Киев снова обвиняет Москву в якобы попытках расшатать ситуацию на Украине

6 672 18
Россия планирует расшатать ситуацию на Украине, организовав протесты в крупных городах. С таким заявлением выступил украинский омбудсмен Дмитрий Лабунец.

По версии Лабунца, российские спецслужбы достали из сейфа разработанный несколько лет назад план «Шатун», сдули с него пыль и теперь пытаются организовать протесты против Зеленского в крупных городах Украины. Протестные акции планируется провести на юге и востоке Украины, там, где больше всего русскоязычного населения.



Российские спецслужбы планируют расшатать ситуацию внутри Украины под видом якобы «мирных протестов». По имеющейся информации, вражеские спецслужбы планируют организовать ряд протестных акций в крупных городах юга и востока – Одессе, Днепре, Харькове, Николаеве – а также в Киеве.


Через протесты Москва хочет дестабилизировать ситуацию на Украине, окончательно дискредитировав военно-политическое руководство страны. Причем к акциям будут привлекать родственников погибших и пропавших без вести украинских солдат.

Между тем украинские ресурсы отмечают, что митинги с участием родственников украинских военных и так регулярно проходят в стране уже не первый год, ранее никто не заявлял, что они являются «спецоперациями российских спецслужб». А про якобы существующий российский план «Шатун» СБУ сообщает с регулярной периодичностью с 2016 года, отчитываясь о его «срыве». Так что в ближайшее время можно ждать очередные заявления о «сорванных планах Москвы».
18 комментариев
Информация
  1. Алексей_12 Звание
    Алексей_12
    +9
    Сегодня, 17:47
    организовав протесты в крупных городах

    Дык тцк за нас неплохо так работает. Зачем платить больше? lol
  2. Vulpes Звание
    Vulpes
    +16
    Сегодня, 17:48
    Никогда не потеряет актуальности.
  3. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    +3
    Сегодня, 17:50
    На фото какая-то вялая акция. И слишком мирная. Это совсем не похоже на майдан. Так нынешнюю власть не убрать. Это никак не похоже на план "Шатун". Скорее какие-то местные мелкие разборки. Для кучи привлекли титушек за небольшую плату. А кто-то и сам бесплатно пошёл. И полиция никого не разгоняет. И ТЦКашники никого не ловят. Мир да благодать.
    1. solar Звание
      solar
      +1
      Сегодня, 19:02
      На фото- пикет перед пустой Верховной радой четыре года назад в воскресенье 10 октября 2021 года против повышения коммунальных тарифов.
      https://glavnoe.in.ua/news/n357070827-v-kieve-kakie-to-ljudi-protestujut-u-pustoj-verhovnoj-rady-protiv-zelenskogo
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +2
      Сегодня, 19:05
      Цитата: Eugen 62
      Это совсем не похоже на майдан.

      Цитата: Eugen 62
      Это никак не похоже на план "Шатун".

      Глядя на украинские потуги превзойти своих учителей и "отцов провокации" США и Мелкобританию, я даже готов допустить, что ради "доказательства" существования плана "Шатун" абсолютно все эти акции организованы и оплачены Киевом.
      Цитата: Eugen 62
      И полиция никого не разгоняет. И ТЦКашники никого не ловят.
      Тут даже полиция не нужна. Подогнать "бусики" ТЦК - сами разбегутся. Если только это не то, о чём я выше сказал.

      Смотрел недавно испанский фильм про гражданскую войну в Испании.
      Идут два крестьянина, им навстречу человек в форме с оружием, спрашивает дорогу в деревню. Они не знают, республиканец он или франкист (а может быть, один из них, переодетый другим), а потому им приходит "гениальная" идея - они ему говорят, что "туда не ходи - там франкисты деревню заняли" и смотрят, побежит он в деревню или от неё.
      В фильме он, сломя голову, побежал от деревни, а крестьяне остались проклинать свою "сообразительность", что "своего" зря спугнули.

      Так и тут. От ТЦК не побегут - ясно, на чьи деньги вышли "воздухом подышать". А нет ТЦК - и того понятней.
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +5
    Сегодня, 17:50
    А что не так то???
    Нам что, хвалебные оды зелебобикам исполнять?
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 17:51
    ❝ Россия планирует расшатать ситуацию на Украине ❞ —

    — Расшатать мало, ушатать надо ...
  6. Александр Х Звание
    Александр Х
    +3
    Сегодня, 17:52
    Так вполне логично, что во время войны следует и "изнутри" наносить удары. В том числе и протестное движение организовывать.
  7. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 17:58
    Если хахло навалит в шальвары, угадайте кого они в этом обвинят?
    1. Piramidon Звание
      Piramidon
      0
      Сегодня, 21:09
      Цитата: Ирек
      Если хахло навалит в шальвары, угадайте кого они в этом обвинят?

      Старый анекдот напомнили:
      Выходит днем генерал на крыльцо своего дома и видит, что там денщик его заблеванный генеральский мундир чистит. "Неудобно как-то", -- думает генерал. "И слух по городу ведь может пойти, что пьет наш генерал почем зря, а мне это ни к чему". Подходит он к денщику и говорит: "Представляешь, дружок, было у нас вчера офицерское собрание , так там один подпоручик, собака, так нажрался, что весь мундир мне паразит и заблевал.
      Денщик, продолжая чистить мундир, отвечает: "Воистину подлец, Ваше Благородие, осмелюсь доложить, он вам еще и в штаны нacpaл!"
      laughing
  8. Грац Звание
    Грац
    0
    Сегодня, 18:00
    если что то такое и планируется то это явно с подачи сша
  9. Cap.Nemo58rus Звание
    Cap.Nemo58rus
    +3
    Сегодня, 18:18
    Чего?! Расшатать?! Ржу не могу, под столом wassat Молиться на вас что-ли...
  10. Андрей из Челябинска Звание
    Андрей из Челябинска
    +1
    Сегодня, 18:31
    Вообще-то, конечно, нам было бы очень правильно этим заняться. Жаль, что не занимаемся
  11. BAI Звание
    BAI
    +2
    Сегодня, 18:34

    Российские спецслужбы планируют расшатать ситуацию внутри Украины под видом якобы «мирных протестов». По имеющейся информации, вражеские спецслужбы планируют организовать ряд протестных акций в крупных городах юга и востока – Одессе, Днепре, Харькове, Николаеве – а также в Киеве.


    Через протесты Москва хочет дестабилизировать ситуацию на Украине, окончательно дискредитировав военно-политическое руководство страны.

    Это Российским спецслужбам давно пора делать. Не дожидаясь подсказок
  12. Наган Звание
    Наган
    +2
    Сегодня, 19:15
    А плакатик белорусский, что ле? Змагаровский, бело-красно-белый. Правда змагары вроде против Батьки и за Украину. В общем, разрыв шаблона.
  13. Овсиговец Звание
    Овсиговец
    +1
    Сегодня, 19:22
    как будто это что-то плохое......
  14. Mitka Звание
    Mitka
    +1
    Сегодня, 19:23
    А "шатун", это жидоупырь зеленский?
  15. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 21:15
    Москва хочет дестабилизировать ситуацию на Украине, окончательно дискредитировав военно-политическое руководство страны.

    "Окончательно". То есть добить из милосердия?