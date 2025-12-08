Турция начала строительство первой национальной подводной лодки класса MİLDEN



Минобороны Турции сообщило, что на военно-морской верфи Gölcük началось строительство первой национальной подлодки, относящейся к классу MİLDEN.

На этих же мощностях с сентября 2015 года идёт изготовление субмарин проекта Reis (Reis Sınıfı) – это турецкое название класса современных ДЭПЛ с ВНЭУ Type 214TN (TN означает «Turkish Navy»), который немецкий разработчик адаптировал под требования Анкары, отталкиваясь от базового проекта Type 214. Всего Анкара заказала 6 единиц Reis, первая из которых TCG Piri Reis (S-330) была принята на вооружение в августе 2024 года, вторая TCG Hızır Reis (S-331) – в ноябре 2025 года.



Контракт с основным подрядчиком на постройку Reis – немецкой компанией TKMS – предусматривал обширную передачу технологий, что, по всей видимости, и позволило Турции приступить к постройке собственной подлодки, концептуальное проектирование которой было завершено в январе 2022 года.

MİLDEN – это ДЭПЛ с ВНЭУ, имеющая большие габариты по сравнению с Reis: её длина составит свыше 80 м, а водоизмещение около 2700 тонн. Вооружение будет представлено 8 ТА с национальными 533-мм торпедами Akya, ПКР Sub-Atmaca, крылатыми ракетами GEZGIN. Подлодка получит на оснащение собственные гидролокаторы и РЛС.



Недавно министр обороны Греции Никос Дендиас заявил об угрозе для его страны, исходящей со стороны вооружённых сил Турции. В связи с этим представитель военного ведомства контр-адмирал Зеки Актюрк отметил:

Мы не представляем угрозы для тех, кто не представляет угрозы для нас. Но у нас есть сила и решимость устранить любую угрозу, направленную против нашей страны. Мы ещё раз напоминаем, что попытки напасть на Турцию проваливались в прошлом, не увенчаются успехом и сейчас, и в будущем.
  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 18:31
    Не зря грек беспокоится ,после изменения границ Украины Эрдогану сам его бог велел провести свою линию в Эгейском море .Не дело грекам иметь острова у Турции до которых можно дострелить из "рогатки" с обоих сторон..Турция в НАТО ,а не в ЕС.Я за любой кипишь в Европе, кроме голодухи.
    1. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      +2
      Сегодня, 19:36
      Добрый день, Андрей. А потянет ли экономика Турции столько ништяков сразу? Строительство авианосца, эсминцев, самолет 5-го поколения. Теперь еще новейшая лодка. Штаны у Пердогана не треснут?)))
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +1
        Сегодня, 19:46
        Добрый день Николай ,я сам удивляюсь откуда у него деньги ? Может его секрет,что турки могут кредитовать в банках Азербайджана ,США ,КНР и ЕС? С лирой эрдогана ,как у нас с рублём, а может ещё и хуже.
        1. ТермиНахТер Звание
          ТермиНахТер
          +1
          Сегодня, 21:17
          Есть у меня подозрение, что это голимые понты и ничего больше. Китай мог бы дать кредит, но они с Эрдоганом не друзья из-за Синцзяна.
          1. tralflot1832 Звание
            tralflot1832
            0
            Сегодня, 21:26
            Но на что он строит ,даже нам траулеры - в два раза быстрее и в два раза дешевле .Заказывали пару головных ,а потом серийные но это за деньги.Хотя судостроение у него развито ,берут турки $,€,,£ ,а себе строят за лиры.Хорошо иметь на кармане СКВ .На инфляцию тогда фиалетово.Надо смотреть и считать гражданский тоннаж .Кстати Атомфлот пока он кинул с доком.Нет судна доставщика доков целиком ( есть такое судно у швейцарцев вроде) Американцы санкции сняли ,англичане не сняли санкции с Атомфлота.Но будем посмотреть ,это дело решаемо.
  2. Андрей из Челябинска Звание
    Андрей из Челябинска
    +1
    Сегодня, 18:32
    

    К типу, а не к классу.
  3. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +1
    Сегодня, 18:33
    На 2024 год, в составе военно-морских сил (ВМС) Турции 12 подводных лодок, все немецкого проекта 209. Если ещё и новые начнут строить, придётся увеличивать количество подводных лодок на Черноморском Флоте.
  4. Сергей Митинский Звание
    Сергей Митинский
    +4
    Сегодня, 18:36
    У турок лучше получаются макеты и наполеоновские планы на такие изделия .

    Однако не стоит забывать и такие же планы турок о возрождении свой османской империи

    Пусть не в полном объёме бывших территорий, но в полном объеме своего влияния ,которое простирается еще дальше уже и на бывшие советские республики

    Турция единственная из стран НАТО не уповала на покровительство и защиту США, а активно развивала свои ВС и ВПК и оказалась в итоге права .США отказались от роли мировой няньки и охранника ЕС ,что только для Турции из всех стран НАТО не было шоком разочарования и даже наоборот она вероятно испытала удовлетворение от того что единство НАТО разваливается .Турция мягко стелет со своим пантюркизмом в сторону России но расслабляться не стоит ,у нее далеко там идущие планы

    В сторону Балкан и Греции в частности она действует решительнее и уже не скрывает своих агрессивных планов в отношении такого же члена военного блока как и она сама

    В сторону Израиля она пока воздерживается от резких телодвижений имея ввиду пока еще продолжающееся покровительство этого преступного государства cо стороны США .России же следует быть начеку и поставить Турцию на место ее наполеоновских планов в Закавказье и Средней Азии благо союзники у России для этого имеются
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 18:40
    Цитата: Охотовед 2
    . Если ещё и новые начнут строить, придётся увеличивать количество подводных лодок на Черноморском Флоте.

    Зачем? Пробка от Чёрного моря в руках эрдогана .А вот ракеты средней дальности не помешало бы иметь за Кавказскими горами.
    1. Сергей Митинский Звание
      Сергей Митинский
      +2
      Сегодня, 18:51
      Эта пробка не так просто закупоривается
      Франция уже заключила с Грузией контракт на поставку вооружений
      А это значит что Турция уже и Грузию постепенно достает со своими планами
      Французы очевидно хотят закрепить антитурецкий блок Армения -Грузия но без России им все равно не обойтись
      Пока смотрим и наблюдаем главным образом за поведением обнаглевшего азербайджанского носорога
      Вымываем всю эту нечисть из России и пока наблюдаем. Там еще Иран рядом имеется так что не все так ловко у Турции обойдется
      Все это цветочки будущих мировых конфликтов
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +2
        Сегодня, 19:00
        Вы не в курсе ,что азербайджанский носорог уже сдал назад.Туапсиннский порт на днях отобрали у азербайджанца ,он даже не вякнул.
        1. Сергей Митинский Звание
          Сергей Митинский
          +1
          Сегодня, 19:04
          Не вякнул, но давление вероятно подскочило и был близок к кондратию
          Этот ган дон до сих пор держит в своих застенках российских журналистов Спутника. Он очевидно воображает что ухватил Путина за причинное место
          Надо ему показать в полном объеме кто кого ухватил
          1. tralflot1832 Звание
            tralflot1832
            +1
            Сегодня, 19:12
            Кто ,кто там в Азербайджанские застенках сидит?
            1. Сергей Митинский Звание
              Сергей Митинский
              +2
              Сегодня, 19:17
              Я очевидно не успеваю следить за событиями
              Все это конечно хорошо ,но я надеюсь что Путин будет и дальше продолжать компанию по оскоплению борзоты всей этой шалупони в России
              Они уже достали тут всех
              1. tralflot1832 Звание
                tralflot1832
                +5
                Сегодня, 19:20
                Я не против надо трясти азербайджанский диаспору как груш ,они только силу понимают .Но в пределах закона ,а найти нарушение как два пальца об асфальт.Начать с ночных магазинов.И дальше, всё выше и выше. drinks