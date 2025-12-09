Армия России продвинулась в Орехово-Васильевке, приближая охват Славянска

Российские войска продолжают продвижение к Славянско-Краматорской агломерации с разных направлений. Это крупнейшая агломерация Донбасса, которая остаётся под контролем противника. Однако сам противник уже начинает в медиапространстве выделять Краматорское направление, что говорит о всё более акцентированных боях на подступах к этому городу.В течение последних часов армия России освободила большую часть села Орехово-Васильевка и продолжает продвижение по левобережью канала Северский Донец – Донбасс в направлении Миньковки и Приволья.Расстояние от передовых позиций армии России до окраины Славянска с этого направления сократилось примерно до 20,5 км. До Краматорска меньше – порядка 18-19 км.Ещё меньше до Славянско-Краматорской агломерации - с северо-востока, от Дибровы, что в районе Красного Лимана.Эксперты полагают, что всё это свидетельствует о планомерном охвате Вооружёнными силами России крупного гарнизона противника в Краматорске и Славянске с флангов, как ранее это было осуществлено на целом ряде направлений, включая Покровское, Северское и Купянское. Потому как штурмовать крупнейший укрепрайон противника из оставшихся на Донбассе в лоб, стало бы далеко не самым лучшим решением. Совсем другое дело - лишить противника основных маршрутов снабжения и на этом участке фронта, а уже затем запереть там противника и перейти к его уничтожению.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»