Постпред США: Трамп может отказаться от мирного процесса по Украине

Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер дал понять: Дональд Трамп может в любой момент выйти из мирного процесса по Украине, если сочтет, что договориться невозможно.

При этом Уитакер уверяет, что мир как никогда близок, но без участия Москвы и Киева никакое соглашение не состоится. Его слова лишь усилили ощущение, что дальнейшая судьба переговоров буквально завязана на одном человеке – президенте США.



Трамп-младший на форуме в Дохе тоже не стал сглаживать углы. Он прямо сказал: отец может выйти из процесса, потому что он непредсказуем и всегда действует по-своему.

Нельзя проигнорировать и заявление о том, что наркокартели представляют для США куда более серьезную угрозу, чем то, что происходит на Украине или в России вдали от американских границ. И хотя сын Трампа уверяет, что Вашингтон не бросит Киев, общий посыл понятен: американское общество устало от далеких войн и не готово бесконечно платить за них. Но ведь есть ещё и пресловутый deep state...

Тем временем переговоры буксуют. Трамп уверяет, что Россия уже согласилась с обновленным вариантом мирного плана, а вот согласия от Зеленского он так и не услышал – несмотря на то, что украинская делегация якобы позитивно оценила предложения на ранних этапах.

Ранее Зеленский провел разговоры по телефону с Уиткоффом и Кушнером – обсуждали территориальные вопросы, Донбасс, гарантии безопасности. Но в итоге по вопросу Донбасса стороны не нашли общую позицию.
  1. Егоза Звание
    Егоза
    +2
    Сегодня, 11:45
    Ранее Зеленский провел разговоры по телефону с Уиткоффом и Кушнером – обсуждали территориальные вопросы, Донбасс, гарантии безопасности.

    Вероятно главным был вопрос безопасности лично для зели
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 11:48
      Трамп уверяет, что Россия уже согласилась с обновленным вариантом мирного плана
      Так на все пункты и согласна ?
      1. eugen_caro Звание
        eugen_caro
        +2
        Сегодня, 12:01
        в смысле россия согласилась ?...- доня козырь придумал гениальную затею,что русские получат только оставшиеся территории донбаса,зато отдадут ЗаЭС под какое-то "совместное управление",а херсон\запорожьениколаев\одесса остаются за орками,и русские бабки которые на счетах пен досов и в европе- распилят ,чтобы ПЕН ДОСОВСКИЕ компании восстанавливали и огрызок недоукраины и освобождённые русскими территории....это получается,что русские мужики положили свои жизни,чтобы доня козырь наварил опять баблеца,снова сделав америку великой ! и оркостан в усечённом виде будет иметь армию 800 000 вооружённую новым пен досовским вооружением и перспективой вступления в нато!.... гениальный развод ! доня козырь точно получит нобелевку!...
      2. ZovSailor Звание
        ZovSailor
        0
        Сегодня, 12:22
        Uncle Lee
        Сегодня, 11:48
        Так на все пункты и согласна ?

        hi Для рыжего балабола из Фашингтона уже не важно, золотую медальку мира и кубок впервые в истории он уже получил от ФИФА.
    2. Mitos Звание
      Mitos
      +2
      Сегодня, 11:48
      Сша не бросят свой проэкт. Просто думают как еще выкрутиться, да и план Трампа уже идет лесом, активы разворованы и европа пытается это легализовать через передачу на нужды войны.
      1. topol717 Звание
        topol717
        +1
        Сегодня, 12:36
        Цитата: Mitos
        активы разворованы и европа пытается это легализовать через передачу на нужды войны.
        Думаю что пока еще не разворованы, но на эти активы Трамп положил свой глаз, и тут ЕС спохватилась, если все равно их отберут и потом они будут нам их возвращать, то лучше успеть урвать хоть что то в свой карман.
    3. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +1
      Сегодня, 11:57
      Но в итоге по вопросу Донбасса стороны не нашли общую позицию.

      Итог будет один.
      ДНР наши ребята освободят!
      Цитата: Егоза
      вопрос безопасности лично для зели

      Зелю или прикопаем, или повесим!
    4. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +1
      Сегодня, 12:13
      лично для зели и его наворованного добра . это основной вопрос для жадного карлика
  2. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    +2
    Сегодня, 11:49
    Он прямо сказал: отец может выйти из процесса, потому что он непредсказуем и всегда действует по-своему.
    Таки да. Заметно даже со стороны bully
  3. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    +1
    Сегодня, 11:53
    Оставит это безнадёжное дело и будет делать бизнес на продаже оружия ЕС с 10% наценкой
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 11:54
    ❝ Трамп может в любой момент выйти из мирного процесса по Украине, если сочтёт, что договориться невозможно ❞ —

    — «Намиротворился» ...
  5. HAM Звание
    HAM
    +1
    Сегодня, 11:55
    Когда уже старый пень выйдет из "мирного процесса" на краине и займётся какими либо более существенными делами для себя например:пристройкой баньки к Белому Дому...
    Достал уже всех своим :"тут хочу,тут не хочу"!.....всё равно результат будет не по его "процессу",а как сделает Россия.
  6. Макс1995 Звание
    Макс1995
    +1
    Сегодня, 11:56
    Логично. При Хуссейне маятник туда -сюда качали , считал когдато, 4 раза.... А потом с ним перестали договариваться....
    По недавним статьям здесь, с Афганским "партнером" тоже поговворили раз-два... а потом послали Альфу...

    Так что после 4го раунда, уже высок риск ,что пошлют .... Мол дальше - потеря лица.... а выложить а стол длинный....мешок с милиардами помощи Юса сможет, даже не смотря на неурядицы......
  7. Десница ока Звание
    Десница ока
    +1
    Сегодня, 12:10
    Трамп-младший на форуме в Дохе тоже не стал сглаживать углы. Он прямо сказал: отец может выйти из процесса, потому что он непредсказуем и всегда действует по-своему.

    Глуппости, для знающих и меня - очень даже предсказуем.) Он непредсказуем в своих лукавых речах, но крайне предсказуем в своих действиях... Мира никакого он не хочет, иначе давно бы заставил свою марионетку зелю принять любые свои условия. И, от помощи укре он тоже, естественно не откажется, просто будет больше навариваться на этом конфликте, заставляя страны Европы, больше скидываться на нужное укре вооружение, которое естественно будут производить в штатах. На реальные мирные переговоры они пойдут, только тогда, когда и если укр. армия конкретно посыпется и по всем аналитическим расчетам западных военных спецов, укре просто придется пойти на невыгодные для нее условия, но сохраниться при этом и сохранить прозападную власть, а иначе - мы заберём все... Другое дело, что до такого развития событий, когда укр. войска реально начнут сыпаться и наше продвижение станет массированным и бесповоротным , западная коалиция сделает все, что б не дошло. Будут идти на любые провокации и всевозможные самые болевые для нас удары. В общем, миром пока мне и не пахнет.., а таким темпом как продвигаемся сейчас, и по навязанному западом, безопасному для него сценарию, освобождать наши новые территории, можно еще много лет. Однако, за это время и нас, наши тылы, экономику и тп., тоже очень сильно покоцают.
  9. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +1
    Сегодня, 12:15
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер дал понять: Дональд Трамп может в любой момент выйти из мирного процесса по Украине, если сочтет, что договориться невозможно.

    привыходе пусть не забудет забрать разведданные , которыми они делятся и вооружение ,которое они продолжают поставлять через НАТО.
  10. BAI Звание
    BAI
    +1
    Сегодня, 12:23
    американское общество устало от далеких войн и не готово бесконечно платить за них.

    Да штаты теперь от этой войны только прибыль получают
  11. Denis_999 Звание
    Denis_999
    +1
    Сегодня, 12:40
    СВО - это, грубо говоря, Советско-финская ( т.н. "Зимняя" ) война.
    Подпишут какую-либо бумагу, не подпишут - особо роли НЕ играет. Как и сама бумага. Впереди лишь ОТСТРОЧЕННАЯ война с БОЛЕЕ СЕРЬЁЗНЫМИ противниками ( аналогия - уже, собственно, Великая Отечественная ).

    А Донни лишь скачет, пытаясь ситуативно "делать бизнес" на славянской/европейской крови. Впереди у него дела Эпштейна, нефть Венесуэлы, Китай, спасаемый Израиль. А Украину он просто "оутсорсит" ( outsourcing ) бритам и Брюсселю, типа, я буду делать бизнес ( строить военные базы, продавать оружие ) с конкретными странами, типа, Польши-Венгрии, а с русскими Вы САМИ бодайтесь, а я с попкорном посмотрю на Ваше "шоу".
  12. Jsem_CZEKO68 Звание
    Jsem_CZEKO68
    +1
    Сегодня, 12:45
    Pro dohodu není důležitý Trump, ale Zelenský, nebo ten který rozhoduje za Ukrajinu.
    1. Jsem_CZEKO68 Звание
      Jsem_CZEKO68
      +1
      Сегодня, 12:46
      Для соглашения важен не Трамп, а Зеленский или кто там еще примет решение за Украину.
  13. belovvladimir Звание
    belovvladimir
    0
    Сегодня, 13:34
    Зеля мог бы по Тихому свалить после выборов, но жадность к деньгам делает своё чёрное дело, и к тому же, в Англии скорее всего у земли счета, и в случаи смерти зели, счита могут исчезнуть, или в другой стране гейропы, по этому жадные политики и толкают зелю на продолжение БД, а в случаи чего повторюсьиденьги останутся и достанутся тому где они лежат
  14. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 13:38
    deep state
    Вот ещё одна непонятная новая единица появилась в медиапространстве. Ее даже в ООН не существует wink