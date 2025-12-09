Показаны кадры ударов «Торнадо» по дамбе в посёлке Печенеги Харьковской области

В сети опубликованы кадры, на которых запечатлен момент ударов по дамбе в районе населенного пункта Печенеги на востоке Харьковской области.

Как можно увидеть на показанных кадрах объективного контроля, управляемые реактивные снаряды, выпущенные из РСЗО «Торнадо-С», попали точно в дамбу, существенно повредив дорожное полотно и таким образом усложнив для ВСУ снабжение своей группировки к югу от недавно освобожденного Волчанска. Чтобы отсрочить прорыв фронта на этом участке, украинское командование перебросило подразделения 63-й ОМБр из района Красного Лимана в села Вильча и Волчанские Хутора. Уже можно смело утверждать, что дамба в Печенегах уже еле держится после нескольких волн ударов, вследствие чего логистика из Харькова на Волчанск и Великий Бурлук оказалась под угрозой затопления или обвала.

Кроме того, в течение минувших суток в Харьковской области зафиксировано не менее пяти серий ударов по объектам логистической и энергетической инфраструктуры. Примечательно, что помимо уже традиционных «Гераней», ФАБов и «Искандеров», было зафиксировано применение новой малогабаритной крылатой ракеты «Бандероль». Удары наносились практически круглосуточно, при этом акцент делался на объекты, которые противник пытался чинить после предыдущих волн. В то время как противник теряет контроль над приграничьем, наши военные методично уничтожают энергетику, дороги, склады и пункты дислокации ВСУ в тылах украинской группировки в Харьковской области.



  1. юрий Л Звание
    юрий Л
    -13
    Сегодня, 14:03
    Главное для ВС РФ - это точно попасть в дорожное полотно одной ракетой, продемонстрировав точность(или остальные 11 ракет из залпа таки просто в нее позорно не попали?). Главное, больше не повредить, чтобы дамба цела осталась, и Врагу удобнее и быстрее было бы восстановить дорожное покрытие. Тут главное- не огорчить Вражину слишком сильно.А по мостам через Днепр даже по дорожному покрытию ударить и помыслить не моги!
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +1
      Сегодня, 14:15
      Цитата: юрий Л
      Главное для ВС РФ - это точно попасть в дорожное полотно одной ракетой, продемонстрировав точность(или остальные 11 ракет из залпа таки просто в нее позорно не попали?). Главное, больше не повредить, чтобы дамба цела осталась, и Врагу удобнее и быстрее было бы восстановить дорожное покрытие. Тут главное- не огорчить Вражину слишком сильно.А по мостам через Днепр даже по дорожному покрытию ударить и помыслить не моги!

      Что вы панику наводите? what
      Обязательно бахнем. Но потом.
      1. ZovSailor Звание
        ZovSailor
        +5
        Сегодня, 14:28
        Бородач
        Сегодня, 14:15
        Что вы панику наводите? what
        Обязательно бахнем. Но потом.

        hi Красота неописуемая и ювелирная точность - дороге кирдык, а дамба нам ещё пригодится.
    2. Ныробский Звание
      Ныробский
      +7
      Сегодня, 14:21
      Цитата: юрий Л
      Главное для ВС РФ - это точно попасть в дорожное полотно одной ракетой, продемонстрировав точность(или остальные 11 ракет из залпа таки просто в нее позорно не попали?). Главное, больше не повредить, чтобы дамба цела осталась, и Врагу удобнее и быстрее было бы восстановить дорожное покрытие. Тут главное- не огорчить Вражину слишком сильно.А по мостам через Днепр даже по дорожному покрытию ударить и помыслить не моги!

      Цель сливать всю воду с водохранилища не стояла, а заключалась в том, что бы нарушить логистику противника на этом участке. Нафига тратить полный пакет, если для выполнения задачи хватило одного удара?
    3. Alex777 Звание
      Alex777
      +7
      Сегодня, 14:21
      Цитата: юрий Л
      остальные 11 ракет из залпа таки просто в нее позорно не попали?

      Глупости не пишите, пожалуйста. Не было никакого залпа. Одиночное попадание.
    4. Пионер1984 Звание
      Пионер1984
      0
      Сегодня, 15:06
      По моему у вас истерика.
    5. Пионер1984 Звание
      Пионер1984
      +2
      Сегодня, 15:11
      Зачем пулять 12 ракет если используется корректируемый боеприпас,с высокой точностью поражения цели?
    6. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      0
      Сегодня, 15:42
      с чего взяли что запускали 11 ракет???????
  2. Alex777 Звание
    Alex777
    +3
    Сегодня, 14:20
    Если РСЗО научили так точно, с одного выстрела, попадать - это успех.
    Даже представить не мог, что такое возможно. Думал, что ракету навели.
    1. dnestr74 Звание
      dnestr74
      +4
      Сегодня, 14:23
      Так ракету и навели, или вы думаете пуляли обычной?
      1. Alex777 Звание
        Alex777
        0
        Сегодня, 14:29
        Коллега topol717 (Евгений) ниже ответил.
    2. topol717 Звание
      topol717
      +4
      Сегодня, 14:26
      Торнадо-С это и есть высокоточные ракеты смерча с наведением по ГПС. точнее глонасс
    3. Пионер1984 Звание
      Пионер1984
      0
      Сегодня, 15:10
      Боеприпас корректируемый,целеуказание с БПЛА
  3. АндрейВРН Звание
    АндрейВРН
    +9
    Сегодня, 14:37
    Не знаю, у кого как, но у меня перед видео стоит предупрежление: 'Возможно, некоторые кадры могут показаться неприятными' Что это такое, а, редакция?!?! Отнюдь - приятные, даже очень приятные кадры!!