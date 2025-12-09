Трамп объяснил, зачем разрешил продажу Китаю мощных ИИ-чипов

Я проинформировал председателя КНР Си Цзиньпина о том, что США позволят Nvidia поставлять свои H200 проверенным клиентам в Китае и других странах на условиях, позволяющих обеспечить сохранение национальной безопасности на высоком уровне. Председатель Си Цзиньпин отреагировал положительно.

Глобальная торговая война Соединенных Штатов и Китая хотя и продолжается, но постепенно обрастает все новыми исключениями. Такая политика вполне в стиле Дональда Трампа, который вначале вводит максималистские запреты и пошлины, а затем весьма легко идет на компромиссы. Причем глава Белого дома всякий раз выдает такие решения за свою победу.На этот раз Трамп лично разрешил американской технологической компании NVIDIA Corporation возобновить экспорт высокопроизводительных чипов H200 для искусственного интеллекта не только в КНР, но и в другие страны. Это позволяет самой дорогой компании в мире вернуться на ключевые рынки, в первую очередь китайский. Президент США так объяснил очередное снятие запрета, опубликовав сообщение в соцсети:Это решение стало крупной победой президента и главного исполнительного директора Nvidia Corporation Дженсена Хуана, который месяцами лоббировал в Белом доме смягчение экспортных ограничений. В прессе отмечают, что предпринимателю тайваньского происхождения в этом помогли личные связи с американским лидером.Трамп сообщил, что аналогичное разрешение получат и другие производители чипов, такие как Advanced Micro Devices и Intel. Снятие ограничений на продажу чипов было одним из главных требований Пекина в торговых переговорах с Вашингтоном.Поставки процессоров будут осуществляться на определенных условиях. В Министерстве торговли США объяснили, что 25% доходов от производства чипов будет поступать американскому правительству. При этом пользующиеся большим спросом чипы Blackwell и Rubin следующего поколения от Nvidia «не являются частью сделки».Трамп мотивировал такое решение тем, что возобновление экспорта чипов американского производства в КНР позволит сохранить рабочие места в США и принесет выгоду налогоплательщикам. Кроме того, подчеркнул американский лидер, это позволит сохранить ведущие позиции Америки в области искусственного интеллекта.Послабление в экспорте высокотехнологичной продукции «вражескому» Китаю в Конгрессе ожидаемо раскритиковали демократы. Сенаторы от Демпартии предупредили о «колоссальном провале в сфере экономики и национальной безопасности». Кроме того, было отмечено, что пошлина 25% якобы нарушает американское законодательство.