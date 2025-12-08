ВС РФ ликвидировали старшего штурмана 39-й бригады ВС ВСУ вместе с истребителем

Киев потерял очередной истребитель Су-27, сбитый при вылете на боевое задание. Вместе с самолетом ликвидирован старший штурман 39-й бригады тактической авиации. Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

Согласно озвученной информации, украинский истребитель был сбит при выполнении боевого задания на «восточном направлении». При этом ВС ВСУ не раскрывают обстоятельства, заявляя, что они только устанавливаются. Поэтому пока нет данных, чем был поражен самолет. Возможно, это был российский истребитель или сработали средства ПВО. Вместе с истребителем был ликвидирован старший штурман 39-й бригады тактической авиации с настоящей «украинской» фамилией Иванов.



В полдень 8 декабря 2025 года на восточном направлении, во время выполнения боевого задания на самолете Су-27, погиб старший штурман 39-й бригады тактической авиации подполковник Иванов Евгений Витальевич. Обстоятельства выясняются.


Стоит отметить, что наши уже длительное время не сообщали о сбитых истребителях из состава 39-й бригады тактической авиации Воздушных сил ВСУ. Последнее сообщение было 11 сентября этого года, наши сбили Су-27 вместе с пилотом Александром Боровиком. Сама бригада до начала СВО базировалась на авиабазе «Озерное» в Житомирской области. На вооружении бригады стоят истребители Су-27, прошедшие ремонт и модернизацию на Запорожском авиаремонтном заводе.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +13
    Сегодня, 18:22
    ❝ ВС РФ ликвидировали старшего штурмана 39-й бригады ВС ВСУ вместе с истребителем ❞ —

    — Да и ✘рен с ним ...
    (Вместе с истребителем - бонус)
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +6
      Сегодня, 19:20
      Вместе с истребителем был ликвидирован старший штурман 39-й бригады тактической авиации с настоящей «украинской» фамилией Иванов.

      Иванов русская фамилия, и их ( Ивановых) в России очень много!
      А Иванову-отщепенцу туда и дорога, если он забыл свою родословную!
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 20:47
      Владимир Владимирович Воронцов
      Сегодня, 18:22
      Да и ✘рен с ним ...
      (Вместе с истребителем - бонус)

      hi Это какой-то позор с русской фамилией воевать против россиян.
      Недоработка у бандеровщины с идеологическим планом.
  2. ВадимЖивов Звание
    ВадимЖивов
    +8
    Сегодня, 18:22
    В стекловату к своему кумиру.. Туда им всем дорога..
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      +3
      Сегодня, 18:27
      Никак не хотят отказываться от советского наследия в лице Су-27.А как же Mirage 2000 и F-16?
      1. ВадимЖивов Звание
        ВадимЖивов
        +10
        Сегодня, 18:29
        Они много от чего не хотят избавляться. Всё практически СССР построено в этом свинарнике. hi
        1. carpenter Звание
          carpenter
          +4
          Сегодня, 19:54
          Цитата: ВадимЖивов
          Они много от чего не хотят избавляться.

          Поможем, чем можем.
      2. Попуас Звание
        Попуас
        +2
        Сегодня, 18:54
        Этих низя...репутационные проблемы понимаишь ли... wink
        1. Sky Strike fighter Звание
          Sky Strike fighter
          +2
          Сегодня, 19:18
          Ну и хорошо если будут у них репутационные проблемы.Особенно если на Герани реактивные повесить по одной Р-74М2 с радиусом поражения 40 - 50 км и по внешнему целеуказанию наводить их на те же Mirage -2000 или F-16,разменивая в воздушном бою дешёвые управляемые извне БПЛА на пилотируемую авиацию.Предпосылки к этому есть.Видео по ссылке.

          . Прилетевшие в Чернигов реактивные «Герани» были оснащены модулем автонаведения и селекции целей, а также системой распознавания объектов на земле. Технологичность этих дронов существенно отличается от тех, что применялись раньше и теперь дроны занимают полноценную нишу между крылатыми и авиационными ракетами. Особенно интересно — какая система связи используется на дронах, чтобы у оператора была возможность поражать цели в режиме реального времени. В качестве основного сенсора используется камера, способная работать в видимом или инфракрасном диапазоне. Инфракрасные камеры особенно эффективны в темное время суток или при плохих погодных условиях. Дрон получает видеопоток с камеры, бортовая нейросеть анализирует каждый поступающий кадр. Когда она идентифицирует цель, соответствующую заданному шаблону, она точно определяет её центр и передает данные оператору для коррекции траектории и подтверждения атаки.


          https://t.me/Warhronika/10746

          Думаю ничего технически сложного нет чтобы подобные дроны получали внешнее целеуказание и давали команду на пуск Р-74М2 в нужное время и по нужной траектории.К тому же желательно подумать о многоразовой модификации Герани в качестве такого можно сказать вынесенного крыла на подвесе которого тот или иной
          высокоточный боеприпас ,применяемый по внешнему целеуказанию по воздушной,морской или наземной цели.Со временем именно благодаря таким многоразовым ,массовым и относительно дешёвым БПЛА будут работать истребители нового поколения с дистанции,выполняющим как бы роль
          вынесенных крыльев истребителей,на подвесе которых БК,связанных с истребителем информационно,но не связанными с ним физически что предотвращает риск потери истребителя за счёт риска потери намного более дешёвого БПЛА- носителя боеприпаса,который пусть и в многоразовой модификации,но не жалко потерять из-за его дешевизны и как следствие массовости.Именно такие массовые БПЛА-матки-расходники и будут массового применяться в связке с истребителями 5/6 поколений для выполнения ударных функций.Такая многоразовая управляемая Герань,выполняющая функцию вынесенного физически крыла истребителя 5/6,но связанная с ним в единое целое информационно.Таких крыльев под управлением истребителя 5/6 поколения может быть множество,сведенных в рой и атакующих те или иные объекты по принципу волчьей стаи ,как в своё время атаковали ПКР Гранит,но только тут они выступают в роли многоразовых подносщиков боеприпасов авиационного базирования,а не одноразовых БПЛА-камикадзе.Так экономически более выгодно.
      3. Naofumi Звание
        Naofumi
        +1
        Сегодня, 19:11
        Никак не хотят отказываться от советского наследия в лице Су-27.А как же Mirage 2000 и F-16?

        Про Миражи не слышно, а вот F-16 у них постоянно летают. Летают уже с SDB и даже с APKWS против дронов.
        И SDB довольно больно залетают.
        Да и на ВО статья была про воздушный бой между Су-35С и F-16 на начало июня. Враг предоставлял видеодоказательства.
        1. выползень:Ъ Звание
          выползень:Ъ
          0
          Сегодня, 19:21
          А доказательства есть? а то одна бабка сказала
          1. Naofumi Звание
            Naofumi
            +2
            Сегодня, 19:23
            А доказательства есть? а то одна бабка сказала

            Чего именно? Вы про Су-35С? Противник да, выкладывал видео и фото.
        2. Sky Strike fighter Звание
          Sky Strike fighter
          +1
          Сегодня, 19:36
          Многоразовые реактивные Герани-3 с подвешенными ракетами воздух-воздух надо выводить на дежурство,чтобы можно было безопасно и эффективно уничтожать подобные F-16 по внешнему целеуказанию с других средств обнаружения.
          1. Naofumi Звание
            Naofumi
            +2
            Сегодня, 19:56
            Многоразовые реактивные Герани-3 с подвешенными ракетами воздух-воздух надо выводить на дежурство,чтобы можно было безопасно и эффективно уничтожать подобные F-16 по внешнему целеуказанию с других средств обнаружения.

            Если будут работать с APKWS, то в зону поражения Р-60М зайдут, тогда будет шанс сбить F-16-й, который сбивает наши дроны.
            В идеале бы Р-73, дам и дальность выше, и у ГСН устойчивая к помехам, да и БЧ куда больше, чем у малютки Р-60М.
            1. Sky Strike fighter Звание
              Sky Strike fighter
              0
              Сегодня, 20:07
              В идеале ракета воздух-воздух малой дальности Р-74М2.Неплохо было бы Герани с подвешенными ракетами воздух-воздух объединить в единый рой БПЛА, чтобы Су-57Д(с двумя членами экипажа) управлял С-70М2 Охотник, а тот в свою очередь получал бы данные со своей БРЛС и БРЛС Су-57Д и наводил бы рой Гераней ,вооруженных каждая по Р-74М2 на цели.БПЛА типа Герань не жалко потерять,они как расходники своего рода,а интеграция возможностей Су-57 и БПЛА С-70 и Герань в одну сеть сможет перекрыть вражеской авиации доступ к фронту,не подставляя Су-57 и даже С-70.Возможно следует даже попробовать управлять роем дронов-перехватчиков на основе Гераней с ракетами воздух-воздух через дрон-ретранслятор,работающий в оттяжке от роя и так чтобы критические технологии были на этом ретрансляторе,которые бы не попали к противнику,а Герани с ракетами если что пусть сбивают,они как расходники лишь бы на них самих критических технологий не было обнаружено когда их собьют.Получится что дроны можно будет в воздушном бою разменивать на пилотируемую авиацию,что выгодно.Получится такой эффект длинной руки,где в опасной зоне поражения работают дроны-расходники,а именно Герани с Р-74М2,которых много и не жалко потерять,в отличии от С-70 или Су-57.

              «Герани» способны работать в рое с беспилотным ударным дроном С-70 «Охотник».

              С-70 сможет выступать в качестве ведущего центра управления, который обеспечит наведение ракетного вооружения «Гераней». При таком сценарии дальность обнаружения воздушных целей может составлять до 450 км.
              Александр Степанов, эксперт РАНХиГС
              Кроме того, расширение спектра боевого применения новой модификации «Гераней» открыло окно для интеграции с более современными ракетами Р-74М2 дальностью до 50 км, предназначенными для истребителей пятого поколения Су-57.


              https://www1.ru/news/2025/12/03/gerani-osnastiat-25-max-raketami-r-74m2-ot-su-57-i-sovmestiat-s-s-70-oxotnikom.html.
              1. Vigore Звание
                Vigore
                0
                Сегодня, 20:38
                Какой бред я прочитал belay
                Да-да кароткий комент
              2. Naofumi Звание
                Naofumi
                0
                Сегодня, 20:52
                Ваш вариант это что-то на очень богатом. Учитывая, что Герани - это расходник, УРВВ должны быть максимально дешевыми Потому Р-73, как мне видится - максимальный вариант.
  3. Cap.Nemo58rus Звание
    Cap.Nemo58rus
    +6
    Сегодня, 18:27
    Земли наелся? Ну туда ему и дорога. Интересно, чем его приземлили?
  4. Сергей3 Звание
    Сергей3
    +3
    Сегодня, 18:28
    А Запорожский авиаремонтный завод искандеры навещали? Или там до сих пор работа кипит?
  5. ТАИ Звание
    ТАИ
    +6
    Сегодня, 18:32
    Этих перерожденцев в первую очередь нужно уничтожать!
  6. Thumbs Звание
    Thumbs
    +3
    Сегодня, 18:35
    Что за пилот - штурман на Су-27? Истребитель был двухместным?
    1. ОлегEKB Звание
      ОлегEKB
      +8
      Сегодня, 18:42
      старший штурман бригады, а не самолета

      вот что нашел
      Старший штурман авиационного отряда (эскадрильи) организует штурманское обеспечение лётной работы отряда с учётом специфики работы. Он также контролирует штурманскую подготовку и выполнение полётных заданий, анализирует работу службы и разрабатывает мероприятия по её улучшению.

      ну видимо зам командира по данному участку работы
    2. solar Звание
      solar
      +1
      Сегодня, 18:54
      Нет, конечно. Просто косноязычее у авторов ВО в крови :((...
    3. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      0
      Сегодня, 18:55
      Цитата: Thumbs
      Что за пилот - штурман на Су-27? Истребитель был двухместным?


      Скорее всего учебно-боевая модификация Су-27УБ.Наверняка использовался как бомбер.
    4. Ջոն Գալտ Звание
      Ջոն Գալտ
      +3
      Сегодня, 19:20
      Если, например, "главный штурман эскадрильи", то это может быть лётчик. Штурман, в таком случае, название не специальности, а должности.
    5. Piramidon Звание
      Piramidon
      0
      Сегодня, 20:58
      Цитата: Thumbs
      Что за пилот - штурман на Су-27? Истребитель был двухместным?

      В любом истребительном соединении есть должность штурмана, отвечающего за навигацию, планирование полета, контроль маршрута и обеспечение безопасности всей группы самолетов соединения, а не только одного борта.
  7. nikon1590205 Звание
    nikon1590205
    +5
    Сегодня, 18:41
    Отличная новость! Ещё одним бандеровцем и его летаком меньше стало.
  8. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +8
    Сегодня, 18:56
    Вместе с истребителем был ликвидирован старший штурман 39-й бригады тактической авиации с настоящей «украинской» фамилией Иванов.




    Но этот "Иванов" родился уже в постсоветской Украине, и возможно, сын такого же "Иванова", как на видео из 72-х метров.
    1. d.zacharith Звание
      d.zacharith
      +2
      Сегодня, 19:09
      Фамилия ни о чем не говорит. В Литве, например, министр внутренних дел с белорусской фамилией Кондратович
  9. Дырокол Звание
    Дырокол
    +2
    Сегодня, 19:50
    Летают на древнем хламе, коему место на свалке
  10. Лимрак Звание
    Лимрак
    +1
    Сегодня, 20:17
    Кто мне дилетанту несведущему пояснит за то почему до сих пор не выявлены места стоянки всех этих истребителей и не уничтожены. Они ведь не мухи и не бабочки. Сегодня это сделать не сложно. или они постоянно прячутся в заглубленных километровых бункерах? Почему они еще до сих пор могут куда то спокойно вылетать и тем более летать?
    1. cmax Звание
      cmax
      0
      Сегодня, 20:50
      Цитата: Лимрак
      Кто мне дилетанту несведущему пояснит за то почему до сих пор не выявлены места стоянки всех этих истребителей и не уничтожены. Они ведь не мухи и не бабочки. Сегодня это сделать не сложно. или они постоянно прячутся в заглубленных километровых бункерах? Почему они еще до сих пор могут куда то спокойно вылетать и тем более летать?

      Хороший вопрос! Думаю ответ - нет современных средств обнаружения, спутников разведки, самолётов системы Авакс. Возможно что то и есть , но не в необходимых количествах. А по другому это трудно объяснить! Имхо.
    2. Андрей ВОВ Звание
      Андрей ВОВ
      0
      Сегодня, 21:27
      Если бы видели аэродром в Староконстантинове,построенный во времена СССР,то многие вопросы отпали бы и дело не в средствах обнаружения и поражения
  11. Слово Звание
    Слово
    +1
    Сегодня, 21:28
    Этот выкрест Иванов и так прожил на 3 года больше положенного, чёрт с ним.
  12. garik77 Звание
    garik77
    0
    Сегодня, 21:38
    Так ничего удивительного, что давно не сбивали. Хoxлы экономят свою авиацию, на передок практически не пускают, только для работы по крылатым ракетам и беспилотникам используют. Тут видимо тот случай, когда они решили отойти от этого принципа за что и были сразу же наказаны нашими ПВОшниками/летунами