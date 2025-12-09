«Не нужно копировать русских»: стратеги из США призывают отказаться от дронов

Пентагон, делая выводы из украинского конфликта, запустил программу по массовому оснащению войск малыми беспилотниками. Однако с этим согласны далеко не все американские стратеги, полагая, что массовое внедрение БПЛА в армию лишит её манёвра, который является основополагающим постулатом при ведении боя. Так, на страницах издания Modern War Institute Мэтью Ривелс (из Военной академии США) и Эрик Урибе (офицер по работе за рубежом) отмечают:

Беспилотники нас не спасут. Из ситуации на Украине извлекаются неправильные уроки. БПЛА лишат армию США преимущества в манёвренной войне. Не нужно слепо копировать новые технологии и концепции. У русских свой способ ведения войны, основанный на истощении противника.

Как указывается, «ВС РФ адаптируются в рамках своей институциональной ДНК», которая предусматривает изматывание противника артогнём. Так было во время Великой Отечественной войны (концепция глубокого боя), так происходит и сейчас, только к артиллерии добавились БПЛА как новый способ воздействия на неприятеля:



Для России артиллерия и обстрелы – это «Бог войны». Даже их авиация дублирует действия наземной артиллерии. Это намеренное следование доктрине массированного огневого поражения.




Данная стратегия резко контрастирует с подходом США, который основан на манёвре с использованием авиации и высокоточного оружия. По мнению авторов, армия США должна отказаться от следования тактике, сложившейся в условиях вялотекущей войны на истощение, так как это рискует ослабить асимметричное преимущество в манёвренности:

Российские военные стремятся парализовать перемещение войск с помощью беспилотников. Задача армии США – сохранить манёвр.

Как полагают авторы, США необходимо следовать классической манёвренной тактике, при которой истощать противника призваны авиация и высокоточные средства поражения, а бронетанковые силы, получив численное превосходство на отдельном участке, должны осуществлять фланговые удары для обхода неприятеля:

Армия США плохо подготовлена к внедрению инноваций, появившихся по итогам конфликта на Украине, поскольку они противоречат её излюбленному способу ведения войны.

Как призывают авторы, для сохранения манёвра в условиях обилия беспилотников необходимо внедрять контринновации – создавать единую сеть ПВО, насыщать войска зенитным оружием малой дальности, развивать средства РЭБ и дезинформации. Тогда манёвренные подразделения, перейдя на новый технологический уровень, смогут противостоять угрозе со стороны БПЛА. В связи с этим авторы делают вывод:

Задача состоит в том, чтобы изучить российские разработки и инновации, но не копировать их, а использовать для восстановления способности армии маневрировать на поле боя будущего.
  1. AVM Звание
    AVM
    +3
    Сегодня, 06:18
    В чём то они правы - FPV-дроны не помогут, если тебя выносят с воздуха.

    Основа их преимущества - способность эффективно подавлять ПВО и захватывать господство в воздухе.
    1. vinschu Звание
      vinschu
      +1
      Сегодня, 06:28
      Соглашусь, но всё это основано на разведке и ситуационной осведомлённости! А у "картавых" ещё и афигенная организация БД. В воздухе вообще... "снимаю шляпу"!
    2. Denis_999 Звание
      Denis_999
      +2
      Сегодня, 06:38
      ...FPV-дроны не помогут, если тебя выносят с воздуха.


      Ну, почему же! ВСУ как раз дроны-то и помогли, в отсутствии сколько-нибудь значимой авиации. Мы "взяли" верх неба и средние высоты, а украинцы забрали себе самый низ у земли.
      У американцев в этой статье сумбур. Почему-то сделан вывод про дроны - этакий аналог артиллерии, ради чего даже ухватились за исторический опыт, дескать, русские "тащатся" от "Бога войны". Дроны, максимум, если кого и заменили/дополнили снайперов и ПТУРщиков, ну, миномётчиков ещё. Дроны - это вынужденный "эрзац" со стороны ВСУ, но довольно удачный, на который уже мы были вынуждены отреагировать, запустив производство и введение уже у себя. А "Герани", "Герберы" и прочие - это, по сути, беспилотный самолёт-снаряд, разновидность авиа-боеприпаса, позволяющая не входить в зону ПВО.

      Как призывают авторы, для сохранения манёвра в условиях обилия беспилотников необходимо внедрять контринновации – создавать единую сеть ПВО, насыщать войска зенитным оружием малой дальности, развивать средства РЭБ и дезинформации. Тогда манёвренные подразделения, перейдя на новый технологический уровень, смогут противостоять угрозе со стороны БПЛА.


      Этот вывод хорош для ситуации, когда разработчики БПЛА так и останутся стоять на месте ( что НЕ так! ). Грядёт появление СОВЕРШЕННО НОВОГО вида техники, если хотите, рода войск. Гибрид, который в чём-то даже заменит штурмовую пехоту. Даже новые разработки Запада, все эти мини-ракеты от дронов его ( Запад ) уже НЕ спасут.

      Говорю как разработчик.
    3. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 07:05
      AVM
      Сегодня, 06:18
      В чём то они правы - FPV-дроны не помогут, если тебя выносят с воздуха.

      hi Сложились целые кланы по распилу бабла в Пентагоне и ,вдруг, предлагают менять устаканившуюся практику шкурного интереса.
  2. Ratmir_Ryazan Звание
    Ratmir_Ryazan
    -2
    Сегодня, 06:26
    В общем разумно. Пр-моему мнению дроны так опасны для нашей армии, потомучто нашей армией руководят бездари. Дрондетекторы, РЭБ, ружья и патроны к ним, транспорт который сейчас используется на ЛБС - все это сделано не ВПК, а часными компаниями и не поставляется в армию централизованно в достаточном количестве хотябы в СВО, все это приобретается самими военнослужащим на свои деньги или с помощью волонтёров.
    Будь у нас системный подход к борьбе с ФПВ мы бы были эффективнее и сохранили бы тысячи жизней.
    1. Алексей_12 Звание
      Алексей_12
      0
      Сегодня, 07:31
      Ратмира на царство! (с)
      Цитата: Ratmir_Ryazan
      армией руководят бездари

      За это как бы статейка умеется и не коап, а полновестная УК. Вы бы это лучше на диване с пифком с дружбанами бы засели. И там бы все по чесноку между собой перетерли. А дальше романтика. Разбитые носы и обезьянник.
      Человек служивый даже при всем желании такое не скажет. Даже если если повод есть.
  3. Алексей_12 Звание
    Алексей_12
    +4
    Сегодня, 06:29
    Беспилотники нас не спасут. Из ситуации на Украине извлекаются неправильные уроки. БПЛА лишат армию США преимущества в манёвренной войне
    Церковь. Запретить арбалет! wassat Проходили ужо. Интересно как дроны могут лишить маневренности, если сейчас уже дальность дрона превышает дальность среднестатистического портвейна, ой 3-х топоров.
  4. Добрый Звание
    Добрый
    +1
    Сегодня, 06:33
    стратеги из США призывают отказаться от дронов
    Кого они призывают, ВСУ??? Дроны изменили концепцию ведения боевых действий. От этого никуда не деться. Каждая война создает что то новое, а американцы призывая отказаться от дронов, наверно штампуют их.
  5. Vadim_2 Звание
    Vadim_2
    +1
    Сегодня, 06:52
    На копеечных дронах много не заработаешь.
    Это знают и производители вооружения, и их "агенты по продажам" на местах - генералы.