ВС РФ вернули контроль над Сухецким, потерянный в ходе удара ВСУ на Покровск

Российские войска вернули контроль над Сухецким в районе так называемого Добропольского выступа на Покровском направлении. Группировка войск «Центр» начала возращение своих позиций, потерянных в ходе контрнаступления ВСУ. Об этом сообщают российские ресурсы.

Стянутые Сырским в район Доброполья украинские резервы практически закончились, к тому же часть из уцелевших формирований Генштаб ВСУ был вынужден отправить в район Гуляйполя, чтобы попытаться остановить продвижение группировки «Восток». Как и предполагалось, подразделения группировки «Центр», выдержав контрудар ВСУ и уничтожив переброшенные резервы, начали проявлять активность и атаковать.



Добропольское направление. ВС РФ вновь заняли Сухецкое.



Судя по происходящему, ждать удара ВСУ для разблокировки Мирнограда уже не стоит, наши выбивают остатки врага из Родинского и близки к успеху, хотя бои ожесточенные и идут буквально за каждый дом. Такая же ситуация и в Гришино, там примерно треть села уже под нашим контролем.

В самом Мирнограде без больших изменений, противник полностью выбит из южной части города, но продолжает сопротивление в центре и на северных окраинах. Также под контролем ВСУ находится село Светлое рядом с Ровным.
  1. Маз Звание
    Маз
    +3
    Сегодня, 20:19
    Ну, дай боже нашим солдатам воинской удачи и побольше средств нападения, поражения, уничтожения и устрашения врага. Аминь.
  2. Andobor Звание
    Andobor
    +12
    Сегодня, 20:27
    Меня полтора месяца назад забанили на месяц, за то что сказал что Сухетское захвачено ВСУ.
    1. Peter1First Звание
      Peter1First
      +6
      Сегодня, 21:06
      То же самое можно и о Родинском сказать. О том что ВСУ снова в нём, никто официально не говорил, а теперь оказывается что в нём упорные бои за каждый дом...
    2. golen Звание
      golen
      +2
      Сегодня, 21:28
      Привыкайте. Меня здесь только за последние полтора года 9 раз! банили.
  3. Napayz Звание
    Napayz
    +3
    Сегодня, 20:41
    Стоит ли вести бои в Мирнограде? Не давать выйти нацистам и всё. Пусть сидят, пока не передохнут.
    1. Лена Петрова Звание
      Лена Петрова
      +3
      Сегодня, 20:55
      И Фабами, - чтобы не скучно было там сидеть.
    2. dnestr74 Звание
      dnestr74
      +2
      Сегодня, 20:59
      Без еды-месяц, долго ждать, столько держать сил вокруг.
    3. Peter1First Звание
      Peter1First
      +2
      Сегодня, 21:11
      Чем теснее кольцо окружения, тем меньше сил нужно для удержания окруженных. К тому же дроны Баба-Яга теперь все летят туда с продовольствием и патронами, а не сбрасывают мины над нашими позициями...
  4. Серик Бур Звание
    Серик Бур
    +2
    Сегодня, 20:58
    Цитата: Napayz
    Стоит ли вести бои в Мирнограде? Не давать выйти нацистам и всё. Пусть сидят, пока не передохнут.

    Да, вот только дохнуть сами как то не собираются , просят ускорить процесс. hi
  5. Madrina Звание
    Madrina
    +3
    Сегодня, 21:03
    This was to be expected.
    RF push forward until the nazi troops counterattack- RF make a step back- the nazis gain confidence and invest much more troops and bang they are steamrolled- this is standard procedure for years now.
    A corrupt country has a corrupt military- a corrupt everything- which means nothing works.
  6. faterdom Звание
    faterdom
    +2
    Сегодня, 21:15
    Показательно будет все-таки уничтожить всех врагов в Мирнограде. Это будет потом на нас работь исправно, как "свинорез" устроенный вагнеровцами в Бахмуте, после чего само появление вагнеров на участке фронта деморализовало укров.
    1. golen Звание
      golen
      0
      Сегодня, 21:35
      Зачем же своих бойцов класть? Даже в Сталинграде пленных брали. А насчёт Артемовска (Бахмута), это не показатель, как кстати и Авдеевка.ВСУшники такие же русские,но с перевернутыми мозгами. Как правило стоят до конца, а зачастую "умирают, но не сдаться".
      1. faterdom Звание
        faterdom
        +1
        Сегодня, 21:43
        В Сталинграде? Если сейчас 300000 будут сдаваться - надо брать. А когда десять нациков, у которых патроны кончились - можно и не брать.
        Кстати, может вы не в курсе, но из 300000 сталинградских пленных до конца войны дожили 5000. И они не сидели в тепле наедая лицо, а много и тяжело трудились на руинах Сталинграда.