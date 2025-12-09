Думаю, сейчас самое время провести выборы. Они используют войну, чтобы не проводить выборы, но я думаю, у украинского народа должен быть такой выбор. И, возможно, Зеленский победит. Не знаю, кто победит. Знаете, они говорят о демократии, но в какой-то момент это уже не демократия.

Переговорные позиции России сильнее, а Украине пора провести президентские выборы. Об этом заявил Дональд Трамп в интервью Politico.Россия находится в более сильной переговорной позиции, чем Украина, с самого начала конфликта преимущество было за ней. Европа с конфликтом не справляется, на сегодняшний день это «группа разлагающихся стран», возглавляемых «слабыми лидерами». А проводимая Евросоюзом миграционная политика в скором времени приведет к нежизнеспособности многих европейских стран.Говоря о желании Киева вступить в НАТО, Трамп подчеркнул, что этого не будет, как бы Зеленский и его союзники из Европы не напрягались. Да и вообще на Украине пора провести президентские выборы, а то от демократии в этой стране уже ничего не осталось. По словам американского лидера, Киев использует войну, чтобы Зеленский удержался у власти, но это нужно исправить.Также Трамп подчеркнул, что Зеленскому пора прочитать предложенный США мирный план. В то же время сам киевский клоун заявляет, что предложит США собственный план по урегулированию, согласованный с европейскими странами.