Российские войска выбили украинские формирования из южной части Мирнограда, в Генштабе ВСУ подали это как «совершение маневров» с целью «выравнивания фронта». В Киеве продолжают утверждать, что никакого окружения в Мирнограде (Димитрове) якобы нет.Население Украины начали готовить к окончательной потере Мирнограда, где окруженные подразделения двух или трех «элитных» бригад ВСУ продолжают ждать обещанного Сырским удара, который разблокировал бы город. Однако российские войска не дают противнику приблизиться к Мирнограду, а в самом городе уже зачистили всю южную часть. На вчерашний день противник преимущественно держался в центре и на его северных окраинах.На этом фоне в эфире телемарафона появились украинские «эксперты», начавшие рассказывать о том, что Мирноград уже сыграл свою роль и теряет стратегическое значение. Потерю южной части города выдали за «выравнивание фронта» и отступление на «более выгодные позиции», а также предупредили, что в ближайшее время командование будет вынуждено принять «непростое решение». Видимо, в Киеве понимают, что ситуацию в городе уже никак не исправить.Между тем Сырский продолжает утверждать, что ВСУ якобы контролируют северные окраины Покровска и тем самым препятствуют окружению группировки в Мирнограде.

