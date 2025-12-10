«Использует гражданские генераторы»: проблемы с «национальной» подлодкой Тайваня
В настоящее время подводный флот Тайваня представлен 4 субмаринами – двумя бывшими американскими класса Tench и двумя типа Zwaardvis, которые Нидерланды изготовили для Тайбэя в 1982-1987 годах. На фоне роста региональной напряжённости местные власти решили строить подлодки собственными силами. Первой «национальной» субмариной должна стать Hai Kun, заложенная на мощностях CSBC Corporation в ноябре 2021 года. Однако этот проект столкнулся с серьёзными проблемами.
Hai Kun, спущенная на воду в сентябре 2023 года, должна была завершить ходовые испытания в сентябре 2025 года и быть передана заказчику к концу ноября текущего года. Но её готовность вызывает большие вопросы. Как указывается в местном издании Mirror Daily, она до сих пор не приступала к погружению, так как технически не готова к этому из-за неисправности брашпиля (механизм для работы якорных цепей) и отсутствия комплексных испытаний водонепроницаемых переборок.
При этом, как выяснила местная пресса, имеются и более серьёзные проблемы. В Liberty Times утверждается, что Тайвань не смог закупить мощные главные двигатели, специально подходящие для подводных лодок и в конечном итоге остановился на «коммерческом дизель-генераторе, произведённом на одном из скандинавских заводов».
У этого «скандинавского» генератора заниженная выходная мощность, что позволило обойти экспортный контроль. Поэтому на Hai Kun пришлось использовать сразу 6 дизель-генераторов гражданского назначения. Однако неясно, как они покажут себя в экстремальных условиях, характерных для работы боевой субмарины. Не говоря уже о том, что при переходе на новую силовую установку весь проект подлодки придётся переделывать, начиная фактически с нуля.
