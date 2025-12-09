Трамп предлагает вернуть на Украину демократию путём выборов нового президента

Переговорные позиции России сильнее, а Украине пора провести президентские выборы. Об этом заявил Дональд Трамп в интервью Politico.

Россия находится в более сильной переговорной позиции, чем Украина, с самого начала конфликта преимущество было за ней. Европа с конфликтом не справляется, на сегодняшний день это «группа разлагающихся стран», возглавляемых «слабыми лидерами». А проводимая Евросоюзом миграционная политика в скором времени приведет к нежизнеспособности многих европейских стран.



Говоря о желании Киева вступить в НАТО, Трамп подчеркнул, что этого не будет, как бы Зеленский и его союзники из Европы не напрягались. Да и вообще на Украине пора провести президентские выборы, а то от демократии в этой стране уже ничего не осталось. По словам американского лидера, Киев использует войну, чтобы Зеленский удержался у власти, но это нужно исправить.

Думаю, сейчас самое время провести выборы. Они используют войну, чтобы не проводить выборы, но я думаю, у украинского народа должен быть такой выбор. И, возможно, Зеленский победит. Не знаю, кто победит. Знаете, они говорят о демократии, но в какой-то момент это уже не демократия.


Также Трамп подчеркнул, что Зеленскому пора прочитать предложенный США мирный план. В то же время сам киевский клоун заявляет, что предложит США собственный план по урегулированию, согласованный с европейскими странами.
  1. Бородач Звание
    Бородач
    +5
    Сегодня, 15:03
    Выборы на Украине под контролем зондеркоманд ТЦК? wink laughing
    Очень демократичненько.
    А ещё в концлагерях открыть избирательные участки. fool
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +2
      Сегодня, 15:15
      Первым шагом США к демократии на Украине, должна быть бомба GBU-57, какую Трамп не пожалел для Ирана. yes
      1. topol717 Звание
        topol717
        +4
        Сегодня, 15:30
        Вообще США провели блестящую многоходовочку. Сначала типа Бидон начал войну, а потом типа другой эту войну закончил. Выкинули нас с европейского рынка энергоресурсов, заставили ЕС платить по 5% ВВП на американское оружие, еще и заключили с Украиной договор о последующем восстановлении американскими компаниями за чужой счет. Еще и роялти с Украинских ресурсов пойдут в бюджет США. А все лохи еще и довольны останутся. Тут надо надо просто снять шляпу, высший класс.
        1. Теренин Звание
          Теренин
          0
          Сегодня, 15:36
          Цитата: topol717
          Вообще США провели блестящую многоходовочку. Сначала типа Бидон начал войну, а потом типа другой эту войну закончил. Выкинули нас с европейского рынка энергоресурсов, заставили ЕС платить по 5% ВВП на американское оружие, еще и заключили с Украиной договор о последующем восстановлении американскими компаниями за чужой счет. Еще и роялти с Украинских ресурсов пойдут в бюджет США. А все лохи еще и довольны останутся. Тут надо надо просто снять шляпу, высший класс.

          А, где святые правила Всемирной торговой организации (ВТО)? recourse
          Путин один что ли в нее еще верит?
        2. Смею_заметить_ Звание
          Смею_заметить_
          +2
          Сегодня, 15:43
          Тут надо надо просто снять шляпу, высший класс. good
  2. Лимон Звание
    Лимон
    -1
    Сегодня, 15:04
    Шоо ,неужели янки майдан устроят в 404?)))
    1. Alex777 Звание
      Alex777
      +4
      Сегодня, 15:10
      Не. Рискну прдположить, что майданов больше не будет.
      Клоуна турнут и проведут циничные "выборы".
      1. Fisher Звание
        Fisher
        +2
        Сегодня, 15:18
        Соглашусь. Поменяют одну марионетку на другую, подпишут мирное соглашение, и америкосы получат практически всю и к том же не разрушенную часть украины. Прекрасная кормовая база, а в дальнейшем и плацдарм, ну и будут нас дальше душить, тем более, что в условиях "мира" делать это проще.
        1. Alex777 Звание
          Alex777
          0
          Сегодня, 15:21
          Цитата: Fisher
          Прекрасная кормовая база, а в дальнейшем и плацдарм

          Надеюсь, что так не будет. У СВО другие цели.
      2. Бородач Звание
        Бородач
        0
        Сегодня, 15:19
        Цитата: Alex777
        Не. Рискну прдположить, что майданов больше не будет.
        Клоуна турнут и проведут циничные "выборы".

        Ну, какие могут быть выборы в концлагере Украина?
        Там люди на улицу боятся выйти.
        Пока не трансклютируем к корнеплоду (денацифицируем) всех бандерлохов, там никакие выборы невозможно провести по определению
        1. Alex777 Звание
          Alex777
          0
          Сегодня, 15:20
          Цитата: Бородач
          Ну, какие могут быть выборы в концлагере Украина?

          Такие, о каких сможем со Штатами договориться.
          Если правильно согласуем с ними зоны влияния.
          1. Бородач Звание
            Бородач
            0
            Сегодня, 15:56
            Цитата: Alex777
            Цитата: Бородач
            Ну, какие могут быть выборы в концлагере Украина?

            Такие, о каких сможем со Штатами договориться.
            Если правильно согласуем с ними зоны влияния.

            Зоны влияния?
            Им Канаду, нам Украину. good
      3. ваш вср 66-67 Звание
        ваш вср 66-67
        +2
        Сегодня, 15:20
        Украине пора провести президентские выборы. Об этом заявил Дональд Трамп в интервью Politico.

        Это уже удар ниже пояса! laughing
        1. Alex777 Звание
          Alex777
          0
          Сегодня, 15:22
          Цитата: ваш вср 66-67
          Это уже удар ниже пояса!

          Да. Желающие в лице Макрона, Стармера и Мерца в печали.
      4. Младший рядовой Звание
        Младший рядовой
        +1
        Сегодня, 15:22
        Манданы будут только в одном случае - если англосаксы денег занесут. По другим причинам какелы не прыгают.
    2. Теренин Звание
      Теренин
      +1
      Сегодня, 15:16
      Цитата: Лимон
      Шоо ,неужели янки майдан устроят в 404?)))

      Тут главное не дооценить возможностей Европы. Особенно в пакостях России.
  3. ANB Звание
    ANB
    0
    Сегодня, 15:05
    . сам киевский клоун заявляет, что предложит США собственный план

    Что то мне говорит, что Трамп по плану не очень. Да и откуда у Зели хороший план? :)
    1. Теренин Звание
      Теренин
      0
      Сегодня, 15:19
      Цитата: ANB
      . сам киевский клоун заявляет, что предложит США собственный план

      Что то мне говорит, что Трамп по плану не очень. Да и откуда у Зели хороший план? :)

      Сейчас, по сути, план взятия любого укро-опорника на СВО важнее этих глобальных трампо-зеленских суперпланов. yes
  4. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 15:10
    Странное заявление от Трампа, хотя вроде как все уже привыкли к этой болтовне. Скажи-ка Трамп, чья Гренландия?
  5. Теренин Звание
    Теренин
    +1
    Сегодня, 15:21
    Трамп подчеркнул, что Зеленскому пора прочитать предложенный США мирный план.

    Чего толку он будет его читать? Все равно не поймёт. fool
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 15:32
      Цитата: Теренин
      Чего толку он будет его читать? Все равно не поймёт.

      Кокаин здесь не советник.
  6. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 15:31
    В то же время сам киевский клоун заявляет, что предложит США собственный план по урегулированию, согласованный с европейскими странами.

    Даже Гитлер до такого не додумался, такое могут только местечковые.
  7. Антоний Звание
    Антоний
    0
    Сегодня, 15:33
    Пусть отдадут нашу землю в виде всей Украины кроме 3 областей Галичины и Закарпатья (в него пройти можно только через Галичину), а потом проводят какие угодно выборы. Мы их даже признать можем laughing
  8. d.zacharith Звание
    d.zacharith
    0
    Сегодня, 15:42
    Трамп намекает Зеленскому, что пора освобождать насест. Нужен договороспособный глава администрации
  9. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    +1
    Сегодня, 15:48
    Законные выборы могут быть только после физического уничтожения всего западного и под полным контролем России.