Киев потерял очередной истребитель Су-27, сбитый при вылете на боевое задание. Вместе с самолетом ликвидирован старший штурман 39-й бригады тактической авиации. Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ.
Согласно озвученной информации, украинский истребитель был сбит при выполнении боевого задания на «восточном направлении». При этом ВС ВСУ не раскрывают обстоятельства, заявляя, что они только устанавливаются. Поэтому пока нет данных, чем был поражен самолет. Возможно, это был российский истребитель или сработали средства ПВО. Вместе с истребителем был ликвидирован старший штурман 39-й бригады тактической авиации с настоящей «украинской» фамилией Иванов.
В полдень 8 декабря 2025 года на восточном направлении, во время выполнения боевого задания на самолете Су-27, погиб старший штурман 39-й бригады тактической авиации подполковник Иванов Евгений Витальевич. Обстоятельства выясняются.
Стоит отметить, что наши уже длительное время не сообщали о сбитых истребителях из состава 39-й бригады тактической авиации Воздушных сил ВСУ. Последнее сообщение было 11 сентября этого года, наши сбили Су-27 вместе с пилотом Александром Боровиком. Сама бригада до начала СВО базировалась на авиабазе «Озерное» в Житомирской области. На вооружении бригады стоят истребители Су-27, прошедшие ремонт и модернизацию на Запорожском авиаремонтном заводе.
