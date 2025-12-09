Армия России продвинулась в Орехово-Васильевке, приближая охват Славянска

Российские войска продолжают продвижение к Славянско-Краматорской агломерации с разных направлений. Это крупнейшая агломерация Донбасса, которая остаётся под контролем противника. Однако сам противник уже начинает в медиапространстве выделять Краматорское направление, что говорит о всё более акцентированных боях на подступах к этому городу.

В течение последних часов армия России освободила большую часть села Орехово-Васильевка и продолжает продвижение по левобережью канала Северский Донец – Донбасс в направлении Миньковки и Приволья.



Расстояние от передовых позиций армии России до окраины Славянска с этого направления сократилось примерно до 20,5 км. До Краматорска меньше – порядка 18-19 км.



Ещё меньше до Славянско-Краматорской агломерации - с северо-востока, от Дибровы, что в районе Красного Лимана.

Эксперты полагают, что всё это свидетельствует о планомерном охвате Вооружёнными силами России крупного гарнизона противника в Краматорске и Славянске с флангов, как ранее это было осуществлено на целом ряде направлений, включая Покровское, Северское и Купянское. Потому как штурмовать крупнейший укрепрайон противника из оставшихся на Донбассе в лоб, стало бы далеко не самым лучшим решением. Совсем другое дело - лишить противника основных маршрутов снабжения и на этом участке фронта, а уже затем запереть там противника и перейти к его уничтожению.