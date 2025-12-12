Пауки для «морской паутины»: есть над чем задуматься
«Морская паутина» Китая – что это такое? Трактовок от экспертов много, но по сути – это планируемая система взаимодействия кораблей и судов Китая, причем не только военных. Интересным компонентом этой «паутины» являются сотни рыболовецких траулеров, вооруженных гидролокаторами, и будучи мобилизованными, станут представлять собой очень приличную помеху для любых подводных лодок противника.
Сотни, понимаете? Там в морях от гидроакустических буев тесно, а тут еще и передвижные ГАС.
А к ним уже добавляются нормальные боевые корабли, способные выполнять различные задачи, и кораблей этих, надо сказать, прилично: около 500 боевых кораблей, 300 вспомогательных судов, и к ним можно добавить около 1000 траулеров. А если учесть, что траулеры запросто могут нести и дроны различного назначения, и теперь новомодные контейнеры с ракетами, то картина получается весьма душевная – куда ни посмотри в океане, там будет китайский корабль.
Однако последние новости касались более высокой части «паутины», а именно боевых кораблей типа эсминец, если то, что у китайцев называется эсминцем типа 055, можно так назвать.
Вообще это больше похоже на ракетный крейсер, и да, эта штуковина вполне может, зажав в тихом уголке океана «Тикондерогу», отправить того на дно или измордовать до неузнаваемости.
Китайцы, будучи верными себе, показали кусочек нового корабля и организовали небольшую утечку информации. По ней получается, что они построили безэкипажный ракетный тримаран с функцией погружения/полупогружения под воду, играющего роль «верного ведомого» для надводных ракетных кораблей.
В общем, в Гуаньчжоу собрали что-то такое, что явно требует более детального осмысления, потому что такого ни у кого еще не было. Понятно, что китайцы вдоволь напотешались над идеей «верного ведомого» в воздухе, с которой не получилось у ведущих авиационных лидеров мира, и реализовали ее на море.
Итак, гибрид. То есть судно, которое может то ли полностью, то ли частично погружаться в воду. Длиной около 65 метров, весьма обтекаемой формы. Тримаран, то есть весьма быстрое и устойчивое. Но в принципе, это не главное, чем обладает это судно.
В то же время с этой точки зрения сходство судна с подводной лодкой, пожалуй, ещё более очевидно. Здесь и водометный движитель, который обладает рядом преимуществ по сравнению с традиционными гребными винтами, прежде всего возможностью развивать более высокую скорость без шумной кавитации — это означает, что эти посудины могут преодолевать большие расстояния гораздо более скрытно.
На снимках прекрасно виден парус, который у нас называют рубкой: ограждение для выдвижных приспособлений: антенн, шноркелей, перископов, мачт. Понятно, что безэкипажному судну перископы ни к чему, а вот антенны и камеры на мачтах вполне пригодятся. Впрочем, о применении несколько позже поговорим.
Кстати, относительно того, что эти корабли будут необитаемы на 100%, честно говоря, не поручился бы. Очень долго изучал то, что писали в китайских источниках, «ДиПсик» с ума искусственного сошел, переводя эти хитрозамышленные обороты речи, за которыми очень сложно что-то понять. В целом, обитаемость этих кораблей под большим вопросом. Китайское чудо всего примерно на 10% меньше в размерах и на 30% в водоизмещении, чем наши «Варшавянки», так что делаем соответствующие выводы. И некоторые источники говорят, что это судно уже в состоянии нести 24 ракеты, а возможно, их будет и больше.
Надводное, подводное или гибридное полупогружное судно – встает вопрос о его применении, не так ли? Но полупогружное судно – это когда оно погружается до уровня верхней палубы, как американский SEALION II или северокорейский Taedong.
Однако у китайского творения есть рубка/парус, которая говорит о том, что это судно может полностью уйти под воду. Ведь эта конструкция на палубе служит не для того, чтобы украшать, а для того, чтобы защищать различные длинные выдвижные устройства от давления воды.
Если бы «Проект У» (назовем его так, а то «Х» на Маска теперь похож слишком уж) был надводным или полупогружным судном, для защиты от волн было бы достаточно обычного козырька. Но здесь полноценная рубка. Значит, как минимум судно «Проекта У» может уйти ниже поверхности воды, как максимум — опуститься еще глубже.
Итого у нас получается некое судно, способное развивать неплохую скорость на поверхности воды, а также двигаться, причем, возможно, полностью уйдя с поверхности в глубину.
Отметки глубины на парусе тримарана
И ещё несколько меток глубины на носу
Ну и теперь вполне справедливый вопрос: как и зачем?
Что касается предназначения, то одна из наиболее распространённых теорий гласит, что это корабль-арсенал. Хотя есть определенные намеки из Поднебесной, что корабль-арсенал – это далеко не все, на что будет способен этот проект.
Вообще слухи о том, что Китай разрабатывает подобное судно, ходят уже несколько лет. Идея состоит в том, чтобы создать беспилотное, трудно обнаруживаемое судно, которое могло бы всплывать для запуска ракет для поражения наземных/надводных целей и/или противокорабельных ракет, а затем снова исчезать под водой.
Но если подумать, то у судна такого размера могли бы быть более интересные варианты, здесь вопрос того, что позволит глубина трюма. А она явно может позволить больше, чем зенитные ракеты малой дальности. Речь идет о противокорабельных крылатых ракетах или тактических крылатых. Вопрос, повторю, только в глубине трюма, да и то — отчасти. Никто не запретит разместить пусковые шахты не вертикально, а под углом. И, собственно, вопроса-то и нет: 6-метровая ракета запросто уляжется в такой пусковой в трюме высотой 3,5-4 метра.
Однако на данный момент нет убедительных доказательств того, что на палубе тримарана есть вертикальная пусковая установка, которая необходима для корабля-арсенала, как указано выше.
Некоторые американские «эксперты» (типа того же Саттона), закусив удила, подхлестнули фантазию и начали ударно строить предположения о том, для чего еще годны эти корабли. Там так разбушевалось воображение, что выдает вот такие вещи, которые без здорового смеха читать невозможно:
Если это корабль-носитель для беспилотных летательных аппаратов, то наиболее логичным вариантом были бы аппараты с вертикальным взлётом и посадкой (СВВП). Для обычных беспилотных летательных аппаратов с вертикальным взлётом и посадкой нет очевидной «взлётной палубы», хотя в качестве альтернативы можно использовать катапульту или рельсовую пусковую систему. В частности, ударный беспилотник большой дальности типа Shahed можно запускать с рельсов с помощью ракетного ускорителя.
Просто великолепно, не так ли? Ударный беспилотник типа «Шахед» на безэкипажном судне. И роботы-андроиды в пусковом расчете. Остальное тоже на уровне, для «95 квартала» сойдет, для «ВО» — сомнительно. Впрочем, от китайцев можно всего ожидать.
В качестве альтернативы дронам, замечают эксперты, судно может быть предназначено для перевозки солдат. Полупогружное или полностью погружное судно было бы особенно полезно для переброски сил специального назначения в прибрежных зонах или между островами и рифами.
Но здесь точно только под управлением человека. Понятно, на что намекают янки, всё на те же спорные острова, но там действительно рифы-скалы, хотя тихонько подойти и высадить десантик смотрится очень вкусно. Если без бронетехники, чисто спецназ — лучше не придумать.
ВМС США давно уже обзавелись такой игрушкой, у них есть собственное малозаметное судно для специальных операций — «Sealion», или Combatant Craft Heavy (CCH).
Существуют и другие, более экзотические суда для специальных операций, но, пожалуй, это не наша тема сегодня.
А над чем стоит тогда задуматься?
Над тем, о чем по строчке-другой говорилось на страницах «Чжунго цзюньван», официальное армейское издание НОАК, полный аналог нашей «Красной звезды», только менее официозное и более яркое. И там понемножку (китайцы очень не любят вываливать все и сразу) уже обсуждалось то, как можно применять эти корабли, если они пойдут в серию.
А по всему, если не случится чего-то непредвиденного на испытаниях – пойдут, никуда не денутся.
Так вот, «Чжунго цзюньван» пишет следующее:
Не хуже «Красной звезды» в плане «одним махом всех побивахом», но такова суть военной пропаганды. Насчет того, что один Тип 055 (откровенно шикарный корабль) при поддержке двух «У» размажет по поверхности восемь «Арли Берков» — это, конечно, перебор.
Но давайте возьмем и нарисуем картинку боя между двумя отрядами кораблей.
В первом отряде будет один «Тип 055» и, скажем, четыре платформы «У», во втором — три «Арли Берка».
Такие встречи в стиле мушкетеров короля и гвардейцев кардинала «вдруг» не происходят, так что решим, что всё это безобразие будет происходить где-нибудь вот здесь:
И здесь у нас главное — дистанция, с которой корабли могут начать отвешивать друг другу оплеухи. У «Арли Берка» — ПКР «Гарпун», в старой конфигурации летит на 280 км, в новой — на 150 км, но мозги задурить практически нереально. У «055» — YJ-18 с дальностью полета от 220 до 500 км в зависимости от того, как сконфигурирован полет.
Китайская ракета вообще смотрится предпочтительнее по ТТХ, на стороне американской — годы, как говорится, беспорочной службы. Надежность, проверенность и всё прочее.
То есть корабли должны подойти друг к другу на расстояние 150–200 км. У «055» все равно будет преимущество, он может начать тренировать американцев с много большей дистанции.
Скорее всего, они и будут ожидать такого расклада, не дураки. И потому 96 своих пусковых ячеек загрузят на 80% зенитными ракетами. Чтобы было чем отбиваться, пока «Арли Берки» подойдут на расстояние своего эффективного пуска.
Но в любом случае 288 ячеек – это не то, что 112 у «055». Есть от чего преисполниться уверенности в победе.
Но примерно в 100 километрах перед китайским эсминцем будут развернуты четыре… Назовем их пусковыми платформами. Они расположатся примерно в 10-15 км друг от друга по дуге, «зацепятся» за спутники китайской системы, выдвинув антенны над уровнем моря, и в погруженном состоянии будут ожидать.
Может ли экипаж «055» контролировать платформы? Да. Причем, если даже начнутся какие-то проблемы со связью, китайцам организовать беспилотник-ретранслятор легче легкого. У них такого валом на складах.
Смогут ли американцы «увидеть» платформы? Нет. Более чем уверен, в гидроакустическом плане они будут практически бесшумны, радаром засечь палку, торчащую из воды на пару метров, проблемно. Мог бы помочь вертолет, но гонять вертолет в район, где по тому могут попрактиковаться китайские зенитчики, так себе расклад. Мне вот за штурвал такого вертолета садиться было бы очень тоскливо.
В итоге пусковая позиция для 96 ракет по самому минимуму, которую трудно обнаружить, — это ли не мечта любого адмирала? Тем более что по сигналу все четыре платформы могут всплыть и нанести ракетный удар. Причем, что самое неприятное, в упор по морским меркам. Дистанция менее 100 км — это очень неприятно для операторов БИУС на «Арли Берках», потому что времени на реакцию будет очень мало.
Конечно, большинство ракет они отразят. В этом нет никакого сомнения. Но что-то из 96 да залетит туда, куда будет надо китайцам. Даже по одной штучке на корабль – уже хорошо. 6 из 96 – своеобразная такая лотерея будет.
Ну а потом, когда американцы подрасстреляют свои запасы ракет, а перезарядка в море — это не очень реально, вот тогда «055» и начнет атаку своими ракетами. И вот что будет тогда — очень большой вопрос по существу.
А ведь в принципе — ну ничего нового!
«Верный ведомый» на дистанционном управлении — идея США. Правда, пока не реализованная.
Скрытые пусковые — идея из Израиля.
Использование безэкипажных платформ — ну тут сложно сказать, чье первенство, да и не важно.
Но если всё это объединить в одно целое и отладить – возможно, что получится нечто такое, от чего весь мир вздрогнет.
Ведь если не со 100 км, а с 10 – как насчет шансов увернуться? Особенно учитывая, что YJ-18 на терминальном участке лупит 2,5-3 Маха, то есть около 1 000 м/с, и дистанцию в 10 км пролетит за какие-то в самом худшем случае 20 секунд!
Представьте себя в кресле оператора на «Арли Берке». Вы шпарили по чистому морю, на радарах ничего, и вдруг всплывает этакое, и по вам летят ракеты. А вы не успеваете, не успеваете, потому что вы всего лишь человек, а 10 километров — это 15 секунд, 20 километров — 30, и вы просто… Да что тут сделаешь, тут матом толком не выругаться, если уж так.
Конечно, компьютеры процессы ускоряют, но что-то мне подсказывает, что это будет очень непросто – отразить такую атаку.
Вообще весьма неприятная паутина получается. Если по краям огромное количество датчиков, которые не пропустят ни одного корабля, подводного ли, надводного ли, в центре будет самый современный китайский эсминец «055А», который на сегодня является одним из наиболее мощных кораблей с управляемым ракетным оружием, а впереди у него на не пойми вообще каком расстоянии ракетные платформы, скрытые под водой – китайцев можно будет поздравить, если всё срастется. Ни у одной страны мира нет такого и пока даже не предвидится.
А ведь такая платформа действительно может быть не только ракетоносцем, но и центром управления-ретранслятором для беспилотных и безэкипажных систем различного назначения.
Очень любопытно, но наши соседи не любят бежать впереди паровоза с криками о том, что они изобрели что-то такое, «не имеющее аналогов». Они спокойно делают свое дело, а когда оно, дело, будет сделано, вот тогда и начнутся разговоры.
Пока же стоит немного набраться терпения и подождать результатов испытаний. Но уже сейчас понятно – идея что надо.
