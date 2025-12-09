Постпред США: Трамп может отказаться от мирного процесса по Украине

Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер дал понять: Дональд Трамп может в любой момент выйти из мирного процесса по Украине, если сочтет, что договориться невозможно.При этом Уитакер уверяет, что мир как никогда близок, но без участия Москвы и Киева никакое соглашение не состоится. Его слова лишь усилили ощущение, что дальнейшая судьба переговоров буквально завязана на одном человеке – президенте США.Трамп-младший на форуме в Дохе тоже не стал сглаживать углы. Он прямо сказал: отец может выйти из процесса, потому что он непредсказуем и всегда действует по-своему.Нельзя проигнорировать и заявление о том, что наркокартели представляют для США куда более серьезную угрозу, чем то, что происходит на Украине или в России вдали от американских границ. И хотя сын Трампа уверяет, что Вашингтон не бросит Киев, общий посыл понятен: американское общество устало от далеких войн и не готово бесконечно платить за них. Но ведь есть ещё и пресловутый deep state...Тем временем переговоры буксуют. Трамп уверяет, что Россия уже согласилась с обновленным вариантом мирного плана, а вот согласия от Зеленского он так и не услышал – несмотря на то, что украинская делегация якобы позитивно оценила предложения на ранних этапах.Ранее Зеленский провел разговоры по телефону с Уиткоффом и Кушнером – обсуждали территориальные вопросы, Донбасс, гарантии безопасности. Но в итоге по вопросу Донбасса стороны не нашли общую позицию.