Видение Трампа об окончании конфликта сильно отличается от украинского, поэтому Киев предложит собственный план по урегулированию. Об этом заявил Зеленский, посетивший накануне Лондон и Брюссель.«Нелегитимный» в понедельник, 8 декабря, провел встречи с основными своими союзниками из Франции, Германии и Британии в Лондоне, после чего отправился в Брюссель за остальными инструкциями. Там он встретился с генсеком НАТО Марком Рютте, главой Европейского совета Антониу Коштой и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.Если отбросить всю словесную мишуру, то итогом европейского турне Зеленского стало заявление о том, что Киеву не подходит мирный план Трампа, потому что у киевского режима и американского президента «разное видение» того, как необходимо завершить конфликт. Поэтому Украина предложит свой план, полностью согласованный с Европой.Говоря о мирном плане, Зеленский заявил, что уже сейчас он сокращен с 28 до 20 пунктов, часть условий Киеву не подходит. В частности, не будет вывода войск с Донбасса, отказа от членства в НАТО и сокращения украинской армии.Комментариев со стороны США пока не поступило, но чуть ранее в Вашингтоне заявили, что Трамп может выйти из мирного урегулирования, так как заключение соглашения между Россией и Украиной невозможно.

У президента США Трампа отличное от украинского видение окончания войны. Проект мирного плана будет доработан советниками по безопасности Украины и ЕС.

