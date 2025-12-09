Взятие Остаповского открыло ВС РФ путь на Андреевку Днепропетровской области

Хорошие новости приходят из Днепропетровской области, где штурмовые подразделения группировки «Восток» освободили очередной населенный пункт. Речь идет о селе Остаповское. Об этом сообщает канал «Воин DV».

По данным канала, в освобождении села участвовали штурмовые подразделения 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск «Восток». Российские штурмовики в ходе ожесточенных боев проломили оборону украинских формирований и зачистили от врага Остаповское. Населённый пункт находится на правом берегу реки Янчур недалеко от впадения ее в реку Гайчур.



Успех Забайкальцев был обеспечен их умелыми действиями, сочетающими в себе скрытность и стремительность.



Всего российские бойцы освободили порядка пяти квадратных километров территории, взят под контроль очередной узел обороны противника в Днепропетровской области. Противник потерял в боях за село порядка роты личного состава и более 10 единиц техники. Как предполагается, после Остаповского наши пойдут на Андреевку, расположенную севернее. Тем более, что украинский гарнизон этого села отрезан от снабжения после уничтожения моста через реку Гайчур.

Вообще же основной задачей является взятие Покровского — основного логистического узла противника на этом направлении.
  1. р_у_с_с_к_и_й Звание
    р_у_с_с_к_и_й
    0
    Сегодня, 13:26
    Сделали бы масштаб карты больше, ничего же не понятно
    1. PROXOR Звание
      PROXOR
      +1
      Сегодня, 14:18
      Юго-Запаней Покровска. Как бы этот поселок не оказался за линией обороны по реке Ганчур, что за Гуляй полем.
      1. Замкадыш Звание
        Замкадыш
        0
        Сегодня, 15:13
        Нет, это восточный берег Гайчура, так же как и Андреевка.
  2. Madrina Звание
    Madrina
    0
    Сегодня, 13:49
    Good, but what happens in Kupyansk?
    Misinformation or a real Russian loss of half of the territory gained recently?
    By Friday we will know more.
    1. PROXOR Звание
      PROXOR
      0
      Сегодня, 14:17
      О чём это Вы? Очередную зраду читаете с укросми?
  3. Замкадыш Звание
    Замкадыш
    0
    Сегодня, 15:22
    Хорошая новость. Честно говоря, думал наши сначала возьмут под контроль карман вдоль трассы от Отрадного до пересечения с Янчуром. Возможно, и противник ожидал того же. Наши сделали немного по-другому - значит были на то причины. Согласен с автором, что оперативной целью видится Андреевка. Тем самым продолжаем растягивать оборону противника вдоль Гайчура, одновременно прикрывая фланг для атаги от Отрадного и Гая на Александровку. Плюс - прощупывать возможность охвата Покровского с запада. Правда, для этого надо форсировать или Волчью или Гвйчур. А что у наших на уме, посмотрим.