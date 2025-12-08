Депозитарий Euroclear наотрез отказался передавать российские активы Евросоюзу

8 370 31
Из-за обязательств перед Центробанком России депозитарий Euroclear наотрез отказался передавать замороженные российские активы Евросоюзу. А идея «репарационного кредита» для Украины, предложенная руководством Еврокомиссии, крайне сомнительна с юридической точки зрения.

Об этом в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung заявила генеральный директор Euroclear Валери Урбен.

Глава депозитария сказала:

Нет такой процедуры, по которой Euroclear просто так отдает деньги Евросоюзу.

Урбен пояснила, что до возмещения владельцу данные средства находятся в собственности депозитария. Он не имеет права отдавать их кому-то еще. А если передать их киевским властям, это станет беспрецедентным случаем и выведет европейцев на «неизведанную территорию» и подорвет финансовую стабильность ЕС.

Именно поэтому руководство Euroclear не уступит давлению еврочиновникам и не позволит им распоряжаться замороженными российскими деньгами.

Дирекция депозитария подчеркивает, что любые операции с ними должны соответствовать правовым нормам, иначе для Euroclear возникает риск нарушения международного права и собственной регуляторной устойчивости.

Бельгийское правительство полностью солидарно с позицией депозитария и поддерживает его отказ от передачи российских средств в распоряжение ЕС. Той же точки зрения придерживается и Вашингтон. Власти США даже обратились к нескольким европейским лидерам с просьбой заблокировать идею «репарационного кредита» для Киева.
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +7
    Сегодня, 16:59
    Как же некоторым гинекологам и еже с ними охота чужих денежек,аж из пантолон выпрыгивают и слюна с клыков капает.
    1. Маз Звание
      Маз
      +4
      Сегодня, 17:09
      А российский рубчик на фоне успехов российской армии и устойчивости к санкциям гнобит доллар вторую неделю подряд. И вырос до 76,09 за бакс. Кто от таких растущих денех откажется? Щщас его ещё скупать начнут, а доллар скидывать.
      1. Пионер1984 Звание
        Пионер1984
        +2
        Сегодня, 17:34
        Вырос,не смотря на все попытки правительства и ЦБ валить курс.Можно только догадываться каким он был бы если бы ЦБ работал на российскую экономику.
        1. al3x Звание
          al3x
          -2
          Сегодня, 18:06
          Ну, вообще-то курс искусственный. Надо будет и снова 100+ сделают.
      2. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +4
        Сегодня, 17:43
        Маз hi ,крепкий рубль выгоден россиянину но не выгоден крупному бизнесу.
        1. Комментарий был удален.
        2. al3x Звание
          al3x
          +1
          Сегодня, 18:07
          Вот только при походе в магазин эта крепость его совсем не чувствуется, даже наоборот, нац валюта по факту обвалилась в разы за годы войны. Можете минусить хоть сколько, но думаю у всех есть глаза и память не как у рыбок.
          1. ОлегEKB Звание
            ОлегEKB
            +1
            Сегодня, 18:46
            нац валюта по факту обвалилась в разы за годы войны.

            не совсем верное утверждение,
            курс нац валюты можно мерять в долларах, евро, слониках и попугаях
            просто сейчас ситуация, что реально доллары и евро не нужны нашей экономике, от того и курс такой

            при походе в магазин эта крепость его совсем не чувствуется

            а что касается магазина, это уже вопрос инфляции
            1. medium roast Звание
              medium roast
              +1
              Сегодня, 21:11
              Ru oil and grain - global sales R now settled in Yuan and Rubels. this cuts 2% w/o SWIFT settlements.. thats the SWIFT Tobin Tax Rate
            2. al3x Звание
              al3x
              0
              Сегодня, 21:11
              Это не инфляция, это бесконтрольная жадность нашего капитализма. Согласно данным инфляция грубо 30% за 3 года. По факту я совсем другое наблюдаю, что в год 30-40% по многим позициям еще соглашусь, но не с официальной версией. Там на верху нас держат за болванчиков каких-то. По ТВ сказали, вот в это и верьте, а не по своим расходам ориентируйтесь. Нефиг тут инакомыслить.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 16:59
    ❝ Депозитарий Euroclear наотрез отказался передавать российские активы Евросоюзу ❞ —

    — «Накося выкуси!» © ...
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 17:13
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      ❝ Депозитарий Euroclear наотрез отказался передавать российские активы Евросоюзу ❞ —

      — «Накося выкуси!» © ...
      Как так? Что есть "выкуси"? Евросоюз же, с гинекологом во главе, "одобрил и постановил". Ещё один Орбан на их евроголову?

      Не беда. Должность у этой Урбен не связана с собственностью и даже не выборная - назначается Советом директоров.
      А директора - тоже люди. У каждого собственность, бизнес, дети, внуки....
      Гинеколог знает, с какой стороны подойти. Не получилось в лоб - подойдёт с другой стороны. Внеочередное заседание Совета директоров, строптивую Урбен на пенсию, поставят такого, который согласится.

      Это не Орбан, которого приказом Урсулы не сковырнуть - только революцией в стране или кофе вовремя отправить пить (опять же - расходы непроизводительные). Тут всё проще.
  3. Bulrumeb Звание
    Bulrumeb
    -2
    Сегодня, 17:01
    Сдается мне, что активы эти давно уже растратили, а сейчас ломают комедию дают/не дают, можно/нельзя, пытаются придать воровству приличный вид.
    1. Лимон Звание
      Лимон
      +3
      Сегодня, 17:05
      Как вы их растратите? Это же не наличка.
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 17:19
      Цитата: Bulrumeb
      Сдается мне, что активы эти давно уже растратили, а сейчас ломают комедию дают/не дают, можно/нельзя, пытаются придать воровству приличный вид.
      Считаете, комедия с немецким и китайским золотом в Америке, вторая серия?
      Может быть... Но я лично не уверен.
      Скорее всего, эта Урбан просто хочет спокойно уйти на пенсию без скандала по профессиональной линии. Глядишь, в каком-нибудь совете директоров какого-нибудь банка век скоротает. А с этим воровством скандал будет. И нужна ли она будет после этого какому-нибудь банку - большой вопрос.
    3. Andobor Звание
      Andobor
      +2
      Сегодня, 17:29
      Цитата: Bulrumeb
      что активы эти давно уже растратили, а

      Они изначально растраченные, российские активы в Euroclear, это долги европейских стран России, оформленные в Брюсселе, были бы это реальные деньги, давно бы украли, как воруют проценты по ним, проценты они исправно выплачивают и отдают Украине.
    4. medium roast Звание
      medium roast
      +1
      Сегодня, 21:14
      there are some rumble wiltskinns N this realm... RIA Novosti finally bit the bulleta few days ago - and - said this Up N Their Faces.. an audit will find large otters playing beavers w cleavers
  4. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    +4
    Сегодня, 17:02
    Значит, ни Брюссельские бюрократы, ни вся глобалистская мафия не имеют "безграничной власти", если не смогли прогнуть маленькую Бельгию.
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      +2
      Сегодня, 17:54
      Цитата: Южноукраинец
      Значит, ни Брюссельские бюрократы, ни вся глобалистская мафия не имеют "безграничной власти", если не смогли прогнуть маленькую Бельгию.

      Мафия не дурнее паровоза и прекрасно понимает - сегодня нагнут Бельгию, а завтра могут и их. Причем технология даже проще - запретят движение по счетам и они голодранцы с 3 долларами по 10 центов мелочью....
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 17:09
    Сейчас Калас и Урсула соберут 404 по всей Европе и айда майданить у центрального офиса Евроклира .Только орать будут ,новую кричалку " Месье жи вон пасси жур".Покрышки Пирелли пусть захватят ,люблю я этот запах. wassat
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      +2
      Сегодня, 17:56
      Цитата: tralflot1832
      Покрышки Пирелли

      Богом проклятые Пирелли - я слава богу в этом году комплект поменял родной наконец-то и пустил их на укрытие роз...
      Больше они ни на что не пригодны
  6. LuzinI Звание
    LuzinI
    +6
    Сегодня, 17:15
    А как все просто выглядело сначала: на балансах Депозитария Euroclear всего-то свыше 44 трлн., из которых легко изымались 160-200 млрд (причем уже чистыми деньгами). Но арабы, у которых в европейский рынок вложено порядка 6 трлн, серьезно забеспокоились (Китай тоже высказался против). Вот и рухнул "карточный домик", причем на шулера.
  7. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 17:23
    Это обычный страх , никакого благоразумия.
  8. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    +3
    Сегодня, 17:25
    Евроклир - это частная организация. Хотя Бельгия, как государство, тоже имеет там свою долю. Этой частной организации совершенно перпендикулярно, что там требуют какие-то еврокомиссары. Да и государство не может на них повлиять. Да и не хочет. Там числятся еврооблигации, которые являются собственностью России. Украсть их невозможно. Ибо кто их купит? Это будет равнозначно, что покупка краденого. А сами по себе еврооблигации это не деньги. Они могут быть предъявлены к оплате только тогда, когда придёт время их погашения.
    1. medium roast Звание
      medium roast
      +1
      Сегодня, 21:17
      the EC is the EU Federal Reserve - IMF. its regulated and under the authority of the belguim govt.. it is not private by a long shot
  9. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    +1
    Сегодня, 17:31
    Рано или поздно, настанет время, когда средства придётся возвращать. Не будет такого, что о них все забудут или спишут. Можно сыграть в чёрную и каким то образом изъять, под любыми формулировками, но зеркально будет изъято всё с процентами. good
  10. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 17:35
    У меня подозрение ,что одержимость Урсулы российскими активами кем то внушена - в хранилищах евроклира спрятана "касса Путина" в слитках золота, в россыпях изумрудов ,алмазов.Подарите ей фильм " Трембита" laughing
    1. BrTurin Звание
      BrTurin
      +2
      Сегодня, 18:47
      Цитата: tralflot1832
      Подарите ей фильм " Трембита"

      В этом как и Свадьба а Малиновке, может оказать.... Сусик у сундука - Мой, мой, мой сундук! Это я нашел, я. Не отдам. Акции Немецкого имперского банка... Румынского королевского... Купчие. Закладные. Опять купчие. И еще закладные. Векселя. Да, миллионы, только бывшие. Бывшие? А где, где? Мои миллионы где? Обманул, обманул граф.
      Мошенник, грабитель, эксплуататор.
  11. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 17:42
    Оно и сказка долго сказывается, а уж с делами, там все как то так, ни туды, ни сюды...
    Впрочем, ещё не вечер и не известно как оно все обернётся...
  12. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 18:00
    Бельгия на управлении активами Евроклира на ноябрь заработала 1,4 млрд евро.Нормально так .
  13. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 18:09
    Урсула не подскажет где Евроклир возьмёт 140 млрд $ наличкой, даже знаками в компьютере.Чтобы были деньги Евроклиру надо продать что то ненужное ,анализы Урсулы разве что?
  14. Дмитрий В. Шмыков Звание
    Дмитрий В. Шмыков
    +1
    Сегодня, 18:43
    Как у нас, так и у них, финансовые организации очень держатся за букву закона. Если одни ратуют за передачу средств, то другие там же спят и видят как депозитарий нарушит закон, и тут же отправятся с проверками и штрафами. Поэтому как только появятся железобетонные гарантии, что выполняют закон и ничего не нарушают - всё будет сделано очень быстро. Так что не надо обольщаться. Это один лишь из эпизодов разбирательств с финансовыми организациями. Посмотрите на количество подобных дел как у нас, так и у них. На этом депозитарии, биржи и регистраторы собаку съели.