Киев снова обвиняет Москву в якобы попытках расшатать ситуацию на Украине

Россия планирует расшатать ситуацию на Украине, организовав протесты в крупных городах. С таким заявлением выступил украинский омбудсмен Дмитрий Лабунец.По версии Лабунца, российские спецслужбы достали из сейфа разработанный несколько лет назад план «Шатун», сдули с него пыль и теперь пытаются организовать протесты против Зеленского в крупных городах Украины. Протестные акции планируется провести на юге и востоке Украины, там, где больше всего русскоязычного населения.Через протесты Москва хочет дестабилизировать ситуацию на Украине, окончательно дискредитировав военно-политическое руководство страны. Причем к акциям будут привлекать родственников погибших и пропавших без вести украинских солдат.Между тем украинские ресурсы отмечают, что митинги с участием родственников украинских военных и так регулярно проходят в стране уже не первый год, ранее никто не заявлял, что они являются «спецоперациями российских спецслужб». А про якобы существующий российский план «Шатун» СБУ сообщает с регулярной периодичностью с 2016 года, отчитываясь о его «срыве». Так что в ближайшее время можно ждать очередные заявления о «сорванных планах Москвы».