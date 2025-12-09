9 декабря – День Героев Отечества
Корни этого праздника уходят в глубину веков. Именно 9 декабря русская императрица Екатерина II учредила в 1769 году новую награду – Орден Святого Георгия Победоносца. Им удостаивали российских воинов, проявивших особую доблесть и отвагу. Орден стал высшей воинской наградой Российской империи. Он имел четыре степени, из которых самой высокой считалась первая. За всю историю Российской империи только четыре человека имели ордена всех четырех степеней, одним из которых является прославленный русский полководец Михаил Кутузов.
В стране вплоть до 1917 года было принято в это день чествовать всех кавалеров георгиевских наград – от простых солдат до знаменитых военачальников.
Во времена СССР учредили звание Героя Советского Союза. Первыми чести носить его были удостоены семь летчиков, участвовавших в спасении экипажа и полярных исследователей с ледокола «Челюскин» в Арктике. Это были Иван Доронин, Михаил Водопьянов, Николай Каманин, Сигизмунд Леваневский, Анатолий Ляпидевский, Василий Молоков и Маврикий Слепнев.
А первым гражданином Российской Федерации, награжденным «Золотой звездой» стал летчик космонавт Сергей Крикалев за мужество и героизм, которые он проявил во время длительного пребывания на орбитальной станции «Мир». Его полет длился более 311 суток. Примечательно, что Крикалев был не только Героем России. В 1989 году его удостоили звания Героя Советского Союза.
В честь учреждения Екатериной Великой ордена Святого Георгия 9 декабря в современной России стали отмечать День Героев Отечества. Праздник объединяет историческую память о подвигах наших предков и свершения современников. Этот день посвящен Героям Советского Союза, России, а также кавалерам Ордена Славы и Святого Георгия.
В Российской Федерации праздник возродился после выхода соответствующего Федерального закона в 2007 году. Его отмечают официальными мероприятиями по всей стране, главным из которых является торжественный прием в честь Героев Отечества в Георгиевском или Андреевском кремлевских залах.
В этот день мы испытываем особенную гордость за героические свершения своих соотечественников. Редакция «Военного обозрения» с благодарностью вспоминает всех, кто с честью выполнил свой воинский долг или достиг недосягаемых высот в трудовой деятельности. Отдельно хочется выделить тех, кто проявляет мужество и героизм на фронтах специальной военной операции.
