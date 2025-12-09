Папа римский Лев XIV выделил для встречи с Зеленским всего полчаса
Зеленский продолжает свое европейское турне, отправившись из Брюсселя в Рим. На данный момент он уже провел встречу с папой римским Львом XIV. Об этом сообщают итальянские СМИ.
«Нелегитимный» посетил Ватикан, где его принял папа римский. Встреча была короткой и заняла всего 30 минут, пресс-конференции по ее итогам не было, заявлений тоже не последовало. По крайней мере со стороны Зеленского, который сразу же отправился на встречу с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.
Сам папа римский Лев XIV призвал к диалогу ради «справедливого мира», а также заявил о необходимости обмена военнопленными и возвращения «украинских детей». Видимо, киевский клоун снова поднял эту тему, поплакавшись в жилетку главе Ватикана и обвинив Москву в якобы «похищении детей».
В ходе сердечной беседы, посвященной войне на Украине, Святейший Отец подтвердил необходимость продолжения диалога и вновь выразил свою искреннюю надежду на то, что продолжающиеся дипломатические инициативы могут привести к справедливому и прочному миру.
На встрече с Мелони Зеленский будет, как предполагается, выпрашивать новую военную помощь, поставки которой Рим отложил на неопределенное время.
