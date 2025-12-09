Трамп может быстро остановить войну, но боится обвинений в проигрыше Украины

Дональд Трамп может завершить конфликт на Украине довольно быстро, полностью прекратив финансовую и военную поддержку режима Зеленского, но он делать этого не хочет. Поэтому конфликт будет продолжаться.

По мнению бывшего советника Трампа Стива Бэннона, президент США обладает возможностями прекратить конфликт на Украине, просто полностью прекратив поставки вооружений Киеву, а также перекрыв финансовые поступления и передачу данных разведки. Это быстро заставит Зеленского и его союзников пересмотреть свои позиции, потому что Европа в одиночку не потянет.



Нужно все это прекратить. Все. Деньги. Оружие. Разведывательную поддержку.


Однако, как считает профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, делать этого Трамп не будет, потому что боится, что в поражении Украины обвинят США. Поэтому он продолжит поставки оружия, заявляя, что делает это за деньги, а также всего остального.

Трамп не хочет просто перекрыть поставки оружия в Украину и ускорить завершение этого конфликта, потому что он знает, что Украина проиграет, и не хочет, чтобы его в этом обвинили.


По мнению профессора, Трамп хочет свалить всю вину в поражении на Киев, который не принимает предложения американцев по мирному плану.
  1. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    0
    Сегодня, 06:37
    президент США обладает возможностями прекратить конфликт на Украине, просто полностью прекратив поставки вооружений Киеву, а также перекрыв финансовые поступления и передачу данных разведки

    Удивительное прозрение…
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 06:38
    ❝ Трамп может завершить конфликт на Украине довольно быстро, полностью прекратив финансовую и военную поддержку режима Зеленского*, но он делать этого не хочет ❞ —

    — «Может, но не хочет - сволочь он» ...
    1. Добрый Звание
      Добрый
      0
      Сегодня, 06:41
      Может, но не хочет - сволочь он
      Всего навсего перестать снабжать ВСУ.
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 06:46
      Владимир Владимирович Воронцов
      Сегодня, 06:38 «Может, но не хочет - сволочь он»

      hi Ещё какая сво лочь, а больше всего он боится обвинений по обнародованию т.н. файлов Эпштейна, так как это грозит рыжему нарциссу из Фашингтона импичментом.
    3. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      0
      Сегодня, 07:26
      Трамп может быстро остановить войну,

      Да этот миротворец уже по всему миру остановил все войны, а нобелевку все не дают! laughing
  3. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 07:28
    Трамп может быстро остановить войну, но боится обвинений в проигрыше Украины

    Трамп - неглупый человек. Баллотируясь на пост президента США, он давал предвыборные обещания, суля сделать великой Америку, а про выигрыш (проигрыш) Украины там разговора не было от слова «вообще». Нацисты Украины выделывались перед Россией (русскими), надеясь на поддержку Запада, а сами по себе оказались неспособными даже к принятию ключевых решений. Нравится Европе подливать масло в костёр противостояния Украины и России, пусть после не пеняют на кого-то, - получат всё по полной...
    На коленях будут ползать, как давеча, в 1945-м...