Киев снова обвиняет Москву в якобы попытках расшатать ситуацию на Украине
6 67218
Россия планирует расшатать ситуацию на Украине, организовав протесты в крупных городах. С таким заявлением выступил украинский омбудсмен Дмитрий Лабунец.
По версии Лабунца, российские спецслужбы достали из сейфа разработанный несколько лет назад план «Шатун», сдули с него пыль и теперь пытаются организовать протесты против Зеленского в крупных городах Украины. Протестные акции планируется провести на юге и востоке Украины, там, где больше всего русскоязычного населения.
Российские спецслужбы планируют расшатать ситуацию внутри Украины под видом якобы «мирных протестов». По имеющейся информации, вражеские спецслужбы планируют организовать ряд протестных акций в крупных городах юга и востока – Одессе, Днепре, Харькове, Николаеве – а также в Киеве.
Через протесты Москва хочет дестабилизировать ситуацию на Украине, окончательно дискредитировав военно-политическое руководство страны. Причем к акциям будут привлекать родственников погибших и пропавших без вести украинских солдат.
Между тем украинские ресурсы отмечают, что митинги с участием родственников украинских военных и так регулярно проходят в стране уже не первый год, ранее никто не заявлял, что они являются «спецоперациями российских спецслужб». А про якобы существующий российский план «Шатун» СБУ сообщает с регулярной периодичностью с 2016 года, отчитываясь о его «срыве». Так что в ближайшее время можно ждать очередные заявления о «сорванных планах Москвы».
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация