Киев не примет план США, у Трампа и Зеленского разное видение окончания войны

2 001 9
Киев не примет план США, у Трампа и Зеленского разное видение окончания войны

Видение Трампа об окончании конфликта сильно отличается от украинского, поэтому Киев предложит собственный план по урегулированию. Об этом заявил Зеленский, посетивший накануне Лондон и Брюссель.

«Нелегитимный» в понедельник, 8 декабря, провел встречи с основными своими союзниками из Франции, Германии и Британии в Лондоне, после чего отправился в Брюссель за остальными инструкциями. Там он встретился с генсеком НАТО Марком Рютте, главой Европейского совета Антониу Коштой и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.



Если отбросить всю словесную мишуру, то итогом европейского турне Зеленского стало заявление о том, что Киеву не подходит мирный план Трампа, потому что у киевского режима и американского президента «разное видение» того, как необходимо завершить конфликт. Поэтому Украина предложит свой план, полностью согласованный с Европой.

У президента США Трампа отличное от украинского видение окончания войны. Проект мирного плана будет доработан советниками по безопасности Украины и ЕС.


Говоря о мирном плане, Зеленский заявил, что уже сейчас он сокращен с 28 до 20 пунктов, часть условий Киеву не подходит. В частности, не будет вывода войск с Донбасса, отказа от членства в НАТО и сокращения украинской армии.

Комментариев со стороны США пока не поступило, но чуть ранее в Вашингтоне заявили, что Трамп может выйти из мирного урегулирования, так как заключение соглашения между Россией и Украиной невозможно.
9 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 06:09
    ❝ Киеву не подходит мирный план Трампа, потому что у киевского режима и американского президента «разное видение» того, как необходимо завершить конфликт ❞ —

    — Значит, конфликт будет завершаться по нашему плану ...
    (Работайте, братья!)
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 06:52
      Владимир Владимирович Воронцов
      Сегодня, 06:09

      hi Пусть откажется от поставок вооружений куеву, миротворец хре нов, и конфликт завершится.
  2. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +2
    Сегодня, 06:09
    Ну что же, Зеленский подписывает приговор как себе, так и недогосударству украина. Гейропейцы подтверждают, что готовы воевать до последнего украинца. Их выбор…
  3. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +1
    Сегодня, 06:18
    У зеленского есть " мнение"?.. интересно..))
  4. Evgeny64 Звание
    Evgeny64
    +5
    Сегодня, 06:28
    Что и требовалось доказать, сразу было понятно, что нет смысла спорить с Трампом, надо делать вид, что согласны договариваться, понимая, что шумеры не согласятся. Они пытались свалить на нас, что мы не хотим договариваться, понятно, что условия были неприемлемые для нас, но бросаться в выяснения отношений, как тут многие предлагали, нет никакого смысла, когда понятно, что наркоман никогда не пойдет на уступки, ибо для него это конец.
    Этим и отличаются умные политики от местных "ура-партиотов", которые сразу всех вокруг начинают обвинять в предательстве, при малейшей вероятности каких-либо уступок.
    Поэтому сейчас мы будем выглядеть в глазах администрации Трампа договороспособными, стремящимися к миру, а Зеля воинствующим наркоманом.
    Не думаю, что США сильно сократят поддержку Шумерии, но, как минимум, не увеличат ее и не будет, пока, новых санкций для нас, а это великолепный результат. Меньше проблем и меньше наших солдат погибнет.
    Всего-то стоило провести переговоры и потянуть время, сделать вид, что согласны, переложив ответственность за срыв переговоров, на противоположную сторону. bully
    Было-бы сложнее, если-бы в наркоманском мозгу нашлось-бы место для подумать, он мог и согласиться, тогда нам пришлось-бы все откатывать и затягивать, но поскольку там, кроме мыслей об очередной дозе и комплекса Наполеона, уже ничего не осталось, он поступил предсказуемо и вся ответственность теперь на нем.
    А мы можем, по прежнему, добиваться своих целей, льстить Трампику и призывать к переговорам, ужесточая требования, понимая, что теперь нас поймут. laughing
  5. Добрый Звание
    Добрый
    +1
    Сегодня, 06:37
    Киев не примет план США
    Значит Зеля что нибудь примет. Либо пулю в затылок, либо какой нибудь порошок с летальным исходом.
  6. Попуас Звание
    Попуас
    +1
    Сегодня, 06:49
    частности, не будет вывода войск с Донбасса, отказа от членства в НАТО и сокращения украинской армии
    ...какие они все таки упоротые fool...ведь именно из за этих пунктов и началась СВО... request
  7. Kusja Звание
    Kusja
    +1
    Сегодня, 07:28
    И американская молчаливая позиция повысила аппетит утырка. Скоро Доню начнёт нах посылать, а США писать с маленькой буквы... А эти из гейромоюза стоят лыбятся 🤣
  8. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 07:40
    Говоря о мирном плане, Зеленский заявил, что уже сейчас он сокращен с 28 до 20 пунктов, часть условий Киеву не подходит. В частности, не будет вывода войск с Донбасса, отказа от членства в НАТО и сокращения украинской армии.

    Война должна быть закончена полной победой России, даже если для этого потребуется лишить кого-то чувств неуязвимости. Чем раньше это произойдёт, чем быстрее прекратятся обстрелы российской территории.
    Именно поэтому я считаю физическое уничтожение Зеленского и команды приоритетной целью.
    Да! Я считаю именно так. А все «обманутые украинские братья», имеющие атрибуты принадлежности к нацистским вооружённым формированиям и обожающие Бандеру*, должны быть уничтожены...Газа в России хватает, а пепел много места не занимает...