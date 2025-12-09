Генштаб ВСУ выдал потерю южной части Мирнограда за «выравнивание фронта»

Российские войска выбили украинские формирования из южной части Мирнограда, в Генштабе ВСУ подали это как «совершение маневров» с целью «выравнивания фронта». В Киеве продолжают утверждать, что никакого окружения в Мирнограде (Димитрове) якобы нет.

Население Украины начали готовить к окончательной потере Мирнограда, где окруженные подразделения двух или трех «элитных» бригад ВСУ продолжают ждать обещанного Сырским удара, который разблокировал бы город. Однако российские войска не дают противнику приблизиться к Мирнограду, а в самом городе уже зачистили всю южную часть. На вчерашний день противник преимущественно держался в центре и на его северных окраинах.



На этом фоне в эфире телемарафона появились украинские «эксперты», начавшие рассказывать о том, что Мирноград уже сыграл свою роль и теряет стратегическое значение. Потерю южной части города выдали за «выравнивание фронта» и отступление на «более выгодные позиции», а также предупредили, что в ближайшее время командование будет вынуждено принять «непростое решение». Видимо, в Киеве понимают, что ситуацию в городе уже никак не исправить.


Между тем Сырский продолжает утверждать, что ВСУ якобы контролируют северные окраины Покровска и тем самым препятствуют окружению группировки в Мирнограде.
  1. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    Сегодня, 07:24
    уже зачистили

    Надо всю укрофашистскую банду вместе с зе и К° зачистить! В чернозем не надо, этим только погубишь плодородную землю!
    В болото, в трясину - самое то!