Покинувшие встречу с Зеленским в Лондоне Макрон и Мерц отказались от заявлений

Зеленский сегодня прибыл в Лондон, где провел встречи с основными европейскими союзниками Украины — Макроном, Стармером и Мерцем. Переговоры состоялись в резиденции британского премьера.

На данный момент Макрон и Мерц уже покинули переговоры, отказавшись от каких-либо комментариев в отношении встречи. Зеленский продолжает обсуждать мирный план Трампа со Стармером. Пока все участники встречи заявлений не делали, лишь «нелегитимный» выразил «огромную благодарность» европейцам за поддержку Киева.



Гарантировать реальную безопасность — это всегда совместный вызов и совместная работа. Спасибо за поддержку!


Как ранее сообщалось, Зеленский отверг основные условия по выводу украинских войск с территории Донбасса, а также отказался подтверждать внеблоковый статус Украины. Поездка в Лондон нужна была для понимания, какую поддержку Киеву может предоставить Европа, чтобы Украина продолжила боевые действия.

Между тем нардеп ВРУ Артем Дмитрук назвал визит Зеленского в Лондон «клоунадой для внешнего наблюдателя и попыткой продлить своё политическое существование». По его словам, вместо того, чтобы договариваться о мире с Москвой, «нелегитимный» продолжает выпрашивать подачки в Европе.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    -1
    Сегодня, 19:02
    ❝ На данный момент Макрон и Мерц уже покинули переговоры, отказавшись от каких-либо комментариев в отношении встречи ❞ —

    — Нечего сказать ...
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 19:11
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      ❝ На данный момент Макрон и Мерц уже покинули переговоры, отказавшись от каких-либо комментариев в отношении встречи ❞ —

      — Нечего сказать ...
      А то, что есть - нецензурно.
      Воспитаны не так или просто слов таких не знают? (Хотя, по сравнению с русским, французы и немцы вместе взятые, по сравнению с Великим и Могучим - дети малые...)
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +2
        Сегодня, 20:46
        Игорь hi Забавные моменты переговоров .Зеленского встречал только Стармер.Макрон и Мерц не вышли на коллективная встречу.
        Звезда переговоров кот Ларри .Мерц приехал первым.Когда приехал Макрон Ларри не выдержал компании Мерца и сдрыстнул на улицу.А когда приехал Зеленский он ( Ларри)просился на переговоры. Но Ларри потом решил да ну их к чёрту с этими переговорами. И ушёл по кошачьих делам .А это кажется плохая примета.Звезда ,ничего не скажешь.
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +1
          Сегодня, 21:27
          Андрей, hi!
          Цитата: tralflot1832
          Звезда переговоров кот Ларри .
          Единственный, на кого стОит посмотреть на тех переговорах. Остальные - для мебели.
      2. Aндрей Ко Звание
        Aндрей Ко
        +1
        Сегодня, 21:17
        Зеля примотал за деньгами -Трамп не дает, Европейцы подбивают продолжать войну -, а в бюджете нет денег на 26 год - посыл хотите продолжения войны - платите
    2. Попуас Звание
      Попуас
      +7
      Сегодня, 19:14
      Зеленский сдулся и просит гарантий безопасности, чего европейцы гарантировать не могут bully А эти два петуха,требуют продолжения бойни..но клоун уже проникся тем что его ждёт.
    3. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +5
      Сегодня, 19:15
      вместо того, чтобы договариваться о мире с Москвой, «нелегитимный» продолжает выпрашивать подачки в Европе.

      Выпрашивать подачки - это образ жизни хо хлов и ев реев.
      Если не выпрашивать подачки, чем тогда пополнять собственный карман?
    4. Алексей_12 Звание
      Алексей_12
      +1
      Сегодня, 19:26
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      — Нечего сказать ...

      Есть такая поговорка.
      Промолчишь- за умного сойдешь!

      Ваше участие во многих темах тянет на флуд. В данном случае возможно и сам не за умного сошел.
      1. Ныробский Звание
        Ныробский
        +5
        Сегодня, 19:46
        Цитата: Алексей_12
        Ваше участие во многих темах тянет на флуд.

        Ни на что не намекаю, но этот грех у вас взаимный. yes
        1. Алексей_12 Звание
          Алексей_12
          0
          Сегодня, 19:51
          Возможно. Когда темы нет. Я говорил, я по стрековке и деминерке могу забодаться. Или по некоторым темам. Получить маршала или чего тут максимум. Целью и не ставлю. И более того писал,что мне можно спокойно минуса ставить- без вапросов. Я если ставлю сам - человеку пишу и с чем не согласен. Но иногда есть время. А темы нет. Пишу, чтоб диалог какой-то в теме и переписку поднять. Даже целой минусов. Звания, как я понял в любом случае за плюсы так и так приходят. Собственно отключи тут рейтинговую систему. Сайт умрет. Как в свое время умер почти EG и т.д.
          Будем знакомы Дмитрий hi
    5. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 20:20
      Владимир Владимирович Воронцов
      Сегодня, 19:02
      Нечего сказать .

      hi Рыжий нарцисс из Фашингтона резко приземлил пилотов гейропы с жыдо наркофюрером.
      Вместо контрнаступления теперь обсуждают мирный план.
    6. Бывший солдат Звание
      Бывший солдат
      0
      Сегодня, 20:34
      На данный момент Макрон и Мерц уже покинули переговоры, отказавшись от каких-либо комментариев в отношении встречи ❞ —

      — Нечего сказать ...


      А по сути им и нечего нового сказать и мало что сделать. Пустые встречи.
      1. Vicontas Звание
        Vicontas
        0
        Сегодня, 20:49
        О покойнике,пусть пока еще только политическом ,лучше не говорить!Вот и молчат.
  2. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +1
    Сегодня, 19:10
    а рояль был в комнате для встречи?! feel
    1. Napayz Звание
      Napayz
      +1
      Сегодня, 19:12
      Он сыграл им по губам...
      1. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        +1
        Сегодня, 19:13
        макарону опять морду егойная бабка набьет, за измену
    2. Карельский Звание
      Карельский
      +1
      Сегодня, 19:33
      Нет,славянский шкаф,в продаже
  3. faterdom Звание
    faterdom
    +1
    Сегодня, 19:14
    Провели ППР. Посидели - по...говорили- разошлись.
    1. Azim77 Звание
      Azim77
      +2
      Сегодня, 19:32
      Их другая партия привела к власти, вот вместе и держатся. Надеются, что вдруг пересидят Трампа и все вернется в круги свои.
  4. Алексей_12 Звание
    Алексей_12
    +2
    Сегодня, 19:16
    Зеленский отверг основные условия по выводу украинских войск с территории Донбасса, а также отказался подтверждать внеблоковый статус Украины

    Авно вапрос, ломать не строить (с). Тогда Донбасс будет взят силой. Европа не оставляет шансов ибо потом им самим придется также. Надеятся на буфер украины.
    ЗЫ.А Славянск и Крамоторс отстроим. Своё строить - не стыдно.
  5. Sector2 Звание
    Sector2
    +3
    Сегодня, 19:19
    Евангельский христианин Макрон


    Какой наркотик курит автор? Никто из тех, кто поклоняется сатане, не является христианином.
  6. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +1
    Сегодня, 19:33
    Похоже, что ничего хорошего для зеленюха они сказать не могли)))
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 19:34
    Похоже у американцев на эту четвёрку компромат .Боятся лишнего сказать.А как дышала, как дышать.Может и ошибаюсь .Умеров ,привёзший план - ещё живой ,
  8. lukash66 Звание
    lukash66
    +1
    Сегодня, 19:52
    Ему бы на передок, т.с. личным примером. А этот хмырь только из Ирландии, а тут опять в лондонах. Керосин хоть бы поберег.
  9. carpenter Звание
    carpenter
    +1
    Сегодня, 19:57
    вместо того, чтобы договариваться о мире с Москвой, «нелегитимный» продолжает выпрашивать подачки в Европе.
    Да Москве то и не надо договариваться с разными "нелигитимными".
  10. Андрей Андреев_2 Звание
    Андрей Андреев_2
    0
    Сегодня, 20:03
    Теперь клоуну придется заняться громкими разоблачениями)) Бидона с шайкой и сынком, еврофашистов-русофобов...иначе самому не выжить...
  11. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 20:11
    Похоже что то пошло не так.Мерц успел пробурчать Германию некоторые пункты не устраивают .А так тишина .Два фото приезд и выезд.Зеленский должен был встречаться после встречи в Лондоне ,с Урсулой и Рютте в Брюсселе.
    Новая тема ,какой-то ЕЭСовец Кошта потребовал от Трампа не вмешиваться в дела Европы.Они забыли как топили за Байдена ,а потом за Харрис на выборах. laughing
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 20:23
      Забавно ,Макрон сдрыстнул из Лондона по уважительной причине у него встреча в Париже с примьер -министром Хорватии.Цельной ХОРВАТИИ ,которая могла и подождать ,когда Украина в опасности.А у Мерца другая причина выступлние на АRD Aren'а.Мерц правда обещал подвести итоги вечером.Что у меня впечатление Мерц и Макрон судя по таймингу 30 минут.13 35 коллективная фотография в 14 05 уже прощальные обнимашки с макроном и мерцем на фоне дверей с улицы. bully
      1. Gekki66 Звание
        Gekki66
        +1
        Сегодня, 21:27
        А чего время тянуть? Нюхнули по дорожке и разбежались. ))
  12. Бывший солдат Звание
    Бывший солдат
    +1
    Сегодня, 20:48
    На фото трое со сделанными умными озабоченными лицами, а Зеля за время своего правления и этого делать не научился. Сидит как бомж потерянный, которого отмыли, но побрить не успели. sad
  13. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 21:07
    лишь «нелегитимный» выразил «огромную благодарность» европейцам за поддержку Киева.

    И что? Сколько раз "дякую" он Трумпу говорил? Облизал с ног до головы. Толку-то? Слова Зе - дёшевы и дешевеют с каждым днём.
    Поездка в Лондон нужна была для понимания, какую поддержку Киеву может предоставить Европа

    Ага. Типа, не клянчить копеечку поехал, а посмотреть, что Европа может ему предложить... wassat