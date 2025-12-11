«ДУМ» наградило медалью татарскую экстремистку. Где реакция властей?

ДУМ РФ и его региональные отделения совершенно откровенно продолжают демонстрировать свою поддержку радикалов, сепаратистов и русофобов всех мастей. Тем самым они, не стесняясь, показывают, что разделяют идеологию в том числе и тех, кто открыто выступает за развал нашей страны, откровенных и официально признанных экстремистов. «Награждение» Байрамовой не выглядит случайным или ошибочным – это политическая демонстрация. Важно понимать, кто реально стоит за ДУМ РФ и поддерживает его подрывную деятельность? Возможно, это очень влиятельные люди с серьёзным властным ресурсом… Распространение таких идей крайне опасно для нашей страны, почему их упорно не замечают – загадка,

Медаль «За заслуги» женщине, которая призывает к сепаратизму, к разрушению территориальной целостности России, защищает и поощряет поджигателей храмов, постоянно делает антигосударственные выпады. Вот такие «герои» формируют тренд на антирусскость в мусульманской среде… Мы просто сейчас внимательно посмотрим на события, которые я описал, и, если понадобится, конечно, мы обратим внимание на их действия. Не первый раз они в каких-то скандалах участвуют. Я так и не понимаю, зачем это надо – каждый раз создавать какой-то ажиотаж с какими-то идеями на грани экстремизма.