СВР заявила о новой коррупционной схеме Киева вокруг снарядов

3 108 15
СВР заявила о новой коррупционной схеме Киева вокруг снарядов

СВР (Служба внешней разведки) РФ вышла в публичное поле с заявлением о новой коррупционной схеме украинского режима. По данным ведомства, новую «кормушку» в Киеве собрали вокруг «чешской снарядной инициативы».

Формулировки жесткие: украинские чиновники выстроили цепочку поставок артиллерийских боеприпасов по ценам, раздутым в несколько раз, а ключевым звеном выбрали польскую компанию PHU LECHMAR.



Схема, как ее описывает разведка, выглядит так: закупка снарядов в Восточной Европе и странах Глобального Юга, быстрая смена маркировки – и дальше уже продажа Украине под видом «польского» продукта. Стоимость в итоге вырастает примерно в пять раз. Причем платить за все это будет не Киев, а его западные спонсоры.

СВР отдельно напоминает, что PHU LECHMAR уже фигурировала в материалах о возможных связях с Андреем Ермаком и группировкой Миндича, которые упоминались в прошлых коррупционных расследованиях. И делает вывод: несмотря на и без того не лучшую репутацию, компания опять вошла в схему.

Финальная часть заявления звучит так: в Москве уверены, что украинская верхушка занята личным обогащением и не замечает, как приближается момент, когда режиму придется отвечать за свои действия.
15 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 12:01
    ❝ Стоимость в итоге вырастает примерно в пять раз. Причём платить за всё это будет не Киев, а его западные спонсоры ❞ —

    — Сами напросились ...
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 12:10
      Владимир Владимирович Воронцов
      Сегодня, 12:01
      Сами напросились

      hi Безнравственно наживаются на смертях, крови и страданиях людей.
      Пусть Господь покарает их. am
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +2
        Сегодня, 13:06
        Цитата: ZovSailor
        Пусть Господь покарает их.

        Российский трибунал их покарает.
        1. ZovSailor Звание
          ZovSailor
          +2
          Сегодня, 13:10
          carpenter
          Сегодня, 13:06
          Российский трибунал их покарает.

          hi Придём к консенсусу, пусть это будет Международный военный трибунал, организованный Россией, иначе РФ обвинят в необъективности и предвзятости.
          1. carpenter Звание
            carpenter
            +1
            Сегодня, 13:23
            Цитата: ZovSailor
            Придём к консенсусу, пусть это будет Международный военный трибунал

            Один уже Международный был, но из 24-х обвиняемых преступников, казнили только 12 преступников.
            1. ZovSailor Звание
              ZovSailor
              +1
              Сегодня, 13:48
              carpenter
              Сегодня, 13:23
              Один уже Международный был, но из 24-х обвиняемых преступников, казнили только 12 преступников.

              hi Тоже верно, здесь слово гуманизм неприменимо к фашистско-нацистским бандеровским преступникам, а судить их по законам ДНР( высшая мера наказания- казнь ) - субъекта РФ.
              Свежий пример налицо, когда после освобождения Мариуполя в 2022 г. и пленения бандеровцев, всё в итоге обернулось подлостью султана и появлением этих же отморозков на поле боя.
        2. владимир 290 Звание
          владимир 290
          0
          Сегодня, 13:19
          За что то другое покарает, а за снаряды нужно награждать, ведь в результате их в 5 раз меньше небратьям попадает wink Конечно, лучше бы не одного не было
  2. Cartalon Звание
    Cartalon
    +1
    Сегодня, 12:03
    Как бы пошла война, если бы не воровство в обеих странах?
  3. paul3390 Звание
    paul3390
    +2
    Сегодня, 12:06
    Можно подумать - западные спонсоры были не в курсе и долю им не отстёгивали... Ха!
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 13:51
      Цитата: paul3390
      Можно подумать - западные спонсоры были не в курсе и долю им не отстёгивали... Ха!

      На то и война, она всё спишет.
  4. AdAstra Звание
    AdAstra
    +3
    Сегодня, 12:07
    А СВР нам для этого нужна, ну воруют там ну и что?
    1. Дилетант Звание
      Дилетант
      +1
      Сегодня, 12:43
      Похоже что в СВР "Штирлицы" и "Лонсфельды" кончились. Остались только "АнныЧапмен".
  5. BAI Звание
    BAI
    +1
    Сегодня, 12:21
    закупка снарядов в Восточной Европе и странах Глобального Юга, быстрая смена маркировки – и дальше уже продажа Украине под видом «польского» продукта. Стоимость в итоге вырастает примерно в пять раз.

    Так это же хорошо. Чем больше своруют, тем меньше снарядов купят. Зачем рушить такую схему?
    Это после войны оглашать надо
  6. Щирый прапор Звание
    Щирый прапор
    +2
    Сегодня, 12:29
    Это точно СВР или может это управление фед казначейства провело свое расследование на пару со счётной палатой?
    Или этой публикацией остановится закупка снарядов для охлов? Да чертасдва европе фиолетово скока сперли, важно чтобы снаряды в нас летели не переставая. Денег они ещё нарисуют. Или наши наибулинские "соцнакопления" всё равно на это пустят.
  7. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 13:51
    Цитата: carpenter
    Российский трибунал их покарает.
    Российский трибунал покарает на этом свете, а Господь уже на том wink