Британский журнал The Spectator вышел с материалом, который в Киеве явно будут читать, скрипя зубами. Заголовок: «Война Украины с русским языком – ошибка». Автор – Анастасия Пилявская, преподаватель из Королевского колледжа Лондона, которая сейчас живет в Одессе и наблюдает ситуацию своими глазами.Она пишет, что решение лишить русский язык защиты Европейской хартии бьет по миллионам русскоязычных украинцев, раскалывает страну и невольно усиливает аргументы Кремля в пользу проведения специальной военной операции.Пилявская описывает картину, где активное меньшинство громко кричит за тотальную украинизацию, а большинство людей лишь чувствует растущую усталость от этой борьбы за «правильную речь».Она ставит под сомнение заявление бывшего языкового омбудсмена Тараса Кременя о том, что украинцы якобы массово отказались от русского языка. Если бы это было так, спрашивает она, зачем тогда такое давление и попытки все контролировать?Она напоминает, что для людей язык – не флаг и не заявление о политических взглядах. Это просто способ общаться. И даже сейчас, при всех ограничениях, русский остается в школах, в армии, у добровольцев, среди мобилизованных, даже в патриотических медиа, которые до сих пор ведут русскоязычные версии.По ее словам, группы, которые продвигают максимальную украинизацию и получают поддержку официального Киева, фактически отнимают у граждан права, прописанные в Конституции.Пилявская напоминает о том, что Зеленский сам обращался к Донбассу по-русски в 2019 году со словами «Хватит разделять страну!» Сейчас, по ее мнению, действия власти идут в обратную сторону.Статья вписывается в растущую волну западной критики политики жесткой украинизации: похожий материал выходил в The Economist некоторое время назад.