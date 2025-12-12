Таиланд приобретёт израильскую систему ПВО IAI Barak MX
Макет ЗУР (концепт) BARAK ER, представленный на Парижском авиасалоне 2009 года. Ниже виден твёрдотопливный ускоритель первой ступени увеличенного диаметра
Королевские военно-воздушные силы Таиланда приобретут систему ПВО BARAK MX компании Israel Aerospace Industries, о чем компания объявила на днях.
Президент и генеральный директор IAI Боаз Леви назвал сделку «важной вехой для IAI в Восточной Азии, поскольку Таиланд является ключевой и влиятельной страной в регионе».
Хотя IAI не раскрыла стоимость сделки, Asian Military Review, освещающий Азиатско-Тихоокеанский регион, сообщил о ее стоимости в 3,44 млрд тайских батов (108 млн долларов США).
Вьетнамская региональная ежедневная газета Bao Nghe An добавила, что приобретение происходит «на фоне растущей обеспокоенности по поводу безопасности в регионе. Соседние страны, такие как Камбоджа и Мьянма, размещают дальнобойное ударное оружие, включая китайскую ракетную систему PHL-03 (дальность 130 км) и северокорейские баллистические ракеты «Хвасон» (дальностью пуска 300–700 км)». В течение 2025 года в Таиланде и Камбодже наблюдался рост напряжённости из-за спорного пограничного района.
В последние годы систему BARAK MX приобрел ряд стран. Словакия приобрела эту систему в 2024 году на сумму более 650 миллионов долларов, а Азербайджан вложил в неё более миллиарда долларов в том же году. Однако Дания в октябре отказалась от приобретения системы.
Компания IAI, которая в 2021 году установила противоракеты BARAK MX на корветы проекта Sa'ar 6, активно привлекает азиатских клиентов. В 2023 году компания представила эту систему на выставке IMDEX в Сингапуре.
Сингапурский корвет «Вендженс» во время пуска ЗУР BARAK MR
Компания Israel Aerospace Industries выпускает ЗРК BARAK MX как основной вид продукции своего «интегрированного портфеля систем противовоздушной и противоракетной обороны».
ЗРК BARAK MX — это «полностью сетецентричное решение», которое, по заявлению компании, отличается открытой архитектурой и модульной конструкцией, легко интегрируя различные датчики, системы управления боем и перехватчики в единую систему. Связность BARAK MX позволяет расширять защищаемые зоны путем объединения нескольких подразделений, что позволяет огневым подразделениям использовать средства друг друга для поражения целей, находящихся за пределами досягаемости каждого подразделения. Система также обеспечивает интеграцию наземных и морских систем ПВО в единую многоуровневую сеть, усиливая их и препятствуя доступу противника или ракетным атакам.
Различные перехватчики BARAK MX используют одни и те же компоненты и могут противостоять угрозам разного уровня.
В отличие от ЗУР, созданных на базе ракет класса «воздух-воздух», переоборудованных для использования в качестве ракет класса «земля-воздух», перехватчики BARAK MX изначально проектировались как ракеты класса «земля-воздух» с оптимальными весогабаритными характеристиками, которые незначительно выше, чем у устанавливаемых на борту наземных и корабельных носителей ракет класса «воздух-воздух», обладающих ограниченными возможностями.
Семейство ракет-перехватчиков BARAK MX включают в себя:
ЗУР BARAK SR — версия с дальностью перехвата 15 км. Высота перехвата цели: 0,004-5,5 км. Длина ракеты — 2500 мм, диаметр миделя — 250 мм. Стартовый вес — 98 кг, вес осколочно-фугасной БЧ — 22 кг.
ЗУР BARAK MR — версия с дальностью перехвата 35 км, использующая моноимпульсный маршевый ракетный двигатель.
ЗУР BARAK LR (LRAD) — версия с дальностью перехвата до 70 км, использующая полиимпульсный ракетный двигатель двухкратного включения со стартовой и маршевой тягой с регулируемой паузой между включениями.
ЗУР BARAK ER — версия с дальностью перехвата до 150 км, с твёрдотопливным ускорителем в дополнение к существующему твёрдотопливному полиимпульсному двигателю маршевой ступени. Новая ЗУР обладает улучшенными возможностями борьбы с тактическими баллистическими ракетами. Стартовый вес (без ускорителя) — 275 кг (606 фунтов), вес осколочно-фугасной БЧ — 60 кг. Длина ракеты (без ускорителя) — 4,5 м (180 дюймов), диаметр миделя — 225 мм по корпусу ракеты и 540 мм по ускорителю, размах крыла — 940 мм.
Пуск ЗУР BARAK ER
По данным производителя IAI, система BARAK MX включает в себя машину управления, многоцелевую мобильную РЛС EL/M-2248 MF-STAR, мобильные пусковые установки и ракеты-перехватчики (ЗУР). Также в комплект входят «машина перезарядки ракет и машина материально-технического обеспечения» с резервным питанием, аккумуляторной батареей.
В заявлении IAI говорится, что «сетецентрическая конфигурация системы позволяет заказчику выбирать оптимальный метод ведения боя на основе оперативных потребностей, тем самым снижая затраты и оптимизируя «экономику боя».
