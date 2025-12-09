Папа римский Лев XIV выделил для встречи с Зеленским всего полчаса

Зеленский продолжает свое европейское турне, отправившись из Брюсселя в Рим. На данный момент он уже провел встречу с папой римским Львом XIV. Об этом сообщают итальянские СМИ.

«Нелегитимный» посетил Ватикан, где его принял папа римский. Встреча была короткой и заняла всего 30 минут, пресс-конференции по ее итогам не было, заявлений тоже не последовало. По крайней мере со стороны Зеленского, который сразу же отправился на встречу с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.



Сам папа римский Лев XIV призвал к диалогу ради «справедливого мира», а также заявил о необходимости обмена военнопленными и возвращения «украинских детей». Видимо, киевский клоун снова поднял эту тему, поплакавшись в жилетку главе Ватикана и обвинив Москву в якобы «похищении детей».

В ходе сердечной беседы, посвященной войне на Украине, Святейший Отец подтвердил необходимость продолжения диалога и вновь выразил свою искреннюю надежду на то, что продолжающиеся дипломатические инициативы могут привести к справедливому и прочному миру.


На встрече с Мелони Зеленский будет, как предполагается, выпрашивать новую военную помощь, поставки которой Рим отложил на неопределенное время.
  Alex777
    Alex777
    +1
    Сегодня, 13:50
    Если бы Папа еще подальше отошел, то вообще в один кадр с чертом не попал бы.
    Владимир Владимирович Воронцов
      Владимир Владимирович Воронцов
      +2
      Сегодня, 14:08
      ❝ Если бы Папа ещё подальше отошёл, то вообще в один кадр с чёртом не попал бы ❞ —
    ZovSailor
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 14:42
      Alex777
      Сегодня, 13:50
      Если бы Папа еще подальше отошел, то вообще в один кадр с чертом не попал бы.

      hi Если бы Папа так пёкся о мире, как это изображают сми, он бы нашёл Божескую управу на рыжего нарцисса из Фашингтона, запретив тому поставки вооружений, творящих смерть, кровь, страдания людские.
        ZovSailor
          ZovSailor
          +1
          Сегодня, 15:02
          Alex777
          Сегодня, 14:48
          С Папами Штаты давно вопросики порешали.
          У нас это не освещалось широко, но некоторое время назад банк Святого престола Штаты от СВИФТ отключали. А дивизий у Папы нет.
          С тех пор имеем, что имеем.

          hi Остаётся сожалеть за муки земные, испытываемые Святейшим и окружением за тяготы мирские.
          Впрочем, им не привыкать, на всё Воля Божья, как сказал Иисус Христос - Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу ( Ев Мф 22, 15-21 ).
          Alex777
            Alex777
            +1
            Сегодня, 15:06
            банк Святого престола Штаты от СВИФТ отключали

            Я читал про это, но тогда не обратил внимания на источник.
            Сейчас решил проверить, но подтверждения пока не нашел. request
            ZovSailor
              ZovSailor
              +1
              Сегодня, 15:16
              Alex777
              Сегодня, 15:06
              Я читал про это, но тогда не обратил внимания на источник.
              Сейчас решил проверить, но подтверждения пока не нашел. request

              hi Я уверен, при всех невзгодах Ватикана и лично Папы, сердобольные прихожане и богатые спонсоры не оставят Святого взывать с протянутыми руками к Богу и милосердию к людям.
              Alex777
                Alex777
                0
                Сегодня, 15:18
                Цитата: ZovSailor
                сердобольные прихожане и богатые спонсоры

                В ЕС таких осталось мало. Сатанисты правят бал.
  Федор 5755
    Федор 5755
    +1
    Сегодня, 13:51
    Зеленая с протянутой рукой и кокаиновыми ноздрями настолько опостылела, что многие принимают его для галочки в протоколе
  oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19
    +3
    Сегодня, 13:52
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Папа римский Лев XIV выделил для встречи с Зеленским всего полчаса

    после встречи Лев XIV проветривал комнату два часа от запаха серы.
    Pete Mitchell
      Pete Mitchell
      +2
      Сегодня, 14:07
      Правильнее было бы Папа римский Лев XIV выделил для встречи с зе целых полчаса, а …
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      … после встречи Лев XIV проветривал комнату два часа от запаха серы.
      .
    carpenter
      carpenter
      +1
      Сегодня, 14:42
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      после встречи Лев XIV проветривал комнату два часа от запаха серы.

      Так в туалете нужно было встречаться.
  APASUS
    APASUS
    +2
    Сегодня, 13:52
    Зе зиганул при Папе ? Что то католики погорячились ,с приемом мини фюрера
  Товарищ Берия
    Товарищ Берия
    +1
    Сегодня, 13:55


    Эх Папа, Папа. Считаешь себя выще всех? Пример других тебе не наука? Верная примета - кто с чОртом Зеленским поручкается, тот долго не проживет, или должности лишится.
    Schneeberg
      Schneeberg
      +2
      Сегодня, 14:06
      кто с чОртом Зеленским поручкается, тот долго не проживет, или должности лишится
      Черт давно уже поселился в Ватикане wink
  tralflot1832
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 14:00
    Папа Римский в своём репертуаре.Даже если он одну минуту вылелил укробандеровцу ,он успел блаславить ? Вопрос на что? Папа Римский пропиарил так пропиарил
am
    am
    carpenter
      carpenter
      +1
      Сегодня, 14:41
      Цитата: tralflot1832
      Даже если он одну минуту вылелил укробандеровцу ,он успел блаславить ?

      Не может Папа благославить представителя другого вероисповедования.
      tralflot1832
        tralflot1832
        +1
        Сегодня, 14:50
        Может ,в его праве отказать аудиенции Деньги за это он уже наверно получил .Оказаться на одном балконе с папой римским просто так не происходит .Или деньги или у них одни и теже демократические ценности. Похоже на благословение- я так вижу.
  Ныробский
    Ныробский
    +1
    Сегодня, 14:05
    Что то эта главная бандеровская свинота в последнее время больше времени проводит за границей, чем присутствует на украине. winked
  Schneeberg
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 14:05
    Неужели этот виртуозный игрок на рояле ещё и у Ватикана будет деньги просить? wink
  Sondbu-sondbu
    Sondbu-sondbu
    0
    Сегодня, 14:06
    А зачем больше? Исповедаться хватит и этого.
  Дилетант
    Дилетант
    +1
    Сегодня, 14:06
    Еврей обсуждает с главой католиков способы уничтожить как можно больше православных.
А говорят, что бог всё видит...
    А говорят, что бог всё видит...
    carpenter
      carpenter
      +1
      Сегодня, 14:38
      Цитата: Дилетант
      А говорят, что бог всё видит..

      Вот и вопрос - а какому богу они поклоняются ?
  Madrina
    Madrina
    +2
    Сегодня, 14:10
    The Vatican collaborated actively with Adolf Hitler.

    This is a tradition.
    Besides the Protestant Church of Germany just recently decided that war can be a very good thing- something completely anti-christian.

    We live in completely anarchic times, which also have an upside:
    Russia can complete the SMO calmly until March 2028 and liberate all 10 Russian Oblasts fully - and no one will give a fly- as they are busy regime changing woever tehy want and making war with whomever they want.
    It is good to have a plan for anarchic times- as that is when you can completely legally get whatever you want, if you have the muscle: YOU KEEP WHAT YOU KILL.
    After this era the BRICS era will bring stability and order back and then these kind of adjustments are not possible andymore for many decades, maybe even longer.
  BAI
    BAI
    +1
    Сегодня, 14:31
    Прошлый Папа с женами нацистов встречался, встречался ли с Зе - не помню. Нынешний - с Зе встречается. Это насчет нейтральности Ватикана и возможности его использования для переговорной площадки.
И от слов "бандеровцы добрые католики" Ватикан не отказался
    И от слов "бандеровцы добрые католики" Ватикан не отказался
    Смею_заметить_
      Смею_заметить_
      0
      Сегодня, 15:53
      В ситкоме "Первый брак Джорджи и Мэнди" (второй сезон) родители Мэнди обсуждали, как они потратят на себя пенсионные деньги.
      Маманя захотела встретиться с самим Папой Римским.
      Когда муж спросил "Как?!", она ответила, что для этого достаточно заплатить.
      - А это возможно?!!
      - Конечно! Это же католическая церковь! - был ответ.
  carpenter
    carpenter
    +1
    Сегодня, 14:35
    На данный момент он уже провел встречу с папой римским Львом XIV.
    Не подобает Святому отцу встречаться с местечковым, исповедующим Иудаизм.
  АндрейВРН
    АндрейВРН
    +1
    Сегодня, 14:43
    Дяде Лёве, гвардейцы рассказали как 'зелёная жинка' распоряжается детьми окраины в гейропе??
  faterdom
    faterdom
    +1
    Сегодня, 15:23
    Папа, Папа, наши сети
    Притащили мертвеца.
  Смею_заметить_
    Смею_заметить_
    0
    Сегодня, 15:47
    Встреча была короткой и заняла всего 30 минут, пресс-конференции по ее итогам не было, заявлений тоже не последовало.
Как там у классиков?
    Как там у классиков?