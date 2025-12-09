Показаны кадры ударов «Торнадо» по дамбе в посёлке Печенеги Харьковской области
5 88814
В сети опубликованы кадры, на которых запечатлен момент ударов по дамбе в районе населенного пункта Печенеги на востоке Харьковской области.
Как можно увидеть на показанных кадрах объективного контроля, управляемые реактивные снаряды, выпущенные из РСЗО «Торнадо-С», попали точно в дамбу, существенно повредив дорожное полотно и таким образом усложнив для ВСУ снабжение своей группировки к югу от недавно освобожденного Волчанска. Чтобы отсрочить прорыв фронта на этом участке, украинское командование перебросило подразделения 63-й ОМБр из района Красного Лимана в села Вильча и Волчанские Хутора. Уже можно смело утверждать, что дамба в Печенегах уже еле держится после нескольких волн ударов, вследствие чего логистика из Харькова на Волчанск и Великий Бурлук оказалась под угрозой затопления или обвала.
Кроме того, в течение минувших суток в Харьковской области зафиксировано не менее пяти серий ударов по объектам логистической и энергетической инфраструктуры. Примечательно, что помимо уже традиционных «Гераней», ФАБов и «Искандеров», было зафиксировано применение новой малогабаритной крылатой ракеты «Бандероль». Удары наносились практически круглосуточно, при этом акцент делался на объекты, которые противник пытался чинить после предыдущих волн. В то время как противник теряет контроль над приграничьем, наши военные методично уничтожают энергетику, дороги, склады и пункты дислокации ВСУ в тылах украинской группировки в Харьковской области.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация