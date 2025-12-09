Градус японско-китайских взаимных военных угроз продолжает расти

Раскручивается японско-китайское противостояние на море. Токио заявляет о новых замеченных кораблях НОАК, одновременно с этим направляя и свои боевые корабли в районы оспариваемых территорий. В частности, ВМС Японии направило для «сдерживающего патрулирования» (перевод японского термина) свой авианесущий корабль JS Kaga.

Тем временем, китайские корабли действительно активизировались на фоне продолжающегося роста напряженности между Пекином и Токио. Связана эта напряжённость с недавними заявлениями премьер-министра Японии Такаити Санаэ о готовности оказывать поддержку Тайваню «в случае военной агрессии со стороны Пекина». Власти КНР жёстко отреагировали на эту тираду японской «премьерки», по сути, заявив, чтобы она не лезла не в своё дело.

На этом фоне Минобороны Японии заявляет, что китайский эсминец Type 054 прошёл на юго-восток между островами Окинава и Мияко, направляясь в сторону Тихого океана, в то время как другой направился на восток через пролив Осуми. В Токио считают, что это «китайская попытка демонстрации военной силы». Напомним, что на Окинаве находится несколько американских военных баз.

Ранее в зону расположения спорных островов в Тихом океане направился и китайский авианосец «Ляонин».

Японские СМИ:

Кроме того, в районе Окинавы были замечены китайские боевые самолёты. На их перехват были подняты истребители F-35 японских ВВС.

Одна из точек напряжённости на карте Тихого океана – острова Сенкаку (Дяоюйдао). Появление китайских кораблей в этом районе вызывает крайне негативную реакцию у Токио, где считают, что эти острова принадлежат именно Японии. В Китае утверждают, что Япония никакого права на эти острова не имеет. Спор продолжается уже много лет, и какого-либо консенсуса стороны пока не находят. Мало того, ситуация даже усугубилась – именно после слов Санаэ о «поддержке Тайваня» градус японско-китайских взаимных военных угроз продолжает расти.
12 комментариев
  1. Уарабей Звание
    Уарабей
    +2
    Сегодня, 13:13
    Похоже матрасы нашли очередных лохов, кто будет за них помирать в случае заварухи с Тайванем.
    1. ABC-schütze Звание
      ABC-schütze
      +4
      Сегодня, 13:26
      А здесь и "искать" особо не надо...

      Практика доказывает, что недобитые до конца, в своё время, всегда живут мечтами о "реванше". И иллюзиями о его практической возможности...
      1. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 13:49
        Цитата: ABC-schütze
        Практика доказывает, что недобитые до конца, в своё время, всегда живут мечтами о "реванше".

        Немцы проиграв ПМВ, начали ВМВ и опять проиграли, а теперь готовят ТМВ.
      2. bayard Звание
        bayard
        +1
        Сегодня, 13:56
        На территории Японии американских баз как на собаке блох , так что полетит по Японии - достанется и им . Знатная будет вечеринка .
  2. Вадим С Звание
    Вадим С
    0
    Сегодня, 13:28
    И вот опять все идет к очередному конфликту, думаю китайцы долго терпеть не будут, силы у них много, пора применять.
  3. Alex777 Звание
    Alex777
    +2
    Сегодня, 13:37
    Пускай они дружно тренируются "на кошках".
    Нам спокойнее будет пока все заняты делом.
  4. Livonetc Звание
    Livonetc
    0
    Сегодня, 13:43
    А что бы Поднебесной.не обосновать теорию.о исторической принадлежности.остроаов.Восходящего.солнца Китаю.:)
    Сколько визга и запаха будет в регионе. :)
    Сейчас дипфейк это почти уже истина.
    Особенно если можешь поддержать.его реально превосходящим противника ресурсом.
  5. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +2
    Сегодня, 13:48
    Связана эта напряжённость с недавними заявлениями премьер-министра Японии Такаити Санаэ о готовности оказывать поддержку Тайваню
    Япония чем-то напоминает Прибалтику и Польшу, только на Дальнем Востоке. Много вони
    1. Strelok1976 Звание
      Strelok1976
      +1
      Сегодня, 13:50
      Нет. Связана с нефтью и газом, залежи которых там обнаружены ещё в далёких 60-х...
  6. Strelok1976 Звание
    Strelok1976
    -3
    Сегодня, 13:48
    А где был Китай во время подписания акта безоговорочной капитуляции Японии, и почему указанные острова не вошли в Каирскую декларацию, составленную аж в 1943 году. Так что, по моему скромному мнению, Китай с данным вопросом пойдёт лесом...
  7. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +3
    Сегодня, 13:53
    Цитата: Strelok1976
    Китай с данным вопросом пойдёт лесом...
    Лесом в том регионе пойдет тот, у кого больше авианосцев, самолётов и всего другого, что стреляет wink
  8. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    0
    Сегодня, 14:00
    Интересно, что может "Кага" без авиагруппы?