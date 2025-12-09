В Ивановской области упал военно-транспортный самолёт Ан-22

Военно-транспортный самолет Ан-22 упал в Ивановской области, предварительно борт принадлежал российскому Минобороны. Об этом сообщают российские ресурсы со ссылкой на экстренные службы региона.В Фурмановском районе Ивановской области потерпел крушение военно-транспортный самолет Ан-22. Предварительно, самолет военный, на борту находилось семь человек экипажа, какие-либо подробности пока отсутствуют. На месте падения работают экстренные службы.Согласно поступающей информации, самолет упал в районе Уводьского водохранилища, фрагменты транспортника обнаружены в воде, идут поисковые работы и осмотр прилегающей территории. Причины крушения не называются, есть данные, что борт совершал плановый облет после проведенного ремонта, но это пока официально не подтверждено. Как утверждается, будет создана специальная комиссия, которая займется расследованием крушения самолета.Министерство обороны пока никак не комментирует падение Ан-22.Ан-22 «Антей» — советский тяжёлый транспортный самолёт, первый в мире широкофюзеляжный и самый большой в мире турбовинтовой самолёт.

