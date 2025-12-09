Чешский ручной пулемёт DSS PZD Mk 24
Пулемёт PZD Mk 24 с боекомплектом, сошкой и дополнительной рукояткой
В прошлом году чешская компания Defense and Security Service PLC представила перспективный ручной пулемёт собственной разработки — PZD Mk 24. Это оружие предназначается для различных стрелковых подразделений и призвано улучшать их общие огневые возможности. Для повышения основных тактико-технических характеристик, в конструкции пулемёта используется ряд любопытных решений.
Собственная разработка
Компания Defense and Security Service PLC (DSS) работает в Праге и занимается выпуском стрелкового оружия, патронов и других боеприпасов. В качестве потенциальных заказчиков она рассматривает только армии и иные структуры разных стран.
Каталог продукции DSS в настоящее время включает две винтовки на платформе AR-15, а также три пулемёта. До недавнего времени компания выпускала только ручные пулемёты PZD-762 и PZD-556. С точки зрения конструкции, они являются незначительно доработанными копиями бельгийского изделия FN Minimi под винтовочный и промежуточный патрон.
В прошлом году DSS представила пулемёт PZD Mk 24. В отличие от предыдущих образцов, он разрабатывался самостоятельно и практически с нуля. Конструкторы заимствовали некоторые идеи у существующих пулемётов, но в целом речь идёт о совершенно новом оружии.
Ствол с пламегасителем, газовый блок и цевьё
Новый пулемёт Mk 24 вместе с другими изделиями показали на нескольких европейских выставках 2024 г. Кроме того, уже в прошлом году началось продвижение этого изделия на рынках других регионов. Например, один из показов состоялся на выставке во Вьетнаме. Теперь DSS пытается выйти на рынок Южной Америки. Для этого она привезла своё оружие на выставку Expodefensa 2025, прошедшую в начале декабря в колумбийской Боготе.
Изделие PZD Mk 24 позиционируется как современный ручной пулемёт с рядом важных особенностей. В рекламе в качестве преимуществ упоминаются малый вес и улучшенная эргономика, высокие огневые характеристики и т.д. Такой пулемёт должен использоваться в различных стрелковых подразделениях с целью улучшения общей огневой мощи.
Рекламная кампания
Компания DSS представила свой новый пулемёт около года назад. С тех пор его успели показать на нескольких выставках, и с ним мог ознакомиться широкий круг потенциальных заказчиков. Тем не менее, контракты на поставку такого оружия пока не заключались. Более того, отсутствует информация даже о предварительных договорённостях.
Согласно некоторым зарубежным источникам, DSS PLC пытается сделать своему пулемёту дополнительную рекламу. Для этого некоторое количество таких изделий ранее передали украинским вооружённым формированиям. Вероятно, в компании планировали провести войсковые испытания в зоне реальных боевых действий, а также наглядно продемонстрировать потенциал нового оружия.
Приёмник ленты и боеприпасы
Впрочем, подробности такой отгрузки и применения оружия пока отсутствуют. Нельзя исключать, что пулемёту PZD Mk 24 и его пользователям попросту нечем похвастаться. В сложившейся на фронте ситуации такое оружие не сможет показать выдающиеся результаты. Соответственно, оно останется без рекламы, и его шансы заинтересовать покупателей в некоторой мере уменьшатся.
Технические решения
Компания DSS позиционирует свой Mk 24 как современный пулемёт с выгодным сочетанием боевых и эксплуатационных характеристик. В частности, в рекламе уделяется особое внимание эргономике. С такой точки зрения пулемёт сравнивают с винтовками, а также называют его «сверхлёгким». Впрочем, значительные преимущества перед аналогами в этом отношении отсутствуют.
По своей конструкции PZD Mk 24 похож на другие современные ручные пулемёты. Он построен по традиционной схеме с линейной компоновкой основных агрегатов, ленточным питанием и т.д. При этом предложено и реализовано несколько любопытных компоновочных и конструктивных идей.
Пулемёт получил ствольную коробку оригинальной конструкции. Передняя часть коробки, вмещающая затвор и приёмник ленты, имеет увеличенную высоту, тогда как задняя отличается уменьшенным сечением. Над приёмником ленты предусмотрена собственная укороченная крышка. Коробка выполнена открытой снизу и имеет L-образную крышку, на которой смонтирован ударно-спусковой механизм.
Окна выброса звеньев ленты (сверху) и гильз. Также видна рукоятка взведения
Mk 24 комплектуется нарезным стволом длиной 14 или 16 дюймов (355 или 406 мм). Патронник ствола рассчитан на боеприпас 5,56 х 45 мм НАТО. Предусмотрен компактный пламегаситель. Ствол выполнен быстросъёмным и имеет рукоятку для извлечения и установки.
Используется автоматика на основе отвода пороховых газов. Газовый узел, включающий регулятор, находится под стволом. В ранних рекламных материалах упоминался 4-позиционный регулятор, но теперь пишут об 11 режимах. За откат затвора отвечает поршень, вероятно, выполненный заодно с затворной рамой. С рамой взаимодействует боковая рукоятка взведения, во время стрельбы остающаяся неподвижной.
Автоматика включает затвор по типу используемого на винтовках AR-15. Он имеет несколько радиальных боевых упоров и производит запирание поворотом вокруг продольной оси. Темп стрельбы пока не сообщался. Вероятно, в этом отношении PZD Mk 24 не отличается от других образцов своего класса.
Основные огневые характеристики тоже остаются на уровне современных пулемётов. Эффективная дальность огня заявлена на уровне 600 м. Максимальная вдвое больше. При этом показатели точности и кучности, по понятным причинам, в рекламе не публикуются.
Планка цевья с встроенной мушкой
Компания DSS не раскрывает тип ударно-спускового механизма. УСМ управляется боковой кнопкой предохранителя, помещённой над рукояткой, а также спусковым крючком. Режим огня, одиночный или очередью, определяется силой нажатия на крючок.
Пулемёт использует стандартные натовские рассыпные ленты. Подача боеприпасов осуществляется слева. Использованные звенья выбрасываются через собственное окно над окном выброса гильз. Ленты различной ёмкости предлагается переносить в мягком коробе, закрепляющемся под ствольной коробкой.
Mk 24 получил длинное цевьё многоугольного сечения с отверстиями для вентиляции. Сверху на нём имеется длинная планка Пикатинни, снизу — пазы M-Lok. Ещё одна планка располагается сверху ствольной коробки. Небольшой её участок закреплён на крышке приёмника ленты, а остальная поднята над ствольной коробкой. Сзади к коробке крепится телескопический приклад.
На выставках и в рекламе демонстрируются разные варианты комплектации пулемёта. Его предлагается оснащать коллиматорными и иными прицелами, сошкой, дополнительной передней рукояткой и т.д. Предусмотрен и диоптрический прицел, убираемый внутрь планки на ствольной коробке.
Планка на ствольной коробке и диоптрический целик
Пулемёт с 14-дюймовым стволом, в зависимости от настройки приклада, имеет длину не более 950 мм и весит (без аксессуаров и патронов) 5,2 кг. 16-дюймовый ствол увеличивает длину на 50 мм и массу без патронов на 1 кг. Боеготовое оружие, с прицелом и другими устройствами, а также с патронами, весит существенно больше.
Жёсткая конкуренция
На международном рынке вооружений сейчас представлен целый ряд ручных пулеметов из разных стран. В прошлом году он пополнился новым изделием PZD Mk 24 из Чехии. Компания-разработчик этого оружия сейчас проводит полноценную рекламную кампанию и стремится получить выгодные заказы.
Чтобы заинтересовать потенциального покупателя, изделие должно иметь те или иные сильные стороны, а также демонстрировать превосходство над конкурентами. Компания DSS утверждает, что её новый пулемёт имеет важные преимущества, однако такие заявления вызывают вопросы.
Например, в рекламе упоминается уникально малая масса Mk 24 — при своих 5,2 кг, он якобы на 30% легче аналогов. Для сравнения следует вспомнить другие актуальные изделия. Так, пулемёт Evolys от бельгийской компании FN Herstal под патрон 5,56 х 45 мм НАТО весит ок. 5,5 кг. Также чешский пулемёт можно сравнить с российским РПЛ-20 под схожий промежуточный / малоимпульсный 5,45-мм патрон. Его масса без патронов не превышает 5,2 кг.
Телескопический приклад собственной разработки DSS
В рекламе также упоминаются габариты и удобство эксплуатации. По этим параметрам PZD Mk 24 тоже не отличается от современных аналогов. Кроме того, выделиться не позволяет и возможность установки различных устройств и аксессуаров, обязательная для нынешнего оружия.
Наконец, Mk 24 использует стандартный натовский патрон и комплектуется стволами типовой длины. Как следствие, он не имеет преимуществ и в огневых характеристиках. На точность и кучность огня может положительно повлиять использование тех или иных прицелов. Однако такие возможности есть и у другого оружия.
Неоднозначный результат
Таким образом, компания DSS PLC смогла своими силами разработать новый ручной пулемёт с достаточно высокими характеристиками. Само по себе это можно считать важным достижением. В своём оригинальном проекте компания использовала несколько любопытных решений, которые помогли улучшить основные параметры и возможности оружия.
Однако получившееся изделие имеет сомнительные коммерческие перспективы. На рынке оно уже столкнулось с достаточно жёсткой конкуренцией. Как следствие, несмотря на все усилия разработчика по продвижению, новый пулемёт PZD Mk 24 до сих пор не стал предметом контракта. Удастся ли изменить эту ситуацию в будущем, неизвестно.
