В Ивановской области упал военно-транспортный самолёт Ан-22

Военно-транспортный самолет Ан-22 упал в Ивановской области, предварительно борт принадлежал российскому Минобороны. Об этом сообщают российские ресурсы со ссылкой на экстренные службы региона.

В Фурмановском районе Ивановской области потерпел крушение военно-транспортный самолет Ан-22. Предварительно, самолет военный, на борту находилось семь человек экипажа, какие-либо подробности пока отсутствуют. На месте падения работают экстренные службы.



Согласно поступающей информации, самолет упал в районе Уводьского водохранилища, фрагменты транспортника обнаружены в воде, идут поисковые работы и осмотр прилегающей территории. Причины крушения не называются, есть данные, что борт совершал плановый облет после проведенного ремонта, но это пока официально не подтверждено. Как утверждается, будет создана специальная комиссия, которая займется расследованием крушения самолета.

Министерство обороны пока никак не комментирует падение Ан-22.

Ан-22 «Антей» — советский тяжёлый транспортный самолёт, первый в мире широкофюзеляжный и самый большой в мире турбовинтовой самолёт.
  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +10
    Сегодня, 13:03
    ...к сожалению, как уже известно, выживших нет....
    на форуме avia.ru пишут что был облёт борта после капремонта....
    1. Охотовед 2 Звание
      Охотовед 2
      +14
      Сегодня, 13:11
      Жаль Экипаж, Вечного неба…
      А как же это заявление:
      ВКС России прекращает эксплуатацию военно-транспортных самолетов Ан-22 с 2024 года. Об этом заявил командующий ВТА ВКС РФ генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов
      1. Pete Mitchell Звание
        Pete Mitchell
        +11
        Сегодня, 13:17
        Цитата: Охотовед 2
        Жаль Экипаж, Вечного неба…
        А как же это заявление:
        ВКС России прекращает эксплуатацию военно-транспортных самолетов Ан-22 с 2024 года.
        Почти музейный экспонат, единственный, его иногда облетывали для приличия…
        Вечного полета…. Родным сил и терпения, коллегам выдержки
        1. Андрей Николаев_4 Звание
          Андрей Николаев_4
          +1
          Сегодня, 15:18
          А что значит "облетывали для приличия"? Что это за задача такая?
      2. faiver Звание
        faiver
        -2
        Сегодня, 13:18
        примерно также как и о не повышении пенсионного возраста
        1. DirtyLiar Звание
          DirtyLiar
          +4
          Сегодня, 13:29
          Аналогия неверна в принципе. Ибо, как уже написали выше, его не эксплуатировали по прямому назначению, а "иногда облётывали для приличия".
          1. faiver Звание
            faiver
            -3
            Сегодня, 13:33
            Ибо, как уже написали выше, его не эксплуатировали по прямому назначению, а "иногда облётывали для приличия".
            - вы служите в в/ч за которой числится данный самолет?
            1. DirtyLiar Звание
              DirtyLiar
              +1
              Сегодня, 13:55
              Я ориентируюсь на слова написавшего выше. А логические выводы я научился делать с детства:
              Почти музейный экспонат, единственный, его иногда облетывали для приличия…
              1. faiver Звание
                faiver
                -3
                Сегодня, 14:23
                т.е. вы делаете выводы с чужих ничем не подкрепленных слов.....
                1. DirtyLiar Звание
                  DirtyLiar
                  +5
                  Сегодня, 14:31
                  Я думаю, что большинство из присутствующих тут людей - военные, не так ли?
                  И поэтому я считаю, что, если человек пишет на этом сайте вполне конкретную информацию, то он вполне определённо знает, о чём он говорит.
                  Также я считаю, что вы, как человек, который не пишет ровно никакой информации, а только задаёт вопросы, сам не знает, про что он пишет, не так ли?
                  А также я умею пользоваться поиском и по данным сетей в РФ все "Антеи" не были в статусе "в эксплуатации", а были в статусе "на хранении". Что вас ещё смущает?
                  1. faiver Звание
                    faiver
                    -3
                    Сегодня, 14:44
                    блажен кто верует ................. bully
                    1. DirtyLiar Звание
                      DirtyLiar
                      +2
                      Сегодня, 14:45
                      Да, надеюсь, что вы уверуете. И научитесь делать логические выводы на основании перекрёстной информации.
                      1. Pete Mitchell Звание
                        Pete Mitchell
                        +1
                        Сегодня, 15:41
                        Цитата: DirtyLiar
                        пишет на этом сайте вполне конкретную информацию, то он вполне определённо знает, о чём он говорит
                        Это парни с больших ВТА сказали сегодня, там тоже все в шоке…
      3. Бородач Звание
        Бородач
        +2
        Сегодня, 14:12
        Цитата: Охотовед 2
        Жаль Экипаж, Вечного неба…
        А как же это заявление:
        ВКС России прекращает эксплуатацию военно-транспортных самолетов Ан-22 с 2024 года. Об этом заявил командующий ВТА ВКС РФ генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов

        Они ушли однажды в это небо.
        И небо их оставило себе.... (С)
    2. Nexcom Звание
      Nexcom
      +7
      Сегодня, 13:32
      Ан-22 с заводским номером 9340205 и серийным 02-05 был выпущен Ташкентским авиационным заводом в 1969 году и затем передан Министерству обороны. был направлен в 81-й военно-транспортный авиационный полк (базировался на аэродроме Северный в Ивановской области).....
      1. фигвам Звание
        фигвам
        +2
        Сегодня, 14:05
        Вообще не понятно что происходит. Главом ВТА сказал что АН-22 с прошлого года выведен из эксплуатации. "16 августа 2024 состоялся последний рейс одного из Ан-22: вылетевший с аэродрома Мигалово борт RF-09309 приземлился в Екатеринбурге и будет переоборудован в музейный экспонат."
    3. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      +3
      Сегодня, 14:03
      Борт уже не принадлежал МО, это уже частная инициатива, не понятно зачем.
  2. Scaffold Звание
    Scaffold
    +10
    Сегодня, 13:05
    Великая страна создала лучшую в мире технику. К сожалению, в великой стране и представить себе не могли, что в XXI веке эта техника будет тянуть из последних сил, потому что потомки не смогут создать ничего нового...
    1. belost79 Звание
      belost79
      +4
      Сегодня, 13:14
      Ну почему же? Есть модельки суперсамолета "Слон". Есть планы построить тысячу самолетов к 2030 году. Потомки много чего создали, что бы бюджет осваивать.
      1. ROSS 42 Звание
        ROSS 42
        0
        Сегодня, 15:57
        Цитата: belost79
        Ну почему же? Есть модельки суперсамолета "Слон". Есть планы построить тысячу самолетов к 2030 году. Потомки много чего создали, что бы бюджет осваивать.

        Потомки много чего создали пообещали, чтобы бюджет беспрепятственно осваивать.
    2. ABC-schütze Звание
      ABC-schütze
      +10
      Сегодня, 13:14
      Вы сильно удивитесь. Но куда-как более "старые" Б-52, до сих пор, эксплуатируются. И весьма интенсивно...
      1. belost79 Звание
        belost79
        +6
        Сегодня, 13:27
        "Но куда-как более "старые" Б-52, до сих пор, эксплуатируются"
        Интенсивность использования стратегических бомбардировщиков и транспортных самолетов как бы весьма отличается. В разы, если не на порядки.
        1. ABC-schütze Звание
          ABC-schütze
          +3
          Сегодня, 13:54
          Это понятно... Но у "визави" речь шла именно об "устаревшей" на сегодня конструкции некогда бывшей "передовой" авиатехники. А не об "интенсивности" её эксплуатации...

          А так, давно статистикой показано, что авиакатасрофы или лётные происшествия чаще всего бывают от того, что "летают" слишком "мало" (утрачивается опыт пилотирования и качественного ТО...) или "летают слишком "много" и интенсивно... Тогда, естественно, "включается" ещё целы "набор" уже других дополнительных факторов...
      2. Per se. Звание
        Per se.
        +1
        Сегодня, 13:31
        Цитата: ABC-schütze
        Вы сильно удивитесь. Но куда-как более "старые" Б-52
        Сильно удивило бы, если бы в Штатах после Б-52 ничего нового не появилось. Вот, только, у янки летает давно B-2 Spirit, а у нас только проекты нового бомбардировщика. Вот это уже не удивительно, при том сколько закрыли заводов, фабрик, НИИ и КБ, как реформировали образование и науку.
        1. bk316 Звание
          bk316
          0
          Сегодня, 13:49
          Вот, только, у янки летает давно B-2 Spirit,

          Он не то что бы давно летает, он уже 25 лет как не производится.
          А в этом веке ничего нового серийного кроме пингвина штаты не сделали.
        2. ABC-schütze Звание
          ABC-schütze
          0
          Сегодня, 13:58
          Да он "летает"... Только, с достойным противников, в "реальной" жизни, НИ РАЗУ "не воевавши"... И Бог его "ведает" каков он будет по надёжности эксплуатационной, когда дело дойдёт "до дела"...

          А вот Б-52 себя вполне "внятно" доказал... Кстати, как и великолепный по ТТХ и эксплуатационным параметрам Ф-16... До сих пор "летающий"...
      3. APASUS Звание
        APASUS
        +2
        Сегодня, 13:37
        Цитата: ABC-schütze
        Но куда-как более "старые" Б-52, до сих пор, эксплуатируются. И весьма интенсивно...

        В52 модернизируются регулярно ,получили новые двигатели .Их сравнивать нельзя это совершенно новый самолет. На Ан-22 каждую деталь заказывают
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +1
          Сегодня, 13:41
          там не только ремоторизировали их. авионику тоже перетряхнули.
        2. ABC-schütze Звание
          ABC-schütze
          -1
          Сегодня, 14:00
          Это понятно... Двигатель... Т.н. "авионика"... НО, ОСНОВНУЮ нагрузку в полёте несет "планер", "плоскости" и "оперение"...

          А вот в их конструкции, я как-то особых "модернизаций" не углядываю...
  3. faiver Звание
    faiver
    +5
    Сегодня, 13:07
    предварительно борт принадлежал российскому Минобороны
    - не предварительно, ни у кого другого Антеев в эксплуатации нет....
    Экипажу вечного неба....., жаль
  4. gurzuf Звание
    gurzuf
    +5
    Сегодня, 13:11
    Большая трагедия для страны, для родных и близких экипажа. Скорблю.
  5. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +7
    Сегодня, 13:12
    Увы, это не единичная плохая новость в нашей авиации.
    После вчера в одном из бомбардировочных авиационных полков, на самолете стоящем в укрытии произошло срабатывание системы катапультирования.

    Экипаж, летчик и штурман, погибли.

    На месте работает государственная комиссия.

    Злая ирония - самолет не пострадал.
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      -4
      Сегодня, 13:26
      Странную новость вы описали. Все современные военные самолёты (и вертолёт Ка-52), на которых предусмотрена установка катапультируемого кресла, оснащаются креслами последнего поколения, которые способны сработать в режиме нулевой высоты и скорости. Может в закрытом пространстве действие происходило ?
      1. DirtyLiar Звание
        DirtyLiar
        +1
        Сегодня, 13:31
        Так вроде чётко написано:
        на самолете стоящем в укрытии
      2. VicVic Звание
        VicVic
        +1
        Сегодня, 13:33
        Товарищ и написал, стоящим в укрытии. Вероятно, у укрытия была крыша
        1. ABC-schütze Звание
          ABC-schütze
          0
          Сегодня, 14:14
          Не всегда... Укрытие, скажем, на стояне авиаэскадрильи, могло быть и "капонирного" типа...
      3. Товарищ Берия Звание
        Товарищ Берия
        +1
        Сегодня, 13:33
        Не хочется грубить, но вы новость через строчку читали?
        на самолете стоящем в укрытии произошло срабатывание системы катапультирования.
        как можно пропустить?
      4. ABC-schütze Звание
        ABC-schütze
        +2
        Сегодня, 13:36
        При "катапультировании" в стационарном ангаре, экипах просто... Ну Вы сами понимаете... Там кресло "вылетает" в ж/б "потолок"...
      5. Pete Mitchell Звание
        Pete Mitchell
        -1
        Сегодня, 13:55
        Цитата: Silver99
        оснащаются креслами последнего поколения, которые способны сработать в режиме нулевой высоты и скорости
        Для самолетов ‘ноль скорости’ означает плюс минус 140км/ч… Иначе еще и ноль гарантии.
      6. Касатик Звание
        Касатик
        0
        Сегодня, 14:16
        Вы про гибель двух членов экипажа Ту-22М3 не в курсе? Командир полка тогда погиб, полковник. А тут Су-34, и тоже трагический исход. Оба случая - при нулевой высоте и скорости.
    2. ABC-schütze Звание
      ABC-schütze
      +9
      Сегодня, 13:32
      Вообще-то, на самолёте, стоящем в укрытии (ангаре) система САПС должна быть заблокирована специальными "чеками". Это затача технического персонала... И оные "извлекаются" только перед вылетом экипажа... А изъяты "чеки" демонстрируются (техником иди механиком) находящемуся в кабине экипажу...
      1. Pete Mitchell Звание
        Pete Mitchell
        0
        Сегодня, 13:59
        Цитата: ABC-schütze
        на самолёте, стоящем в укрытии (ангаре) система САПС должна быть заблокирована специальными "чеками"....
        Нигде не увидел тип самолета, но кажется на 24ом подобный случай был. ‘Ручки’ каким то образом зацепились за РУС, а когда упоры со стабилизатора сняли … но там без жертв обошлось
        1. ABC-schütze Звание
          ABC-schütze
          +2
          Сегодня, 14:11
          Таких "случаев", к сожалению, далеко "не один". Случались и на Су-7Б, скажем, в своё время )из-за баловства дембелей-авиамехаников, желавших "сфоткаться" перед дембелем. И "развлекавшимися" в кабине пилота во время ТО... И "картина", как говорится, - "лучше не смотреть"...
          1. Pete Mitchell Звание
            Pete Mitchell
            0
            Сегодня, 14:16
            Цитата: ABC-schütze
            Таких "случаев", к сожалению, далеко "не один... И "картина", как говорится, - "лучше не смотреть"...
            Дембель кажется не пристегнутым ‘вышел из кабины’ вместе с креслом в потолок ЖБУ…
            Подождём что скажут официально… Экипаж безумно жаль
  6. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    +4
    Сегодня, 13:12
    Давно не видел в небе АН-22. Такой самолёт трудно было не заметить. При проходе над городом в машинах срабатывала сигнализация, такой был грохот и вибрация даже на земле. Увы! Такую технику больше не выпускают. Ан-124, который пришёл на замену Антею, тоже не выпускают.
    1. faiver Звание
      faiver
      0
      Сегодня, 13:15
      Ага, наблюдал когда то взлет с полосы ВАСО......
  7. Дедок Звание
    Дедок
    0
    Сегодня, 13:14
    Военно-транспортный самолет Ан-22 упал в Ивановской области, предварительно борт принадлежал российскому Минобороны.

    ага, инопланетянам принадлежал...
    как аккуратно подбирают выражения...
    а кому еще он мог принадлежать в нашей стране?
    Тимуру Иванову???
    1. Андрей ВОВ Звание
      Андрей ВОВ
      0
      Сегодня, 13:26
      Самолет мог принадлежат и МЧС,а может какой еще просто частной компании,что не так то в написании?
      1. Дедок Звание
        Дедок
        0
        Сегодня, 13:34
        Самолет мог принадлежат и МЧС,а может какой еще просто частной компании,что не так то в написании?

        их в ВТА осталось - по пальцам сосчитать...
        и хотя нынче времена трудные, но другие содержать его не смогут...
        1. wlkw Звание
          wlkw
          0
          Сегодня, 14:03
          Не осталось их ни сколько!
          Нет их уже давно. Последние в Твери летали. Формально числилась штук 5-6 , а летало в половину меньше. В реальности, уже как год или два ничего не летает.


          Последний пролет тверского самолета по дороге в музей [media=https://ok.ru/video/7234907408987]
          1. Дедок Звание
            Дедок
            0
            Сегодня, 14:07
            Последние в Твери летали

            да, когда взлетал такой из Мигалово, над головой - внутри себя все дребезжало...
            1. wlkw Звание
              wlkw
              +1
              Сегодня, 14:09
              Посуда в шкафу мелко звенела! Мой дом был самый крайний к полосе.
              1. Дедок Звание
                Дедок
                0
                Сегодня, 14:58
                Посуда в шкафу мелко звенела! Мой дом был самый крайний к полосе.

                а я когда ездил к родне в Емельяново...
        2. Касатик Звание
          Касатик
          0
          Сегодня, 14:19
          Их больше не осталось в ВТА. От слова совсем.... А я помню, как в Иваново на Северном Ан-22 каждые пять минут взлетали иногда....Эх....
      2. faiver Звание
        faiver
        +1
        Сегодня, 13:35
        не мог, потому что их там нет
      3. Eugen 62 Звание
        Eugen 62
        -2
        Сегодня, 13:58
        Самолет мог принадлежат и МЧС
        Уже написАли, что борт из Твери. С Мигалово. Вылетел после ремонта который, видимо, делали какие-то рукожопые "ценные специалисты".
  8. Severok Звание
    Severok
    +1
    Сегодня, 13:22
    Тяжёлая потеря, семь человек.... Да и машина.... Таких осталось очень мало, замениь их нечем.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 13:34
      их всего то не больше 70 бортов выпустили. часть разбились ранее, часть распилили.... один из последних оставшихся в более-менее лётной годности.
  9. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
    Лиза Кернер-Тимошенко
    -2
    Сегодня, 13:46
    ...а если там на ремонте работал "власовец"????? Меня уже ничего не удивляет am
    1. Дедок Звание
      Дедок
      0
      Сегодня, 14:09
      ...а если там на ремонте работал "власовец"?????

      можно задать вопрос - а как вы представляете капитальный ремонт самолета?
      1. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
        Лиза Кернер-Тимошенко
        0
        Сегодня, 14:12
        Не имею представления, но знают, что к сожалению в России есть слишком много типажей, которые за бабло от Бандеростана работают против России!!!
  10. юрий Л Звание
    юрий Л
    0
    Сегодня, 13:51
    Что то какие то невеселые новости по РФ идут потоком в последнее время. Тут у космоса отпало, у авиации это упало... Хоть бы Новый год скоро, отвлечься бы. Правда наше ТСЖ объявило, что украшать подъезды больше не будут,как делали более 20 лет, есть постановление АДминистрации города, глава ТСЖ в сердцах сказала , что если так пойдет, то со следующего года мусульманские патрули по квартирам будут ходить , запрещенные елки искать, секир башка гяурам за непотребство на месте делать. Так что успеть бы порадоваться хоть чему нибудь в последний Новый Год...
    1. bober1982 Звание
      bober1982
      0
      Сегодня, 14:09
      Цитата: юрий Л
      Хоть бы Новый год скоро, отвлечься бы.

      Цитата: юрий Л
      успеть бы порадоваться хоть чему нибудь в последний Новый Год...

      Наши припасли ракеты,дроны и бомбы на Новый Год,порадуемся в предновогоднюю ночь,знатный будет фейерверк
  11. wlkw Звание
    wlkw
    0
    Сегодня, 14:00
    Вообще не понятно, что это за самолет. Эксплуатация официально закончена. Могу только предположить, что возможно это был летный экземпляр для перегона в музей на вечную стоянку. В Твери последний самолет улетел куда-то на Урал именно в музей.

    Последний пролет последнего АН-22 в Твери https://ok.ru/video/7234907408987
  12. dnestr74 Звание
    dnestr74
    +1
    Сегодня, 14:02
    Как ни прискорбно, "галоши" от Великой Страны заканчиваются...С ВТА полный швах конечно, слава богам, что не утратили компетенции боевой авиации.
    Светлая память летунам!
  13. Glagol1 Звание
    Glagol1
    0
    Сегодня, 15:31
    Последний из могикан. 67 бортов построено, но уже крайним по 50 лет. В прошлом году сняли с вооружения - все-таки новые Ил-76 серийно поступают уже.
    Жаль экипаж. Ясный перец -отказ техники
  14. Scaffold Звание
    Scaffold
    0
    Сегодня, 15:32
    Цитата: ABC-schütze
    Это понятно... Но у "визави" речь шла именно об "устаревшей" на сегодня конструкции некогда бывшей "передовой" авиатехники. А не об "интенсивности" её эксплуатации...

    Читать пробовали? Это где у меня про устаревшую конструкцию? У меня как раз про полное исчерпание ресурса, потому что нового не производят. Даже новых экземпляров старых конструкций.
  15. Scaffold Звание
    Scaffold
    0
    Сегодня, 15:33
    Цитата: belost79
    "Но куда-как более "старые" Б-52, до сих пор, эксплуатируются"
    Интенсивность использования стратегических бомбардировщиков и транспортных самолетов как бы весьма отличается. В разы, если не на порядки.

    И что дальше? От того, что B-52 до сих пор эксплуатируются, у нас становится больше новых разработок и новых самолетов?
  16. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 15:49
    Светлая память погибшим...
    Искренние соболезнования близким и друзьям...
    * * *
    Остаётся непонятным это:
    С 2024 года эксплуатация самолетов Ан-22 прекратится, об этом сообщил командующий Военно-транспортной авиацией генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов.
  17. Андрей_и_К Звание
    Андрей_и_К
    0
    Сегодня, 15:54
    жалко людей! а Антошу всё равно бы х/о/х/л/ы добили на стоянке...а на Украинку или Шагол не дотянул бы в таком состоянии.