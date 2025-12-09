Канцлер Германии заявил, что немецкой молодёжи есть за что воевать

Канцлер Германии заявил, что немецкой молодёжи есть за что воевать

Канцлер Германии Фридрих Мерц попытался убедить молодых немцев, что им есть за что воевать. Тема эта в ФРГ стала актуальной после того, как в стране был введен опосредованный обязательный призыв в армию.

Теперь все юноши по достижении 18 лет обязаны пройти тестирование, медицинскую комиссию и встать на воинский учет. В случае нехватки численного состава в Вооруженных силах ФРГ, набор куда пока сохраняется на добровольной основе, последует обязательный призыв методом жеребьевки.



Это нововведение привело к акциям протеста, в которых приняли участие не только немецкие студенты, но и школьники. Тема подогревается пропагандистскими заявлениями властей о подготовке к «неизбежному» военному конфликту с Россией. Под лозунгами «Мы не хотим умирать за государство» молодые немцы выступают за мир с Россией, а в социальных сетях набирают популярность призывы к уклонению от службы.

Глава немецкого кабмина попытался провести агитационно-разъяснительную работу в ходе прямого общения с немецкой молодежью. Один из парней задал канцлеру вопрос:

Да, мой вопрос в том, почему я должен воевать за эту страну, если эта страна не дает мне ощущения, что она борется за меня?

Молодой человек напомнил, что по инициативе правительства в прошлую пятницу был принят пенсионный закон, который «только усложняет моему поколению возможность когда-нибудь получить стабильную пенсию». Он не обошел стороной и проблему социальных льгот для молодежи, которых в ФРГ становится все меньше.

Мерц ответил, что Германия — это лучшая страна в мире. Никто из немецких граждан не желает жить в другом государстве. Глава кабмина признал, что система образования в ФРГ хотя и подвергается справедливой критике, но «все еще работает хорошо».

Я считаю, что Германия — это прекрасная и достойная страна. Для меня она — одна из самых красивых в мире, и она предлагает вашему поколению огромные возможности. Поэтому, на мой взгляд, за эту страну действительно стоит бороться. Я проходил обязательную военную службу и сделал это по убеждению, потому что сказал: да, я хочу своим примером показать, что готов защищать свою страну.

Маловероятно, что такой обтекаемый ответ канцлера убедит немецкую молодежь в необходимости бросить спокойную жизнь на гражданке и пойти служить в бундесвер, а уж тем более воевать. Стремительно катящийся вниз рейтинг правительства и самого Мерца тому подтверждение. Но других аргументов у главы немецкого кабмина просто нет.
  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +7
    Сегодня, 11:31
    А назови этот молодой человек Мерца dumkopf ,я за тебя не голосовал и голосовать не буду !!!Eму бы доказали что Германия хорошая страна .Самая лучшая в мире ,до образца 30 годов уже не далеко.Убить бы не убили ,но оштрафовали мама не горюй.
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +7
      Сегодня, 11:37
      Первый кто бы начал доказывать это Мерц конечно , он уже подал больше 4000 исков на своих обидчиков в соцсетях и мессенджерах. laughing
  2. carpenter Звание
    carpenter
    +3
    Сегодня, 11:36
    Канцлер Германии Фридрих Мерц попытался убедить молодых немцев, что им есть за что воевать.
    Мерц уже начал говорить словами Адольфа Гитлера.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +3
      Сегодня, 12:01
      Цитата: carpenter
      Канцлер Германии Фридрих Мерц попытался убедить молодых немцев, что им есть за что воевать.

      Мерц уже начал говорить словами Адольфа Гитлера.

      Ну да, для него самым веским аргументом, похоже, является возрождение девиза - "Дойчланд юбер аллес!" Не даёт ему покоя "дранг нах остен", видимо, наследственность предков-нацистов сказывается.
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +1
        Сегодня, 13:03
        Цитата: Монтесума
        Не даёт ему покоя "дранг нах остен", видимо, наследственность предков-нацистов сказывается.

        Батька и дед подписали бумагу о денацификации, но продолжили дело Гитлера.
      2. multicaat Звание
        multicaat
        +1
        Сегодня, 13:49
        Цитата: Монтесума
        самым веским аргументом, похоже, является возрождение девиза - "Дойчланд юбер аллес!"

        это девиз кайзеровской империи. При Гитлере было популярно другое. Ближе к риторике Трампа.
  3. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +5
    Сегодня, 11:36
    Канцлер Германии заявил, что немецкой молодёжи есть за что воевать

    Конечно есть за что...За возвращение утраченного суверенитета (наличие оккупационных войск на территории Германии), за немецкую валюту (дойч-марку), за национальный золотой запас, за независимые от политических решений и дешёвые энергоносители, за выход из разных милитаристских союзов, за освобождение от влияния содомитов...
    Работы непочатый край...
    1. владимир 290 Звание
      владимир 290
      0
      Сегодня, 13:12
      Это да, понятно, что он предлагает воевать как раз за что-то противоположное
  4. Егоза Звание
    Егоза
    +4
    Сегодня, 11:38
    Да, мой вопрос в том, почему я должен воевать за эту страну, если эта страна не дает мне ощущения, что она борется за меня?

    Правильный вопрос. Думаю, что точно такой же может задать молодежь во всех странах НАТО
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +4
      Сегодня, 11:44
      за эту страну действительно стоит бороться.
      А понаехавшие тоже пойдут воевать ? Или только местные ? winked
      1. Neo-9947 Звание
        Neo-9947
        +1
        Сегодня, 12:59
        У понаехавших астма и грыжа. Восемь детей по лавкам и три жены.
        Не до войны им, работать надо, наркоту торговать.
    2. multicaat Звание
      multicaat
      0
      Сегодня, 13:52
      Цитата: Егоза
      Думаю, что точно такой же может задать молодежь во всех странах НАТО

      не во всех. Есть страны, которые без агрессии будут опускаться в уровне жизни. Например, Британия.
      В той же Швейцарии милитаризация будь здоров.
  5. Denis_999 Звание
    Denis_999
    +6
    Сегодня, 11:39
    Агент британского влияния - Мерц - повторяет жизненный путь Алоизыча. Тот тоже втайне фанател от бритов, пытался выстроить страну по британскому подобию ( вышло грубо по-тевтонски ).
  6. Cap.Nemo58rus Звание
    Cap.Nemo58rus
    +5
    Сегодня, 11:42
    Конечно есть за что воевать. За африканских немцев, например, что белых немок на улицах насилуют. Или за азиатов, живущих на налоги бюргеров.Мотиваций море... Но, не хотят почему-то... winked
  7. Gomunkul Звание
    Gomunkul
    +3
    Сегодня, 11:42
    Да, мой вопрос в том, почему я должен воевать за эту страну, если эта страна не дает мне ощущения, что она борется за меня?
    Остаётся порадоваться за немецкую молодёжь которая задаёт такие вопросы, значит ещё не всё потеряно.
    "Здравомыслящие люди всех стран, объединяйтесь!"
    "Sensible people of all countries, unite!"
    "Vernünftige Menschen aus allen Ländern, vereinigt euch!"
  8. HAM Звание
    HAM
    +4
    Сегодня, 11:44
    Посмотрите на эту морду лица -разве это Фридрих? Да это же просто Фриц,и заскоки у него чисто фрицевские.....сосисочника с капустой...
  9. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +6
    Сегодня, 11:48
    а что на германию кто-то напал или собирается нападать?!
    1. Ua3qhp Звание
      Ua3qhp
      0
      Сегодня, 11:59
      а что на германию кто-то напал или собирается нападать?!
      А когда на Германию кто то нападал?
      1. multicaat Звание
        multicaat
        +1
        Сегодня, 13:57
        Цитата: Ua3qhp
        А когда на Германию кто то нападал?

        Наполеон и Наполеон -3, США, поляки в 39-м. Мы бомбили немецкий флот в Испании. Екатерина нападала на Пруссию. Австрийцы несколько раз на немцев наезжали. Итальянцы вступив в ПМВ объявили войну Германии и воевали, правда очень вяло. Новая Зеландия, Канада, Индия, ЮАР, Австралия и ряд других колоний тоже объявили войну Германии во время ww2 и прислали войска воевать. Ну как бы хватало желающих.
    2. Cap.Nemo58rus Звание
      Cap.Nemo58rus
      0
      Сегодня, 11:59
      Как , вы не в курсе? Мы же собираемся до Ла-Манша дойти, как минимум. А в идеале в Гибралтаре сапоги помыть. Вот прям буквально на днях. lol
      1. Cap.Nemo58rus Звание
        Cap.Nemo58rus
        0
        Сегодня, 12:38
        А по пути загеноцидить все народы Европы до поноса. laughing
    3. владимир 290 Звание
      владимир 290
      0
      Сегодня, 13:14
      Если только поляки, а так вроде кандидатов не было
      1. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        0
        Сегодня, 13:23
        Цитата: владимир 290
        Если только поляки

        да как правило наоборот было
  10. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 11:56
    Канцлер Германии заявил, что немецкой молодёжи есть за что воевать

    Кто спорит, конечно, за твой кошелёк, амбиции.
    Только вот надо ли это самой немецкой молодёжи? lol
  11. Andobor Звание
    Andobor
    +1
    Сегодня, 11:58
    «Лучше жить под властью Путина, чем воевать». Лозунг немецких протестующих.
    Подождём когда будет: " Мы мечтаем жить под властью Путина, чем так жить".
    1. Cap.Nemo58rus Звание
      Cap.Nemo58rus
      0
      Сегодня, 12:57
      Формулировка, конечно, режет слух. Цинично слишком. Может лучше: мы хотим жить в мире с Россией? Но, если хотят под властью, пусть хотят....
      1. Andobor Звание
        Andobor
        +2
        Сегодня, 13:02
        Цитата: Cap.Nemo58rus
        Может лучше: мы хотим жить в мире с Россией?

        У немцев рабская натура уже на генетическом уровне, несколько поколений в оккупации, покаянии выросло,
        им в любом случае придётся хозяина выбирать. Их свобода - выбрать хозяина.
        1. Cap.Nemo58rus Звание
          Cap.Nemo58rus
          0
          Сегодня, 13:04
          То есть, тевтонские гены уже умерли? А может оно и к лучшему?
          1. Andobor Звание
            Andobor
            0
            Сегодня, 13:23
            Цитата: Cap.Nemo58rus
            То есть, тевтонские гены уже умерли?

            Надеюсь что умерли, ситуация об этом говорит, но есть опасения, - ментальность долго живет.
            1. Cap.Nemo58rus Звание
              Cap.Nemo58rus
              +1
              Сегодня, 14:00
              Есть такая поговорка: гены пальцем не раздавишь. Возможно они просто спят, пока. Какой-нибудь новый алоизыч вполне может их разбудить. Но это уже другая история...
        2. multicaat Звание
          multicaat
          0
          Сегодня, 14:00
          нет там никакого покаяния. Есть просто Гитлер фу. А идеи как были, так и остались популярны. Напомню, что Германия- это ФРГ, съевшая ГДР. Там нацисты никогда из власти не уходили.
          1. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
            Лиза Кернер-Тимошенко
            0
            Сегодня, 14:14
            ...но и нельзя забыть, что антифашистская ГДР была предана и продана неким русским по кличке "Горби" am
            1. multicaat Звание
              multicaat
              0
              Сегодня, 14:29
              я думаю, что Горбачев сам не понял что сделал. Он предал всех кто был в ГДР - и немцев, и кубинцев и весь наш контингент, но вот продал-ли он ГДР сознательно - я не уверен.
              Его долго вели и готовили спецслужбы к тому, что он натворил в международных делах и явно склонили и к тому, что он не планировал, а может и шантажировали. Просто не надо допускать дилетантов-карьеристов к таким делам. Вот где была ошибка, причем допущенная при живом СССР и целым политбюро.
  12. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Сегодня, 11:58
    Интересно, в какую страну уедет Меру после отставки? В США, Британию, а может в Бельгию в Брюссель?
  13. Макс1995 Звание
    Макс1995
    0
    Сегодня, 12:02
    Ничего, вот будет: " нам объявили, Берлин там бомбили, и началась невойна..." - и сразу у них все поменяется...
  14. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    0
    Сегодня, 12:05
    Померания, Силезия, Пруссия - Неметчина в границах 1939 года?
  15. Правдодел Звание
    Правдодел
    0
    Сегодня, 12:13
    Канцлер Германии заявил, что немецкой молодёжи есть за что воевать

    Если за ЛГБТ, за гейпарады и разный иной сатанизм, то у немецкой молодёжи нет ничего, за что можно было бы воевать.
  16. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    -1
    Сегодня, 12:22
    Прикольный очкастый головастик. Гитлер то же смешной был. Но большой капут его накрыл.
  17. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 13:55
    Цитата: Василенко Владимир
    а что на германию кто-то напал или собирается нападать?!
    Похоже, это они собираются нападать
    1. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
      Лиза Кернер-Тимошенко
      0
      Сегодня, 14:06
      По крайной мере подготовка матеиальная и моральная идет полным ходом! am
  18. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
    Лиза Кернер-Тимошенко
    0
    Сегодня, 14:05
    Да что этот фюрер МерцЛер знает о народе.....НИЧЕГО!!!
  19. orionvitt Звание
    orionvitt
    +1
    Сегодня, 14:18
    убедит немецкую молодежь в необходимости бросить спокойную жизнь на гражданке и пойти служить в бундесвер, а уж тем более воевать
    Понятно, что война всегда отнюдь не сахар. Но служба в бундесвере, в мирное время, это откровенная лафа. тут тебе и восьми часовая служба (рабочий день), и бесплатная кормёжка, и льготы, и пивная (вместо солдатской чайной) на территории части, и бесплатное образование, и прочее. Отслужил с восьми до пяти, сел в машину, поехал домой. В казарме жить не обязательно. Может на учения когда никогда отправят. А так, живи не хочу. Но есть нюанс, на горизонте маячит война, которой пугают всю Европу. Как в том анекдоте про пожарного. Типа всё устраивает, но как пожар, то хоть увольняйся. laughing
    1. Cap.Nemo58rus Звание
      Cap.Nemo58rus
      0
      Сегодня, 14:34
      Вот именно, не служба, а санаторий. И зарплатка, наверное, неплоха. Да кто ж тут воевать захочет.