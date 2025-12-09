Взятие Остаповского открыло ВС РФ путь на Андреевку Днепропетровской области
6 3396
Хорошие новости приходят из Днепропетровской области, где штурмовые подразделения группировки «Восток» освободили очередной населенный пункт. Речь идет о селе Остаповское. Об этом сообщает канал «Воин DV».
По данным канала, в освобождении села участвовали штурмовые подразделения 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск «Восток». Российские штурмовики в ходе ожесточенных боев проломили оборону украинских формирований и зачистили от врага Остаповское. Населённый пункт находится на правом берегу реки Янчур недалеко от впадения ее в реку Гайчур.
Успех Забайкальцев был обеспечен их умелыми действиями, сочетающими в себе скрытность и стремительность.
Всего российские бойцы освободили порядка пяти квадратных километров территории, взят под контроль очередной узел обороны противника в Днепропетровской области. Противник потерял в боях за село порядка роты личного состава и более 10 единиц техники. Как предполагается, после Остаповского наши пойдут на Андреевку, расположенную севернее. Тем более, что украинский гарнизон этого села отрезан от снабжения после уничтожения моста через реку Гайчур.
Вообще же основной задачей является взятие Покровского — основного логистического узла противника на этом направлении.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация