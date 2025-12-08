Американский генерал: ЕС превратился во врага США

Бывший советник президента США по нацбезопасности генерал Майкл Флинн продолжает жёсткую риторику в отношении Евросоюза. По словам экс-советника Дональда Трампа, Евросоюз превратился в настоящего врага Соединённых Штатов Америки.

Майкл Флинн говорит о том, что Евросоюзу Штаты нужны только для того, чтобы ими пользоваться и, по сути, ничего не отдавать взамен.

Майкл Флинн:

Настало время выйти из НАТО и сосредоточиться на реальных врагах, которые находятся у американских границ. А сам альянс НАТО – по сути, это Евросоюз без США.

По словам Майкла Флинна, Евросоюзу нужны глобализм, фашизм, исламизм, прозрачные границы, цензура, американские инвестиции, американские военные.

Генерал Флинн:

Не они нам нужны, а мы им. Трамп, они просто вас ненавидят. Не обманывайте себя. Пора сорвать с глаз повязку, которая убеждает нас в важности и союзнических намерениях Европы. Не нужно доводить до цивилизационной самоликвидации.

Напомним, что Евросоюз крайне негативно реагирует, когда в США идёт дискуссия о сокращении численности американских войск на европейской территории. Казалось бы, абсурд. Но в ЕС, по сути, трансформировали оккупационный контингент в то, что может играть на руку Европе. И теперь, как полагает тот же Флинн, американские войска оказались фактически в заложниках в Европе, а сама Европа высасывает из США деньги.
  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 19:30
    ЕС сейчас съезвит : ЕС свобода слова и можно нести всякую ахинею.( Разрешено только американцам)
    1. Алексей_12 Звание
      Алексей_12
      +2
      Сегодня, 19:35
      Да с колокольни. Если сруться - нам только выгода. Но как я понял ЕС трампапаныча послали подальше с лендлизом свинарнику wassat Станок фрс тоже не резиновый lol
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +5
        Сегодня, 19:54
        Цитата: Алексей_12
        Но как я понял ЕС трампапаныча послали подальше с лендлизом свинарнику

        Как я понимаю, страч не только из-за свинарника. Это - только небольшая часть противоречий. Добавочка, а не причина.
        Основная причина - что США теряют свою гегемонию, и, влияя на то, на что могут, а не на то, против чего у них рычагов не особо, перегнули палку. Задвинули ЕС так глубоко, что Европа стала задыхаться. Поняли, что ни мнение их никого не интересует, ни как экономическую силу их никто воспринимать не собирается.
        И взбунтовались.
        Но, поскольку, всё сказанное выше о Европе ВНЕЗАПНО (laughing) оказалось правдой, Европа начала, насколько может, возбухать.
        Самоходный Дед говорил о демократии, о "нерушимости трансатлантического союза" и много приятных для Европы слов, имеющих смысл такой же, как повторение мантры "Халва... Халва..." Хотя, по сути, делал то же самое.
        Трамп "халвой" не заморачивается, говорит так, как есть. Естественно - кому ж понравится, если ему прямо указывают на его не самое почётное место?

        Вот и вся суть "конфликта" Европы с Америкой. "Конфликт" в кавычках потому, что конфликта, как такового, и нет - просто словами проговаривается то, что все последние десятилетия и без того было.
        И дальше будет. Побунтуют, на калькуляторах посчитают - и угомонятся...
        1. Алексей_12 Звание
          Алексей_12
          +3
          Сегодня, 19:58
          Игорь! Зачет good
          Цитата: Zoldat_A
          И дальше будет. Побунтуют, на калькуляторах посчитают - и угомонятся...
          146% однозначно. Дружба дружбой. А табачОк врозь lol
        2. carpenter Звание
          carpenter
          +2
          Сегодня, 20:03
          Цитата: Zoldat_A
          Естественно - кому ж понравится, если ему прямо указывают на его не самое почётное место?

          Так с 1945 года им никто не указывал на их место. Обидно стало, когда посылают к какой то бабушке.
          1. Zoldat_A Звание
            Zoldat_A
            0
            Сегодня, 21:21
            Цитата: carpenter
            Так с 1945 года им никто не указывал на их место.

            Тем не менее, Европа с 1945-го жила там, где находится сейчас. Но их это устраивало: "Америка о нас подумает, Америка нас защитит, а нам и надо-то - только поддакнуть вовремя"
            Но проблема в том, что до Трампа НИКТО из американских президентов Европе не говорил об этом. Мало того, Европе все 80 лет из Америки говорили одни приятности - то, что она ХОТЕЛА слушать. Договорились до того, что Европа и сама в это поверила.
            А когда кто-то сказал ей вслух, как это обстоит - тут-то и наступил диссонанс в сознании.

            Если бы сегодняшние события происходили, допустим, 20 лет назад, Европу, конечно, на обсуждение пригласили. Пообнимались, наговорили много приятного, а закончилось бы так, как скажет Америка - "Мы посовещались и я решил..." Но видимость коллективного авторства была бы соблюдена.

            Трамп - человек бизнеса, а в бизнесе всегда должен быть один с решающим словом. Он же за всё и отвечает в случае неудачи или "стрижёт шерсть" в случае удачной сделки. Коллегиальность в бизнесе - это как про футбол - выигрывает команда, проигрывает тренер. То есть при выигрыше средства распыляются, при проигрыше отвечает один. Мало кто в бизнесе на это согласится, а потому Трамп вполне понятен.
            1. Mitka Звание
              Mitka
              0
              Сегодня, 21:44
              Да маразм у рыжего!!! А вы тут дискуссию на семь страниц развели!
        3. paul3390 Звание
          paul3390
          +2
          Сегодня, 20:42
          Суть конфликта проста - планетарная поляна поделена, кормовая база сокращается, на всех хищников уже не хватает. Пора сокращать поголовье, выводя самых мелких в пищевой цепочке из хищников в продукт питания .
          1. Zoldat_A Звание
            Zoldat_A
            +2
            Сегодня, 21:24
            Цитата: paul3390
            Пора сокращать поголовье, выводя самых мелких в пищевой цепочке из хищников в продукт питания .
            Так Европа живёт до сих пор колониальными фантазиями, по ночам фантомные боли донимают. И ОЧЕНЬ неприятно осознавать, что ты не просто стал мелким, а ещё и все вокруг это увидели.
        4. Aндрей Ко Звание
          Aндрей Ко
          +1
          Сегодня, 21:08
          Думаю делят кому наши "замороженные активы" достанутся
          1. Zoldat_A Звание
            Zoldat_A
            +1
            Сегодня, 21:32
            Цитата: Aндрей Ко
            Думаю делят кому наши "замороженные активы" достанутся
            К ним уже пришёл Большой и Злой Трамп и сказал, что никому.
            Из них.
            1. Aндрей Ко Звание
              Aндрей Ко
              +1
              Сегодня, 21:41
              Так они поэтому и посылают его всячески - хорошо смотреть как они грызутся, даже уже и НАТО нафиг не НАДО. Вот думаю старлинк отключат или как - тоже как никак способ давления со стороны США
        5. Бородач Звание
          Бородач
          +1
          Сегодня, 21:14
          Цитата: Zoldat_A
          Цитата: Алексей_12
          Но как я понял ЕС трампапаныча послали подальше с лендлизом свинарнику

          Как я понимаю, страч не только из-за свинарника. Это - только небольшая часть противоречий. Добавочка, а не причина.
          Основная причина - что США теряют свою гегемонию, и, влияя на то, на что могут, а не на то, против чего у них рычагов не особо, перегнули палку. Задвинули ЕС так глубоко, что Европа стала задыхаться. Поняли, что ни мнение их никого не интересует, ни как экономическую силу их никто воспринимать не собирается.
          И взбунтовались.
          Но, поскольку, всё сказанное выше о Европе ВНЕЗАПНО (laughing) оказалось правдой, Европа начала, насколько может, возбухать.
          Самоходный Дед говорил о демократии, о "нерушимости трансатлантического союза" и много приятных для Европы слов, имеющих смысл такой же, как повторение мантры "Халва... Халва..." Хотя, по сути, делал то же самое.
          Трамп "халвой" не заморачивается, говорит так, как есть. Естественно - кому ж понравится, если ему прямо указывают на его не самое почётное место?

          Вот и вся суть "конфликта" Европы с Америкой. "Конфликт" в кавычках потому, что конфликта, как такового, и нет - просто словами проговаривается то, что все последние десятилетия и без того было.
          И дальше будет. Побунтуют, на калькуляторах посчитают - и угомонятся...

          За развал Евросоюза. drinks drinks drinks good
          1. Zoldat_A Звание
            Zoldat_A
            +1
            Сегодня, 21:41
            Цитата: Бородач
            За развал Евросоюза. drinks drinks drinks good
            drinks СтаканЫ, поднимать пока, наверное, преждевременно, но, как говорил вождь мирового пролетариата, "Верной дорогой идёте, товарищи!" laughing
            От себя: "Попутного ветра в горбатую спину, флаг в руки, барабан на шею и локомотив навстречу..."
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 20:38
      tralflot1832
      Сегодня, 19:30
      ЕС сейчас съезвит : ЕС свобода слова и можно нести всякую ахинею.( Разрешено только американцам)

      hi У РФ никогда не будет общности взглядов и интересов, как с матрасниками, так и с остатками гейропы, а при любой власти в Фашингтоне и у мелко бритов, всегда сохраняется риск столкновения.
      Создание видимости противоречий пингвинов и ЕС не должны притуплять нашу бдительность.
  2. Михаил Сибирский Звание
    Михаил Сибирский
    +5
    Сегодня, 19:37
    Запад интересная загадка - как только сотрудник переходит в ранг "экс", сразу из придурка превращается в логически мыслящего человека.
    1. Алексей_12 Звание
      Алексей_12
      +2
      Сегодня, 19:41
      Ага. запад дело тонкое. Они все говорят, когда ничего не угрожает.
  3. Пленник Звание
    Пленник
    +3
    Сегодня, 19:41
    Никогда не думал, что доживу до этого. winked Но мне нравится.
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      +4
      Сегодня, 20:03
      Всё как во Вторую Мировую,где США и Великобритания были против Германии(ныне ЕС). Для англосаксов целью является сохранение своей гегемонии по принципу разделяй и властвуй,а для этого они следят,чтобы у них не вырос равный по силам конкурент.Поэтому они и отсекают экспансионистский ЕС от России и хотят также отсечь Китай от России,потому что союз России с ЕС или Китаем не нужен США и Великобритании.ЕС планировал через Евромайдан перекинуть революцию и в Россию,подчинив её себе так же как он подчинил Украину,но это никогда не входило в планы США и Великобритании, для которых Евромайдан нужен был для того чтобы рассорить ЕС и Россию из-за конфликта на Украине,вбить между ними клин.Им не нужна Европа от Лиссабона до Владивостока,им нужна стена по периметру Украины.Отсюда интерес Трампа к сотрудничеству с Россией в роли разделительной линии,препятствующей образованию опасных для англосаксов конкурентов.ЕС же нужна дальнейшая экспансия и расширение.Конфликт интересов США и Великобритании с одной стороны и ЕС с другой стороны.Так что Флинн всё правильно говорит.
  4. Андрей Андреев_2 Звание
    Андрей Андреев_2
    +1
    Сегодня, 20:00
    А я писал об этом, что США еще на стороне России повоюет))
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +1
      Сегодня, 20:12
      Цитата: Андрей Андреев_2
      США еще на стороне России повоюет))

      Да хотя бы Старлинк отключили. А если еще и всех "тренеров" заберут, тогда моно будет и говорить, что США нам помогают.
  5. Goodwin
    Goodwin
    -1
    Сегодня, 20:36
    Не враги, но саботажники.
  6. Jsem_CZEKO68 Звание
    Jsem_CZEKO68
    0
    Сегодня, 21:18
    V článku je několik lží! Není to Evropa, která vysává USA, ale je to úplně naopak! Například Amerika politicky donutila ČR koupit asi 24 stíhaček F-35, které rozloha ČR vůbec nepotřebuje, je to pomalá stíhačka 1,6 Macha oproti Ruským a Čínským stíhačkám. Navíc její největší výhodu její neviditelnost nedávno eliminovala zpráva, že Rusko s Čínou vyvinuli speciální radar pro F-35, takže toto letadlo + servis, které mají dodat až za 8 let, bude už zastaralý a nepotřebný šrot, který má stát české občany 500 miliard KČ. 1 Dolar je 21 KČ. Nikoho nezajímalo, že ČR na to nemá peníze. Nejhorší je, že zítra jmenovaný premiér Babiš ten nákup nepotřebných stíhaček nechce zrušit, je velkým obdivovatelem USA, kde v prvním období navštívil i sídlo CIA. Za pár měsíců na to propukla aféra vojenského skladu zbraní Vrbětitě, který vyletěl do vzduchu a způsobil obrovský výbuch. Vše bylo díky USA a CIA dopředu připravené, bez jediného důkazu se výbuch svedl na dva Ruské agenty, aby Babiš mohl vyhodit téměř všechny Ruské diplomaty z ČR a zahájit umělou nenávist Rusku. USA potřebovali ČR přiřadit ke sféře vlivu USA, aby nás mohli vydírat a vykrádat. Dále není pravda, že občané Evropy chtějí v Evropě Americké vojáky, ty chtějí akorát nacisti ve vedení států Evropy ke své ochraně, protože už brzy ji budou potřebovat. Většina Evropy si přeje, ať Američtí vojáci jedou domů do USA a už se nikdy nevracejí.
    1. Jsem_CZEKO68 Звание
      Jsem_CZEKO68
      0
      Сегодня, 21:18
      В статье много лжи! Не Европа подпитывает США, а совсем наоборот! Например, Америка политически вынудила Чехию купить около 24 истребителей F-35, которые, учитывая размеры Чехии, совершенно не нужны: это медленный истребитель со скоростью 1,6 Маха по сравнению с российскими и китайскими истребителями. Более того, его главное преимущество – невидимость – недавно было сведено на нет новостью о том, что Россия и Китай разработали специальный радар для F-35, так что этот самолёт + обслуживание, которые они должны предоставить через 8 лет, уже будут устаревшими и ненужными, что, как предполагается, обойдётся чешским гражданам в 500 миллиардов чешских крон. 1 доллар – это 21 чешская крона. Никого не волновало, что у Чехии нет на это денег. Хуже всего то, что завтрашний премьер-министр Бабиш не хочет отменять закупку ненужных истребителей, он большой поклонник США, где он также посетил штаб-квартиру ЦРУ во время своего первого срока. Несколько месяцев спустя разразился скандал вокруг склада оружия в Врбетите, который взорвался с огромной силой. Всё было заранее подготовлено благодаря США и ЦРУ. Без каких-либо доказательств взрыв приписали двум российским агентам, чтобы Бабиш мог выслать почти всех российских дипломатов из Чехии и искусственно разжечь ненависть к России. США нужно было включить Чехию в сферу влияния США, чтобы шантажировать и грабить нас. Более того, утверждение, что граждане Европы хотят видеть американских солдат в Европе, неверно. Только нацисты в руководстве европейских государств хотят их для своей защиты, которая им скоро понадобится. Большая часть Европы хочет, чтобы американские солдаты вернулись домой в США и никогда больше не возвращались.
  7. Mitka Звание
    Mitka
    0
    Сегодня, 21:36
    Может томагавками по брюсселю трахнуть?
  8. AK-1945 Звание
    AK-1945
    0
    Сегодня, 21:37
    Было бы конечно не плохо если б США вышло из НАТО, тогда НАТО фактически развалится, а европейцы между собой перегрызутся... Но не стоит выдавать желаемое за действительное. )))
  9. albert Звание
    albert
    0
    Сегодня, 21:41
    Бунт вассалов против гегемона.Впрочем, ещё сумасшедший Збиги писал о такой вероятности.
  10. gmss Звание
    gmss
    0
    Сегодня, 21:41
    Цитата: Михаил Сибирский
    Запад интересная загадка - как только сотрудник переходит в ранг "экс", сразу из придурка превращается в логически мыслящего человека.

    если это про Флинна, то не соглашусь. косяков за ним замечено не было,
    правильный мужик hi