Песков: фиксируется много детских обращений по блокировке игры «Роблокс»

Глава пресс-службы президента России Дмитрий Песков рассказал, что в настоящее время в Кремле фиксируется множество обращений от детей, призывающих отменить блокировку компьютерной игры «Роблокс». Кроме того, соответствующее обращение поступило также и от главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной.

Роскомнадзор заблокировал «Роблокс» на территории России на фоне, как утверждается, обилия в этой игре педофилов и мошенников, массово выманивавших у игроков деньги и личные данные. Несмотря на некоторые исправления, якобы внесенные в «Роблокс» издателями игры, РКН отказался впускать игру обратно в Россию. Кроме того, из-за наличия неприемлемого для детской аудитории контента платформа ранее была ограничена в Китае, Алжире, Катаре, Ираке, ОАЭ и других странах, а в США против руководства «Роблокс» постоянно подаются судебные иски.



Не секрет, что, помимо «Роблокс», в последние годы из-за несоответствий с российским законодательством Роскомнадзором было заблокировано довольно большое количество различных интернет-сервисов и порталов. Этому вопросу, как и ограничениям работы мобильного интернета, посвящено значительное число вопросов на Прямую линию с президентом. По словам Пескова, подготовка к Прямой линии с Путиным идет активно, поступает много обращений через мессенджер МАХ. Основной массив обращений к главе государств обрабатывается при помощи ИИ-помощника, однако самые острые вопросы перепроверяются специалистами.
  1. wku
    wku
    +14
    Сегодня, 15:11
    не знаю на счёт "роблокс" что это такое, но блокировка "ютуба" форменное свинство, при отсутствии альтернативы ему, пародию на "ютуб" в виде "рутуба" и прочие не до платформы, вообще в расчёт брать не стоит.
    1. Бородач Звание
      Бородач
      -23
      Сегодня, 15:15
      Цитата: wku
      не знаю на счёт "роблокс" что это такое, но блокировка "ютуба" форменное свинство, при отсутствии альтернативы ему, пародию на "ютуб" в виде "рутуба" и прочие не до платформы, вообще в расчёт брать не стоит.

      Правильно заблокировали этот фашистский Ютьюб. good
      1. MidnightBear Звание
        MidnightBear
        +5
        Сегодня, 15:18
        Зачем глупости пишете? Или это ирония?
        1. Курильщик Звание
          Курильщик
          -3
          Сегодня, 15:41
          В моем детстве мы жгли костры, бросали туда строительные патроны, ампулы, дихлофос , да все что находили.. карбид и жестяная банка и вот я как Королев, рогатка, пугач, самострел, в ножички - все в ходу, сходить в рощу подраться до первой крови - святое дело, иначе не пацан..
          Видать страшная вещь этот роблокс, раз о нем трындят с ужасом на уровне президента.. не знаю вообще о чем речь...что за зверь?
          1. KukuRuzvelt Звание
            KukuRuzvelt
            0
            Сегодня, 15:54
            Кроме шуток, страшная. По факту виртуальный мир в котором платятся реальные деньги. Можно не заметить как твое чадо разведут на круглую сумму под благовидным предлогом. Согласен, чадо надо воспитывать, но там реально играют дети, которые только научились читать и писать. Соответственно им противостоят взрослые дяди и тети (мошенники). То есть надо переживать так же, как тогда, когда ребенок впервые выходит на улицу один и следить так же. Вобщем сумбурно объясняю, но думаю понятно, что это вторая реальность и она реально опасна.
        2. astepanov Звание
          astepanov
          +4
          Сегодня, 15:46
          Попытался пользоваться Рутубом. Это такое гуаниссимо, что представить себе невозможно.
          - контент убогий. Меня интересует классическая музыка, в частности, музыка барокко. Ее в этом поганом рутубе почти нет.
          - Конкретные исполнители-классики. Попробуйте найти Аниелло Дезидерио (классическая гитара) - его там нет, несмотря на то, что это один из лучших гитаристов мира. Могу назвать десятки имен великих музыкантов, которых на Рутубе нет. Зато есть Зинчук и Ларионов, век бы их не слышать.
          - Убогий поисковик. В ответ на запрос выдает всё, что угодно - кроме того, что ищешь.
          - Реклама включается в середине проигрывания музыкальной записи, причем порой по нескольку раз. А потому, даже если найдешь нужное, оно будет испоганено.
          Так по-скотски относиться к пользователю нельзя. Включаю VPN и слушаю что хочу на Ютубе. А Рутуб владельцы пусть засунут себе в известное место - вместе с баблом, которое они на нем рубят. Уверен: закрытие Ютуба они же как-то и пролоббировали ради того, чтобы перетянуть к себе пользователей. Это называется недобросовестной конкуренцией.
          1. KukuRuzvelt Звание
            KukuRuzvelt
            0
            Сегодня, 15:57
            Не реклама, но вместо Ютуба попробуйте ВК видео. Ради интереса посмотрел есть ли видео от этого гитариста на этом сервисе - достаточно много.
          2. topol717 Звание
            topol717
            0
            Сегодня, 15:58
            Цитата: astepanov
            Уверен: закрытие Ютуба они же как-то и пролоббировали ради того, чтобы перетянуть к себе пользователей.
            Так мало времени прошло, а уже все забыли. А виной всему ютубу был навальный со своими навальнятами. И прочие Дожди.
      2. Себенза Звание
        Себенза
        -1
        Сегодня, 15:54
        Вроде как и не тонко, с анимацией, но уж извините, от меня +
    2. Охотовед 2 Звание
      Охотовед 2
      +5
      Сегодня, 15:34
      Roblox — игровая онлайн-платформа и система создания игр, разработанная корпорацией Roblox. Позволяет пользователям создавать и играть в игры, созданные ими самими или другими пользователями.
      Некоторые жанры игр:
      общественные миры — города, кафе, парки развлечений, где игроки взаимодействуют друг с другом;
      приключения — квесты, исследования, платформеры;
      гонки — трассы, тюнинг машин, соревнования;
      шутеры и экшен — сражения с врагами, командные битвы;
      симуляторы — управление бизнесом, питомцами, строительством;
      головоломки — задания на логику, лабиринты, испытания с подсказками.
      В Roblox используется виртуальная валюта — Robux. С её помощью игроки могут приобретать различные предметы, кастомизировать своих персонажей и даже открывать доступ к определённым играм или функциям.
      Популярная особенно у детей платформа. На мой взгляд, блокировка это не выход… нужно работать с детьми, объясняя все опасности, ну и контролировать соответственно.
      В инете полно более опасных вещей…
      1. Alex777 Звание
        Alex777
        0
        Сегодня, 15:48
        Цитата: Охотовед 2
        В инете полно более опасных вещей…

        Тот же МАХ, например. bully
      2. KukuRuzvelt Звание
        KukuRuzvelt
        0
        Сегодня, 15:59
        Не совсем согласен. Роблокс это как вторая улица, где точно такие же опасности как на обычной улице. Мошенники, педофилы, разного рода гнусные люди. Вот в чем опасность. Не надо воспринимать ее как игру - это действительно еще одна реальность с реальными угрозами. Пока чадо играет в Роблокс - считай чадо не дома, а на улице. Такой вот парадокс.
  2. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +8
    Сегодня, 15:14
    Да раз пошла такая пьянка..Все блокируйте,вместе с порталом президента..Или это "святое"..Чем уродливее и корявее действия властей,тем больше будет противодействия.Они то хоть головой то думают,что режут сук на котором сидят
    1. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      0
      Сегодня, 15:52
      Чем уродливее и корявее действия властей,тем больше будет противодействия
      Им плевать с высокой колокольни на людей, тем подозрительней выглядит вся эта возня вокруг Роблокс.
  3. DirtyLiar Звание
    DirtyLiar
    +9
    Сегодня, 15:20
    У меня ребёнок жалуется на блокировку "Роблокса". Он там своё творчество развивал. В том числе и в программировании
    Для тех, кто не в курсе, "Роблокс" - это не игра, а графическая платформа, на основе которой можно создавать что-то своё.
    Ну, возможно на основе этой платформе и порнуху написать, но сама платформа тут не при чём. Это просто открытый код. Возможно, слишком открытый, и мошенники туда проникали. Но вряд ли наши легендарные бабушки-пенсионерки, продающие квартиры за миллионы, а потом отзывающие продажу ("потому что были под влиянием мошенников"), были погружены в "Роблокс".
    1. Andobor Звание
      Andobor
      +2
      Сегодня, 15:28
      Цитата: DirtyLiar
      У меня ребёнок жалуется на блокировку "Роблокса".

      А у меня внучка (9 лет) не жужжит, раньше в Likee Роблексов публиковала, а сейчас сама короткие ролики снимает.
  4. taiga2018 Звание
    taiga2018
    -1
    Сегодня, 15:49
    Дети окончательно сели на шею взрослым и погоняют их как хотят и куда хотят,вырастает поколение роблоксов которым будет плевать на такое понятие как национальные интересы России,для них главное зависнуть в инете,а там хоть трава не расти.На СВО в основном поколение от 30 и старше,когда появляется доброволец 18-20 лет это уже новость которую тиражируют все СМИ.Следующую большую войну мы проиграем с треском с этими роблоксами.
  5. Kusja Звание
    Kusja
    -1
    Сегодня, 15:51
    Дети должны учиться нормальным вещам, типа бокса и турника.
  6. Вояджер Звание
    Вояджер
    -1
    Сегодня, 15:52
    На самом деле то, что Роблокс заблокировали это правильное решение, так как он позволяет слишком сильно углубляться в игровой процесс из-за бесконечной вариативности сценариев (что придумал в своём выдуманном мире, в то и играешь). Лучше бы развивали стратегические игры с конкретными условиями. Но у нас опять усилия и деньги идут не туда и получаем поделки вроде «Смуты», которые никому нафиг не сдались.

    Насчёт блокировки Ютуба согласен с теми, кто называет это свинством. С другой стороны других реалистичных способов пересадить людей на суверенные платформы попросту нет.
  7. Артур Грудинин Звание
    Артур Грудинин
    0
    Сегодня, 15:58
    Роблокс это такая же параша, что и Майнкрафт.