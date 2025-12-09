Решения по мирному плану принимает не Зеленский, а его европейские хозяева

Решения по мирному плану принимает не Зеленский, а его европейские хозяева

Мирное соглашение по Украине срывает не Зеленский, а его европейские хозяева, решающие свои собственные задачи. Киевский клоун является марионеткой, хотя продолжает уверять, что полностью самостоятельная фигура. Об этом заявляют западные эксперты.

Требования России по мирному соглашению отвергает Европа, поэтому ни о каком мире в ближайшее время говорить не приходится. Ясно и понятно, что Брюссель не устраивают требования Москвы, а Москва ни при каких условиях не согласится на план Европы, который европейцы пытаются подсунуть американцам. Поэтому Зеленский и бегает каждый раз с докладами то в Лондон, то в Париж, то в Брюссель, получая там инструкции, как вести себя дальше.



«Нелегитимный» настолько уже погряз в долгах перед Европой, что вынужден выполнять поступающие оттуда команды. Запад оплачивает все хотелки киевского режима, а значит, и принимает решения. Все последние заявления об отказе от вывода войск с территории Донбасса, вступлении Украины в НАТО и сокращении украинской армии прозвучали от европейцев, хотя озвучил их Зеленский.

Так что боевые действия будут продолжаться, недаром Европа ищет деньги на украинскую армию. А для того, чтобы убрать контроль Европы над Украиной, необходимо убрать Зеленского и его окружение. Вот тогда можно будет о чем-то говорить.
  1. smel Звание
    smel
    +2
    Сегодня, 12:22
    Холопа никто не спросит
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 14:07
      smel
      Сегодня, 12:22
      Холопа никто не спросит

      hi Решения по мирному плану не принимают не только в гейропе, но и в Фашингтоне, выдавая всё за миротворчесво в красивой конфетке мирных переговоров, но продолжая снабжение бандерштата вооружением и разведданными.
      Все наши враги - наглосаксы - это волчары в овечьей шкуре на все времена.
  2. Дмитрий Михайлович Серегин Звание
    Дмитрий Михайлович Серегин
    +1
    Сегодня, 12:32
    Вот только у "европейских хозяев" тоже есть свой "господин". Лицемерие - есть суть политики США.
    1. Vitaly.17 Звание
      Vitaly.17
      0
      Сегодня, 12:36
      Цитата: Дмитрий Михайлович Серегин
      у "европейских хозяев" тоже есть свой "господин"

      Единственный их господин это деньги. Пока олигархам в европе это выгодно, война с Россией будет продолжаться.
    2. Федор Соколов Звание
      Федор Соколов
      +1
      Сегодня, 12:38
      А с чего вы вообще взяли что это США? За всем говном в мире стоит Лондон сити, именно он является мозгом англосаксонского мира, а штаты это мускулы.
      1. Дмитрий Михайлович Серегин Звание
        Дмитрий Михайлович Серегин
        0
        Сегодня, 12:44
        Лондон уже давно не имеет реального суверенитета ни военного, ни финансового. Просто собачка покрупнее и поводок подлиннее.
        1. Федор Соколов Звание
          Федор Соколов
          +1
          Сегодня, 12:53
          Да конечно! Наверное вы забыли кто помешал Трампу наладить отношения с Россией в его первый президентский срок? Тогда в Англии премьером была избрана старуха шапокляк (Тереза Мэй), первое что она сделала после избрания отправилась в Вашингтон с единственной и нескрываемой целью, объяснить и убедить Трампа придерживаться определенной союзниками стратегии в отношении России. Именно после её визита Трамп окружил себя ястребами-неоконами и начал поставлять летальное оружие киевскому режиму. И сейчас именно Лондон торпедирует мирные инициативы Вашингтона и убеждает Брюссель идти до конца в противостоянии с Россией.
          1. Дмитрий Михайлович Серегин Звание
            Дмитрий Михайлович Серегин
            0
            Сегодня, 13:16
            Согласен, Лондон имеет весомое влияние на принятие решений. Но при этом зависим от США на 90% в части космической разведки, связи и военного потенциала. Да и экономика "туманного альбиона" не сопоставима с американской.
    3. Ехим Звание
      Ехим
      +3
      Сегодня, 12:52
      Мне видится, что сейчас запад играет в ишру злой полицейский(европа)+добрый полицейский(сша). Признаками этой незамысловатой схемы все больше обрастают действия этих стратегических союзников.
      1. Дмитрий Михайлович Серегин Звание
        Дмитрий Михайлович Серегин
        0
        Сегодня, 12:58
        Так и я о том же. Только ЕС можно назвать равноценным союзником США с большой натяжкой.
  3. Десница ока Звание
    Десница ока
    +1
    Сегодня, 12:44
    Цитата: l
    для того, чтобы убрать контроль Европы над Украиной, необходимо убрать Зеленского и его окружение. Вот тогда можно будет о чем-то говорить.

    Какой глупый вывод))). Ну уберут зелю ( спишут на него все провалы и тп.) и поставят залужного например. Что изменится? - ничего. Ну и об окружении... - После 2014 года, политическое пространство укры вычищено от пророссийских, независимых и тп. политиков, вдоль и поперек. Никого из неугодных Сэму, даже убери всю зеленского братию, к власти там не подпустям просто. Вся рада, вся правящая верхушка Украины, губернаторы, главы городов и тд. - все прошли нужный отбор. Изменить такой расклад можно только если ( ну сейчас это только гипотетически можно представить), мы таки возьмем Киев и армия укры капитулирует. Потом, навели бы там порядок, нацистов и антинародных, преступных политиков отправили бы под суд.., поспособствовали бы проведению настоящих выборов и тп., но прежде, естественно, должна была бы проведена глобальная работа по раззомбированию, хотя бы частичному масс. Ну и тп., короче.)
  4. carpenter Звание
    carpenter
    +1
    Сегодня, 13:18
    А для того, чтобы убрать контроль Европы над Украиной, необходимо убрать Зеленского и его окружение. Вот тогда можно будет о чем-то говорить.

    Уберут Зеленского, придёт не лучший. Если предполагаемые кандидатуры Валерий Залужный или Андрей Билецкий станут президентом, то они не лучше Зеленского, а может и хуже, Если Зеля местечковый, то Залу и Биля свои селюковские, они более жестокие и более глупые.
  5. юрий Л Звание
    юрий Л
    +1
    Сегодня, 13:30
    Вся эта Игра является следствием только одного.Того, что Европа, что США Абсолютно и непоколебимо уверены в том, что Элита РФ НИКОГДА, ни при каких обстоятельствах не нанесет ответный ядерный удар( пусть и имеются якобы всякие Доктрины, "периметры "и т.п).. А конвенционально они все таки надеются справиться с Россией, как и много раз до настоящего момента. И все эти Авангарды, Посейдоны, Буревестники там рассматриваются исключительно как игрушки услады первых лиц Элиты РФ, не более. Там считают, что Деньги и Дети Элиты РФ , живущие Там- это в миллиарды раз более крепкая их Броня, чем всякие THAADы, GMD, "Золотые купола". Вероятно, есть и некие нерушимые тайные договоренности на бумаге. Потому что зная, что итогом войны с РФ будет непременное превращение твоей страны в раскатанный остеклованный блин, Ты будешь реально последним ее правителем( а в Аду вряд ли тебе разрешат продолжить правление, там свои Хозяева), то с РФ разговаривали бы в Европе и США абсолютно иначе( например, наш посол Даричев не вылезал бы из кабинета Трампа, как Добрынин в октябре 1962 для примера не вылезал из кабинета Кеннеди. А сейчас этого нет, хотя остальные похожие на октябрь 1962 года условия- есть ).Сохранение своей поганой Шкуры и возможность правления выбравшими Тебя погаными Шкурами- вот императив, от которого абсолютно не может отказаться ни одина Западная Нелюдь у власти. А если она хочет Войны, это значит, что Она железобетонно уверена, что ее шкура находится в полнейшей безопасности. Кто дал этой Нелюди такую уверенность?????С С. Кореей Запад себя так нагло не ведет. Почему? Не потому ли, что в С. Корее не знают и не хотят знать политики " переноса еще на немного красных линий"?????
  6. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 13:59
    Цитата: Дмитрий Михайлович Серегин
    Лондон уже давно не имеет реального суверенитета ни военного, ни финансового
    Он уже и англичан в управлении не имеет. Одни негры и азиаты wink