Божока,
    • Владислава Бухарева,
    • Виктора Гвоздя,
    • Алексея Гончарука,
    • Василия Грицака,
    • Владимира Гройсмана,
    • Алексея Данилова,
    • Александра Данилюка,
    • Валерия Евдокимова,
    • Андрея Ермака,
    • Андрея Загороднюка,
    • Валерия Залужного,
    • Олега Иващенко,
    • Игоря Клименко,
    • Михаила Коваля,
    • Валерия Кондратюка,
    • Василия Крутова,
    • Михаила Куцина,
    • Николая Литвина,
    • Александра Литвиненко,
    • Бориса Ложкина,
    • Василия Малюка,
    • Дениса Монастырского,
    • Виктора Муженко,
    • Сергея Наева,
    • Валентина Наливайченко,
    • Андрея Парубия,
    • Сергея Пашинского,
    • Степана Полторака,
    • Петра Порошенко,
    • Игоря Райнина,
    • Александра Сырского,
    • Андрея Тарана,
    • Александра Турчинова,
    • Рустема Умерова,
    • Руслана Хомчака,
    • Дениса Шмыгаля,
    • Арсения Яценюка.
    Товарищ Берия
      Товарищ Берия
      +1
      Сегодня, 17:59
      Цитата: Товарищ Берия
      • Дениса Монастырского,


      А вот его придется "освободить от наказания", т.к. он уже наказан самым высшим судом.

      Погиб 18 января 2023 года на 43-м году жизни при крушении вертолёта в Броварах, забрав с собой еще 13 человек, в том числе одного ребенка.
      Охотовед 2
        Охотовед 2
        +1
        Сегодня, 18:15
        • Андрея Парубия,
        Этот тоже избежит наказания, застрелен 30 августа 2025 года. hi
  Schneeberg
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 16:31
    Цитата: abrakadabre
    Пан Зеленский есть в списке?
    Должен стоять под номером первым!
  Приходимец_СЭМ
    Приходимец_СЭМ
    0
    Сегодня, 16:44
    риняты все необходимые меры для розыска и экстрадиции обвиняемых.
    неуж-то ввели институт"охотников за головами"?
  AK-1945
    AK-1945
    +2
    Сегодня, 16:45
    Выдать нам их никто не выдаст, в данном случае надо поступать как Израиль в свое время. Моссад похищал нацистских преступников, вывозил в Израиль и там судил, правда бывали случаи когда в живом виде не довозил, но это тоже вариант.
  Incvizitor
    Incvizitor
    0
    Сегодня, 16:55
    Таких надо находить и уничтожать а главное их западных хозяев заказчиков, все кто хоть как то поддерживает укрохунту, ту же нуланд что печенье раздавала, они основные главнюки.
  BAI
    BAI
    0
    Сегодня, 18:46
    А Яйценюх, Турчинов и Поршенко где? Они, что - не при делах?
  Сергей1984
    Сергей1984
    0
    Сегодня, 18:46
    Очень надеюсь, что наши спецслужбы будут по полной использовать опыт "Центра Симона Визенталя"и моссада по поиску и наказанию всех укронацистов.И без срока давности!