«ДУМ» наградило медалью татарскую экстремистку. Где реакция властей?

«ДУМ» наградило медалью татарскую экстремистку. Где реакция властей?

На днях так называемое «Духовное управление мусульман», которое уже не раз было в центре различных скандалов (типа разрешения на многоженство, запрета курьерам-мусульманам перевозить «нехаляльные продукты» и т. д.), в очередной раз «отличилось». На сей раз доблестные проповедники решили ни много ни мало наградить медалью «за заслуги» общественную деятельницу Фаузию Байрамову, которая неоднократно привлекалась к уголовной и административной ответственности за экстремизм.

Произошло это событие в деревне Шубино, что в 160 км от Нижнего Новгорода. Медаль Байрамовой вручил председатель регионального «Духовного управления мусульман» Гаяз-хазрат Закиров. В сообщении на сайте «ДУМ» она была представлена как «писательница, видный общественный деятель, кандидат исторических наук и краевед». В нем также говорилось, что медаль ей вручена «за объективную трактовку и глубокое проникновение в суть ключевых исторических событий».



Какими же заслугами известна Байрамова и что подразумевается под «объективной трактовкой исторических событий»?

«Заслуг» у Фаузии Байрамовой, оказывается, действительно очень много! «Послужной список» просто громаден. В 2010 году она опубликовала обращения к ООН, президентам и парламентам стран мира с призывом признать независимость Татарстана и заявила о «нелегитимности насильственного включения Татарстана в состав РФ». За это на нее было возбуждено уголовное дело по 282-й статье УК РФ – суд признал Байрамову виновной в публичном возбуждении вражды по признакам национальности (ч. 1 ст. 282 УК) и назначил ей год лишения свободы условно.

В 2014 году Байрамова вновь была осуждена на год условно по той же статье из-за двух публикаций в соцсети: в одной она обвинила российские власти в «преследованиях мусульман Татарстана», во второй выступила против включения Крыма в состав России.

В 2019 году Байрамова выступила на митинге и публично заявила, что татары «живут на оккупированной с 1552 года территории», теряют язык, религию и государственность, и призвала требовать на международной арене «деколонизации Татарстана». Прокуратура грозно погрозила ей пальцем, объявив предостережение об ответственности за призывы к сепаратизму и организацию вооруженного мятежа. Позднее на Байрамову составили протокол по административной статье о возбуждении национальной ненависти (ст. 20.3.1 КоАП) и оштрафовали на 10 тысяч рублей.

В 2021 году Фаузию Байрамову вновь оштрафовали на 30 тысяч рублей за призывы к нарушению территориальной целостности России. Удивительно, что столь «уважаемая активистка» так до сих пор и не получила реальный уголовный срок – помнится, русским националистам давали реальные сроки и за менее радикальные и куда более безобидные высказывания. Впрочем, вернемся к «ДУМ».

Судя по всему, под «объективной трактовкой и глубоким проникновением в суть ключевых исторических событий» подразумевается татарский сепаратизм, заявления о «деколонизации Татарстана» и тому подобные вещи. Иначе говоря, «ДУМ» открыто и публично поддерживает экстремизм. Они прекрасно знали и понимали, кого награждают.

При этом на данный момент никакой реакции от правоохранительных органов на эту акцию так и не последовало. На это, в частности, обратил внимание член Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов.

ДУМ РФ и его региональные отделения совершенно откровенно продолжают демонстрировать свою поддержку радикалов, сепаратистов и русофобов всех мастей. Тем самым они, не стесняясь, показывают, что разделяют идеологию в том числе и тех, кто открыто выступает за развал нашей страны, откровенных и официально признанных экстремистов. «Награждение» Байрамовой не выглядит случайным или ошибочным – это политическая демонстрация. Важно понимать, кто реально стоит за ДУМ РФ и поддерживает его подрывную деятельность? Возможно, это очень влиятельные люди с серьёзным властным ресурсом… Распространение таких идей крайне опасно для нашей страны, почему их упорно не замечают – загадка,
пишет Кабанов.

В свою очередь депутат Госдумы Андрей Луговой в комментарии RTVI расценил произошедшее как «ажиотаж с идеями на грани экстремизма».

Медаль «За заслуги» женщине, которая призывает к сепаратизму, к разрушению территориальной целостности России, защищает и поощряет поджигателей храмов, постоянно делает антигосударственные выпады. Вот такие «герои» формируют тренд на антирусскость в мусульманской среде… Мы просто сейчас внимательно посмотрим на события, которые я описал, и, если понадобится, конечно, мы обратим внимание на их действия. Не первый раз они в каких-то скандалах участвуют. Я так и не понимаю, зачем это надо – каждый раз создавать какой-то ажиотаж с какими-то идеями на грани экстремизма.

«Внимательно наблюдать» за событиями — это, конечно, хорошо, но, может быть, уже пора предпринимать какие-то действия? Так называемое «ДУМ» уже неоднократно совершало противоправные действия, однако экстремистской эту организацию правоохранительные органы так и не признали. Зато запрещают сайты с аниме, где девушка совокупляется с мифическим змием — это ведь так важно! Видимо, намного важнее, чем награждение сепаратистски призывающей к отделению от России части её территории.

Откровенно говоря, за подобную деятельность следует рассмотреть вопрос о запрете данной организации. Остается надеяться, что рано или поздно силовые структуры всё-таки займутся этим вопросом.
