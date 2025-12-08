Настало время выйти из НАТО и сосредоточиться на реальных врагах, которые находятся у американских границ. А сам альянс НАТО – по сути, это Евросоюз без США.

Не они нам нужны, а мы им. Трамп, они просто вас ненавидят. Не обманывайте себя. Пора сорвать с глаз повязку, которая убеждает нас в важности и союзнических намерениях Европы. Не нужно доводить до цивилизационной самоликвидации.

Бывший советник президента США по нацбезопасности генерал Майкл Флинн продолжает жёсткую риторику в отношении Евросоюза. По словам экс-советника Дональда Трампа, Евросоюз превратился в настоящего врага Соединённых Штатов Америки.Майкл Флинн говорит о том, что Евросоюзу Штаты нужны только для того, чтобы ими пользоваться и, по сути, ничего не отдавать взамен.Майкл Флинн:По словам Майкла Флинна, Евросоюзу нужны глобализм, фашизм, исламизм, прозрачные границы, цензура, американские инвестиции, американские военные.Генерал Флинн:Напомним, что Евросоюз крайне негативно реагирует, когда в США идёт дискуссия о сокращении численности американских войск на европейской территории. Казалось бы, абсурд. Но в ЕС, по сути, трансформировали оккупационный контингент в то, что может играть на руку Европе. И теперь, как полагает тот же Флинн, американские войска оказались фактически в заложниках в Европе, а сама Европа высасывает из США деньги.