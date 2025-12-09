Андрей Бабиш стал премьером Чехии – ранее он обещал сократить помощь Украине

Андрей Бабиш официально вступил в должность премьер-министра Чехии. В Брюсселе это восприняли как тревожный сигнал. Человек, который всю кампанию говорил, что чехи не обязаны вооружать Украину за свой счет, теперь отвечает за курс всей страны. Radio Prague International подтвердило его назначение, а в ЕС уже подсчитывают, насколько сильно это ударит по общим планам поддержки Киева.Бабиш прямо во время избирательной кампании говорил, что Чехия не будет тратить деньги из бюджета на программу ЕС по закупке артиллерийских боеприпасов для ВСУ.Он также добавлял, что каждый год Прага перечисляет в бюджет ЕС около 60 миллиардов крон, и в эту сумму уже входят расходы на помощь Украине. По его мнению, этого более чем достаточно.Интересно, что назначение Бабиша совпало с попытками Венгрии собрать новый «политический клуб» внутри ЕС. По данным Politico, Будапешт активно подмигивает Праге и Братиславе, предлагая сформировать новый формат Вышеградской группы, но без Польши, которая поддерживает Киев.Советники венгерского премьер-министра Орбана вообще не скрывают, что хотят собрать блок, способный на саммитах ЕС тормозить все, что касается военной и финансовой помощи Украине.Для ЕС это означает одно: в момент, когда нужно решать судьбу финансирования Украины в 2026 году, прямо внутри ЕС усиливается группа стран, готовых идти против общего курса. И если раньше это была в основном Венгрия, теперь у нее есть союзники.

