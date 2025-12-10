В ходе СВО снова всплыла старая проблема: о взрывах и пожарах боекомплекта наших танков

Вместо введения

...В некоторых случаях при воздействии струи (от кумулятивных боеприпасов — прим. ред.) на пороховые заряды происходило их возгорание и взрыв боекомплекта. При попадании струи на агрегаты моторно-трансмиссионного отделения происходило их воспламенение с дальнейшим взрывом топливных баков и боекомплекта...



...Немеханизированная боеукладка (танка — прим. ред.) располагается в наиболее уязвимых местах. Это приводит к мгновенному подрыву боекомплекта при воздействии ПТУР, так как они в основном бьют в заднюю часть башни либо в двигатель, где как раз и находится большая часть механической (видимо, речь о немеханизированной боеукладке — прим. ред.) боеукладки. Поэтому в ходе выполнения задач загрузка боеприпасов осуществляется только в механизированную укладку. При загрузке только конвейера (транспортёра) даже при пробитии брони ПТУР у экипажа есть время эвакуироваться и остаться живым...

Снарядная нагрузка

Одной защитой боеукладок не обойтись

...При размещении боекомплекта по всему объёму забронированного пространства локальная защита малоэффективна. Расчёты показали, что вероятность безвозвратной потери танка при действии ПТУР уменьшается мало, а при действии БПС (бронебойного подкалиберного снаряда — прим. ред.) максимальное снижение её не превышает 30%, что явно недостаточно для решения проблемы...

... Экспериментальная проверка показала также, что мокрая укладка эффективно защищает только от медленно летящих осколков (менее 800 метров в секунду), летящие с большой скоростью осколки и кумулятивная струя вызывают такую реакцию, при которой отвод тепла не достигает цели, а массивная оболочка создаёт эффект замкнутой камеры, способствующей росту интенсивности реакции и ускоренному взрыву пороха...

Вынести боеукладку подальше

...Происходит взрывное горение зарядов (полное время выгорания зарядов около 30 секунд); краска на снарядах практически не обугливается; прочность стенок отсека сохраняется; вышибные пластины для сброса давления продуктов горения работают в расчётном режиме...



Испытания безопасности боеукладок «Абрамс»

...При пробитии отсека для боекомплекта бронебойными подкалиберными и кумулятивными снарядами с запасом по бронепробиваемости около 150 мм боеприпасы не детонируют...

Выводы

