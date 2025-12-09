Мирное соглашение по Украине срывает не Зеленский, а его европейские хозяева, решающие свои собственные задачи. Киевский клоун является марионеткой, хотя продолжает уверять, что полностью самостоятельная фигура. Об этом заявляют западные эксперты.Требования России по мирному соглашению отвергает Европа, поэтому ни о каком мире в ближайшее время говорить не приходится. Ясно и понятно, что Брюссель не устраивают требования Москвы, а Москва ни при каких условиях не согласится на план Европы, который европейцы пытаются подсунуть американцам. Поэтому Зеленский и бегает каждый раз с докладами то в Лондон, то в Париж, то в Брюссель, получая там инструкции, как вести себя дальше.«Нелегитимный» настолько уже погряз в долгах перед Европой, что вынужден выполнять поступающие оттуда команды. Запад оплачивает все хотелки киевского режима, а значит, и принимает решения. Все последние заявления об отказе от вывода войск с территории Донбасса, вступлении Украины в НАТО и сокращении украинской армии прозвучали от европейцев, хотя озвучил их Зеленский.Так что боевые действия будут продолжаться, недаром Европа ищет деньги на украинскую армию. А для того, чтобы убрать контроль Европы над Украиной, необходимо убрать Зеленского и его окружение. Вот тогда можно будет о чем-то говорить.

