Покинувшие встречу с Зеленским в Лондоне Макрон и Мерц отказались от заявлений
Зеленский сегодня прибыл в Лондон, где провел встречи с основными европейскими союзниками Украины — Макроном, Стармером и Мерцем. Переговоры состоялись в резиденции британского премьера.
На данный момент Макрон и Мерц уже покинули переговоры, отказавшись от каких-либо комментариев в отношении встречи. Зеленский продолжает обсуждать мирный план Трампа со Стармером. Пока все участники встречи заявлений не делали, лишь «нелегитимный» выразил «огромную благодарность» европейцам за поддержку Киева.
Гарантировать реальную безопасность — это всегда совместный вызов и совместная работа. Спасибо за поддержку!
Как ранее сообщалось, Зеленский отверг основные условия по выводу украинских войск с территории Донбасса, а также отказался подтверждать внеблоковый статус Украины. Поездка в Лондон нужна была для понимания, какую поддержку Киеву может предоставить Европа, чтобы Украина продолжила боевые действия.
Между тем нардеп ВРУ Артем Дмитрук назвал визит Зеленского в Лондон «клоунадой для внешнего наблюдателя и попыткой продлить своё политическое существование». По его словам, вместо того, чтобы договариваться о мире с Москвой, «нелегитимный» продолжает выпрашивать подачки в Европе.
