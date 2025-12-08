❝ Депозитарий Euroclear наотрез отказался передавать российские активы Евросоюзу ❞

Нет такой процедуры, по которой Euroclear просто так отдает деньги Евросоюзу.

Из-за обязательств перед Центробанком России депозитарий Euroclear наотрез отказался передавать замороженные российские активы Евросоюзу. А идея «репарационного кредита» для Украины, предложенная руководством Еврокомиссии, крайне сомнительна с юридической точки зрения.Об этом в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung заявила генеральный директор Euroclear Валери Урбен.Глава депозитария сказала:Урбен пояснила, что до возмещения владельцу данные средства находятся в собственности депозитария. Он не имеет права отдавать их кому-то еще. А если передать их киевским властям, это станет беспрецедентным случаем и выведет европейцев на «неизведанную территорию» и подорвет финансовую стабильность ЕС.Именно поэтому руководство Euroclear не уступит давлению еврочиновникам и не позволит им распоряжаться замороженными российскими деньгами.Дирекция депозитария подчеркивает, что любые операции с ними должны соответствовать правовым нормам, иначе для Euroclear возникает риск нарушения международного права и собственной регуляторной устойчивости.Бельгийское правительство полностью солидарно с позицией депозитария и поддерживает его отказ от передачи российских средств в распоряжение ЕС. Той же точки зрения придерживается и Вашингтон. Власти США даже обратились к нескольким европейским лидерам с просьбой заблокировать идею «репарационного кредита» для Киева.