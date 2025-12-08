Американский генерал: ЕС превратился во врага США
Бывший советник президента США по нацбезопасности генерал Майкл Флинн продолжает жёсткую риторику в отношении Евросоюза. По словам экс-советника Дональда Трампа, Евросоюз превратился в настоящего врага Соединённых Штатов Америки.
Майкл Флинн говорит о том, что Евросоюзу Штаты нужны только для того, чтобы ими пользоваться и, по сути, ничего не отдавать взамен.
Майкл Флинн:
По словам Майкла Флинна, Евросоюзу нужны глобализм, фашизм, исламизм, прозрачные границы, цензура, американские инвестиции, американские военные.
Генерал Флинн:
Напомним, что Евросоюз крайне негативно реагирует, когда в США идёт дискуссия о сокращении численности американских войск на европейской территории. Казалось бы, абсурд. Но в ЕС, по сути, трансформировали оккупационный контингент в то, что может играть на руку Европе. И теперь, как полагает тот же Флинн, американские войска оказались фактически в заложниках в Европе, а сама Европа высасывает из США деньги.
