Госдолг России за первые три квартала 2025 года вырос на 10 процентов

2 089 28
Государственный долг Российской Федерации за девять месяцев этого года (январь-сентябрь) вырос чуть более чем на десять процентов (10,1%) и составил на 1 октября 31,98 триллиона рублей. Об этом говорится в оперативном докладе Счетной палаты РФ, опубликованном на сайте ведомства. В абсолютном выражении рост госдолга за первые три квартала составил 2,9 триллиона рублей.

Важно отметить, что внешний долг российского правительства за указанный период снизился на 12,6 процента, что составило 667,8 миллиарда в рублевом эквиваленте по текущему курсу. В результате внешнее заимствование РФ по состоянию на 1 октября 2025 года составило 4,6 триллиона рублей (чуть более $59 млрд). Внутристрановой долг вырос на 3,6 триллиона рублей (15,2%) до ₽27,4 триллиона.



Министр финансов РФ Антон Силуанов отметил, что уровень госдолга небольшой, но расходы на его обслуживание велики. В докладе Счетной палаты указано, что расходы на обслуживание государственного долга за указанный период составили 3,2 триллиона рублей. Глава Минфина подчеркнул, что госдолг РФ не превышает установленное в бюджете ограничение в 20%, что является преимуществом российской экономики. Годом ранее на обслуживание госдолга было потрачено 2,294 триллиона рублей.

Ранее стало известно, что по итогам июля-сентября внешний госдолг РФ сократился квартал к кварталу с 14,7 до 14 процентов в отношении к ВВП. Задолженность в расчете на одного россиянина достигла в результате 2087 долларов, упав с пиковых значений 2013 года (5072 доллара) примерно на три тысячи.

Заемные средства идут на погашение дефицита бюджета. Президент РФ Владимир Путин 28 ноября подписал закон о федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. В 2027 году ожидаются доходы в размере 42,9 триллиона рублей при расходах в 46,1 триллиона рублей.

Накануне в России был принят закон о повышении НДС с 1 января до 22% с нынешних 20% с сохранением ставки в 10% для социально значимых товаров. Комментируя выбор между увеличением займов или повышением НДС, Силуанов отметил, что наращивание долга привело бы к росту инфляции. По данным на 1 октября инфляция в годовом исчислении снизилась до 7,9%, следует из доклада Счетной палаты.
  topol717
    topol717
    +1
    Сегодня, 13:48
    Комментируя выбор между увеличением займов или повышением НДС, Силуанов отметил, что наращивание долга привело бы к росту инфляции.
    Лучше бы он вообще ничего не комментировал.
    Курильщик
      Курильщик
      +2
      Сегодня, 14:00
      По данным на 1 октября инфляция в годовом исчислении снизилась до 7,9%, следует из доклада Счетной палаты.

      Верим! Все так и есть! wink

      Накануне в России был принят закон о повышении НДС с 1 января до 22% с нынешних 20% с сохранением ставки в 10% для социально значимых товаров.

      Помню недавно НДС 18% был... Все краше наше житиЁ..

      Накануне в России был принят закон о повышении НДС с 1 января до 22% с нынешних 20% с сохранением ставки в 10% для социально значимых товаров.

      Социально значимые товары так же подорожают, косвенно. Тут и транспорт и средства производства и прочее, да же упаковка подорожает..
    ZovSailor
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 14:35
      topol717
      Сегодня, 13:48
      Лучше бы он вообще ничего не комментировал.

      hi А что ему ещё остаётся, как и На е бул иной, когда хозяин приказал контролировать хождение наличных и припасённых в кубышках у простых россиян.
      topol717
        topol717
        0
        Сегодня, 14:40
        Цитата: ZovSailor
        А что ему ещё остаётся,
        Не помню кто сказал из политиков, "Он упустил возможность промолчать".
        ZovSailor
          ZovSailor
          +1
          Сегодня, 14:50
          topol717
          Сегодня, 14:40
          Не помню кто сказал из политиков, "Он упустил возможность промолчать".

          hi Были такие у поленьев и триболтов, а в России есть народный аргумент- Когда вы говорите, Иван Васильевич, впечатление такое, что вы бредите.( кф "Иван Васильевич меняет профессию" ).
  Тот же ЛЕХА
    Тот же ЛЕХА
    0
    Сегодня, 13:48
    Интересно кто из иностранцев предоставляет заемы России в условиях санкций и под какие проценты и на какой срок?
    В таких делах могут быть и драконовские условия от заемщика.
    Arzt
      Arzt
      +3
      Сегодня, 13:58
      Интересно кто из иностранцев предоставляет заемы России в условиях санкций и под какие проценты и на какой срок?
      В таких делах могут быть и драконовские условия от заемщика.

      Да нет никаких займов, станок жужжит, аж искры летят! fellow Иначе, откуда цены в два раза? winked
      Те, кто постарше, уже проходили телевизоры за миллион, не зря в ГД про купюру 10 000 засвистели... wassat
      topol717
        topol717
        -2
        Сегодня, 14:08
        Цитата: Arzt
        Да нет никаких займов, станок жужжит, аж искры летят!
        Работает станок или нет, можно понять только по балансу ЦБ.
        Вот на сентябрь
        Активы центрального банка 70864057.00 67197333.00 RUB - миллион
        Разница 2.9 триллиона, можно сказать это напечатали.
        Остальное заняли в банках.
        Интересно кто из иностранцев предоставляет заемы России в условиях санкций и под какие проценты и на какой срок?

        Ну так не все успели вывесим деньги, ну и всякие дружеские страны, которые с радостью размещали деньги под 17% годовых.
    Бонифаций
      Бонифаций
      0
      Сегодня, 14:24
      Займы и госдолг не только иностранцы формируют
      Например продажа Гособлигаций - тоже относится к Госдолгу .. ведь по облигациям надо платить купонный доход и оплачивать погашение
  Gomunkul
    Gomunkul
    +1
    Сегодня, 13:48
    Министр финансов РФ Антон Силуанов отметил, что уровень госдолга небольшой, но расходы на его обслуживание велики.
    Т.е. выражаясь простым языком понятным простому обывателю, эти люди из минфина заняли у кого то денег под бешеные проценты?
    eckons
      eckons
      +3
      Сегодня, 14:26
      Известно у кого. У банков, а ставка такая потому, что ее установил центробанк. Рука руку моет.
      Gomunkul
        Gomunkul
        +1
        Сегодня, 14:28
        Рука руку моет.
        Тогда за страну можно быть спокойным. Всё под контролем. smile
    topol717
      topol717
      +1
      Сегодня, 14:47
      Цитата: Gomunkul
      Т.е. выражаясь простым языком понятным простому обывателю, эти люди из минфина заняли у кого то денег под бешеные проценты?
      Вообще то не совсем так. Они продают облигации по 60% от стоимости, но под 7-8% годовых. Т.е. берут 600 рублей и обязуются через 5-10 лет отдать 1 000, но каждый год будут платить 1 000 * 7% = 70 рублей в год. И средний процент как раз и получается искомые 17-18%. Но цифры я только для примера написал. там были и с плавающим купоном, т.е. проценты будут равны ставке ЦБ, но 1 000 рублей продают например по 970 рублей. Еще раз все цифры не точные а примерные, но вы правы, государство берет взаймы на бирже под рыночные проценты. И да кредитовать государство могут все от банков до иностранцев, и даже частники могут купить ОФЗ.
      Gomunkul
        Gomunkul
        0
        Сегодня, 14:56
        Евгений
        Примерно такая же схема работала в начале 90х когда в обороте были т.н. облигации ГКО, и чем потом всё это закончилось. Кто то сейчас решил повторить аналогичную схему. Как говорится, всё новое, это хорошо забытое старое.
        topol717
          topol717
          0
          Сегодня, 15:22
          Ну вообще то такая схема работает во всем мире, и после 98 года ничего не изменилось. Точно так же занимали и в 99 и в 2000 и во все остальные года.
  Дилетант
    Дилетант
    +3
    Сегодня, 14:00
    Сегодгя в новостях показали, что рост ВВП за 9 мес. составил 1%, а инфляция 6%. Что в переводе означает, что инфляция опрережает рост производства в 6 раз. Будем продолжать гордиться борьбой с инфляцией и "охлаждением перегрева" (!!!) в экономике?
    eckons
      eckons
      -3
      Сегодня, 14:23
      что рост ВВП за 9 мес. составил 1%, а инфляция 6%. Что в переводе означает, что инфляция опрережает рост производства в 6 раз.
      Если вам положим 30 лет то через год ваш возраст увеличится на 3%, а у годовалого ребенка на 50%. Это значит, что он стареет в 50 раз быстрее чем вы?
    Светлан
      Светлан
      -2
      Сегодня, 14:39
      Рост производства: вы делали 10 ботинКов, стали делать 11
      Инфляция: ботинки стоили 100 рублей, стали стоить 106.
      ..
      От того, что ботинок стало 11, но по 106, для общества лучше, чем их было 10, хотя и по 100.
      Так просто, напрямую, сравнивать эти два понятия, нельзя.
      Дилетант
        Дилетант
        +1
        Сегодня, 14:46
        вы делали 10 ботинКов, стали делать 11

        Если вы делали 10 "ботинков", а стали делать 11, то рост составит 10%, а не 1%. Проблемы с арифметикой - они такие. Это не коменты писать...
        Светлан
          Светлан
          0
          Сегодня, 15:00
          Вы не понимаете когда вам объясняют суть «на пальцах»? С мелкими, без дробных частей, цифрами. С чего вы взяли что речь идет о упомянутых вами (или по телеку) процентах.
          ..
          Повторяю: Так просто, напрямую, сравнивать эти два понятия, нельзя.
          ..
          Дилетант
            Дилетант
            0
            Сегодня, 15:01
            вам объясняют суть «на пальцах»

            Спасибо! Я понял, что вы только на пальцах. А с арифметикой-увы...
            Светлан
              Светлан
              0
              Сегодня, 15:04
              Мужик что бык: втемяшится
              В башку какая блажь —
              Колом ее оттудова
              Не выбьешь: упираются,
              Всяк на своем стоит!
              ..
              При том, что сути вы не замечаете
    topol717
      topol717
      0
      Сегодня, 14:52
      Сегодгя в новостях показали, что рост ВВП за 9 мес. составил 1%, а инфляция 6%. Что в переводе означает, что инфляция опрережает рост производства в 6 раз.
      Вообще то нет, рост считают с учетом инфляции. Поэтому как правило инфляцию занижают. Ну или как вариант потом дают поправки. Но потом уже никто не слушает ))))
  Schneeberg
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 14:03
    Цитата: Тот же ЛЕХА
    Интересно кто из иностранцев предоставляет заемы России в условиях санкций
    Долг копится в результате торговли
  eckons
    eckons
    +1
    Сегодня, 14:15
    Госдолг России за первые три квартала 2025
    В переди-то еще кварталов пятнадцать 2025 года. Уже по названию статьи понятно в каком ключе будет изложение. .
  Энный
    Энный
    +1
    Сегодня, 14:19
    В прошлом году Минфин занял у коммерческих банков через облигации федерального займа 2,8 трлн руб. по цене около 10% годовых. И одновременно Минфин пополнил Фонд национального благосостояния (ФНБ) на 1 трлн бюджетных рублей. И это значит, что бюджетной необходимости в избыточных заимствованиях на 1 трлн руб. фактически не было. А прямую выгоду от этих избыточных займов получили только коммерческие банки.
    Кому интересно - вот подробнее
    https://www.ng.ru/economics/2024-04-03/100_03042024_money.html
  VicVic
    VicVic
    +1
    Сегодня, 14:39
    "внешний долг российского правительства за указанный период снизился на 12,6 процента, что составило 667,8 миллиарда"
    Что-то не пойму с внешним долгом. В новейшей истории мы гордо сообщали, что ликвидировали всю внешнюю задолженность (то, что набрал Ельцин и долги СССР). Откуда берётся новая внешняя задолженность? Кто эти нехорошие люди, решившиеся на внешние заимствования? Во-первых, зачем, во-вторых кто нам даёт сейчас в долг? Куба? Белоруссия? Может МВФ?
    smart fellow
      smart fellow
      0
      Сегодня, 15:43
      1.
      Это инвестиции или займы под инфраструктурные проекты, а также для поддержки торговых расчетов.
      2.
      Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ / AIIB) КНР.
      Евразийский банк развития (ЕАБР) Россия, Беларусь, Казахстан, Армения, Таджикистан.
      China Development Bank, «Эксимбанк» Китая.
      Индия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) также могут выступать кредиторами или инвесторами.