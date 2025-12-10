Глобальная неоколониальная пирамида
Всевидящее око на однодолларовой банкноте
Начало заката «золотого века»
Пиком «золотого века» западной цивилизации был 1972 год (Советский Союз и «золотой век» Запада). В это время реальные доходы западных рабочих и среднего класса достигли своего максимума. Однако уже в 1973 году арабские шейхи в ответ на поддержку Западом Израиля в войне Судного дня устроили «энергетический Пёрл-Харбор» (Как арабские шейхи устроили энергетический Перл-Харбор).
Нефтяное эмбарго 1973 года стало одним из самых страшных послевоенных потрясений для США и западного мира. Особенно для Штатов, население которых составляло 6% от народонаселения планеты, но потребляло более 30% энергии, которую вырабатывали на всей Земле. Фондовый рынок США обвалился, рухнула область экономики, связанная с автомобилями и их обслуживанием, сотни тысяч рабочих остались без работы. Один только Детройт потерял более 200 тыс. рабочих мест.
Энергетический кризис 1970-х стал серьезным культурным потрясением для западного мира. Он подорвал сами основы западного общества потребления (всеобщего благоденствия) и «американского образа жизни». Кризис подвел черту под обильным послевоенным 25-летием и разрушил иллюзию США о собственной неуязвимости и независимости от всего остального мира.
Кризис 1973–1975 гг. ещё не добил эру всеобщего благоденствия. Запад сумел серьёзно повысить экономичность своего производства. Американцы протянули нефтепровод с Аляски. Было создано Министерство энергетики, ускоренно развивалась атомная энергетика и возобновляемые источники энергии. В 1975 году был создан нефтяной резерв США (Strategic Petroleum Reserve – SPR), система подземных хранилищ вблизи Мексиканского залива в Техасе и Луизиане для хранения нефти.
В 1974 году ведущие экономики мира учредили Международное энергетическое агентство для регулирования рынка энергоресурсов и координации в случае повторения подобных кризисов. В 1975 году руководители наиболее экономически развитых стран мира — Франции, США, Англии, ФРГ, Италии и Японии — собрались под Парижем, чтобы обсудить будущее мировой экономики. Так появилась «Большая шестерка», в следующем году расширившись до «Большой семерки» за счет Канады.
Однако «золотой век» для обывателя был в прошлом: инфляция, рост цен, спад производства. Об эре дешёвой нефти пришлось забыть. Сочетание застойного экономического роста и инфляции цен в эту эпоху привело к появлению термина «стагфляция». Уже в 1979 году энергетический кризис повторился в связи с Исламской революцией в Иране. Новые власти в Тегеране объявили, что будут производить нефть только для своего потребления.
Западный обывательский мир испытал мощный шок. В кино и литературе того времени полно предчувствий ядерной катастрофы или другого апокалипсиса. Апокалиптический жанр до сих пор одна из ведущих тем в культурно-информационном поле Запада. Массовой манией стало строительство частных убежищ на случай катастрофы. В США развивается движение выживальщиков (сурвивалисты), которые готовились к различным катастрофам (экономическим коллапсам, войнам, стихийным бедствиям) путем запасания еды, воды, медикаментов, оружия и боеприпасов, освоения навыков выживания и создания автономных убежищ. Они создают свои группы и сообщества.
На Западе снова вспоминают о «русской угрозе». Советский Союз практически не испытывал проблем, связанных с кризисными явлениями капитализма, поступательно развивался, опираясь на мощный задел в науке, образовании и индустрии, созданный при Сталине. При этом в Москве уже сидели «старцы», желающие стабильности и не желающие конфликтовать с Западом. Но западники опасались, что в Союзе к власти могут прийти энергичные и решительные молодые силы. И если они смогут начать в Красной империи новый рывок, а прорывные технологии в Союзе для этого были, их просто в основном «клали под сукно», то западному миру придётся очень плохо.
Семья закупает бензин впрок, 7 ноября 1973 года
Заря Великой глобализации
На Западе начинается эпоха Великой глобализации. Процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации. Появление единого мирового рынка, усиление концентрации капитала, где транснациональные корпорации, банки, капиталисты, плутократы получают огромные прибыли в ущерб национальным интересам отдельных государств и основной массе населения.
В сущности, капитализм возвращается в своей основе – богатые и сверхбогатые богатеют, остальные беднеют. Рост финансового, спекулятивного капитала, различных финансовых «пирамид-пузырей», перераспределение богатства в пользу «избранного» меньшинства.
Западные инвестиции, открытие доступа к технологиям, развитие науки и образования, бизнеса и технологий, появление всемирных электронных сетей в банковском деле и торговле приводят к тому, что начинается быстрый рост стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Япония стала второй экономикой мира в 1968 году, обогнав СССР, и удерживала статус «мировой фабрики» более 40 лет, уступив первенство Китаю только в 2010 году.
Бывшие нищие и отсталые страны быстро превращаются в высокоразвитые. Первые четыре «азиатских тигра» — Гонконг и Сингапур (стали международными финансовыми центрами), Тайвань и Южная Корея. За ними следуют Индонезия, Малайзия, Филиппины, Таиланд и Вьетнам.
Дэн Сяопин, бывший фактическим руководителем Китая с конца 1970-х до начала 1990-х годов, начал сотрудничать с Западом, стал инициатором экономических реформ и сделал страну частью мирового рынка. Поднебесная, при помощи западных инвестиций и технологий и дешёвой рабочей силы, повторяет путь Японии, постепенно став новой «мировой фабрикой».
Глобализация позволяет торговать с места, из офиса, покупать и продавать с помощью электронных сетей. Теперь можно управлять своим бизнесом или предприятием за тысячи миль. Головной офис в Западной Европе, а само производство в Мексике или Таиланде.
Поэтому западные, а за ними и японские капиталисты начинают переносить к месту свои производства и даже финансы. Капиталы идут туда, где мягкий и теплый климат, где не надо строить капитальные здания с отоплением. Где баснословная дешевизна рабочей силы, и работники, как в конце XIX – начале XX вв., работают за миску баланды. Где очень низки налоги и можно договориться с местными властями о месте и поставках рабсилы. Где азиаты работают по 10 – 14 часов, где ещё дешевле труд детей и женщин. Где не надо давать массу выходных и праздничных дней, каникулы и ежегодные оплачиваемые отпуска, к которым привыкли западные рабочие и работники умственного, офисного труда.
Китайцы и другие азиаты работают за 30–40 долларов в месяц. Труд оценивается очень низко. Это практически работа за еду. При этом азиаты практически не уступают по качеству труда западным рабочим. Капиталовложения в производство минимальные. Тропики, зимы нет: столбы и тонкое листовое железо. Не надо и одевать рабочих, как в Европе и США: шлёпки и шорты весь год. Кушают рис, а не молоко и мясо.
Да и азиатские правительства берут мало налогов, поощряют бизнес. Азиатские государства не ведут такую мощную гонку вооружений, как блок НАТО. Ещё не создано общество потребления, не надо обеспечивать огромные социальные гарантии, платить пенсии старикам и пр. О таких вещах, как пособие по безработице в 80% заработка или рождественская месячная надбавка к жалованью, в большинстве стран АТР и не слышали.
Просто рай для капиталистов, олигархов и банкиров. Неудивительно, что экономика «азиатских тигров» (или драконов) совершает стремительный взлёт. За ними следует и Китай. Эффект крайне низкой базы. Очень дешёвой, но квалифицированной, дисциплинированной рабсилы. Тёплого климата. Часто – наличие необходимых ресурсов. Западных капиталовложений, доступа к высоким технологиям и рынкам США и Западной Европы.
Дэн Сяопин встречается с Джимми Картером. 1979 год
«Золотой миллиард»
В этот период окончательно складывается система неоколониализма. Скрытого доминирования и эксплуатации развитых стран над молодыми государствами или бывшими колониями, которая осуществляется не прямым политическим контролем, а через финансово-экономические механизмы, информационно-культурное подчинение (глобализация, СМИ, наука, технологии и образование) и военно-политическое влияние.
Страны Западной Европы и США стали своего рода огромной метрополией, процветающим управляющим центром, а их население – «белых воротничков», работников умственного, офисного труда с хорошими зарплатами и социальными гарантиями – «золотой миллиард». Западные рабочие в последней четверти XX века перестанут быть рабочими в классическом смысле. Они станут частью среднего класса, рантье-буржуа, получая неоправданно высокие зарплаты и социальные льготы за счёт доходов западных предприятий, ТНК-ТНБ в странах «Третьего мира».
За счёт беспощадной эксплуатации сотен миллионов людей в Азии, Африке и Латинской Америке. За счёт беспощадной эксплуатации природы в странах Глобального Юга: масштабная вырубка лесов, варварская добыча металлов, углеводородов, страшное загрязнение почвы, воды, воздуха и пр. При этом в самой Европе будут проведены серьёзные работы по улучшению экологии, чистке рек и т. д.
Беднейшие массы нового пролетариата останутся в слаборазвитых странах Восточной и Южной Азии, Африки и Латинской Америки, в т. н. «Третьем мире». «Первый мир» — это западный мир, «второй мир» — блок Варшавского договора, развитые социалистические страны. Там люди будут десятилетиями работать за еду, за 30–40 долларов в месяц. Вкалывать на фабриках ТНК за такую зарплату, которую американские рабочие получали в XIX столетии. Только доллар в конце XIX века стоил как минимум 20 долларов начала XXI века.
Страны «золотого миллиарда»/size]
Ядовитые плоды глобализации
Начатый Западом процесс глобализации обернулся против самого западного мира. США в борьбе с «русской угрозой» (альтернативным мировым порядком на основе социальной справедливости) спасли себя, Западную Европу и Японию, дав им инвестиции, открыв свой самый богатый на планете внутренний рынок. Позволили разбогатеть. Сделали Японию «мировой фабрикой». Затем американцы повторили этот рецепт с Азией, чтобы она не потянулась к русским. Западные инвестиции и технологии дали Китаю, «азиатским тиграм», открыли для них самый высокодоходный рынок Европы и США.
В результате США смогли остановить развитие социалистического лагеря. Во многом благодаря ошибкам самой Москвы, которая грезила интернационализмом за счёт ядра Великой России — СССР, мирным сосуществованием и конвергенцией.
Однако расплата за глобализацию не заставила себя ждать. Во-первых, вслед за фабриками и заводами в страны Глобального Юга потекли и капиталы, финансы. Это позволили сделать электронные сети. Деньги потекли из стран «золотого миллиарда» с их высокими налогами в южные страны, где рабсила дешёвая, а налоги низкие.
Во-вторых, оказывается невозможно всех западных обывателей перевести в «белые воротнички». Уже в начале 80-х годов в Европе и США растёт безработица, закрываются производства. Растёт количество трутней – социальных паразитов, существующих за счёт других. Государству всё сложнее обеспечивать привыкшее к хорошей жизни население высокими зарплатами, льготами, пенсиями и пр.
Плюс моральная, культурная, интеллектуальная и даже физическая деградация населения, которое перестало быть рабочими и инженерами, стало рантье, потребителями «хлеба и зрелищ».
Кстати, на этой волне против губительных явлений глобализации к власти в США и пришёл Дональд Трамп. Который бросил вызов глобалистам («глубинному государству») и призвал возродить былую Америку, вернуть промышленность (производство), приостановил массовую миграцию, ведущую к исчезновению белого ядра США и т. д.
Продолжение следует…
Информация