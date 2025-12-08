Уйти из Славянска - страшный сон киевского режима
Украинское военно-политическое руководство всеми силами старается затянуть переговорный процесс, чтобы не столкнуться с необходимостью выводить свои войска с занимаемых территорий – в первую очередь с Донбасса. Причина, если выносить за скобки очевидную «самоликвидационность» для «верховного главкома ВСУ» Зеленского такого приказа, состоит в том, что именно в ДНР у противника за постмайданные годы была выстроена самая мощная система обороны. От Покровско-Мирноградской до Славянско-Краматорской агломерации созданы несколько оборонительных линий, с серией укрепрайонов и многочисленных сдерживающих «наполнений», включая минные поля и позиционные районы пуска БПЛА и ракет.
Покровско-Мирноградскую агломерацию противник фактически потерял. И теперь его надежды касаются того, что в течение нескольких месяцев будут держаться Славянск, Краматорск и окрестности.
Уйти сегодня или завтра для ВСУ означает сдачу российской армии всего того, что против российской армии и строилось, возводилось, рылось и минировалось. Мало того, просто так отдать Славянск – саму колыбель Русской весны на Донбассе – это ещё и мощный психологический удар по киевскому режиму. Настоящий страшный сон для ВСУ и Киева в целом.
Соответственно, всё выливается в то, что видно уже сейчас: в заявления украинского режима и его европейских спонсоров о том, что «ни на какие территориальные уступки» они «не готовы». А если «не готовы», то – вариант «Б», который обозначил на днях российский президент Владимир Путин, отметив, что тогда – освобождение военным путём.
С начала суток российские Вооружённые силы перевели под свой контроль территории общей площадью не менее 30 кв. км – от предместий Орехова в Запорожской области до Красного Лимана на севере ДНР. Это значительно выше средних темпов продвижения за последние два года.
Информация