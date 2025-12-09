Россия вкладывает миллиарды долларов в свой Северный флот . И если не нарастить финансирование британских ВМС прямо сейчас, то Великобритания рискует потерять Атлантику, превосходство в ней.

Британские корабли впервые со Второй мировой войны могут перестать быть доминирующей силой на важнейших морских путях северной Атлантики. И тут нет места для самоуспокоения. Мы держимся, но в таком формате нас хватит ненадолго.

Заявления представителей западных военно-политических элит о России и российских Вооружённых силах флуктуируют из крайности в крайность. Не так давно на Западе было модно определять российский военно-промышленный комплекс как «целиком и полностью зависящий от деталей западных телевизоров и стиральных машин», а российская армия обозначалась как «не способная добиться никакого успеха на поле боя». Теперь дошло до того, что «если такой армии не противостоять сейчас, то она может завоевать Атлантику».С подобного рода бредовым заявлением выступил британский генерал Гвин Дженкинс, главком ВМС Британии.Дженкинс:С таким заявлением Гвин Дженкинс, возжелавший значительного увеличения государственных ассигнований на своё «ведомство», обратился к членам кабмина Кира Стармера.В целом многие западные генералы и адмиралы, а также представители тех или иных компаний и министерств нашли вариант выбивания денег из казны. Достаточно просто объявить, что если денег не дадут, то всё захватит Россия…Генерал (именно генерал, а не адмирал) Дженкинс:Тот случай, когда Дженкинс «с трудом держится», хотя Россия даже не нападала и не собирается…Теперь в правительстве Британии собираются рассмотреть вариант с резким наращиванием финансирования ВМС страны, однако в любом случае снова придётся влезать в долги. Но на долги британские министры уже не обращают внимания, зная, что всё равно их придётся выплачивать уже не только детям, но и внукам.