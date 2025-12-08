Зеленский сегодня прибыл в Лондон, где провел встречи с основными европейскими союзниками Украины — Макроном, Стармером и Мерцем. Переговоры состоялись в резиденции британского премьера.На данный момент Макрон и Мерц уже покинули переговоры, отказавшись от каких-либо комментариев в отношении встречи. Зеленский продолжает обсуждать мирный план Трампа со Стармером. Пока все участники встречи заявлений не делали, лишь «нелегитимный» выразил «огромную благодарность» европейцам за поддержку Киева.Как ранее сообщалось, Зеленский отверг основные условия по выводу украинских войск с территории Донбасса, а также отказался подтверждать внеблоковый статус Украины. Поездка в Лондон нужна была для понимания, какую поддержку Киеву может предоставить Европа, чтобы Украина продолжила боевые действия.Между тем нардеп ВРУ Артем Дмитрук назвал визит Зеленского в Лондон «клоунадой для внешнего наблюдателя и попыткой продлить своё политическое существование». По его словам, вместо того, чтобы договариваться о мире с Москвой, «нелегитимный» продолжает выпрашивать подачки в Европе.

Гарантировать реальную безопасность — это всегда совместный вызов и совместная работа. Спасибо за поддержку!

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»