ГП РФ утвердила обвинение руководства Украины в геноциде населения Донбасса
Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении военного и политического руководства Украины о геноциде населения Донецкой и Луганской Народных Республик.
В документе упоминаются как действующие, так и бывшие представители постамайданного руководства Украины, в той или иной степени причастные к геноциду населения Донбасса. В частности, обвинение выдвинуто в отношении бывшего главы украинского МВД Арсена Авакова* (*внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов), главы СБУ (2019-2022) Ивана Баканова*, Алексея Гончарука, в 2019 году назначенного Зеленским на должность премьер-министра, его предшественника во главе украинского правительства Владимира Гройсмана, недавно уволенного с должности главы офиса Зеленского Андрея Ермака, экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, бывшего президента Украины Петра Порошенко и прочих весьма одиозных фигур, руководивших бывшей УССР после госпереворота 2014 года. Все они заочно обвиняются по ст. 357 УК РФ (геноцид).
По версии следствия, в период с апреля 2014 года по настоящее время обвиняемые вместе с иными должностными лицами, находясь на территории Украины, с целью осуществить геноцид населения ДНР и ЛНР отдали приказы военнослужащим ВСУ и других вооруженных формирований о применении против мирного населения огнестрельного оружия, бронетанковой техники, боевой авиации, а также ракетного и артиллерийского вооружения.
Эти карательные операции привели к гибели почти пяти тысяч мирных жителей, более 18,5 тысяч человек пострадали, получили ранения свыше 13,5 тысяч человек, из которых 1275 – несовершеннолетние. Кроме того, частично или полностью разрушены свыше 153 тысяч объектов гражданской инфраструктуры, в том числе по меньшей мере 138 тысяч жилых домов, множество образовательных и медицинских учреждений, объектов социального назначения, промышленных предприятий и других строений. За период с 2014 года и до февраля 2022 года, когда ДНР и ЛНР воссоединились с Россией, численность населения этих регионов сократилась примерно в полтора раза — с 6,5 млн до 4,5 млн человек.
Поскольку обвиняемые в настоящее время скрываются от органов следствия, они объявлены в международный розыск, им заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Приняты все необходимые меры для розыска и экстрадиции обвиняемых.
