Враг под Сумами пытается скрытно завести резервы на позиции в ночное время

Противник активизировался на Сумском направлении, перейдя к действиям в ночное время. Основные усилия враг предпринимает в направлении Андреевки, Кондратовки и Садков. Об этом сообщает канал «Северный ветер».

Командование украинской группировки на Сумском направлении получило подкрепление из числа недавно мобилизованных и пытается скрытно завести его на позиции, чтобы провести хоть какую-то ротацию личного состава. Все это делается в темное время суток, что совершенно не мешает нашим накрывать такие группы. По данным канала, в последнюю ночь было уничтожено шесть штурмовых групп ВСУ.



В ночное время суток противник предпринял попытки скрытно завести штурмовые группы на позиции в районах Андреевки, Кондратовки и Садков. Комплексным огневым поражением уничтожено шесть вражеских боевых групп.



После двухдневного снижения интенсивность боев снова возросла. Несмотря на ожесточенное сопротивление, наши идут вперед, противник тоже активизировался, проводя контратаки при поддержке бронетехники. С обеих сторон работает большое количество беспилотников, наши начали применять на линии фронта дроны-камикадзе типа «Герань-2».