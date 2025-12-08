Мы не имеем права это делать не только по конституции, но и по международному и моральному праву.

Зеленский, нарушающий конституцию Украины уже тем, что продолжает называть себя президентом даже без приставки «и.о.», решил апеллировать к конституции, чтобы в очередной раз сорвать переговорный процесс.По словам главы киевского режима, который не проводит выборы ни на каком уровне, чтобы продолжать оставаться у власти, он «не может нарушить конституцию Украины, которая не предусматривает никакой передачи кому бы то ни было территории».Зеленский:Позиция хитрая. То есть, конституция Украины никак не мешает на Украине устраивать госперевороты, конституция Украины никак не мешает проводить третий тур президентских выборов, конституция Украины никак не мешает переводить экономику страны на полное внешнее обеспечение, конституция Украины не мешает запрещать проведение выборов без официального объявления войны, зато вдруг помешала эта самая конституция расстаться с территориями.Напомним, что ранее на Украине анонсировали принятие «непростых» решений и даже проведение референдума на этот счёт. Однако пока киевский режим, представители которого разъезжают по «Лондонам» и «Парижам», продолжает весьма откровенно тянуть время. Правда, есть у этого затягивания и обратная сторона. Состоит она в том, что российская армия продолжает идти вперёд.