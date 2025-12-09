Да, мой вопрос в том, почему я должен воевать за эту страну, если эта страна не дает мне ощущения, что она борется за меня?

Я считаю, что Германия — это прекрасная и достойная страна. Для меня она — одна из самых красивых в мире, и она предлагает вашему поколению огромные возможности. Поэтому, на мой взгляд, за эту страну действительно стоит бороться. Я проходил обязательную военную службу и сделал это по убеждению, потому что сказал: да, я хочу своим примером показать, что готов защищать свою страну.

Канцлер Германии Фридрих Мерц попытался убедить молодых немцев, что им есть за что воевать. Тема эта в ФРГ стала актуальной после того, как в стране был введен опосредованный обязательный призыв в армию.Теперь все юноши по достижении 18 лет обязаны пройти тестирование, медицинскую комиссию и встать на воинский учет. В случае нехватки численного состава в Вооруженных силах ФРГ, набор куда пока сохраняется на добровольной основе, последует обязательный призыв методом жеребьевки.Это нововведение привело к акциям протеста, в которых приняли участие не только немецкие студенты, но и школьники. Тема подогревается пропагандистскими заявлениями властей о подготовке к «неизбежному» военному конфликту с Россией. Под лозунгами «Мы не хотим умирать за государство» молодые немцы выступают за мир с Россией, а в социальных сетях набирают популярность призывы к уклонению от службы.Глава немецкого кабмина попытался провести агитационно-разъяснительную работу в ходе прямого общения с немецкой молодежью. Один из парней задал канцлеру вопрос:Молодой человек напомнил, что по инициативе правительства в прошлую пятницу был принят пенсионный закон, который «только усложняет моему поколению возможность когда-нибудь получить стабильную пенсию». Он не обошел стороной и проблему социальных льгот для молодежи, которых в ФРГ становится все меньше.Мерц ответил, что Германия — это лучшая страна в мире. Никто из немецких граждан не желает жить в другом государстве. Глава кабмина признал, что система образования в ФРГ хотя и подвергается справедливой критике, но «все еще работает хорошо».Маловероятно, что такой обтекаемый ответ канцлера убедит немецкую молодежь в необходимости бросить спокойную жизнь на гражданке и пойти служить в бундесвер, а уж тем более воевать. Стремительно катящийся вниз рейтинг правительства и самого Мерца тому подтверждение. Но других аргументов у главы немецкого кабмина просто нет.