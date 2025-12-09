Международный суд ООН принял иск России по обвинению Украины в геноциде Донбасса

Международный суд ООН принял встречный иск России против Украины, в котором, помимо прочего, содержатся обвинения в геноциде населения республик Донбасса. Москве дали время до 7 декабря 2027 года, чтобы представить собранные ранее доказательства военных преступлений киевского режима.

Накануне суд отклонил просьбу Украины отказаться от рассмотрения этого иска, определив, что встречный иск России является абсолютно правомерным и приемлемым. Кроме того, Международный суд ООН рассматривает этот иск как часть более раннего иска Украины против России, в котором Киев пытался выдвинуть обвинения, касающиеся якобы «геноцида» украинского населения. При этом профильные структуры ООН не нашли каких-либо признаков геноцида в ходе вооруженного конфликта на Украине.

Украина подала на Россию в суд ООН сразу же после начала спецоперации. Киев называл официальные основания для СВО «ложными» и заявлял, что после 2014 года в Донбассе якобы не происходило никакого геноцида и военных преступлений в отношении гражданского населения.

Накануне Генпрокуратура России направила в суд ДНР дело о геноциде, в котором обвиняется военно-политическое руководство Украины послемайданного периода, то есть времен Порошенко и Зеленского. В числе обвиняемых — бывший главком ВСУ Залужный и его преемник Сырский, экс-президент Порошенко, экс-премьеры Гройсман и Шмыгаль, экс-главы офиса Зеленского Ермак и Богдан, бывшее и действующее руководство СБУ и другие лица. В общей сложности в уголовном деле фигурирует 41 человек из высшего военного и политического руководства Украины.
  1. DirtyLiar Звание
    DirtyLiar
    0
    Сегодня, 12:13
    Так Родион Мирошник уже столько этих доказательств предоставил и предоставляет. Ответ один "а зачем нам это всё?"
    1. Mitos Звание
      Mitos
      +4
      Сегодня, 12:20
      Нам как раз лишним не будет. Если они отмахнуться, это покажет чего стоит ООН и его суды. Если пропустят доказательства, да еще и призают факт геноцида людей с Донбаса. Да нам от этой правды ничего, мы и так понимаем первопричины этого конфликта, но правду о нацистском режиме и его методах надо показать..
      1. DirtyLiar Звание
        DirtyLiar
        +1
        Сегодня, 12:24
        Так я про что и говорю. Даже фильм документальный уже сняли, в котором показано, как мы предоставляем доказательства (в частности, Родион Мирошник - конкретно спецпредставитель по преступлениям киевского режима), на что в ответ - лица без выражений и ответ "а зачем вы нам это рассказываете, мы же знаем, что Россия - агрессор, значит нам это неинтересно".
      2. Дилетант Звание
        Дилетант
        0
        Сегодня, 12:39
        это покажет чего стоит ООН и его суды.

        То, что современный ООН и его суды ничего не стоят доказано 25 годами XXI века. И символом этой пустопорожней организации стала председатель ген.ассамблеи ООН Анналена Бербок "360 градусов"
      3. ABC-schütze Звание
        ABC-schütze
        0
        Сегодня, 13:47
        Уже и так давно и всем понятно, чего "стоит" чисто конъюнктурная кАнтора с биркой "международный суд ООН". И странно, что Россия (а вернее, российская бюрократия "от дипломатии"...), до сих пор тратит госсредства и время на такого рода обречённые "иски"...

        Да понятно, всякого рода адвокатам, экспертам и прочим "представителям" сторон будет "чем заниматься" ГОДАМИ... И "по ходу дела", громко и бесконечно "отчитываться" о "ходе процесса"...

        России давно пора создавать СВОЙ международный ТРИБУНАЛ по вопросам геноцида и военных преступлений (как прошлых, так и текущих, совершенных режимом бандеро-нациков и их западных кураторов-подельников)... И именно решения принятые этим ТРИБУНАЛОМ признавать решающими и определяющими степень вины и меру наказания...
  2. пылесос Звание
    пылесос
    0
    Сегодня, 12:17
    А. куда делся этот "пастор" из обвинения, который отправил вооруженные силы Украины не на западную Украины, зачинщиков всего этого, а двинул на восточеую Украину,
    1. Tagan Звание
      Tagan
      +1
      Сегодня, 12:27
      А. куда делся этот "пастор"

      По-моему, он тоже в списке. У нас уголовное дело на него заведено, по крайней мере.
  3. Правдодел Звание
    Правдодел
    +1
    Сегодня, 12:17
    Генпрокуратура России направила в суд ДНР дело о геноциде, в котором обвиняется военно-политическое руководство Украины послемайданного периода, то есть времен Порошенко и Зеленского.

    После нашей победы над государством 404 должен быть суд по типу Нюрнбергского трибунала над всем перечисленными в материалах Генпрокуратуры России деятелями. Главное, не дать этим гадам сбежать с территории Украины. Хорошо бы также вернуть после нашей победы зайчика и кровавого пастора, у которых не только руки по локоть в крови, но и сами они по уши в крови нашего народа.
    1. russ71 Звание
      russ71
      -5
      Сегодня, 12:28
      Увы... ни кого мы не поймаем!
      Да и до ТАКОЙ победы ОЧЕНЬ далеко!

      И скорее всего будет договорняк!
      1. DirtyLiar Звание
        DirtyLiar
        0
        Сегодня, 12:30
        Что-то у вас восклицательных знаков многовато. Слишком сильно давите на эмоции.
  4. BAI Звание
    BAI
    +1
    Сегодня, 12:18
    Удивительно, что суд принял иск. Хотелось бы видеть персоналии суда (с гражданством)
      1. BAI Звание
        BAI
        0
        Сегодня, 15:03
        Список не верный.
        Контроль - председатель суда японец. Прежде, чем публично вылезать, научитесь работать с Инетом.
        Подсказка - в составе суда нет представителя России
  5. Andobor Звание
    Andobor
    0
    Сегодня, 12:31
    Пускай украинцы в МУС иски подают, там судьи и прокуроры под санкциями и России и США.
  6. Vitaly.17 Звание
    Vitaly.17
    0
    Сегодня, 12:32
    обвиняется военно-политическое руководство Украины
    Обвинять марионеток конечно нужно. Не станет этих, найдутся другие. За те деньги который разворовывают под прикрытием войны с Россией еще и очередь встроится. Поэтому обвинять нужно их хозяев в ЕС. Иначе этот беспредел ни когда не кончится.
  7. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +4
    Сегодня, 12:35
    Накануне суд отклонил просьбу Украины отказаться от рассмотрения этого иска, определив, что встречный иск России является абсолютно правомерным и приемлемым.


    Доказательств просто на десяток чемоданов наберется. Всё задокументировано, запротоколировано, закреплено фото- и видео-фиксацией.

    Кто-то умный нашёлся в Международном суде ООН, и почуял, что скоро ветер переменится. История (она же развитие) идет по спирали, и всё повторяется, но на более высоком качественном уровне.
    1. Дедок Звание
      Дедок
      0
      Сегодня, 15:52
      Кто-то умный нашёлся в Международном суде ООН, и почуял, что скоро ветер переменится.

      скорее - это одна из составных частей договоренностей с Трампом...
      и здесь будет борьба "консерваторов и демократов" за влияние на ближайшее будущее...
  8. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 14:01
    Международный суд ООН принял иск России по обвинению Украины
    Вот бы сразу скопом посадить всю Украину за решетку!
  9. solar Звание
    solar
    0
    Сегодня, 14:32
    Международный суд ООН принял иск России по обвинению Украины в геноциде Донбасса

    Встречный иск приняли, но слабо верится, что это к чему-то приведет из-за сложности доказательств.
    Геноцид, согласно конвенции, это преступление с целью уничтожить национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Конвенция_о_предупреждении_преступления_геноцида_и_наказании_за_него
    Суд по тексту заявления МИД
    https://mid.ru/ru/foreign_policy/news/2063754/
    речь идёт о геноциде по этническому признаку. Хотя всем известно, что с обеих сторон в конфликте участвуют и русские и украинцы. Как пиар-ход, это, может, и имеет смысл, но перспективы судебные с юридической точки зрения у этого дела нулевые. :((