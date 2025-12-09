Госдолг России за первые три квартала 2025 года вырос на 10 процентов

Государственный долг Российской Федерации за девять месяцев этого года (январь-сентябрь) вырос чуть более чем на десять процентов (10,1%) и составил на 1 октября 31,98 триллиона рублей. Об этом говорится в оперативном докладе Счетной палаты РФ, опубликованном на сайте ведомства. В абсолютном выражении рост госдолга за первые три квартала составил 2,9 триллиона рублей.Важно отметить, что внешний долг российского правительства за указанный период снизился на 12,6 процента, что составило 667,8 миллиарда в рублевом эквиваленте по текущему курсу. В результате внешнее заимствование РФ по состоянию на 1 октября 2025 года составило 4,6 триллиона рублей (чуть более $59 млрд). Внутристрановой долг вырос на 3,6 триллиона рублей (15,2%) до ₽27,4 триллиона.Министр финансов РФ Антон Силуанов отметил, что уровень госдолга небольшой, но расходы на его обслуживание велики. В докладе Счетной палаты указано, что расходы на обслуживание государственного долга за указанный период составили 3,2 триллиона рублей. Глава Минфина подчеркнул, что госдолг РФ не превышает установленное в бюджете ограничение в 20%, что является преимуществом российской экономики. Годом ранее на обслуживание госдолга было потрачено 2,294 триллиона рублей.Ранее стало известно, что по итогам июля-сентября внешний госдолг РФ сократился квартал к кварталу с 14,7 до 14 процентов в отношении к ВВП. Задолженность в расчете на одного россиянина достигла в результате 2087 долларов, упав с пиковых значений 2013 года (5072 доллара) примерно на три тысячи.Заемные средства идут на погашение дефицита бюджета. Президент РФ Владимир Путин 28 ноября подписал закон о федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. В 2027 году ожидаются доходы в размере 42,9 триллиона рублей при расходах в 46,1 триллиона рублей.Накануне в России был принят закон о повышении НДС с 1 января до 22% с нынешних 20% с сохранением ставки в 10% для социально значимых товаров. Комментируя выбор между увеличением займов или повышением НДС, Силуанов отметил, что наращивание долга привело бы к росту инфляции. По данным на 1 октября инфляция в годовом исчислении снизилась до 7,9%, следует из доклада Счетной палаты.