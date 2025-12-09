Киев не примет план США, у Трампа и Зеленского разное видение окончания войны
Видение Трампа об окончании конфликта сильно отличается от украинского, поэтому Киев предложит собственный план по урегулированию. Об этом заявил Зеленский, посетивший накануне Лондон и Брюссель.
«Нелегитимный» в понедельник, 8 декабря, провел встречи с основными своими союзниками из Франции, Германии и Британии в Лондоне, после чего отправился в Брюссель за остальными инструкциями. Там он встретился с генсеком НАТО Марком Рютте, главой Европейского совета Антониу Коштой и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Если отбросить всю словесную мишуру, то итогом европейского турне Зеленского стало заявление о том, что Киеву не подходит мирный план Трампа, потому что у киевского режима и американского президента «разное видение» того, как необходимо завершить конфликт. Поэтому Украина предложит свой план, полностью согласованный с Европой.
Говоря о мирном плане, Зеленский заявил, что уже сейчас он сокращен с 28 до 20 пунктов, часть условий Киеву не подходит. В частности, не будет вывода войск с Донбасса, отказа от членства в НАТО и сокращения украинской армии.
Комментариев со стороны США пока не поступило, но чуть ранее в Вашингтоне заявили, что Трамп может выйти из мирного урегулирования, так как заключение соглашения между Россией и Украиной невозможно.
