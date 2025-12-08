США давят на Киев, чтобы тот стал сговорчивее в территориальном вопросе

США давят на Киев, чтобы тот стал сговорчивее в территориальном вопросе

По информации западной прессы, поскольку вопрос о территориях остается одним из наиболее проблемных в контексте переговоров о мирном урегулировании украинского кризиса, Вашингтон ищет любые варианты, чтобы убедить Киев пойти на определенные уступки.

Как сообщает информационное агентство AFP со ссылкой на свои источники, знакомые с ситуацией, американцы оказывают на Киев чрезвычайное давление, стремясь вынудить Зеленского согласиться на полный вывод ВСУ с остающимися под украинским контролем части Донбасса.

В свою очередь, глава киевского режима в комментарии изданию Bloomberg указал, что участники переговоров по предложенному администрацией Трампа мирному плану по-прежнему расходятся во мнениях по вопросу территорий. Зеленский считает, что отдельные элементы американского плана требуют дополнительного обсуждения, поскольку затрагивают ряд весьма чувствительных для Украины вопросов. В частности, эти переговоры пока не привели к согласию в вопросах территорий. Кроме того, Киев требует от США предоставить отдельные гарантии безопасности Украине.

По данным Bloomberg, европейцы в свою очередь убеждают Зеленского не соглашаться на вывод украинских войск из Донбасса и настаивать на предоставлении США серьезных гарантий безопасности. При этом в Европе придерживаются стратегии публичного одобрения американских усилий, надеясь, что «план Трампа» в итоге так и не будет осуществлен.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 16:47
    ❝ США давят на Киев ❞ —

    — Хотели бы нормально надавить, давно бы выдавили ...
  2. Алексей_12 Звание
    Алексей_12
    0
    Сегодня, 17:07
    европейцы в свою очередь убеждают Зеленского не соглашаться на вывод украинских войск из Донбасса и настаивать на предоставлении США серьезных гарантий безопасности.

    Лживый кусок гавна. Я не гуманист и с удовольствием буду лицезреть его повешенным на стенах Рады. И еще, чтоб его забальзамировали там - что потомки бендеровцев видели. Может на бан написал.Но честно - такого лицемера свет еще не видывал.
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +2
      Сегодня, 17:25
      Алексей, hi!
      Цитата: Алексей_12
      Я не гуманист и с удовольствием буду лицезреть его повешенным на стенах Рады.
      Бежать ему надо было "ещё позавчера". Теперь поздно. Согласится - свои за ноги подвесят. Не согласится, будет играть в "патриота Украины" - у британского конвоя шёлковый шнурок давно припасён.

      Был бы он собакой - пожалел бы, что так вляпался. ЭТОГО не буду.
      1. Алексей_12 Звание
        Алексей_12
        +1
        Сегодня, 17:35
        Взаимно Игорь! hi
        Цитата: Zoldat_A
        Теперь поздно

        Согласен. Пили ели веселились... (с)
        Цитата: Zoldat_A
        ЭТОГО не буду

        И не нужно.
        Даже пацаны на местах кого знаю.Все злые. Понятно, что тот жэ буцик особо не причем. Но уж нет сил разбираться. Все на грани уже.
  3. Фокусник Гудвин Звание
    Фокусник Гудвин
    +1
    Сегодня, 17:49
    США не очень-то и хотят давить. Это их проект. Да, он (проект) стал убыточным, а может стать и разорительным. Но США уже давно потеряли власть над Зе, властью над ним обладает Лондон. Нагличане пасут этого наркомана и через него ставят палки в колеса своему суверену. Слишком много гонора у них осталось со времен величия Британии.
  4. BAI Звание
    BAI
    +1
    Сегодня, 18:41
    Вашингтон ищет любые варианты, чтобы убедить Киев пойти на определенные уступки.

    Не активно, для проформы ищет. Стоит только предьявить обвинение в краже американских денег (с пожизненым сроком и конфискацией) и Зеля подпишет все, что нужно. На Януковиче ведь сработало
  5. alexoff Звание
    alexoff
    +1
    Сегодня, 18:47
    Давят изо всех сил, да не выходит. Ведь всё давление ушло на ЕС, которого заставляют покупать американский газ и оружие, мириться с пошлинами, инвестировать деньги в экономику США. Умаялся Трамп...