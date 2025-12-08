Зеленский заявил, что передавать территории ему мешает конституция Украины

Зеленский, нарушающий конституцию Украины уже тем, что продолжает называть себя президентом даже без приставки «и.о.», решил апеллировать к конституции, чтобы в очередной раз сорвать переговорный процесс.

По словам главы киевского режима, который не проводит выборы ни на каком уровне, чтобы продолжать оставаться у власти, он «не может нарушить конституцию Украины, которая не предусматривает никакой передачи кому бы то ни было территории».



Зеленский:

Мы не имеем права это делать не только по конституции, но и по международному и моральному праву.

Позиция хитрая. То есть, конституция Украины никак не мешает на Украине устраивать госперевороты, конституция Украины никак не мешает проводить третий тур президентских выборов, конституция Украины никак не мешает переводить экономику страны на полное внешнее обеспечение, конституция Украины не мешает запрещать проведение выборов без официального объявления войны, зато вдруг помешала эта самая конституция расстаться с территориями.

Напомним, что ранее на Украине анонсировали принятие «непростых» решений и даже проведение референдума на этот счёт. Однако пока киевский режим, представители которого разъезжают по «Лондонам» и «Парижам», продолжает весьма откровенно тянуть время. Правда, есть у этого затягивания и обратная сторона. Состоит она в том, что российская армия продолжает идти вперёд.
  1. Kotofeich Звание
    Kotofeich
    +2
    Сегодня, 21:24
    Плохому танцору конституция мешает.
    1. Mitos Звание
      Mitos
      +2
      Сегодня, 21:27
      Он же кровавый клоун, там и книна в которой понаписали не пойми чего не стоит бумаги на которой они все это написали.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 21:32
    Это слабая позиция или менять Конституцию или придётся менять Украину. Побегает как Пашинян ,не растает.Алиев ждёт смены конституции Армении и лишь тогда будет мирный договор.За это Алиеву золотой Ключик от белого дома ,а пашиняну шиш.А мирный договор между ними не подписан.
  3. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Сегодня, 21:35
    Танцор хоть и плох, да и враг, но по-прежнему на сцене. И чаевничает не в бедных сёлах Закирпитчины, а с президентами других стран. Не со всеми, естественно, но и не с единицами стран.
    Вот когда уже хореограф то появится на этого танцора?
  4. Бывший солдат Звание
    Бывший солдат
    +1
    Сегодня, 21:36
    Однако пока киевский режим, представители которого разъезжают по «Лондонам» и «Парижам», продолжает весьма откровенно тянуть время.


    В наше время говорили "ездить по "Ландонам" и "Порижам""....
  5. alex_spb Звание
    alex_spb
    0
    Сегодня, 21:40
    очередная отмазка кровавого нарика...
  6. Лимрак Звание
    Лимрак
    0
    Сегодня, 21:41
    Ручное управление. Когда надо включил ...свою конституцию... и когда не надо выключил. Вкыл - выкл....вкыл-выкл. Капризный психованный ребенок балующийся выключателем. Рано или поздно может током убить.
    Помнится этот просроченный пианист заявил официально что их конституция на паузе - вот об этом я и говорю . Он когда надо пультик в руку и выкл...когда не надо - вкыл.
  7. garik77 Звание
    garik77
    0
    Сегодня, 21:43
    Зеля боится совсем другого. Если он отдаст территории, то свои же нацисты порвут ему задницу на британский флаг и наверняка замутят что-то типа попытки переворота. Может ничего у них и не выйдет, а как знать, может и выйти. Но тут дело даже не в потере власти, а в том, что какой-нибудь совсем идейный отморозок может самого зелю грохнуть. Такое вполне может случиться особенно в воюющей стране, где нелегального оружия больше чем у дypaка махорки. И тогда прощай вилла в тёплых краях, честно наворованные деньги тоже с собой на тот свет не утащишь, а вот хороший котёл с кипящей серой будет точно гарантирован. laughing
  8. AK-1945 Звание
    AK-1945
    0
    Сегодня, 21:45
    Зеленский, нарушающий конституцию Украины

    Сначала он ей подтерся, а теперь она ему мешает. Так раз мешает выбрось и мешать не будет, а то что только другое будет мешать отрежь за ненадобностью.