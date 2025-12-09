Нужно все это прекратить. Все. Деньги. Оружие . Разведывательную поддержку.

Дональд Трамп может завершить конфликт на Украине довольно быстро, полностью прекратив финансовую и военную поддержку режима Зеленского, но он делать этого не хочет. Поэтому конфликт будет продолжаться.По мнению бывшего советника Трампа Стива Бэннона, президент США обладает возможностями прекратить конфликт на Украине, просто полностью прекратив поставки вооружений Киеву, а также перекрыв финансовые поступления и передачу данных разведки. Это быстро заставит Зеленского и его союзников пересмотреть свои позиции, потому что Европа в одиночку не потянет.Однако, как считает профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, делать этого Трамп не будет, потому что боится, что в поражении Украины обвинят США. Поэтому он продолжит поставки оружия, заявляя, что делает это за деньги, а также всего остального.По мнению профессора, Трамп хочет свалить всю вину в поражении на Киев, который не принимает предложения американцев по мирному плану.