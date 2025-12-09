Тактические опоры под оружие помогут объектам ТЭК защититься от украинских БПЛА

3 405 20
Тактические опоры под оружие помогут объектам ТЭК защититься от украинских БПЛА

Тактические опоры для автоматического оружия, разработанные концерном «Калашников», помогут при защите объектов топливно-энергетического сектора. Как сообщили в концерне, партия изделий поставлена одной из крупных российских компаний ТЭК.

Партия тактических опор для оружия передана российской компании, параметры поставки не раскрываются, изделия будут использованы для организации обороны режимных объектов от украинских беспилотников. Ранее сообщалось, что ряд российских областей начали призыв резервистов для организации защиты объектов ТЭК.



Концерн «Калашников» передал крупной российской компании топливно-энергетического комплекса тактические опоры для автоматического стрелкового оружия с целью защиты режимных объектов.


Как пояснили в концерне, тактическая опора, она же зенитный станок, предназначена для крепления стрелкового оружия. Изделие обеспечивает надежную фиксацию оружия, наведение и поражение малоразмерных дронов на дальности до 300 метров. Также опору можно использовать для стрельбы по наземным целям, она обеспечивает поражение пехоты на дальности до одной тысячи метров. На опору можно устанавливать один или два пулемета Калашникова ПКМ или ПКТ, пулемет Дегтярева ДПМ или автоматы Калашникова.

Изделие разработано по просьбе силовых ведомств России и прошло испытание в зоне СВО, подтвердив эффективность применения.
20 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Бородач Звание
    Бородач
    +1
    Сегодня, 14:17
    Вот пулемёт Дегтярева особенно актуален, потому как круче Максима.
    1. Теренин Звание
      Теренин
      0
      Сегодня, 15:01
      Цитата: Бородач
      Вот пулемёт Дегтярева особенно актуален, потому как круче Максима.

      Почему "круче"? Просто из тяжёлого станкового пулемёта выделили ручной вариант, максимально облегчив конструкцию.
  2. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +7
    Сегодня, 14:17
    У нас на хранении достаточно спаренных и счетверенных зенитных установок «Максимов», вполне эффективное оружие для борьбы с низко летящими целями, может их использовать? Зачем мы их вообще храним?
    1. wku
      wku
      +2
      Сегодня, 14:30
      вера аналоговнетчиков не позволяет дойти до такого "кощунства " вы что? какой такой заморский "максим"? как не пристойно мы будем выглядеть? может подорвать веру во всесильность нашего аналоговнетного вооружения.
    2. Андрей_и_К Звание
      Андрей_и_К
      0
      Сегодня, 14:57
      от НАТО защищаться, когда к Кремлю лет ч/з 7-м подойдут, после договорняка. )))
    3. Теренин Звание
      Теренин
      +2
      Сегодня, 15:03
      Цитата: Охотовед 2
      У нас на хранении достаточно спаренных и счетверенных зенитных установок «Максимов», вполне эффективное оружие для борьбы с низко летящими целями, может их использовать? Зачем мы их вообще храним?

      Вот за резервистами сейчас их и закрепят.
      1. Охотовед 2 Звание
        Охотовед 2
        +3
        Сегодня, 15:20
        Цитата: Теренин
        Цитата: Охотовед 2
        У нас на хранении достаточно спаренных и счетверенных зенитных установок «Максимов», вполне эффективное оружие для борьбы с низко летящими целями, может их использовать? Зачем мы их вообще храним?

        Вот за резервистами сейчас их и закрепят.

        Хорошо если так! Я знаю как работает концерн Калашников… он работает за деньги, даже не так - он работает за очень большие Деньги! Зачем изобретать то, что изобретено более ста лет назад (пулемётную опору), когда полно рабочих вариантов на хранении. Спарка, а тем более счетверённая установка даёт отличную плотность огня, проста в эксплуатации, водяное охлаждение обеспечивает хороший ресурс стволов, в эксплуатации довольно прост… можно устанавливать в кузов газелей и вполне мобильная установка. hi и их тысячи на хранении!
        1. Теренин Звание
          Теренин
          +2
          Сегодня, 15:26
          Цитата: Охотовед 2
          знаю как работает концерн Калашников… он работает за деньги, даже не так - он работает за очень большие Деньги!

          hi
          Вот и ответ. "Концерн разработал" и "большие деньги".
          В оплату разработок (а это - новшество) не входит копирование уже разработанного и испытанного. Вот и мудрят, переставляя детали опор туда и обратно... winked
        2. Керенский Звание
          Керенский
          0
          Сегодня, 15:42
          в эксплуатации довольно прост…

          Да?!! А Вы пробовали разобрать и почистить 4 (!) Максима?
          1. Охотовед 2 Звание
            Охотовед 2
            +1
            Сегодня, 15:47
            Цитата: Керенский

            Да?!! А Вы пробовали разобрать и почистить 4 (!) Максима?

            Четыре нет, а Спаркой пользовался, вполне успешно… соответственно и разбирал и чистил. А в чём собственно вы увидели проблему? Обслуживать установку будут три человека, сложных деталей там нет, наверное как-нибудь почистят.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 14:20
    Сечин неделю назад обосновал слабые экономические показатели Роснефти за этот год ,один, из пунктов расходов антитерорестические мероприятия .
    1. Vik66 Звание
      Vik66
      0
      Сегодня, 14:36
      Сечин неделю назад обосновал слабые экономические показатели Роснефти за этот год ,один, из пунктов расходов антитерорестические мероприятия .
      Вот куда, оказывается, вся прибыль-то ушла... laughing
    2. Теренин Звание
      Теренин
      +2
      Сегодня, 15:06
      Цитата: tralflot1832
      Сечин неделю назад обосновал слабые экономические показатели Роснефти за этот год ,один, из пунктов расходов антитерорестические мероприятия .

      Так обеспечение безопасности своих-же объектов.
      Кстати, нечего плакать и жировать, прибыль-то все равно есть.
      В результате чистая прибыль компании за указанный период составила 277 млрд рублей (по МСФО) по сравнению с 926 млрд рублей за аналогичный период прошлого года.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 15:20
        А саудитов которых ни кто не выносит ,всего 25 млрд $ и почему-то они продают свои нефтерминплы в Саудовской Аравии всего за 10 млрд $.Завтра пойду в сбербанк возьму 10 млрд $ ,докажу что я нормальный ,без воздействием мошенников и куплю эти терминалы .Весь вопрос упираетсе сразу в дурку отправят или потом .Какой-то у них " эфект Долиной " избирательный - у банков?
        1. Теренин Звание
          Теренин
          0
          Сегодня, 15:32
          Цитата: tralflot1832
          А саудитов которых ни кто не выносит ,всего 25 млрд $ и почему-то они продают свои нефтерминплы в Саудовской Аравии всего за 10 млрд $.Завтра пойду в сбербанк возьму 10 млрд $ ,докажу что я нормальный ,без воздействием мошенников и куплю эти терминалы .Весь вопрос упираетсе сразу в дурку отправят или потом .Какой-то у них " эфект Долиной " избирательный - у банков?

          Если Вы заплатите за саудитовские терминалы, то наш банк Вам громко хлопать, а вот если позаритесь на банковские терминалы, то, да yes к умным, мудрецам и банкирам в шестую палату.
          1. tralflot1832 Звание
            tralflot1832
            0
            Сегодня, 15:38
            Это вы точно подметили .Против договрняка не попрошу, будь ты Илоном Маском .Которому деньгами вправили мозги лучше жить богатым ,а не умереть богатым ( он что то говорил о раздроблении республиканской партии ?).
  4. wku
    wku
    0
    Сегодня, 14:20
    что мешало принять подобные меры и средства вооружений года три назад? чванство? типа у нас есть аналоговнеты? до сих пор высмеивают опыт ВСУ по сбитию наших Гераней стрелками из учебно -тренировочных самолётов типа ЯК 52 и подобных гражданских самолётов малой авиации.
    1. DirtyLiar Звание
      DirtyLiar
      +5
      Сегодня, 14:52
      Бюрократия.
      Нельзя ставить антидроновые сетки, потому что у пожарных нельзя загораживать объекты НПЗ (тяжело тушить).
      Нельзя вооружать гражданское население автоматическим оружием.
      Да и ещё кучу чего нельзя. Ведь у нас же нет войны - у нас обычная мирная жизнь. И действуют законы мирной жизни.
      И певцы песни поют и вообще всё замечательно, но раскачивается бюрократическая машина очень медленно. А нужно: приказ - исполнение.
      Вы не совсем правы. Дело в законах. У нас СВО, а это не война. Вы хотите военное положение?
      Я вам плюсик поставил, зря вам минусят. Мы просто в дилеме - объявить военное положение - не очень хорошо, но и оставаться в мирном - тоже не хорошо.
    2. Лимон Звание
      Лимон
      -1
      Сегодня, 14:56
      И много сбили? Один эпизод был ,а раскрутили то чубатые,как ,,мильён,, Ну и подобные вам стараются..)))
  5. Konnick Звание
    Konnick
    +1
    Сегодня, 15:07
    Как пояснили в концерне, тактическая опора, она же зенитный станок, предназначена для крепления стрелкового оружия. Изделие обеспечивает надежную фиксацию оружия, наведение и поражение малоразмерных дронов на дальности до 300 метров. Также опору можно использовать для стрельбы по наземным целям, она обеспечивает поражение пехоты на дальности до одной тысячи метров. На опору можно устанавливать один или два пулемета Калашникова ПКМ или ПКТ, пулемет Дегтярева ДПМ или автоматы Калашникова.

    Интересно, меняется ли усилие на станке? Поставили или нет типа демпфера руля для мотоциклов, если не сделали такую штуку, то очень примитивно сработали, если сделали, то молодцы