Уйти из Славянска - страшный сон киевского режима

Украинское военно-политическое руководство всеми силами старается затянуть переговорный процесс, чтобы не столкнуться с необходимостью выводить свои войска с занимаемых территорий – в первую очередь с Донбасса. Причина, если выносить за скобки очевидную «самоликвидационность» для «верховного главкома ВСУ» Зеленского такого приказа, состоит в том, что именно в ДНР у противника за постмайданные годы была выстроена самая мощная система обороны. От Покровско-Мирноградской до Славянско-Краматорской агломерации созданы несколько оборонительных линий, с серией укрепрайонов и многочисленных сдерживающих «наполнений», включая минные поля и позиционные районы пуска БПЛА и ракет.

Покровско-Мирноградскую агломерацию противник фактически потерял. И теперь его надежды касаются того, что в течение нескольких месяцев будут держаться Славянск, Краматорск и окрестности.



Уйти сегодня или завтра для ВСУ означает сдачу российской армии всего того, что против российской армии и строилось, возводилось, рылось и минировалось. Мало того, просто так отдать Славянск – саму колыбель Русской весны на Донбассе – это ещё и мощный психологический удар по киевскому режиму. Настоящий страшный сон для ВСУ и Киева в целом.

Соответственно, всё выливается в то, что видно уже сейчас: в заявления украинского режима и его европейских спонсоров о том, что «ни на какие территориальные уступки» они «не готовы». А если «не готовы», то – вариант «Б», который обозначил на днях российский президент Владимир Путин, отметив, что тогда – освобождение военным путём.

С начала суток российские Вооружённые силы перевели под свой контроль территории общей площадью не менее 30 кв. км – от предместий Орехова в Запорожской области до Красного Лимана на севере ДНР. Это значительно выше средних темпов продвижения за последние два года.
  1. Ясная Звание
    Ясная
    +8
    Сегодня, 16:48
    Киевский режим, бесплатный совет, никогда не пользуйтесь туалетом во сне… Это ловушка! winked
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 16:50
    — Страшный, но пророческий - рано или поздно уйти придётся ...
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +5
    Сегодня, 16:51
    Думаете просто так американский план поделен на 4 пакета?.У ВСУ есть вариант только умереть.Хотя во втором пакете может быть билет для Зеленского в Москву.Что то умеров задерживается из за него у Зеленского встреча в Лондоне поздно вечером.Умеров через Австралию полетел?Даже в Англии в неведении .Только общие фразы, мы не предадим Украину до последнего украинца.
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      +3
      Сегодня, 16:54
      Карта выстроенной на Донбассе обороны ВСУ.По-хорошему следовало бы её обойти по флангам,обрезая логистику группировки ВСУ на Донбассе, от Харькова с одной стороны и от Николаева ,Кривого Рога с другой стороны,к которым подходили вплотную в самом начале СВО.Но тогда видать чуток не подрассчитали и решено было сконцентрироваться именно на Донбассе,но его для начала надо было логистически изолировать и ударить с тыла,в обход понастроенных укрепрайонов, обойдя по флангам,но опять же вряд-ли на тот момент было столько сил и средств для реализации плана,однако на начальном этапе подходы к Николаеву и Харькову были.В результате пришлось проламывать эшелонированную оборону чуть ли не в лоб.

      Как видно на карте укрепления заканчиваются в Донецкой области,а далее оперативный простор,поэтому они и не хотят уходить из оставшейся части Донбасса,так как таким образом у них на линии соприкосновения образуется дыра.
      1. Aндрей Ко Звание
        Aндрей Ко
        0
        Сегодня, 21:34
        То что они не хотят уходить из Славянско -Крамоторской агломерации и нам на руку территория большая, на удержание укры вынуждены держать большое количество войск которых судя по их заявлениям мало, а мы в это время будем брать другие территории
  4. Маз Звание
    Маз
    +1
    Сегодня, 17:15
    Это значительно выше средних темпов продвижения за последние два года

    Выше. Но не достаточно высоко. Учитывая что прежде в те два года было по 400м в сутки, а то и в неделю.
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      0
      Сегодня, 17:29
      Так идут через урбанизированную территорию и укрепы,строившиеся годами,под огневым воздействием западных средств поражения противника ,активно пользующегося оперативной информацией благодаря тем же Starlink, западным самолётам ДРЛОиУ,спутникам.Покажите хоть одну армию мира наступившую в таких условиях противодействия.Я уже не говорю про потери ВСУ и западных отпускников за всё это время.

      .Потери ВСУ по данным Минобороны России за январь-ноябрь 2025 г. и общие с начала СВО.

      Такими темпами аккурат к Новому году потери ВСУ достигнут 1,5 млн. человек.



      https://t.me/dvesti22/52385


      1. Михаил Гудков Звание
        Михаил Гудков
        -3
        Сегодня, 18:09
        Славянск и Краматорск по площади почти как Мариуполь! Каким образом ты собрался брать эти города?
        1. Sky Strike fighter Звание
          Sky Strike fighter
          -1
          Сегодня, 18:14
          Цитата: Михаил Гудков
          Славянск и Краматорск по площади почти как Мариуполь! Каким образом ты собрался брать эти города?


          Вот именно что два этих города всего лишь почти как уже взятый в 2022 году Мариуполь по площади.Только вот надо логистику сначала им положить.Как? Я уже об этом говорил в предыдущем посту.Процитирую его.

          Цитата: Sky Strike fighter
          Если бы по флангам обойти укрепы ВСУ.Давить на всех направлениях,чтобы растащить их резервы,а потом два фланговых удара - один через Доброполье ,что в районе освобождённого Красноармейска,второй через Дробышево,Святогорск,чтобы с обоих флангов потом замкнуть Барвенково.Перерезать всю логистику и войти в тыл.Но это в идеале.
          Опять же расстояние Доброполье Барвенково по трассе составляет 64 км, а по прямой - 49 км.Расстояние Барвенково Святогорск по трассе составляет 75 км, а по прямой - 41 км. Эту лучше,чем в лоб ломиться.


          Вот даже картинка подходит,но только те стрелочки что в центре убрать,а те что по флангам оставить.Там показан основной узел снабжения,логистический центр в Барвенково.
    2. Володин Звание
      Володин
      -1
      Сегодня, 17:49
      Цитата: Маз
      Но не достаточно высоко.

      Не достаточно высоко для дивана?
  5. Million Звание
    Million
    +2
    Сегодня, 17:27
    Когда наши возьмут Славянск,то впереди замаячит Победа.
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +2
      Сегодня, 20:23
      Цитата: Million
      Когда наши возьмут Славянск,то впереди замаячит Победа.

      Господи! Неужели Славянск снова станет свободным? Этот город стал символом Донбасса. За него переживают даже больше чем за Мариуполь!
  6. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +3
    Сегодня, 17:27
    Создались условия для обхода Славянско-Краматорской агломерации + Константиновка с Дружковкой с запада двумя сходящимися (чуть не написал "ударами", а что писать - не знаю) направлениями наступления, с перерезанием путей снабжения. Но для этого надо завершить бои на Красно-Лиманском и Добропольском направлении. И дальше резать, не допуская перитонитов.(с)
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      0
      Сегодня, 17:37
      Если бы по флангам обойти укрепы ВСУ.Давить на всех направлениях,чтобы растащить их резервы,а потом два фланговых удара - один через Доброполье ,что в районе освобождённого Красноармейска,второй через Дробышево,Святогорск,чтобы с обоих флангов потом замкнуть Барвенково.Перерезать всю логистику и войти в тыл.Но это в идеале.
      Опять же расстояние Доброполье Барвенково по трассе составляет 64 км, а по прямой - 49 км.Расстояние Барвенково Святогорск по трассе составляет 75 км, а по прямой - 41 км. Эту лучше,чем в лоб ломиться.
  7. Олег Барчев Звание
    Олег Барчев
    +1
    Сегодня, 17:41
    В этой ситуации у российской армии развязаны руки, нет необходимости в лоб штурмовать укрепленные Краматорск и Славянск. Есть возможность провести операцию по освобождению Запорожской области, затем зайти глубже в Днепропетровскую и Харьковскую области. Создать в Сумской и Черниговской областях зоны безопасности, а уже потом заняться освобождением остальной части ДНР.
  8. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 17:48
    Что у нас, у них очевидное или вероятное?
    Донбасс будет освобождение и не когда ни-будь а в не далёком, обозримом будующем...
    Но ведь на этом СВО не закончится... не должна закончится!
  9. Маз Звание
    Маз
    +2
    Сегодня, 17:56
    Цитата: Володин
    Цитата: Маз
    Но не достаточно высоко.

    Не достаточно высоко для дивана?

    Для вашего дивана может и высока, ваш то за Белгородом внутри страны , в тылу , а может и в Москве кантуетесь, а мой диван ждёт могучую российскую армию на левобережье незалежной 1385 день. И края не видит, ни в этом году, не в следующем. Поэтому для моего дивана и тех русских кто и что с надеждой смотрят на восток , она недостаточно высока. laughing усекаете?
    1. Володин Звание
      Володин
      +1
      Сегодня, 19:32
      Цитата: Маз
      мой диван ждёт могучую российскую армию на левобережье незалежной 1385 день.

      Похоже, ваш диван настолько активно перемещается , что уже не улавливает, где право-, а где левобережье. Для справки: российская армия и так на левобережье, усекаете?))
      1. Маз Звание
        Маз
        0
        Сегодня, 19:57
        Ага, до сих пор на левобережье , 1385 дней никак перейти днепр не может. Или фригидна или импотентна. Для справки вов длилась 1417 дней и ночей. За весь 2025 год освобождено 5,3 тысяч квадратных километров незалежной, что составляет 1% от оставшейся территории свидомитов, для исполнения целей и задач сво при современной скорости наступления - понадобится сто лет. Гордитесь
        1. Володин Звание
          Володин
          0
          Сегодня, 20:39
          Цитата: Маз
          Ага, до сих пор на левобережье , 1385 дней никак перейти днепр не может. Или фригидна или импотентна. Для справки вов длилась 1417 дней и ночей. За весь 2025 год освобождено 5,3 тысяч квадратных километров незалежной, что составляет 1% от оставшейся территории свидомитов, для исполнения целей и задач сво при современной скорости наступления - понадобится сто лет. Гордитесь

          Лично мне это нисколько не мешает гордиться тем героизмом, который демонстрируют наши ребята на фронте. Вам - мешает. Это заметно. Причём это всё более заметно, и уже не впервые. Ну, а за заявление о "фригидности и импотентности" бойцов, которые кладут свои жизни, освобождая русские земли и продвигаясь вперёд, вам должно быть стыдно. Это мягко говоря...
  10. ulembeck Звание
    ulembeck
    +2
    Сегодня, 18:27
    Страшный сон - это то, как он, отстраненный от еврокормушки, живёт "на одну зарплату".
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +1
      Сегодня, 20:26
      Цитата: ulembeck
      это то, как он, отстраненный от еврокормушки, живёт "на одну зарплату".

      Так нет подачек от ЕС и зарплаты не будет. Придется на свои "родненькие" сэкономленные существовать.
