В британском журнале вышла статья о бессмысленности войны с русским языком

Британский журнал The Spectator вышел с материалом, который в Киеве явно будут читать, скрипя зубами. Заголовок: «Война Украины с русским языком – ошибка». Автор – Анастасия Пилявская, преподаватель из Королевского колледжа Лондона, которая сейчас живет в Одессе и наблюдает ситуацию своими глазами.

Она пишет, что решение лишить русский язык защиты Европейской хартии бьет по миллионам русскоязычных украинцев, раскалывает страну и невольно усиливает аргументы Кремля в пользу проведения специальной военной операции.

Пилявская описывает картину, где активное меньшинство громко кричит за тотальную украинизацию, а большинство людей лишь чувствует растущую усталость от этой борьбы за «правильную речь».



Она ставит под сомнение заявление бывшего языкового омбудсмена Тараса Кременя о том, что украинцы якобы массово отказались от русского языка. Если бы это было так, спрашивает она, зачем тогда такое давление и попытки все контролировать?

Она напоминает, что для людей язык – не флаг и не заявление о политических взглядах. Это просто способ общаться. И даже сейчас, при всех ограничениях, русский остается в школах, в армии, у добровольцев, среди мобилизованных, даже в патриотических медиа, которые до сих пор ведут русскоязычные версии.

По ее словам, группы, которые продвигают максимальную украинизацию и получают поддержку официального Киева, фактически отнимают у граждан права, прописанные в Конституции.

Пилявская напоминает о том, что Зеленский сам обращался к Донбассу по-русски в 2019 году со словами «Хватит разделять страну!» Сейчас, по ее мнению, действия власти идут в обратную сторону.

Статья вписывается в растущую волну западной критики политики жесткой украинизации: похожий материал выходил в The Economist некоторое время назад.
16 комментариев
  DirtyLiar
    DirtyLiar
    +3
    Сегодня, 12:32
    А ещё на пресловутых "записях Миндича" верхушка власти Украины, как ни странно, поголовно общается на русском. Вот ведь парадокс.
    BAI
      BAI
      +2
      Сегодня, 14:17
      Да и в окопах на русском. Мат то "мове" есть? Или там только писюковый злыдень?
      А классика - " русские не сдаются"?
      DirtyLiar
        DirtyLiar
        +1
        Сегодня, 14:28
        Это действительно классика. "Русские не сдаются". Кстати, во времена ВОВ сильнее всего бились и не сдавались именно восточные немцы. А причина в этом:
        Лютичи (вильцы, велеты) — союз западнославянских племён, живших в раннем Средневековье на территории современной северо-восточной Германии.

        Были частично уничтожены, частично ассимилированы. Так что в восточных немцах тоже буйная славянская кровь.
        Да и польский "гонор" - та же самая славянская неуступчивость, зачастую живущая вопреки здравому смыслу. Я считаю, что поэтому запад нас и не любит - мы сохранили это в соей крови, они - нет. И они этого боятся. Но это - так, эфемерность и надуманность.
  garik77
    garik77
    +1
    Сегодня, 12:39
    Главный лозунг нацистов-селюков "Украина по над усё!" во всей красе. Для малообразованных рагулей не существует Пушкин, Достоевский, Гоголь, главное своя порося у хатки, шмат сала с горилкой и толстая кума, которую можно ущипнуть за выступающие части тела. На этом их "культурка" заканчивается и для неё хватает мовы, где нет места русской и мировой культуре, науке и т.п. Да и управлять украинизированным быдлом проще, ведь ограниченные люди легко поддаются манипуляциям и промыванию мозгов, что очень заметно по настроениям громадян, круглосуточно жрущих информационное гaвнo с телемарафона.
    DirtyLiar
      DirtyLiar
      0
      Сегодня, 12:48
      Вот тут не соглашусь. Возможно, в этом - стратегическая ошибка. Им нужно было заявить тезис что-то типа:
      - Вот в Канаде есть франкоговорящие канадцы, а есть англоговорящие. И они живут вместе и вместе любят свою страну. И поэтому неважно - на каком вы языке говорите - хоть на украинском, хоть на русском, да хоть на китайском. Мы - украинцы!

      Это бы их, возможно, сплотило. Не факт, конечно, но всё же.
      А так они раскалывают общество, в нём нарастают противоречия и противостояние. Люди делятся на сорта по языковому принципу. И защищать такую страну и умирать за такую страну, в которой тебя считают человеком второго сорта как-то не возникает желания.
      carpenter
        carpenter
        +1
        Сегодня, 13:36
        Цитата: DirtyLiar
        Люди делятся на сорта по языковому принципу.

        Ещё и по религии, к при меру, у нас запретили праздновать Новый год по Православному календарю.
        DirtyLiar
          DirtyLiar
          0
          Сегодня, 14:09
          Расслоение, на самом деле, идёт по многим пунктам: "ТЦК и ухилянты", "УПЦ и хрен пойми что", "Нацбаты и ВСУ", "Воры в правительстве и всё остальное быдло". И всё время есть те, кто унижает, и те, кого унижают.
          Просто, если у людей есть гордость, то рано или поздно они устают быть униженными.
          Как пример - школьный буллинг. Если кого-то в школе буллят, то рано или поздно он ломается, находит оружие и приходит в школу, расстреливая всех подряд (как вариант - очень распространённый случай), или как в клипе Тиля Линдельмана (Ih hasse kinder) вырастает сумасшедшим маньяком, вылавливает своих мучителей по одному и убивает.
          Ну, или как пролетариат в 1917-м устал унижаться и взял власть в свои руки. Вот лидера нет правильного, который бы повёл людей.
          Но всё это, по-любому, к сожалению, заканчивается кровью. И, зачастую, большой кровью.
  Andobor
    Andobor
    +3
    Сегодня, 12:41
    Большинство украинцев вне силового давления как разговаривало так и разговаривает на русском, на украинском хорошо только "песняка спивать"
    DirtyLiar
      DirtyLiar
      +3
      Сегодня, 13:00
      Ну почему же, южно-русский говор (от которого, собственно и отталкивались, создавая украинский язык) имеет много прикольного, помимо "песняков".
      например: тануна, щозанах и тому подобные выражения (я, если что, из Ростовской, поэтому знаю, про что говорю).
      А вот эту поговорку недавно услышал. Обозначает "облажался":
      Биг, биг, впав (бежал, бежал, да упал). Буква "г" - мягкая южная. Звучит прикольно.
      Normann
        Normann
        +1
        Сегодня, 15:17
        Украинский язык один из самых мелодичных, уступает, наверное, только французскому.
        DirtyLiar
          DirtyLiar
          0
          Сегодня, 15:22
          Ты, как украинец, пишешь? Ну, спорить не буду. Но у вас же разный украинский. Есть ближе к Польше - там вообще скрип по зубам, а есть ближе к югу России - там певучая речь. "В бой идут одни старики" помнишь песню "Ничь яка мисячна"?
          Вот я её так помню - из СССР, как ни странно. Хотя СССР на Украине считается злом. А текст вот:
          Ніч яка, Господи! Місячна, зоряна:
          Ясно, хоч голки збирай…
          Вийди, коханая, працею зморена,
          Хоч на хвилиночку в гай!

          А я из Ростовской. А перевод мне не нужен. И про иголки, и про работой измучена. И про "выйди, любимая".
          Normann
            Normann
            0
            Сегодня, 15:41
            Я родился на севере РФ, а живу в РБ, к Украине не имею никакого отношения.
  Южноукраинец
    Южноукраинец
    +2
    Сегодня, 13:03
    . решение лишить русский язык защиты Европейской хартии бьет по миллионам русскоязычных украинцев, раскалывает страну

    Так специально все и делается. "Рогулятина" дорвалась до власти, и при поддержке глобалистов, начала искоренять все русское. Ну и под шумок, на фоне всплеска патриотизма от "нападения ворога" решила заодно и убрать русский язык вообще. А не вышло.
  olbop
    olbop
    +6
    Сегодня, 13:11
    Еще до Крымских событий имел место такой анекдот. Прошу извинить, не смогу повторить его начало на мове (суржике).
    Спикер Рады на мове:
    - Ну что, шановни депутаты, нет среди нас москалей или журналистов?
    - Ни, голова!
    Спикер Рады по-русски;
    - Ну тогда хватит придуриваться, будем говорить нормально.
    владимир 290
      владимир 290
      +1
      Сегодня, 13:26
      так они мову придумали а суржик тоже неправильный считается, почти как русский
  Schneeberg
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 13:57
    Разговаривать на свинячье-майданном языке, значит не уважать себя!