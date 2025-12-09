Андрей Бабиш стал премьером Чехии – ранее он обещал сократить помощь Украине

2 178 8
Андрей Бабиш стал премьером Чехии – ранее он обещал сократить помощь Украине

Андрей Бабиш официально вступил в должность премьер-министра Чехии. В Брюсселе это восприняли как тревожный сигнал. Человек, который всю кампанию говорил, что чехи не обязаны вооружать Украину за свой счет, теперь отвечает за курс всей страны. Radio Prague International подтвердило его назначение, а в ЕС уже подсчитывают, насколько сильно это ударит по общим планам поддержки Киева.

Бабиш прямо во время избирательной кампании говорил, что Чехия не будет тратить деньги из бюджета на программу ЕС по закупке артиллерийских боеприпасов для ВСУ.

Он также добавлял, что каждый год Прага перечисляет в бюджет ЕС около 60 миллиардов крон, и в эту сумму уже входят расходы на помощь Украине. По его мнению, этого более чем достаточно.

Интересно, что назначение Бабиша совпало с попытками Венгрии собрать новый «политический клуб» внутри ЕС. По данным Politico, Будапешт активно подмигивает Праге и Братиславе, предлагая сформировать новый формат Вышеградской группы, но без Польши, которая поддерживает Киев.

Советники венгерского премьер-министра Орбана вообще не скрывают, что хотят собрать блок, способный на саммитах ЕС тормозить все, что касается военной и финансовой помощи Украине.

Для ЕС это означает одно: в момент, когда нужно решать судьбу финансирования Украины в 2026 году, прямо внутри ЕС усиливается группа стран, готовых идти против общего курса. И если раньше это была в основном Венгрия, теперь у нее есть союзники.
8 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. АндрейВРН Звание
    АндрейВРН
    +2
    Сегодня, 14:40
    А господин Бабиш знает, сколько его стране несколько чеканутых баб насчитали на поддержку окраины??
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +1
      Сегодня, 14:54
      ранее он обещал сократить помощь Украине

      Никто так уверенно не врет, как охотник, рыболов и политик. Вот и итальянка Мелони не даст соврать. winked
    2. Венд Звание
      Венд
      0
      Сегодня, 15:09
      Они все на выборах обещают. Посмотрим, что будет дальше
  2. Комментарий был удален.
  3. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    0
    Сегодня, 14:42
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Андрей Бабиш официально вступил в должность премьер-министра Чехии. В Брюсселе это восприняли как тревожный сигнал

    для Брюсселя пришел только что еще один не очень хороший сигнал: Трамп заявил,что пора бы зеленскому на покой

    "Прошло много времени. Всё не особо хорошо. Думаю, сейчас самое время провести выборы. Они используют войну, чтобы не проводить выборы, но я думаю, что у украинского народа должен быть такой выбор", — заявил Трамп в интервью Politico.
  4. nPuBaTuP Звание
    nPuBaTuP
    0
    Сегодня, 14:43
    Будем надеяться что это правильный премьер...
  5. Дедок Звание
    Дедок
    -1
    Сегодня, 15:00
    Андрей Бабиш стал премьером Чехии – ранее он обещал сократить помощь Украине

    обещать - не значит жениться...
  6. Andobor Звание
    Andobor
    0
    Сегодня, 15:35
    Не будем спешить с оценками того, как поведет себя Бабиш в должности премьера. Но, учитывая его не раз высказанные 'некомплиментарные' мнения по поводу помощи укрорейху, можно, как минимум, констатировать, что тенденция 'усталости от украины' проявилась ещё в одной восточноевропейской стране. Причем уже на высоком политическом уровне.

    Надо отметить, что и Президент Чехии Петр Павел заметно поумерил свой недавний 'заукраинский пыл'.
    ТГ канал Шейнин.
  7. Alex777 Звание
    Alex777
    0
    Сегодня, 15:44
    Щетину ему погуще и будет на Беню похож. laughing
    Такой точно "404" денег не даст. Пожалеет.