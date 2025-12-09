«Не нужно копировать русских»: стратеги из США призывают отказаться от дронов

Беспилотники нас не спасут. Из ситуации на Украине извлекаются неправильные уроки. БПЛА лишат армию США преимущества в манёвренной войне. Не нужно слепо копировать новые технологии и концепции. У русских свой способ ведения войны, основанный на истощении противника.

Для России артиллерия и обстрелы – это «Бог войны». Даже их авиация дублирует действия наземной артиллерии. Это намеренное следование доктрине массированного огневого поражения.

Российские военные стремятся парализовать перемещение войск с помощью беспилотников. Задача армии США – сохранить манёвр.

Армия США плохо подготовлена к внедрению инноваций, появившихся по итогам конфликта на Украине, поскольку они противоречат её излюбленному способу ведения войны.

Задача состоит в том, чтобы изучить российские разработки и инновации, но не копировать их, а использовать для восстановления способности армии маневрировать на поле боя будущего.