В Китае нашли способ извлечения бора из морской воды для гиперзвукового оружия

Вдохновлённая исследованиями в области «новых устойчивых технологий» команда китайских учёных разработала единую систему, использующую солнечную энергию для извлечения бора.

Учёные из Северо-Западного университета авиации и космонавтики КНР разработали инновационную технологию извлечения и сбора такого химического элемента как бор из морской воды.

Бор — лёгкий элемент, используемый в качестве твёрдого топлива в прямоточных воздушно-реактивных двигателях некоторых современных китайских гиперзвуковых систем.

Стоит отметить, что редкоземельные магниты из сплава неодима, железа и бора широко используемые в промышленности и военном деле. Они привлекли особое внимание на фоне продолжающейся торговой напряжённости из-за критически важных минералов.

Китай предъявляет самый высокий спрос на бор в мире, но не является его крупным производителем. Турция и США производят большую часть борных минералов в мире. Теперь же Китай получает возможность войти в число мировых лидеров по производству бора, активно используемого для производства редкоземельных магнитов. Соответственно, его сохраняющаяся зависимость от импорта бора для создания гиперзвукового оружия может быть сведена к нулю, как только технология выйдет на промышленный уровень.

Морская вода содержит бор в различных концентрациях. Но они малы для его извлечения обычными методами. Новый метод, а он держится в секрете, позволит, как считают в упомянутом китайском университете, решить проблему.
  1. faterdom Звание
    faterdom
    +1
    Сегодня, 21:21
    Китайцы, возникающие перед ними проблемы решают. На научной основе.
    А мы их переносим вправо. Авось рассосутся.
    1. Володин Звание
      Володин
      0
      Сегодня, 21:29
      Цитата: faterdom
      Китайцы, возникающие перед ними проблемы решают. На научной основе.
      А мы их переносим вправо. Авось рассосутся.

      Китайцы решают. Молодцы, конечно. Но, справедливости ради, у нас, что, нет гиперзвукового оружия или технологии извлечения бора?
      1. faterdom Звание
        faterdom
        0
        Сегодня, 21:39
        Вам перечислить, чего у нас нет?
        Или как наши деды самостоятельно и вовремя изобрели синтетический каучук, и пенициллин, не сдвигая ничего вправо?
  2. тоже-врач Звание
    тоже-врач
    +2
    Сегодня, 21:23
    Да господь с вами. Что там может быть секретного! Полупроницаемые мембраны в сочетании с электроосмосом в полной темноте и химические поглотители для бора на "чистой стороне"... Фильтры на входе с механической очисткой и, возможно, подогревом.